Price Alert Line Indicator MT4

Verpassen Sie nie wieder einen Kursausbruch mit demPrice Alert Line Indicator.

Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Schnelligkeit und Einfachheit benötigen. Anstatt durch komplexe Menüs zu navigieren, um Preiswarnungen einzustellen, platziert derPreiswarnlinien-Indikator eine Schaltfläche direkt auf Ihrem Chart. Mit einem einzigen Klick können Sie eine horizontale Linie einrichten, die das Kursgeschehen überwacht und Sie sofort benachrichtigt, wenn der Kurs die Linie überschreitet.


Hauptmerkmale:

- Ein-Klick-Bereitstellung: Mit einer praktischen Schaltfläche können Sie die Warnlinie sofort zeichnen oder löschen.

- Intelligente Platzierung: Wenn Sie auf "Linie zeichnen" klicken, platziert der Indikator die Linie automatisch am Eröffnungskurs der aktuellen 5-Minuten-Kerze.

- Sofortige Audio-Warnungen: Sie hören sofort einen akustischen Alarm, wenn der Geldkurs die Linie überschreitet (nach oben oder unten).

- Zwei-Linien-Fähigkeit: Müssen Sie den Preis einklammern? Sie können in den Einstellungen eine zweite Warnlinie aktivieren, um zwei Ebenen gleichzeitig zu überwachen.

- Visuelle Anpassung: Vollständig anpassbarer Linienstil, Breite und Farbe zur Anpassung an Ihre Diagrammvorlage.

- UI-Anpassung: Sie können den Schaltflächentext, die Farbe und die Bildschirmposition ändern, um Ihren Arbeitsbereich sauber zu halten.


Wie es funktioniert:

1. Zeichnen: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Linie zeichnen". Es erscheint eine horizontale Linie am aktuellen M5 Open Kurs.

2. Überwachen: Der Indikator überwacht den Geldkurs bei jedem Tick.

3. Alarm: Wenn der Kurs die Linie über- oder unterschreitet, ertönt sofort ein Ton.

4. Zurücksetzen: Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche (jetzt mit "Linie löschen" beschriftet), um die Linie zu entfernen und das Tool zurückzusetzen.


MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/158195?source=Site+Profil+Verkäufer


Eingabe-Parameter:


Alert-Einstellungen:

- Alarm-Sounddatei: Der Name der abzuspielenden .wav-Sounddatei (z. B. "alert2.wav")


Zeile 2 Einstellungen:

- Farbe der Warnlinie: Farbe der horizontalen Warnlinie.

- Linienstil: Stil der Linie (durchgezogen, gestrichelt, etc.).

- Linienbreite: Dicke der Linie.


Zeile 2 Einstellungen (optional):

- Zweite Schaltfläche anzeigen?: Setzen Sie diese Option auf "true", um eine zweite unabhängige Alarmzeile zu aktivieren.

- Farbe der Zeile 2: Farbe der zweiten Warnlinie.


Schaltfläche Einstellungen:

- Schaltflächentext (Zeichnen): Text , der angezeigt wird, wenn eine Linie gezeichnet werden soll (Standard: "Linie zeichnen").

- Schaltflächentext (Löschen): Text , der angezeigt werden soll, wenn Sie bereit zum Löschen sind (Standard: "Linie löschen").

- Schaltfläche Hintergrundfarbe: Hintergrundfarbe der Schaltfläche.

- Textfarbe der Schaltfläche: Textfarbe der Schaltfläche.

- Schaltfläche X / Schaltfläche Y: Abstand von der rechten unteren Ecke zur Positionierung der Schaltfläche.


Warum dieses Werkzeug verwenden?

Manueller Handel erfordert Konzentration. Standardwarnungen erfordern zu viele Klicks, um sie einzurichten. Der Price Alert Line Indicator löst dieses Problem, indem er Ihnen eine physische visuelle Ebene bietet, die Sie im Bruchteil einer Sekunde ein- und ausschalten können.


