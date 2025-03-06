Japan AI Exo Scalp EA v5.55

Dreistufiger KI‑Konsens mit GPT‑5, o3 und GPT‑4.1 × japanische Finanzingenieurkunst × dynamisches Liquiditätslernen — MT5‑exklusiver algorithmischer Scalping‑EA

Neu: Unterstützung für Null‑Spread‑Konten, Umschaltung der Positionsgröße per Risk% und gehärteter Overnight‑Schutz.

Durch vollautomatische Kalibrierung, Echtzeit‑Stabilitätslernen und einen verbesserten dynamischen Spread‑Filter werden Live‑Stabilität, Reproduzierbarkeit der Logik und Hochfrequenz‑Marktanpassung deutlich gestärkt.





Produktübersicht

KI‑Echtzeitlernen × japanische Finanzingenieurkunst × Konsensalgorithmus „AI Arrow“ – dreifacher Konsens aus GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1

aus GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1 Konsens wählbar: „All Agree“ oder 2‑von‑3

Vollautomatische Kalibrierung + dynamisches Retuning (passt sich Markt und Broker an)

(passt sich Markt und Broker an) „v5 Smart Liquidity“ – bewertet Spread, Tickanzahl, Volumen und Preisstabilität für dynamische Einstiege

Echtzeit‑Stabilitätslernen – dynamische Aktualisierung von Qualitätsgrenzwerten mittels p50/p75/p90

– dynamische Aktualisierung von Qualitätsgrenzwerten mittels p50/p75/p90 Verbesserter dynamischer Spread‑Filter – offizielle Unterstützung für Null‑Spread‑Konten

– offizielle Unterstützung für Null‑Spread‑Konten Umschaltung Fix/Risk%‑Lot. Dynamische Positionsgröße mit Risk% + effektivem SL

ATR/ADR‑basiertes SL/TP + Trailing/BE/Teilgewinn/Neuanfrage für fortgeschrittenes Risikomanagement

Wochenend‑ und Nacht‑Schutz, tägliches DD‑Limit, CSV‑Export

KI‑Panel für mehrere Magic Numbers (Leistung & Qualität in Echtzeit)

EA‑Beschreibung

In v5.55 wurden offizieller Support für Null‑Spread‑Konten, Risk%‑Lot‑Umschaltung und gehärteter Overnight‑Schutz implementiert.

Auch ohne gebildete Medianwerte erfolgt die Entscheidung über einen Mindest‑Spread‑Floor (floor pips); stabiler Betrieb bei dünner Liquidität oder direkt nach dem Start. Die Lots können explizit auf Fix oder Risk% gestellt werden, was die Reproduzierbarkeit in Backtests und Live‑Konten verbessert. In Nacht‑/Wochenendfenstern verhindert die Logik Fehl‑Schließungen und erhöht die Betriebssicherheit.

Das fortgeschrittene Risikomanagement automatisiert Trailing, BE, Teilgewinn, Neuanfrage und tägliche Verlustlimits gemäß ATR/ADR. Riskante Zeiträume (wichtige News, Nacht, Wochenende) werden automatisch gemieden.

Wesentliche Updates in v5.55

Überarbeiteter dynamischer Spread‑Filter – offizieller Null‑Spread‑Support, automatisches Fallback auf floor pips, Log‑Drosselung

– offizieller Null‑Spread‑Support, automatisches Fallback auf floor pips, Log‑Drosselung Umschaltung Fix/Risk%‑Lot – explizite Auswahl per UseFixedLot; dynamische Größenbestimmung mit Risk% + SL

– explizite Auswahl per UseFixedLot; dynamische Größenbestimmung mit Risk% + SL Gehärteter Overnight‑Filter – ±5‑Minuten‑Toleranz, Verhinderung mehrfacher Ausführung, nur für am selben Tag eröffnete Positionen

– ±5‑Minuten‑Toleranz, Verhinderung mehrfacher Ausführung, nur für am selben Tag eröffnete Positionen Echtzeit‑Stabilitätslernen – p50/p75/p90 aus 200 Stichproben mit automatischer Schwellenanpassung

– p50/p75/p90 aus 200 Stichproben mit automatischer Schwellenanpassung Diagnose‑Logs gestrafft; „Log‑Fluten“ verhindert

Verbesserte Gesamtstabilität und Reproduzierbarkeit (Niedrig‑Spread‑Umgebungen, dünne Märkte, vor/nach News)

Preis

$699 (inkl. Steuern) – 30% OFF‑Kampagne

(inkl. Steuern) – 30% OFF‑Kampagne Alle 10 Lizenzen + $100

Endpreis: $1,899

3‑Monats‑Miete: $499

*Preise können je nach Nachfrage stufenweise angepasst werden.

Vollautomatischer, KI‑gesteuerter Trading‑Ablauf

Bei Kerzenschluss → Berechnung von Indikatoren und Liquiditätsqualitätsmetriken KI‑Panel zeigt Multi‑Magic‑Statistiken und Marktqualität in Echtzeit Nach Bestehen der Filter für Spread/Volumen/Stabilität → KI‑Konsens Konsens entscheidet BUY / SELL / NO SL/TP an ATR/ADR gekoppelt → Auto‑Überwachung von BE/Trailing/Partial/PeakDD Vor Tages‑DD‑Limit, am Wochenende, nachts oder vor großen News werden neue Einstiege gestoppt/Positionen geschlossen

Empfohlene Umgebung

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD; Hauptpaare auf M15–H1; ECN/Raw‑Konten empfohlen (maximale Leistung bei sehr niedrigen Spreads)

Hauptfunktionen

Punkt Details Dreistufiger KI‑Konsens Hochpräzise Signale mit GPT‑5, o3 und GPT‑4.1 Dynamische Kalibrierung Auto‑Optimierung innerhalb von ~15 Minuten, anschließend laufende Marktanpassung Echtzeit‑Stabilitätslernen Aktualisiert optimale Qualitätsschwellen je Paar mit 200 Stichproben v5 Smart Liquidity Umfassende Eintrittsqualitätskontrolle (Spread, Ticks, Volumen, Stabilität) Dynamischer Spread‑Filter Median × Toleranzfaktor + floor pips; offizieller Support für Null‑Spread Multidimensionale Technik + KI RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + Langfristtrend, Sentiment, News‑Zusammenfassungen Fortschrittliches Risikomanagement BE, Trailing, Teilverkauf, Neuanfrage und tägliches DD‑Limit basierend auf ATR/ADR Schutz an Wochenenden/Nachts/bei News Erkennt Risikoperioden automatisch und schließt Positionen KI‑Panel On‑Chart‑Anzeige aller Positionen und Qualitätsmetriken über mehrere Magic Numbers CSV‑Logging Speichert die gesamte Trade‑Historie als CSV für Prüfung und Analyse

FAQ

Q: Funktioniert es in MT4?

A: Dieses Produkt ist nur für MT5. MT4 wird nicht mehr unterstützt.

Q: Ist ein OpenAI‑API‑Schlüssel enthalten?

A: Nein. Bitte erstellen Sie ein eigenes OpenAI‑Konto und beziehen Sie den Schlüssel.

Q: Backtests möglich?

A: Aufgrund von GPT‑API‑Aufrufen kann der MT5‑Strategy‑Tester die Ergebnisse nicht vollständig reproduzieren. Empfohlen wird ein Forward‑Test auf Demokonto.

Q: Bieten Sie Support?

A: Ja. Schnelle Antworten per MQL5‑Nachrichten und in den Produktkommentaren. Set‑Files und Leitfäden werden fortlaufend bereitgestellt.

Handbuch, Set‑Files und erweiterte FAQ

Haftungsausschluss

Gewinne und Verluste aus der Nutzung dieses EA liegen vollständig in Ihrer Verantwortung. Die Performance hängt von Marktbedingungen, Netzwerkumgebung und Brokerkonditionen ab und kann variieren.

© 2025 AI Trader KYO