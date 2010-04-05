Close Partial (MT5 Manager) fügt dem Chart automatisch zwei Schaltflächen hinzu:





- Schaltfläche Close Partial: Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Teilposition schließen. Standardmäßig werden 50 % der Position geschlossen, aber Sie können jeden beliebigen Prozentsatz einstellen (z. B. 10 %, 20 %, 60 %, usw.).

- Schaltfläche Alle schließen: Mit dieser Schaltfläche können Sie alle offenen Geschäfte für das spezifische Währungspaar, dem der Manager zugewiesen ist, auf einmal schließen.





Hauptmerkmale:

Teilweise schließen

Halb schließen

Alles schließen

Eingabe-Einstellungen:





------ Teilweise schließen Einstellungen ------

- Teilweise schließen: Der Wert des Partial Close (10%, 20%, 50%,60% ...)





------ Magische Zahl ---------------

- Magic Number: Lassen Sie den Wert 0 für den manuellen Handel. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie 0 durch die magische Zahl Ihres EAs).