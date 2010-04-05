Close Partial MT5
- Utilitys
- Nabil Oukhouma
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Close Partial (MT5 Manager) fügt dem Chart automatisch zwei Schaltflächen hinzu:
- Schaltfläche Close Partial: Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Teilposition schließen. Standardmäßig werden 50 % der Position geschlossen, aber Sie können jeden beliebigen Prozentsatz einstellen (z. B. 10 %, 20 %, 60 %, usw.).
- Schaltfläche Alle schließen: Mit dieser Schaltfläche können Sie alle offenen Geschäfte für das spezifische Währungspaar, dem der Manager zugewiesen ist, auf einmal schließen.
Hauptmerkmale:
- Teilweise schließen
- Halb schließen
- Alles schließen
Eingabe-Einstellungen:
------ Teilweise schließen Einstellungen ------
- Teilweise schließen: Der Wert des Partial Close (10%, 20%, 50%,60% ...)
------ Magische Zahl ---------------
- Magic Number: Lassen Sie den Wert 0 für den manuellen Handel. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie 0 durch die magische Zahl Ihres EAs).