Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt.

MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profil+Verkäufer


Hauptmerkmale:

  • One-Click-Trading-Panel: Führen Sie Trades sofort aus , indem Sie die Schaltflächen "Kaufen", "Verkaufen", "Break-even" und "Alle schließen" direkt in Ihrem Chart verwenden.

  • Automatisches Risikomanagement: Wendet sofort Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf jeden neuen Handel an.

  • Auto Break-Even: Sichert automatisch Ihren Gewinn, indem der Stop Loss auf den Einstiegskurs (plus einen definierten Offset) verschoben wird, sobald sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.

  • Erweiterter Trailing-Stop: Maximieren Sie Ihre Gewinne mit einem Trailing-Stop, der einen "Start"-Parameter enthält und erst aktiviert wird, wenn sich der Handel um eine bestimmte Strecke bewegt hat.



Eingabe-Einstellungen:

------ Geldmanagement ------
- Lotgröße: für Kauf- und Verkaufsschaltflächen.

------ Handelsverwaltung ------
- Gewinnmitnahme: Der Wert des Take Profit in Pips.
- Stop Loss: Der Wert des Stop Loss in Pips.

------ Break-even-Einstellungen ------
- Auto Break-even: Wenn diese Option auf "true" gesetzt ist, wird der Stop Loss automatisch auf Break-even eingestellt; wenn diese Option auf "false" gesetzt ist, können Sie die Schaltfläche Breakeven auf dem Chart verwenden, um den Stop jederzeit manuell auf Break-even zu setzen.
- Pips im Gewinn: Wenn sich der Handel um diese Anzahl von Pips zu Ihren Gunsten entwickelt, wird der Stop auf Break-Even verschoben.
- Pips-Abstand: Der Abstand zwischen dem Stop-Loss und dem Einstiegspunkt nach Erreichen der Gewinnschwelle.

------ Trailing-Stop-Einstellungen ------
- Auto Trailing Stop: Wenn "true", wird der Stop Loss automatisch nachgezogen (Trailing).
- Stop: Der Abstand des Stops soll beibehalten werden, während der Handel entweder im Gewinn oder im Verlust ist.
- Schritt: Die zusätzliche Strecke, die der Kurs zurücklegen muss, bevor der Stop geändert wird.

- Start: Bedeutet, dass der Handel erst einen bestimmten Gewinn erreichen muss, bevor der Stop geändert werden kann.


------ Magische Zahl ------

- Magische Zahl: Behalten Sie den Wert 0 für den manuellen Handel bei. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie die 0 einfach durch die magische Zahl Ihres EAs).


Auswahl:
Romle Liga
38
Romle Liga 2025.02.22 13:38 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

