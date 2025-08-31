Close Partial MT4

Teilweise schließen (MT4 Manager) fügt dem Chart automatisch zwei Schaltflächen hinzu:

- Schaltfläche Close Partial: Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Teilposition schließen. Standardmäßig werden 50 % der Position geschlossen, aber Sie können jeden beliebigen Prozentsatz einstellen (z. B. 10 %, 20 %, 60 %, usw.).
- Schaltfläche Alle schließen: Mit dieser Schaltfläche können Sie alle offenen Geschäfte für das spezifische Währungspaar, dem der Manager zugewiesen ist, auf einmal schließen.

Hauptmerkmale:
  • Teilweise schließen
  • Halb schließen
  • Alles schließen

Eingabe-Einstellungen:

------ Close Partial Einstellungen ------
- Close Partial: Der Wert des Partial Close (10%, 20%, 50%,60% ...)

------ Magische Zahl ---------------
- Magic Number: Lassen Sie den Wert 0 für den manuellen Handel. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie 0 durch die magische Zahl Ihres EAs).


Empfohlene Produkte
VadineroLab MT4 Export Master to Exel JSON
Vadym Gapon
Utilitys
VadineroLab MT4 Export Master to CSV EXEL JSON - Expert Advisor zum Exportieren und Analysieren von Symbolen, Konto, Terminalparametern, aktiven Trades, aktuellem Kontostand, Handelsverlauf, globalen Variablen. Erzeugt die folgenden Berichtstypen: * Symbolparameter - Spread, Tick-Größe, Min/Max Lot, Swap, ... * Kontoparameter - Saldo, Eigenkapital, Leverage, Währung, Margin-Info, ... * Terminal-Parameter - Server, Version, Sprache, Datum, Umgebung, ... * Handelsverlauf - Aufträge, Geschäfte, Pos
FREE
Close all treads with Tp and SL
Mir Mostofa Kamal
Utilitys
Close_All_Trades_with_TP_SL ist ein zuverlässiger und effizienter MQL4 Expert Advisor, der das Handelsmanagement für alle offenen Positionen auf Ihrem MT4-Konto vereinfacht und automatisiert. Dieser EA ist besonders nützlich für Händler, die schnell mehrere Geschäfte eröffnen oder Hochfrequenzstrategien verwenden, bei denen die manuelle TP/SL-Platzierung schwierig und zeitaufwändig wird. Der Hauptzweck des EA ist es, sicherzustellen, dass jeder offene Handel - ob Kauf oder Verkauf - immer einen
FREE
Pro Close Panel
Fatemeh Ameri
3.75 (4)
Utilitys
Dies ist ein sehr einfaches, aber nützliches Tool zum Schließen von Positionen mit verschiedenen Bedingungen und Methoden. Sie können die Schaltflächen des Panels verwenden, um Positionen zu schließen, oder mehrere Regeln festlegen, um alle Positionen zu schließen. Das Panel hat zwei Hauptregister: Aktive Order und Pending Orders: Aktive Registerkarte: Sie können ein Gewinn- oder Verlustziel festlegen, um alle Positionen zu schließen. Sie können ein Eigenkapitalziel festlegen, um alle Positionen
FREE
Telegram to MT4 Copier by RedFox
Rui Manh Tien
4.4 (40)
Utilitys
#1 Kopieren Sie Signale von Signals Copier Telegram auf MT4 & verpassen Sie nie wieder einen Handel Zeitersparnis und schnelle Ausführung Egal ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie wissen immer, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die ges
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilitys
StatBar 1.6 Indikator, der den Saldo und das Ergebnis für heute, gestern und vorgestern anzeigt. Der Indikator zeigt auch an: - Server; - GMT; - Server-Zeit; - Schultern; - Spanne. Beschreibung der Variablen: extern int Magic = "-1"; // Magie für Statistik -1 = alle 0 = manuell extern string Symboll = "-1"; // Symbol für Statistik -1 = alle 0 = aktuell EURUSD = für EURUSD
FREE
MarketInfo Display
Yao Peng Chen
Utilitys
Funktion Markieren Sie den anzuzeigenden Inhalt (aktuelle Version: aktueller K-Linien-Countdown, Marktinformationen) und zeigen Sie ihn in der rechten unteren Ecke des Charts an. Parameter für das Anzeigeformat fontsize Schriftgröße c Farbe font Schriftart Benutzerdefinierte Parameter für den Anzeigeinhalt Symbol Verbleibende Kerzenzeit SPREAD ZIFFERN STOPPLEVEL LOTSIZE LOTSIZE TICKSIZE SWAPLONG SWAPSHORT ANFANG VERLÄUFT TRADEALLOWED MINLOT LOTSTEP MAXLOT SWAPTYP PROFITCALCMODE MARGINCALCMOD
FREE
Smart Auto Trailing Stop Loss
Dejan Boshkov
1 (1)
Utilitys
Dieser EA verwaltet Ihren Trailing-Stop-Loss für jede manuell eröffnete Position und führt Ihre Position in den Gewinn. Dies ist ein kostenloses Tool, das von jedem Trader verwendet werden kann und besonders gut für Anfänger geeignet ist. Sie müssen es versuchen, und Sie können fühlen, wie Ihre Positionen gehen, um Gewinn. Ich bin seit etwa 4 Jahren professioneller Forex-Händler und habe mich auf automatisierte Handelssysteme (EA's) und Scalping-Handelsstrategien spezialisiert. Ich habe auf mei
FREE
AQ RiskOptimizer
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
5 (1)
Utilitys
Risk Optimizer ist die absolute Lösung für die Anwendung von Risikomanagement auf Ihrem Konto. Schlechtes Risikomanagement ist der Hauptgrund dafür, dass Händler Geld verlieren. Risk Optimizer berechnet und schlägt die richtige Losgröße für jede Position entsprechend Ihrem persönlichen, individuellen Risikoprofil vor. Sie können direkt Ihr bevorzugtes Risiko als Prozentsatz (%) für jede Position angeben oder Sie können darauf vertrauen, dass unsere Algorithmen entsprechend der von Ihnen gewählte
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Experten
Es verwendet das Modell einer berühmten Strategie namens Swinger (Pendulum, Cheburashka) - abwechselndes Platzieren von Pending Orders mit erhöhtem Lot. Die Strategie besteht darin, zwei entgegengesetzte Pending Orders zu platzieren. Wenn sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt, wird eine Pending Order ausgelöst, während die Lotgröße der anderen Order erhöht wird. Der EA bietet drei Arten der Eröffnung von Pending Orders (TypeofTrade) Auto-Opening nach Platzierung (Instant Opening Aut
FREE
Average Trailing Stop
Mehmet Cak
5 (2)
Utilitys
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die neue Version dieses Produkts finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/59924?source=Site+Profile+Seller -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GESAMT-TAKE-PROFIT & GESAMT-TRAILING-STOP. Durchschnittlicher Take Profit und durch
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Toby-Strategie >> Die Mutterkerze, die eine größere Spanne hat als die vorherigen sechs Kerzen. Eine vertikale Linie zeigt die letzte Toby-Kerze mit den Zielen, die oben und unten angezeigt werden. Bei der Strategie geht es darum, dass der Schlusskurs außerhalb der Spanne der Toby-Kerze liegt, um die 3 Ziele zu erreichen, wobei das wahrscheinlichste Ziel das Ziel 1 ist, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gewinne zurückhalten und Ihren Stop-Loss verwalten.
FREE
UPD1 D Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
Indikatoren
Der Levels-Indikator basiert auf den Daten des Vortages. Die mathematische Formel bestimmt die Einstiegs- und Ausstiegslevel.  Handelsempfehlungen. Levels werden zu Beginn der europäischen Sitzung gehandelt, wenn Volatilität auftritt. Bei unzureichender Volatilität wird die Hälfte des Take-Profits zum Ausstieg verwendet. Wenn der Kurs bei der Hälfte des Take-Profits umgekehrt ist, suchen Sie bei der Umkehrung ebenfalls ein Ziel auf dem Niveau des halben Take-Profits. Wenn der Kurs vom Einstieg
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilitys
Eine Taste, um die Position des Gadgets zu schließen, können Sie Aufträge kaufen, verkaufen und ausstehende Aufträge für Batch-Betrieb, können Sie die aktuelle Tabelle Aufträge und alle Aufträge, einfach und effizient zu betreiben. Die erste Zeile der ersten Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Kaufaufträge zu schließen, die zweite Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Verkaufsaufträge zu schließen, die dritte Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Aufträge zu schli
FREE
Auto BE break even EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (2)
Utilitys
AUTO BE Utility - Breakeven Manager für MetaTrader 4 Die AUTO BE Utility von KALIFX ist ein kompaktes und effizientes Handelsmanagement-Tool für den MetaTrader 4. Es passt das Stop-Loss-Niveau automatisch an den Breakeven-Punkt an, sobald der Marktpreis eine definierte Gewinndistanz erreicht. Dies stellt sicher, dass aktive Trades vor Umkehrungen geschützt sind, sobald sie in den Gewinn laufen, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Wichtigste Merkmale Automatische Breakeven-Kontr
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Alerts
Maxim Polishchuk
3.5 (2)
Utilitys
Das Dienstprogramm Alerts gibt Benachrichtigungen aus, wenn Aufträge geöffnet, geschlossen und entfernt werden, sowie wenn der Preis die ausgewählten grafischen Objekte im Diagramm berührt. Das Tool unterstützt alle grafischen Objekte, die in der grafischen Analyse verwendet werden , und verfügt über eine einfache grafische Schnittstelle. Einmal gestartet, arbeitet der Indikator im Hintergrund, nimmt keinen Platz auf dem Chart ein und verbraucht keine Systemressourcen. Verfolgung des Auftragssta
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Utilitys
Das Dienstprogramm eröffnet Trades basierend auf Signalen aus der Indikatorenreihe „SimSim ARROW“. Version für MetaTrader 5 Das Dienstprogramm funktioniert ausschließlich in Verbindung mit den Indikatoren der Serie „ SimSim ARROW “. Jeder dieser Indikatoren verfügt über einen Parameter: „Deals: Keine Deals, Kaufen und Verkaufen, Nur Kaufen, Nur Verkaufen.“ Wenn dieser Parameter auf den Wert „Kaufen und Verkaufen oder Nur Kaufen oder Nur Verkaufen“ eingestellt ist, werden die Signale der Indik
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilitys
Profitstat ist ein kostenloser Indikator, der Ihre Historie durchsucht und auf dem Chart anzeigt. Die kostenlose Version zeigt die Anzahl der Trades und den Gewinn des aktuellen und vorherigen Tages an. Die Daten werden sofort aktualisiert, sobald ein Handel geschlossen wird. Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an, und er zeigt die Kontodaten unabhängig von der Diagrammwährung und dem Zeitrahmen an.
FREE
PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
Experten
Der PatternVol EA wird auf der Grundlage seiner eigenen Marktbeobachtungen erstellt und besteht aus Mustern, Candlestick-Analyse, Analyse des Candlestick-Volumens. Außerdem enthält der EA keine Indikatoren. Im Moment ist der Berater ein kleiner Konstruktor meiner Nicht-Indikator-Strategien. Sie können jede Strategie separat deaktivieren und aktivieren oder aus mehreren Strategien eine Baugruppe erstellen. Die Arbeit am Berater geht bis heute weiter, neue Strategien werden hinzugefügt, Algorithm
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indikatoren
Ein Trendindikator auf der Grundlage des Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden. Der Hull Moving Average ist eine verbesserte Variante des gleitenden Durchschnitts, die den Zeitpunkt der Trendumkehr recht genau anzeigt. Er wird häufig als Signalfilter verwendet. Durch die Kombination von zwei Arten von gleitenden Hull-Durchschnitten können diese Vorteile besser genutzt werden: Der HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während der HMA mit einer schnellen Periode die kurzfr
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. VERSION MT5 -   Weitere nützliche Indikatoren Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kom
FREE
Current Price MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (1)
Utilitys
Ein einfaches und nützliches Panel für den aktuellen Kurs, das die aktuellen Geld- und Briefkurse sowie den Spread vergrößert anzeigt und mit der Maus an eine beliebige Stelle im Chartfenster verschoben werden kann. Bietet auch die Möglichkeit, den Geld- oder Briefkurs zusammen mit der Spanne an einer beliebigen Stelle des Charts als Text an einer statischen Stelle anzuzeigen. Ermöglicht die Anzeige als Pips oder Punkte zusammen mit dem Spread, der farblich hervorgehoben wird, wenn er den Schwel
FREE
EasyReverse MT4
Nina Yermolenko
Utilitys
Dienstprogramm für die Umkehrung von Aufträgen. Schließt Orders auf dem Chart, auf dem es gestartet wird, und öffnet an ihrer Stelle Orders mit der entgegengesetzten Richtung. Es verfügt über eine einfache und intuitive grafische Schnittstelle und ermöglicht die automatische Umkehrung neu geöffneter Orders. MT5-Version des Dienstprogramms - https://www.mql5.com/en/market/product/74770 Wenn Ihnen dieses Utility gefällt, schauen Sie sich meine anderen Produkte an - https://www.mql5.com/en/users/ni
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilitys
IceFX's TradeInfo ist ein Hilfsindikator, der die wichtigsten Informationen des aktuellen Kontos und der Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages (mit integriertem Ic
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
TrendSight Simple EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Simple EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt das Rätselraten aus der technischen Analyse heraus. Warum TrendSight Simple EA wählen? TrendSight Simple EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot; es ist eine komplett
FREE
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn sich die SMAs kreuzen und wenn der WPR überkaufte/überverkaufte Bereiche verlassen hat. Die SMAs sind auch so programmiert, dass sie die Geschäfte schließen, wenn sich der Trend ändert. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechn
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilitys
Ich denke, jeder kennt diese Regel des Geldmanagements als «Safe». Für diejenigen, die es nicht wissen, beinhaltet Safe, die Hälfte der Position zu schließen, nachdem der Gewinn des Handels mit der Fußgröße übereinstimmt. Selbst wenn sich der Preis entfaltet und der Stopp festhält, verlieren Sie kein Geld mehr, da der exakt gleiche Gewinnbetrag beim Schließen eines Teils der Position zuvor erzielt wurde. Der Safety Advisor hat nur eine Einstellung – das Schließfach. Wenn Sie es in Position 0 b
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilitys
Wenn Sie einen Berater für beliebige Pfeilindikator-Signale benötigen, wird Ihnen dieses Dienstprogramm definitiv helfen. Mit Hilfe dieses Dienstprogramms können Sie eine unbegrenzte Anzahl von EAs auf IHREN Signalen erstellen, mit Ihren Einstellungen, mit Ihrem Urheberrecht und dem vollständigen Quellcode . Sie werden in der Lage sein, die resultierenden EAs unbegrenzt zu nutzen, einschließlich des Hinzufügens zum Markt und anderen Ressourcen. Kostenlose einfache Version des Generierungsskript
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit setzt. Es hat auch Trailing Stop Loss und Break Even Funktionen. Der Eingabewert für den Stop Loss und Take Profit ist in Pips. Wann immer Sie einen Handel eröffnen, werden Stop Loss und Take Profit automatisch in Pips gesetzt. *Wenn Sie einen praktischeren Stop-Loss und Take-Profit für Ihre Trades benötigen, dann könnte Ihnen dieses ATR-basierte Stop-Loss-Utility gefallen, hier! Eingaben: 1. SL und Trailing SL - Di
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko/Gewinn-Verhältnis zu schätzen. Das Risk Reward Tool bringt den intuitiven, visuellen Handelsstil von TradingView direkt auf Ihre MetaTrader 5 Charts. Es wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und visuelle Klarheit legen. Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes (DAX, US30) oder Rohstoffen (Gold, Öl) handeln, dieses Tool erledigt die mathematischen Aufgaben für Sie. Klicken Sie einfach auf "Long"
Auto Stop Loss MT5
Nabil Oukhouma
5 (1)
Utilitys
Auto Stop Loss (MT5 Manager) ist ein robustes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Stress aus dem Handelsmanagement zu nehmen. Egal, ob Sie ein Scalper oder ein Swing-Trader sind, dieser EA wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihre Trades an, sichert Gewinne mit Break-Even und maximiert Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop. Dieser Manager funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und ermöglicht es Ihnen, bestimmte Symbole oder mehrere Paare von einem einzig
Visual Position Sizer Risk Calculator MT4
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko/Gewinn-Verhältnis zu schätzen. Das Risiko-Ertrags-Tool bringt den intuitiven, visuellen Handelsstil von TradingView direkt auf Ihre MetaTrader 5-Charts. Es wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und visuelle Klarheit legen. Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes (DAX, US30) oder Rohstoffen (Gold, Öl) handeln, dieses Tool erledigt die Berechnungen für Sie. Klicken Sie einfach auf "Long" oder "Sh
FREE
Price Alert Line Indicator MT4
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Verpassen Sie nie wieder einen Kursausbruch mit dem Price Alert Line Indicator . Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Schnelligkeit und Einfachheit benötigen. Anstatt durch komplexe Menüs zu navigieren, um Preiswarnungen einzustellen, platziert der Preiswarnlinien-Indikator eine Schaltfläche direkt auf Ihrem Chart. Mit einem einzigen Klick können Sie eine horizontale Linie einrichten, die das Kursgeschehen überwacht und Sie sofort benachrichtigt, wenn der Kurs die Linie überschreitet.
FREE
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
5 (1)
Utilitys
Auto Stop Loss (MT4 Manager) ist ein robustes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Stress aus dem Handelsmanagement zu nehmen. Egal, ob Sie ein Scalper oder ein Swing Trader sind, dieser EA wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihre Trades an, sichert Gewinne mit Break-Even und maximiert Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop. Dieser Manager funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und ermöglicht es Ihnen, bestimmte Symbole oder mehrere Paare von einem einzig
FREE
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Der Super Manager (MT4 Manager) ist ein Handelswerkzeug, das Kauf- und Verkaufsaufträge, einschließlich schwebender Aufträge, durch Hinzufügen von Stop Loss und Take Profit mit einem kalkulierten Risiko verbessert. Er bietet auch einen Break-Even für eine einfache Einrichtung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht der Fast Manager Ihre Handelsaktivitäten. Halten Sie es einfach! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmal
FREE
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilitys
Mit dem Magic Keyboard (MT4 Manager) können Sie Ihre Tastatur in ein leistungsstarkes Handelsinstrument verwandeln. Mit dieser innovativen Funktion können Sie durch einfaches Drücken bestimmter Tasten auf Ihrer Tastatur ganz einfach Trades kaufen, verkaufen und schließen und Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschieben. Darüber hinaus fügt das Tool automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu Kauf- und Verkaufsaufträgen hinzu und rationalisiert so mühelos Ihren Handelsprozess. MT5 Version: ht
FREE
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT5 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren. Er bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen und Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Pr
The Super Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Der Super Manager (MT5 Manager) ist ein Handelswerkzeug, das Kauf- und Verkaufsaufträge, einschließlich schwebender Aufträge, durch Hinzufügen von Stop Loss und Take Profit mit einem kalkulierten Risiko verbessert. Er bietet auch einen Break-Even für eine einfache Einrichtung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht der Fast Manager Ihre Handelsaktivitäten. Halten Sie es einfach! MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132495?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmal
Magic Keyboard MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Mit dem Magic Keyboard (MT5 Manager) können Sie Ihre Tastatur in ein leistungsstarkes Handelsinstrument verwandeln. Mit dieser innovativen Funktion können Sie durch einfaches Drücken bestimmter Tasten auf Ihrer Tastatur ganz einfach Trades kaufen, verkaufen und schließen und Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschieben. Darüber hinaus fügt das Tool automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu Kauf- und Verkaufsaufträgen hinzu und rationalisiert so mühelos Ihren Handelsprozess. MT4 Version: ht
Close Partial MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Close Partial (MT5 Manager) fügt dem Chart automatisch zwei Schaltflächen hinzu : - Schaltfläche Close Partial: Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Teilposition schließen. Standardmäßig werden 50 % der Position geschlossen, aber Sie können jeden beliebigen Prozentsatz einstellen (z. B. 10 %, 20 %, 60 %, usw.). - Schaltfläche Alle schließen: Mit dieser Schaltfläche können Sie alle offenen Geschäfte für das spezifische Währungspaar, dem der Manager zugewiesen ist, auf einmal schließen. Haup
Price Alert Line Indicator
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Verpassen Sie nie wieder einen Kursausbruch mit dem Price Alert Line Indicator . Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Schnelligkeit und Einfachheit benötigen. Anstatt durch komplexe Menüs zu navigieren, um Preiswarnungen einzustellen, platziert der Preiswarnlinien-Indikator eine Schaltfläche direkt auf Ihrem Chart. Mit einem einzigen Klick können Sie eine horizontale Linie einrichten, die das Kursgeschehen überwacht und Sie sofort benachrichtigt, wenn der Kurs die Linie überschreitet.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension