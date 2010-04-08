Visual Position Sizer Risk Calculator MT4

Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko/Gewinn-Verhältnis zu schätzen.

DasRisiko-Ertrags-Tool bringt den intuitiven, visuellen Handelsstil von

TradingView direkt auf Ihre MetaTrader 5-Charts. Es wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und visuelle Klarheit legen.

Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes (DAX, US30) oder Rohstoffen (Gold, Öl) handeln, dieses Tool erledigt die Berechnungen für Sie. Klicken Sie einfach auf "Long" oder "Short", ziehen Sie die Linien auf Ihre Werte, und das Tool sagt Ihnen sofort, wie viele Lots Sie handeln müssen, um Ihr Risikolimit einzuhalten.


Wichtigste Merkmale

  • Visualisierung im TradingView-Stil: Ziehen Sie interaktive Linien für Einstieg, Ziel und Stop-Loss per Drag-and-Drop . Das Diagramm erzeugt klare grüne (Gewinn) und rote (Verlust) Zonen.

  • Automatischer Losgrößen-Rechner: Vergessen Sie Excel-Blätter. Geben Sie Ihr Risiko ein (z.B. $100), und das Tool zeigt Ihnenin Echtzeitdie exakteLotgrößean, die Sie für dieses spezifische Setup benötigen.

  • Intelligente Erkennung von Pips und Punkten:

- Forex:Berechnet automatisch 5-stellige Paare als Pips (z.B., 10,5 Pips).
- Indizes/Gold:Behandelt 2-stellige Instrumente automatisch als Punkte (z. B. 25,50 Pts), perfekt für DAX, NASDAQ oder XAUUSD.

  • Echtzeitdaten: Zeigt das Risiko/Gewinn-Verhältnis, den Abstand (Pips/Punkte) und den Geldwert ($Gewinn / $Verlust) direkt im Chart an.

  • Sauber und anpassbar: Schaltflächen für "Long", "Short" und "Clear". Alle Farben, Schriftgrößen und Standard-Risikobeträge sind vollständig anpassbar.

Verwendung

  1. Zum Chart hinzufügen: Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart.

  2. Risiko festlegen:Legen Sie in den Einstellungen Ihren Risikobetrag ($) fest (z. B. 50,0 für 50 $ Risiko).

  3. Zeichnen: Klicken Sie auf dem Bildschirm auf Long ( Schaltfläche) oderShort ( Schaltfläche).

  4. Anpassen:

  • Ziehen Sie diemittlere Linie, um Ihren Einstieg festzulegen.

  • Ziehen Sie dieäußeren Linien, um Ihren TP und SL festzulegen.

  • Lesen Sie die"Lots" -Beschriftung , um Ihre Positionsgröße sofort zu erkennen.


MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159487?source=Site+Markt+Produkt+Seite#

    Eingabe-Parameter

    • Risikobetrag ($): Der Geldbetrag, den Sie bereit sind, für den Handel zu riskieren (wird zur Berechnung der Lotgröße verwendet).

    • Gewinnfarbe / Verlustfarbe: Passen Sie die Farben der visuellen Zonen an .

    • Textfarbe / Schriftgröße: Passen Sie den Textstil an den Hintergrund Ihres Charts an.




