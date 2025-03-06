Japan AI Exo Scalp EA
- Experten
- Mikoto Hamazono
- Version: 7.40
- Aktualisiert: 6 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Japan AI Exo Scalp EA v5.55
Dreistufiger KI‑Konsens mit GPT‑5, o3 und GPT‑4.1 × japanische Finanzingenieurkunst × dynamisches Liquiditätslernen — MT5‑exklusiver algorithmischer Scalping‑EA
Neu: Unterstützung für Null‑Spread‑Konten, Umschaltung der Positionsgröße per Risk% und gehärteter Overnight‑Schutz.
Durch vollautomatische Kalibrierung, Echtzeit‑Stabilitätslernen und einen verbesserten dynamischen Spread‑Filter werden Live‑Stabilität, Reproduzierbarkeit der Logik und Hochfrequenz‑Marktanpassung deutlich gestärkt.
Produktübersicht
|KI‑Echtzeitlernen × japanische Finanzingenieurkunst × Konsensalgorithmus
|
EA‑Beschreibung
In v5.55 wurden offizieller Support für Null‑Spread‑Konten, Risk%‑Lot‑Umschaltung und gehärteter Overnight‑Schutz implementiert.
Auch ohne gebildete Medianwerte erfolgt die Entscheidung über einen Mindest‑Spread‑Floor (floor pips); stabiler Betrieb bei dünner Liquidität oder direkt nach dem Start. Die Lots können explizit auf Fix oder Risk% gestellt werden, was die Reproduzierbarkeit in Backtests und Live‑Konten verbessert. In Nacht‑/Wochenendfenstern verhindert die Logik Fehl‑Schließungen und erhöht die Betriebssicherheit.
Das fortgeschrittene Risikomanagement automatisiert Trailing, BE, Teilgewinn, Neuanfrage und tägliche Verlustlimits gemäß ATR/ADR. Riskante Zeiträume (wichtige News, Nacht, Wochenende) werden automatisch gemieden.
Wesentliche Updates in v5.55
- Überarbeiteter dynamischer Spread‑Filter – offizieller Null‑Spread‑Support, automatisches Fallback auf floor pips, Log‑Drosselung
- Umschaltung Fix/Risk%‑Lot – explizite Auswahl per UseFixedLot; dynamische Größenbestimmung mit Risk% + SL
- Gehärteter Overnight‑Filter – ±5‑Minuten‑Toleranz, Verhinderung mehrfacher Ausführung, nur für am selben Tag eröffnete Positionen
- Echtzeit‑Stabilitätslernen – p50/p75/p90 aus 200 Stichproben mit automatischer Schwellenanpassung
- Diagnose‑Logs gestrafft; „Log‑Fluten“ verhindert
- Verbesserte Gesamtstabilität und Reproduzierbarkeit (Niedrig‑Spread‑Umgebungen, dünne Märkte, vor/nach News)
Preis
- $699 (inkl. Steuern) – 30% OFF‑Kampagne
- Alle 10 Lizenzen +$100
- Endpreis: $1,899
- 3‑Monats‑Miete: $499
*Preise können je nach Nachfrage stufenweise angepasst werden.
Vollautomatischer, KI‑gesteuerter Trading‑Ablauf
- Bei Kerzenschluss → Berechnung von Indikatoren und Liquiditätsqualitätsmetriken
- KI‑Panel zeigt Multi‑Magic‑Statistiken und Marktqualität in Echtzeit
- Nach Bestehen der Filter für Spread/Volumen/Stabilität → KI‑Konsens
- Konsens entscheidet BUY / SELL / NO
- SL/TP an ATR/ADR gekoppelt → Auto‑Überwachung von BE/Trailing/Partial/PeakDD
- Vor Tages‑DD‑Limit, am Wochenende, nachts oder vor großen News werden neue Einstiege gestoppt/Positionen geschlossen
Empfohlene Umgebung
EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD; Hauptpaare auf M15–H1; ECN/Raw‑Konten empfohlen (maximale Leistung bei sehr niedrigen Spreads)
Hauptfunktionen
|Punkt
|Details
|Dreistufiger KI‑Konsens
|Hochpräzise Signale mit GPT‑5, o3 und GPT‑4.1
|Dynamische Kalibrierung
|Auto‑Optimierung innerhalb von ~15 Minuten, anschließend laufende Marktanpassung
|Echtzeit‑Stabilitätslernen
|Aktualisiert optimale Qualitätsschwellen je Paar mit 200 Stichproben
|v5 Smart Liquidity
|Umfassende Eintrittsqualitätskontrolle (Spread, Ticks, Volumen, Stabilität)
|Dynamischer Spread‑Filter
|Median × Toleranzfaktor + floor pips; offizieller Support für Null‑Spread
|Multidimensionale Technik + KI
|RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + Langfristtrend, Sentiment, News‑Zusammenfassungen
|Fortschrittliches Risikomanagement
|BE, Trailing, Teilverkauf, Neuanfrage und tägliches DD‑Limit basierend auf ATR/ADR
|Schutz an Wochenenden/Nachts/bei News
|Erkennt Risikoperioden automatisch und schließt Positionen
|KI‑Panel
|On‑Chart‑Anzeige aller Positionen und Qualitätsmetriken über mehrere Magic Numbers
|CSV‑Logging
|Speichert die gesamte Trade‑Historie als CSV für Prüfung und Analyse
FAQ
Q: Funktioniert es in MT4?
A: Dieses Produkt ist nur für MT5. MT4 wird nicht mehr unterstützt.
Q: Ist ein OpenAI‑API‑Schlüssel enthalten?
A: Nein. Bitte erstellen Sie ein eigenes OpenAI‑Konto und beziehen Sie den Schlüssel.
Q: Backtests möglich?
A: Aufgrund von GPT‑API‑Aufrufen kann der MT5‑Strategy‑Tester die Ergebnisse nicht vollständig reproduzieren. Empfohlen wird ein Forward‑Test auf Demokonto.
Q: Bieten Sie Support?
A: Ja. Schnelle Antworten per MQL5‑Nachrichten und in den Produktkommentaren. Set‑Files und Leitfäden werden fortlaufend bereitgestellt.
Handbuch, Set‑Files und erweiterte FAQ
Haftungsausschluss
Gewinne und Verluste aus der Nutzung dieses EA liegen vollständig in Ihrer Verantwortung. Die Performance hängt von Marktbedingungen, Netzwerkumgebung und Brokerkonditionen ab und kann variieren.
After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.
- 18.09.25
Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.
I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.
Therefore, I'm giving it a 5-⭐.