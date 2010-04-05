Close Partial MT5

Close Partial (MT5 Manager) fügt dem Chart automatisch zwei Schaltflächen hinzu:

- Schaltfläche Close Partial: Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Teilposition schließen. Standardmäßig werden 50 % der Position geschlossen, aber Sie können jeden beliebigen Prozentsatz einstellen (z. B. 10 %, 20 %, 60 %, usw.).
- Schaltfläche Alle schließen: Mit dieser Schaltfläche können Sie alle offenen Geschäfte für das spezifische Währungspaar, dem der Manager zugewiesen ist, auf einmal schließen.

Hauptmerkmale:
  • Teilweise schließen
  • Halb schließen
  • Alles schließen
Eingabe-Einstellungen:

------ Teilweise schließen Einstellungen ------
- Teilweise schließen: Der Wert des Partial Close (10%, 20%, 50%,60% ...)

------ Magische Zahl ---------------
- Magic Number: Lassen Sie den Wert 0 für den manuellen Handel. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie 0 durch die magische Zahl Ihres EAs).

Empfohlene Produkte
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilitys
Trade Control Panel Funktion Normale Ein-Klick-Funktion Alles schließen Alle schließen Gewinn Alle Verluste schließen Alle Pending Order schließen Alle Verkäufe schließen Close All Buy Weitergehende Ein-Klick-Funktion 1. teilweises Schließen der Verkaufspositionen nach Prozentsatz Mit dieser Funktion können Sie alle offenen Positionen nach dem gewünschten Prozentsatz teilweise schließen. Sie müssen nicht mehr für jede offene Position einen Teilschluss vornehmen. Manuelle Eingabe des gewünsch
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitys
Trailing Stop Manager PRO — Professionelles Trailing-Stop-Management (MT5) Trailing Stop Manager PRO ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der das Trailing-Stop-Management für offene Positionen automatisiert. Er kann alle Positionen auf dem Konto verwalten oder nur diejenigen, die nach Symbol und/oder MagicNumber gefiltert werden. Der EA bietet mehrere Funktionen: fester Trailing-Stop in Pips, ATR-basiertes Trailing, automatischer Break-Even, Teil­schließung sowie ein visuelles Dashboard. Zwe
AW Metatrader to Telegram MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Utilitys
Ein automatisiertes System zum Senden von Benachrichtigungen, damit keiner Ihrer Abonnenten Ihre Handelsereignisse von Ihrem Handelsterminal verpasst. Ein Dienstprogramm, das Benachrichtigungen über alle Handelsvorgänge auf Ihrem Konto an den Telegramm-Messenger sendet. Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verbinden des Dienstprogramms mit einem Kanal in Telegram ->   HIER   / MT4 ->   HIE Vorteile: Einfache Einrichtung und detaillierte Anweisungen, Möglichkeit anpassbare Screenshots zu senden, Anp
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilitys
One Click Trader ist ein Tool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde und Ihnen ermöglicht, Ihren Handel auf die nächste Stufe zu heben. Es ermöglicht Ihnen das Eröffnen, Verwalten und Schließen Ihrer Trades auf einfache und effiziente Weise mit nur einem Mausklick. "-" , "+" ändern die Größe des OCT-Fensters Pfeil nach oben minimiert das OCT-Fenster Pfeil nach unten maximiert das OCT-Fenster Pfeil nach rechts zeigt das nächste Panel mit zusätzlichen Funktionen an Pfeil nach links b
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitys
HotKey Trade ist ein Schnellausführungs-Panel, mit dem Sie per Tastendruck handeln können. Eröffnen Sie KAUFEN (C), VERKAUFEN (V) oder schließen Sie alle (X) Aufträge sofort, ohne Menüs oder Klicks. Außerdem können Sie die Losgröße mit den ↑↓-Pfeilen einstellen und P&L, Margin und Losgröße in Echtzeit anzeigen. Ideal für Scalper, manuelle Trader und alle, die Wert auf Geschwindigkeit legen. Tastenbasierte Bedienung - GuV- und Margin-Anzeige - Dynamische Losgrößensteuerung - Kompatibel mit jedem
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm bietet die Möglichkeit, beim manuellen Handel Hotkeys zu verwenden, um sofort auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren. Sie können Hotkeys zuweisen, um Positionen nach ihrem Typ zu öffnen/zu schließen, alle Positionen im aktuellen Chart zu öffnen/zu schließen und alle Aufträge im aktuellen Chart zu entfernen. Sie können auch Hotkeys für fünf vordefinierte Handelsvolumina zuweisen und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln, ohne dass Sie das Volumen von Zeit zu Zeit manuell
Panel Trade Basic
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitys
Panel Trade Basic ist ein kompaktes, funktionales Panel für den schnellen Handel vom Chart aus. Führen Sie KAUF-, VERKAUFS- und LIMIT-Aufträge aus und schließen Sie Positionen mit einem einzigen Klick oder Tastendruck. Steuern Sie Losgröße, Stop-Loss und Take-Profit sofort, ohne Menüs oder Komplikationen. Schwebendes und verschiebbares Panel. Markt- und schwebende Aufträge. Hotkeys für den Handel. Visualisierung von P&L und Margin in Echtzeit. Ideal für manuelle Händler, die Geschwindigkeit un
EA Close position at server time
Abdullah Kamauseng
Utilitys
Dieser EA hilft Händlern, ihre offenen Positionen zu einer bestimmten MT5-Serverzeit vor den Nachrichten oder vor dem Ende des H4-Zeitrahmens der New Yorker Morgensitzung zu schließen, um ihren Gewinn zu schützen oder unerwartete Verluste zu vermeiden. Die Standard-Einstellung ist 19:30 (HH:MM) und Sie können nach Bedarf anpassen, um Handelsstrategien zu passen. Es ist sehr benutzerfreundlich, da es nur einen einzigen Eingabeparameter enthält, um die Zeit anzugeben, zu der die Position geschloss
Close all with one click
Jun Xiao
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie alle offenen Bestellungen mit einem Klick schließen. Klicken Sie einfach auf „Alle schließen“. Wenn Sie nur profitable Orders schließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Profitabel schließen“. Nach dem Klicken werden alle Floating-Orders geschlossen; Wenn Sie nur die Orders mit gleitenden Verlusten schließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verlierbar schließen“. Nach dem Klicken werden alle Orders mit gleitenden Verlusten geschlossen.
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Utilitys
Der Trading-Bot fügt automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Orders hinzu, wenn ein Kauf- oder Verkaufsauftrag ausgeführt wird. Durch Drücken der Tastenkombinationen (A, D oder TAB) werden zwei Vorschaulinien eingefügt, die die zukünftigen Take-Profit- (blau) und Stop-Loss-Aufträge (rot) darstellen, die den vom Benutzer festgelegten Abstand einhalten. Diese Aufträge werden erst hinzugefügt, wenn der ursprüngliche Auftrag ausgeführt wird. Beim Handel auf dem Markt werden die schwebenden Take-Profi
Copy Mt5 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
Utilitys
Ausgezeichneter Multiplattform-Kopierer von Geschäften. Ich benutze es regelmäßig auf VPS (Kopie von Mt5 zu Mt4). Multiplattform : Kopieren von MetaTrader 4 zu MetaTrader 4; Kopieren von MetaTrader 4 nach MetaTrader 5; Kopieren von MetaTrader 5 nach MetaTrader 4; Kopieren von MetaTrader 5 nach MetaTrader 5. Modi: Master - das aktuelle Terminal ist die Quelle der Trades (Geschäfte werden von ihm kopiert); Slave - das aktuelle Terminal ist der Empfänger von Geschäften (die Geschäfte werden zu i
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Das TELEGRAM BROADCAST Dienstprogramm hilft Ihnen, Ihren Handel sofort im Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies, was Sie brauchen. ACHTUNG! Dies ist eine DEMO-Version, es hat Einschränkungen - Senden von Nachrichten nicht mehr als 1 Mal in 300 Sekunden . Bezahlte Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnen u
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilitys
Dieser Expert Advisor überwacht alle offenen Positionen auf allen Symbolen in MetaTrader 5. Sobald ein Stop Loss (SL) oder Take Profit (TP) bei einer beliebigen Position manuell gesetzt oder verändert wird, übernimmt der EA diesen Wert automatisch für alle anderen offenen Positionen – unabhängig vom Symbol oder Ordertyp (Buy/Sell). So bleiben alle SL- und TP-Level stets synchronisiert. Perfekt für mobiles Trading über Tablet oder Smartphone!
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Utilitys
Close All Pro MT5 - Fast PnL Control ist ein leistungsfähiges MT5-Handelsverwaltungsprogramm, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Trades gibt. Mit einem einzigen Klick können Sie alle MT5-Aufträge schließen, Gewinne und Verluste in Echtzeit überwachen und Ihre schwebende PnL direkt über ein übersichtliches Chart-Panel verwalten. Das Tool ist leichtgewichtig, reaktionsschnell und wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Zeit zu sparen, emotionalen Stress zu reduzieren und den Fokus zu bewahr
Percentage Break Even EA
Udeme Anietie Okon
Utilitys
Dies ist ein Break-Even (BE)/Break-Even-Plus (BE+) EA. Er verschiebt Ihren Stop-Loss auf BE oder BE+ basierend auf einem voreingestellten Prozentsatz des aktuellen TP. Sie können den Prozentsatz im Eingabebereich bearbeiten. Dieser EA setzt den Breakeven sowohl für manuell als auch für automatisch geöffnete Trades . Das Verschieben des Stop-Loss auf einen Breakeven oder BE+ ist bei Tradern beliebt, die ihre Trades absichern und sie ohne Verlustrisiko laufen lassen möchten. Mit diesem EA können
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilitys
DEMO hier herunterladen https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Ein ultimatives Panel, das Sie noch nie gesehen haben. Kompaktes und schönes Handels-Panel mit großem Total P/L und dessen Prozentanzeige. Gruppen für die Zusammenfassung von Trades verfügbar: Ticket, Symbol, Typ, Kategorie und Magie. Das Feld Durchschnittspreis hilft Ihnen, den Durchschnittspreis und die Richtung Ihres Handels zu kennen. Legen Sie die Magie und den Kommentar zu Ihrem Handel auf einfache Weise fest. Gruppieren Si
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilitys
Sie können die Binance Spot-Daten sofort in Metatrader 5 sehen und alle Funktionen nutzen, die Metatrader Ihnen zur Verfügung stellt. Sie können auf die Daten aller Symbole zugreifen, die auf Binance Futures gelistet sind. Vergessen Sie nicht, die Zeitzone einzustellen. Bei Binance ist es 00:00 UTC. Sie müssen sie entsprechend Ihrem eigenen Land einstellen. Sie müssen das kostenlose Binance Spot Symbol List Plugin installieren. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 Nach dem Laden lädt es
Apex StopLoss Manager
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Apex StopLoss Manager MT5-Skript - Dienstprogramm zur Stop-Loss-Kontrolle Überblick Apex StopLoss Manager ist ein Handelsmanagement-Skript für MetaTrader 5, das eine präzise, regelbasierte Kontrolle über das Stop-Loss-Verhalten bei bestehenden offenen Positionen ermöglicht. Das Skript konzentriert sich auf die manuelle Ausführung und Genauigkeit. Es verwendet keine automatisierte Handelslogik, eröffnet keine Trades und wird einmal pro Anhang ausgeführt. Kernfunktionalität Das Skript bietet zwei
FREE
Assistant Open Sl Tp AutoClose Mt5
Mikhail Mitin
Utilitys
Merkmale: schnelle Eröffnung / Schließung von Geschäften automatische Schließung von Geschäften nach Gewinn/Verlust zeigt die Anzahl der Geschäfte und den Gesamtgewinn für das Symbol Schnelles Eröffnen von Geschäften: Einstellen des Lot-Volumens StopLoss / TakeProfit in Punkten einstellen (wenn Sie "0" einstellen, dann wird es nicht verwendet) Slippage einstellen Magic einstellen (falls erforderlich) Kommentar setzen (falls erforderlich) Schnelles Öffnen Funktionen: schnelles Öffnen Buy Schne
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Experten
Produktname: Anchor auto TP und SL Trade Manager Pro MT5 Der ultimative manuelle Assistent. Verwandelt Trades in Auto-Grid mit Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Ihr manueller Handel wird automatisch verwaltet. Der Anchor Auto TP und SL Trade Manager MT5 Pro ist die erweiterte Version unseres beliebten Handelsassistenten. Sie verwandelt einfache manuelle Trades in ausgefeilte, professionelle Recovery Grids. Im Gegensatz zur kostenlosen Version unterstützt diese PRO-Version vollstän
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilitys
T Manager, die ultimative Handelsmanagementlösung, entwickelt von Händlern für Händler. Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen und effizienten Handelspanel, Handelsmanager oder Handelsassistenten sind, sind Sie hier genau richtig . Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl solcher Tools , aber dieses wurde von Tradern für Trader entwickelt . Ich habe dieses Tool entwickelt und benutze es täglich. Nehmen Sie meinen Rat an und hören Sie auf, Tools mit unnützen Funktionen zu kaufen, die Sie nie ben
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilitys
Das Close Buttons Utility ist ein kompaktes und flexibles MQL5-Dienstprogramm zur manuellen Verwaltung von Positionen und Pending Orders direkt aus dem Chart. Das Panel ermöglicht das Schließen von Ordergruppen und Positionen für das aktuelle Symbol oder eine Gruppe ausgewählter Symbole mit nur einem Klick. Es funktioniert mit allen Orders sowie mit einer festgelegten Liste von Magic Numbers oder manuellen Orders. Das Panel lässt sich minimieren oder auf dem Bildschirm verschieben. Helle und du
Precision Data Extractor SMA
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : SMA , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten für den Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie selektiv historische Preis- und Indikatordaten - einfache gleitende Durchschnitte (SMA ) - aus mehreren angewandten Preisen, Zeitrahmen und Zeiträumen abrufen und diese dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle, Handelsalgor
NNArbitrage
Marius Ovidiu Sunzuiana
Utilitys
In einem Markt, der mit nachhinkenden Indikatoren und Overfit-Strategien überschwemmt ist, bietet dieses Dienstprogramm einen neuen Vorteil: statistische Arbitrage in Echtzeit, angetrieben durch ein adaptives neuronales Netzwerk , das vollständig in MQL5 - keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten - aufgebaut ist. Hauptvorteile Smart Spread Modeling Es berechnet dynamisch ein Absicherungsverhältnis zwischen zwei korrelierten Instrumenten (wie EURUSD vs. GBPUSD) und bildet einen synthetische
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilitys
Trade Panel EA - Intelligenter manueller Handel leicht gemacht Trade Panel EA ist ein sauberes, schnelles und leistungsstarkes Tool für die manuelle Ausführung, das für Trader entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Eingaben haben und gleichzeitig von einem automatisierten Risikomanagement und einer nahtlosen Handelsabwicklung profitieren möchten. Wenn Sie manuell handeln, aber ein professionelles Panel benötigen, um Ihre Positionen mit Präzision zu verwalten, ist dieser EA für Sie g
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT5 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren. Er bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen und Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Pr
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitys
Es handelt sich um ein Dienstprogramm, das auf der Grundlage der Handelsaktivitäten des Kontos angepasste Nachrichten auf Telegram sendet. Sobald das Dienstprogramm auf dem Chart läuft, wird bei jeder neuen Position, die mit demselben Chartsymbol eröffnet wird, das dem Dienstprogramm hinzugefügt wurde, eine angepasste Nachricht an die in den Eingabeparametern definierte Telegram-Gruppe gesendet. Das Dienstprogramm sendet eine Nachricht an die Telegram-Gruppe, wenn eine neue Position eröffnet wir
Telegram Utility Close Order and Pause other EAs
Phuc Nguyen Vinh
Utilitys
Telegram Utility EA-Link zu jedem privaten/öffentlichen Bot und kann Ihnen dabei helfen: Schließen Sie alle Aufträge sofort per Befehl. Der Befehl ist mit Ihrem benutzerdefinierten Passwort verschlüsselt und nur Sie kennen es. Der Telegramm-Bot teilt Ihnen mit, wenn alle Aufträge geschlossen sind, und hält sogar alle anderen laufenden EAs in Ihrem MT5-Terminal an. Pausieren/Fortsetzen Sie alle anderen EAs, die im Terminal laufen, mit nur einem Klick! Exportieren Sie den Handelsbericht per Pips-
Käufer dieses Produkts erwarben auch
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitys
Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilitys
Xrade EA ist ein Expert Advisor als technischer Indikator. Für den kurzfristigen Handel ist es das Beste für die nächsten Vorhersagen des Trends des Marktes. +--------------------------------------------------------------------------------------- Sehr wichtig Unser Roboter (data anylizer) nimmt keinen Handelsvorgang vor. Wenn Sie nur unseren Roboter benutzen müssen Sie Ihre Positionen selbst einnehmen +--------------------------------------------------------------------------------------- D
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilitys
PROMOTION!! $499 bis zum 1. März. Danach kostet der EA $1,050 Entwickelt und getestet seit über 3 Jahren, ist dies einer der sichersten EAs auf dem Planeten für den Handel der New York Open. Der Handel könnte nie einfacher sein. Handeln Sie an NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500 Was macht der EA? Der EA öffnet eine Buy Stop Order und eine Sell Stop Order (mit SL und TP) auf beiden Seiten des Marktes nur wenige Sekunden vor der NY Open. Sobald einer der beiden Trades ausgelöst wir
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilitys
Speichern von Daten aus dem Orderbuch. Dienstprogramm für die Datenwiedergabe : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Bibliothek zur Verwendung im Strategie-Tester : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Vielleicht erscheint dann eine Bibliothek zur Nutzung der gespeicherten Daten im Strategietester, je nach Interesse an dieser Entwicklung. Inzwischen gibt es Entwicklungen dieser Art, die Shared Memory verwenden, wenn nur eine Kopie der Daten im RAM liegt. Dies löst nicht nur d
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
Utilitys
HEDGEN SIE IHREN WEG ZUM GEWINN BEI JEDEM HANDEL Wenn Sie denken, dass es schwierig ist zu bestimmen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird, löst dieser Roboter das für Sie, indem er die Richtung ändert, je nachdem, in welche Richtung sich der Preis bewegt, sodass Sie gewinnen, egal in welche Richtung er sich bewegt. Hedge Ninja ist ein halbautomatisches Handelstool, das Sie mit den folgenden Hedge-Einstellungen einrichten. Wenn Sie ihm sagen, dass er handeln soll, kaufen oder verk
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilitys
Der Gold Instrument Scanner ist ein Chartmuster-Scanner, der Dreiecksmuster, fallende Keilmuster, steigende Keilmuster, Kanalmuster und so weiter erkennt. Gold Instrument Scanner verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Mustererkennung. Wir haben ihn jedoch so gestaltet, dass er einfach und intuitiv zu bedienen ist. Der Advanced Price Pattern Scanner zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart in einem effizienten Format für Ihren Handel. Sie müssen keine mühsame manuelle Mustererkennung meh
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilitys
Gold Wire Trader MT5 handelt mit dem RSI-Indikator. Er bietet viele anpassbare RSI-Handelsszenarien und flexible Positionsmanagement-Einstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingale- und einen inversen Martingale-Modus. Der EA implementiert die folgenden Einstiegsstrategien, die nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden können: Handeln, wenn der RSI-Indikator überverkauft oder überkauft ist Handel, wenn der RSI von einem überverkauften ode
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilitys
Gold Trend Scanner MT5 ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Dashboard, das den Average True Range Indikatorwert in bis zu 28 Symbolen und 9 Timeframes in 3 Modi überwacht und analysiert: Es zeigt den ATR-Indikatorwert in allen Paaren und Zeitrahmen an und signalisiert, wenn der ATR-Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein Maximum oder Minimum erreicht. Kurzfristiges ATR/Langfristiges ATR-Verhältnis: Es zeigt das Verhältnis von 2 ATRs mit unterschiedlichen Zeiträumen an. Es ist nützlich, u
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
Utilitys
Achtung: dies ist ein Multicurrency EA, der mit mehreren Paaren von einem Chart aus handelt! Um doppelte Trades zu vermeiden, ist es daher notwendig, den EA nur mit einem Chart zu verbinden, ---> der Handel in allen Paaren wird nur von einem Chart aus durchgeführt! Wir können gleichzeitig in drei verschiedenen Paaren handeln, wie standardmäßig (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), die die Korrelation beim Eintritt in den Markt für alle drei berücksichtigen; Wir können nur EURUSD (oder ein beliebiges Währu
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilitys
Bei einer Dreiecksarbitrage-Strategie werden Ineffizienzen zwischen drei verbundenen Währungspaaren ausgenutzt, indem gegenläufige Transaktionen getätigt werden, die sich gegenseitig aufheben, um einen Nettogewinn zu erzielen, wenn die Ineffizienz behoben ist. Ein Geschäft umfasst drei Transaktionen, bei denen die erste Währung gegen eine zweite, die zweite Währung gegen eine dritte und die dritte Währung gegen die erste getauscht wird. Mit dem dritten Geschäft sichert sich der Arbitrageur einen
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Utilitys
Golden Route home MT5 berechnet die Durchschnittspreise der offenen KAUFEN (LONG) und VERKAUFEN (SHORT) Positionen, wobei die Größe der offenen Positionen, Kommissionen und Swaps berücksichtigt werden. Der Indikator bildet die Durchschnittslinie der offenen LONG-Positionen, nach deren Überschreiten, von unten nach oben, der Gesamtgewinn für alle LONG-Positionen für das aktuelle Instrument größer als 0 wird. Der Indikator bildet die Durchschnittslinie der offenen SHORT-Positionen, nach deren Ü
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Utilitys
Wollen Sie einen EA mit kleinem Stoploss? Wollen Sie einen EA, der nur in und aus dem Markt ist? Gold schaut auf mehrere MT5 Es ist NUR kaufen, wenn der Markt öffnet und mit einem Fenster von 10 Minuten oder weniger. Es verwendet vorbörslichen Preis so sicher sein, dass Ihr Broker hat, dass. Diese Strategien (ja, es sind 2 verschiedene Strategien, die mit 3 verschiedenen Charts verwendet werden können) haben enge Stoplosses und einen Takeprofit, der oft innerhalb von Sekunden erreicht wird!
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilitys
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Geduld ist der Schlüssel. Die Strategien basieren auf: - Tendenz - Momentum + Hohe Volatilität - Dawn Scalper + Support Resistence. Auch hier ist Geduld der Schlüssel. Kein Bot ist fehlerfrei, manchmal funktioniert er reibungslos, manchmal einfach nicht. Es liegt an Ihnen, sein Risiko zu managen und ihn zu einem guten Freund zu machen, der automatisch mit fantastischen Strategien handelt. Mit freundlichen Grüßen, Viel Glück., Pablo Maruk.
GoodtradeGoodX Tradercropy A
Shan Chen Mei
Utilitys
Basierend auf dem Handelsmodell/der Strategie/dem System von Gold Dual Position Hedging Arbitrage, das von Goodtrade/GoodX Brokerage eingeführt wurde, sind die Probleme im täglichen Betrieb aufgetreten: 1: Konto B folgt dem Konto A, um sofort einen Auftrag zu erteilen. 2：Konto A Nach der Auftragserteilung notiert Konto B automatisch den Stop-Loss und Take-Profit. 3: Konto A hat die Position geschlossen, Konto B hat die Position zur gleichen Zeit geschlossen. 4: Konto B hat Position geschlossen K
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Herausforderungen 2020-2024 Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standardparameter für die Herausforderung $100.000 Beste Ergebnisse bei GOLD und US100 Verwenden Sie einen beliebigen Zeitrahmen Alle Geschäfte und Auto-Trading vor US HIGH NEWS schließen , 2 Minuten danach wieder öffnen Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Empfohlene Zeit für den Handel 09:00-21:00 GMT+3 Für Prop-Firmen MUSS spez
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilitys
Wir stellen vor: TEAB Builder - Der ultimative MT5 Expert Advisor für profitablen und anpassbaren Handel ! Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Lernen Sie den TEAB Builder kennen, einen fortschrittlichen MT5 Expert Advisor, der Ihnen eine unvergleichliche Flexibilität, ein hohes Gewinnpotenzial und eine Reihe von leistungsstarken Funktionen bietet, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern. Mit dem TEAB Builder können Sie mühelos mit jedem Indikatorsignal handeln und so von
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitys
Chart Walker X Engine | Maschinengesteuerte Instinkte Leistungsstarke MT5-Chartanalyse-Engine, ausgestattet mit einem hochentwickelten neuronalen Netzwerk-Algorithmus. Diese Spitzentechnologie ermöglicht Händlern die mühelose Durchführung umfassender Chartanalysen auf jedem Finanzchart. Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten rationalisiert Chart Walker den Handelsprozess, indem er auf der Grundlage der Erkenntnisse des neuronalen Netzwerks hochpräzise Handelseinträge liefert. Seine Hochgeschwi
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
Utilitys
Der Wall Street Player (Master-Version). Diese EA als Disziplin, Geld und Risiko-Management-Tool zugeschnitten ist ein leistungsfähiges Dienstprogramm Trade Station für Forex, Kryptos, Rohstoffe, Aktien, Derivate synthetische Paare und alle CFDs Markt entwickelt. Es wurde entwickelt, um Ihre Strategie als ein Gewinner zu passen, und nehmen Sie Ihre Edge des Marktes auf die NEXT-LEVEL. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, es auf Ihren Chart zu bekommen und die Möglichkeiten und Chart-Management-
Trade Panel by Profectus AI
New Capital B.V.
Utilitys
Cheers, traders! In today's video, dive into the world of advanced trading with our exclusive Trade Panel. This Cyber Monday, we're offering a special deal – get access for only $27 instead of the usual $60! In this tutorial, we explore a semi-automated trading system that empowers manual traders to seize opportunities effectively. Watch as we demonstrate using real market scenarios, showing you how to set up trades, manage risk, and maximize profits. Key Features of the Trade Pan
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilitys
Der Wall Street Player (Ultimatum-Version). Diese EA als Disziplin, Geld und Risiko-Management-Tool zugeschnitten ist eine leistungsstarke Trade Station Dienstprogramm für Forex, Kryptos, Rohstoffe, Aktien, Derivate synthetische Paare und alle CFDs Markt entwickelt. Es ist entworfen, um Ihre Strategie als Gewinner zu passen, und nehmen Sie Ihre Edge des Marktes auf die NEXT-LEVEL. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, es auf Ihren Chart zu bekommen und die Möglichkeiten und Chart-Management-Fähi
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilitys
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Unser 1. EA erstellt mit ChatGPT Technologie Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standard-Parameter für Challenge $100,000 Getestet nur auf EURUSD und GBPUSD Verwenden Sie 15MIN Time Frame Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Für Prop Firms MUSS spezieller Protector verwendet werden https://www.mql5.com/en/market/product/94362 ------------------------------
Sabira Reactive
Gounteni Dambe Tchimbiandja
Utilitys
WICHTIGER HINWEIS: DIESES EA IST NICHT VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERT, ES NIMMT NUR POSITIONEN IN VON IHNEN DEFINIERTEN ZONEN EIN ES UNTERSTÜTZT SIE. SIE MÜSSEN ALSO DAS DIAGRAMM GENAU BEOBACHTEN. DER HAUPTPUNKT DIESES EA IST ES, DEN HÄNDLER ZU ZWINGEN, EINSTIEGSREGELN ZU RESPEKTIEREN <<BESTÄTIGUNG IST DER SCHLÜSSEL>>. DER TRADER WIRD ALSO NUR NACH ZONEN SUCHEN. DIE EA SUCHT NACH BESTÄTIGUNGSKERZEN UND STEIGT EIN, WENN EINE BESTÄTIGUNG GEFUNDEN WIRD BEISPIEL: Wenn der Preis in einer bullischen Zone
Modify TP SL in batches MT5
Xin You Lin
Utilitys
Die Hauptfunktion dieses EA: Schnelle Batch-Änderung Stop-Profit-Stop-Loss auf den angegebenen Preis Position. Zum Beispiel: Sie haben fünf XAUUSD BUY Aufträge, der Eröffnungskurs ist 2510, 2508, 2506, 2504, 2495Sie können durch diese EA, Batch einheitliche Änderung der Gewinn ist 2530, Stop-Loss ist 2480Viel Glück mit Ihrem Geschäft! Wechat：FX-AIEA QQ：2813871972 Email：lxy284628@163.com Wechat öffentliches Konto: Xinyou Jinke FXAIEA.com Willkommen zu Ihrer Aufmerksamkeit ( Xinyou Jinke FXAIEA.c
News Trapper EA MT5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
Utilitys
Hallo zusammen, News Trapper EA ist ein Experte für den Handel mit Nachrichten sehr sicherer Experte für den automatisierten Handel mit den Nachrichten des Wirtschaftskalenders. Es zeigt stabilen Handel während der letzten 10 Jahre. EA verwendet keine gefährlichen Technologien wie Martingale, Grid. Der Experte ist sehr einfach zu bedienen. wie man ihn installiert und Dateien einstellt lesen Sie den Blog nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Sie zum VIP-Kanal hinzuzufügen Das Programm enthält f
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Centage: Ihr intelligenter Trading-Bot für das Risikomanagement. Im Gegensatz zu typischen Trading-Bots legt Centage den Schwerpunkt auf das Risikomanagement, indem es eine wesentliche Funktion integriert: Es schließt alle offenen Trades, wenn Ihr Kontostand einen vordefinierten Schwellenwert erreicht. Diese Funktion macht Centage ideal für Händler, die einen disziplinierten Ansatz beibehalten und emotionale Entscheidungen vermeiden wollen. Lassen Sie Centage Ihr zuverlässiger Partner in der Wel
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
A - Genesis: Die Neudefinition von Effizienz und Präzision im Handel Genesis ist ein hochmodernes Trading-Panel, das Händlern unübertroffene Präzision und Vielseitigkeit bietet. Es verfügt über zwei grafische Modi: Das Main Window Graph bietet einen umfassenden Überblick über die Dynamik des Marktes, während das Sub Window Graph eine gezielte Analyse spezifischer Indikatoren und Muster bietet. Dank dieser Dual-Mode-Visualisierung können Händler nahtlos zwischen der Makro- und der Mikro-Perspekti
Weitere Produkte dieses Autors
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko/Gewinn-Verhältnis zu schätzen. Das Risk Reward Tool bringt den intuitiven, visuellen Handelsstil von TradingView direkt auf Ihre MetaTrader 5 Charts. Es wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und visuelle Klarheit legen. Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes (DAX, US30) oder Rohstoffen (Gold, Öl) handeln, dieses Tool erledigt die mathematischen Aufgaben für Sie. Klicken Sie einfach auf "Long"
Auto Stop Loss MT5
Nabil Oukhouma
5 (1)
Utilitys
Auto Stop Loss (MT5 Manager) ist ein robustes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Stress aus dem Handelsmanagement zu nehmen. Egal, ob Sie ein Scalper oder ein Swing-Trader sind, dieser EA wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihre Trades an, sichert Gewinne mit Break-Even und maximiert Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop. Dieser Manager funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und ermöglicht es Ihnen, bestimmte Symbole oder mehrere Paare von einem einzig
Visual Position Sizer Risk Calculator MT4
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko/Gewinn-Verhältnis zu schätzen. Das Risiko-Ertrags-Tool bringt den intuitiven, visuellen Handelsstil von TradingView direkt auf Ihre MetaTrader 5-Charts. Es wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und visuelle Klarheit legen. Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes (DAX, US30) oder Rohstoffen (Gold, Öl) handeln, dieses Tool erledigt die Berechnungen für Sie. Klicken Sie einfach auf "Long" oder "Sh
FREE
Price Alert Line Indicator MT4
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Verpassen Sie nie wieder einen Kursausbruch mit dem Price Alert Line Indicator . Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Schnelligkeit und Einfachheit benötigen. Anstatt durch komplexe Menüs zu navigieren, um Preiswarnungen einzustellen, platziert der Preiswarnlinien-Indikator eine Schaltfläche direkt auf Ihrem Chart. Mit einem einzigen Klick können Sie eine horizontale Linie einrichten, die das Kursgeschehen überwacht und Sie sofort benachrichtigt, wenn der Kurs die Linie überschreitet.
FREE
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
FREE
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
5 (1)
Utilitys
Auto Stop Loss (MT4 Manager) ist ein robustes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Stress aus dem Handelsmanagement zu nehmen. Egal, ob Sie ein Scalper oder ein Swing Trader sind, dieser EA wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihre Trades an, sichert Gewinne mit Break-Even und maximiert Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop. Dieser Manager funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und ermöglicht es Ihnen, bestimmte Symbole oder mehrere Paare von einem einzig
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilitys
Mit dem Magic Keyboard (MT4 Manager) können Sie Ihre Tastatur in ein leistungsstarkes Handelsinstrument verwandeln. Mit dieser innovativen Funktion können Sie durch einfaches Drücken bestimmter Tasten auf Ihrer Tastatur ganz einfach Trades kaufen, verkaufen und schließen und Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschieben. Darüber hinaus fügt das Tool automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu Kauf- und Verkaufsaufträgen hinzu und rationalisiert so mühelos Ihren Handelsprozess. MT5 Version: ht
FREE
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Der Super Manager (MT4 Manager) ist ein Handelswerkzeug, das Kauf- und Verkaufsaufträge, einschließlich schwebender Aufträge, durch Hinzufügen von Stop Loss und Take Profit mit einem kalkulierten Risiko verbessert. Er bietet auch einen Break-Even für eine einfache Einrichtung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht der Fast Manager Ihre Handelsaktivitäten. Halten Sie es einfach! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmal
FREE
Close Partial MT4
Nabil Oukhouma
Utilitys
Teilweise schließen (MT4 Manager) fügt dem Chart automatisch zwei Schaltflächen hinzu: - Schaltfläche Close Partial: Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Teilposition schließen. Standardmäßig werden 50 % der Position geschlossen, aber Sie können jeden beliebigen Prozentsatz einstellen (z. B. 10 %, 20 %, 60 %, usw.). - Schaltfläche Alle schließen: Mit dieser Schaltfläche können Sie alle offenen Geschäfte für das spezifische Währungspaar, dem der Manager zugewiesen ist, auf einmal schließen.
FREE
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT5 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren. Er bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen und Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Pr
The Super Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Der Super Manager (MT5 Manager) ist ein Handelswerkzeug, das Kauf- und Verkaufsaufträge, einschließlich schwebender Aufträge, durch Hinzufügen von Stop Loss und Take Profit mit einem kalkulierten Risiko verbessert. Er bietet auch einen Break-Even für eine einfache Einrichtung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht der Fast Manager Ihre Handelsaktivitäten. Halten Sie es einfach! MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132495?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmal
Magic Keyboard MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Mit dem Magic Keyboard (MT5 Manager) können Sie Ihre Tastatur in ein leistungsstarkes Handelsinstrument verwandeln. Mit dieser innovativen Funktion können Sie durch einfaches Drücken bestimmter Tasten auf Ihrer Tastatur ganz einfach Trades kaufen, verkaufen und schließen und Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschieben. Darüber hinaus fügt das Tool automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu Kauf- und Verkaufsaufträgen hinzu und rationalisiert so mühelos Ihren Handelsprozess. MT4 Version: ht
Price Alert Line Indicator
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Verpassen Sie nie wieder einen Kursausbruch mit dem Price Alert Line Indicator . Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Schnelligkeit und Einfachheit benötigen. Anstatt durch komplexe Menüs zu navigieren, um Preiswarnungen einzustellen, platziert der Preiswarnlinien-Indikator eine Schaltfläche direkt auf Ihrem Chart. Mit einem einzigen Klick können Sie eine horizontale Linie einrichten, die das Kursgeschehen überwacht und Sie sofort benachrichtigt, wenn der Kurs die Linie überschreitet.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension