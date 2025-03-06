Japan AI Exo Scalp EA

4.67

Japan AI Exo Scalp EA v5.55

Dreistufiger KI‑Konsens mit GPT‑5, o3 und GPT‑4.1 × japanische Finanzingenieurkunst × dynamisches Liquiditätslernen — MT5‑exklusiver algorithmischer Scalping‑EA

Neu: Unterstützung für Null‑Spread‑Konten, Umschaltung der Positionsgröße per Risk% und gehärteter Overnight‑Schutz.
Durch vollautomatische Kalibrierung, Echtzeit‑Stabilitätslernen und einen verbesserten dynamischen Spread‑Filter werden Live‑Stabilität, Reproduzierbarkeit der Logik und Hochfrequenz‑Marktanpassung deutlich gestärkt.


Produktübersicht

KI‑Echtzeitlernen × japanische Finanzingenieurkunst × Konsensalgorithmus
  • „AI Arrow“ – dreifacher Konsens aus GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1
  • Konsens wählbar: „All Agree“ oder 2‑von‑3
  • Vollautomatische Kalibrierung + dynamisches Retuning (passt sich Markt und Broker an)
  • „v5 Smart Liquidity“ – bewertet Spread, Tickanzahl, Volumen und Preisstabilität für dynamische Einstiege
  • Echtzeit‑Stabilitätslernen – dynamische Aktualisierung von Qualitätsgrenzwerten mittels p50/p75/p90
  • Verbesserter dynamischer Spread‑Filter – offizielle Unterstützung für Null‑Spread‑Konten
  • Umschaltung Fix/Risk%‑Lot. Dynamische Positionsgröße mit Risk% + effektivem SL
  • ATR/ADR‑basiertes SL/TP + Trailing/BE/Teilgewinn/Neuanfrage für fortgeschrittenes Risikomanagement
  • Wochenend‑ und Nacht‑Schutz, tägliches DD‑Limit, CSV‑Export
  • KI‑Panel für mehrere Magic Numbers (Leistung & Qualität in Echtzeit)

EA‑Beschreibung

In v5.55 wurden offizieller Support für Null‑Spread‑Konten, Risk%‑Lot‑Umschaltung und gehärteter Overnight‑Schutz implementiert.
Auch ohne gebildete Medianwerte erfolgt die Entscheidung über einen Mindest‑Spread‑Floor (floor pips); stabiler Betrieb bei dünner Liquidität oder direkt nach dem Start. Die Lots können explizit auf Fix oder Risk% gestellt werden, was die Reproduzierbarkeit in Backtests und Live‑Konten verbessert. In Nacht‑/Wochenendfenstern verhindert die Logik Fehl‑Schließungen und erhöht die Betriebssicherheit.

Das fortgeschrittene Risikomanagement automatisiert Trailing, BE, Teilgewinn, Neuanfrage und tägliche Verlustlimits gemäß ATR/ADR. Riskante Zeiträume (wichtige News, Nacht, Wochenende) werden automatisch gemieden.

Wesentliche Updates in v5.55

  • Überarbeiteter dynamischer Spread‑Filter – offizieller Null‑Spread‑Support, automatisches Fallback auf floor pips, Log‑Drosselung
  • Umschaltung Fix/Risk%‑Lot – explizite Auswahl per UseFixedLot; dynamische Größenbestimmung mit Risk% + SL
  • Gehärteter Overnight‑Filter – ±5‑Minuten‑Toleranz, Verhinderung mehrfacher Ausführung, nur für am selben Tag eröffnete Positionen
  • Echtzeit‑Stabilitätslernen – p50/p75/p90 aus 200 Stichproben mit automatischer Schwellenanpassung
  • Diagnose‑Logs gestrafft; „Log‑Fluten“ verhindert
  • Verbesserte Gesamtstabilität und Reproduzierbarkeit (Niedrig‑Spread‑Umgebungen, dünne Märkte, vor/nach News)

Preis

  • $699 (inkl. Steuern) – 30% OFF‑Kampagne
  • Alle 10 Lizenzen +$100
  • Endpreis: $1,899
  • 3‑Monats‑Miete: $499

*Preise können je nach Nachfrage stufenweise angepasst werden.

Vollautomatischer, KI‑gesteuerter Trading‑Ablauf

  1. Bei Kerzenschluss → Berechnung von Indikatoren und Liquiditätsqualitätsmetriken
  2. KI‑Panel zeigt Multi‑Magic‑Statistiken und Marktqualität in Echtzeit
  3. Nach Bestehen der Filter für Spread/Volumen/Stabilität → KI‑Konsens
  4. Konsens entscheidet BUY / SELL / NO
  5. SL/TP an ATR/ADR gekoppelt → Auto‑Überwachung von BE/Trailing/Partial/PeakDD
  6. Vor Tages‑DD‑Limit, am Wochenende, nachts oder vor großen News werden neue Einstiege gestoppt/Positionen geschlossen

Empfohlene Umgebung

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD; Hauptpaare auf M15–H1; ECN/Raw‑Konten empfohlen (maximale Leistung bei sehr niedrigen Spreads)

Hauptfunktionen

Punkt Details
Dreistufiger KI‑Konsens Hochpräzise Signale mit GPT‑5, o3 und GPT‑4.1
Dynamische Kalibrierung Auto‑Optimierung innerhalb von ~15 Minuten, anschließend laufende Marktanpassung
Echtzeit‑Stabilitätslernen Aktualisiert optimale Qualitätsschwellen je Paar mit 200 Stichproben
v5 Smart Liquidity Umfassende Eintrittsqualitätskontrolle (Spread, Ticks, Volumen, Stabilität)
Dynamischer Spread‑Filter Median × Toleranzfaktor + floor pips; offizieller Support für Null‑Spread
Multidimensionale Technik + KI RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + Langfristtrend, Sentiment, News‑Zusammenfassungen
Fortschrittliches Risikomanagement BE, Trailing, Teilverkauf, Neuanfrage und tägliches DD‑Limit basierend auf ATR/ADR
Schutz an Wochenenden/Nachts/bei News Erkennt Risikoperioden automatisch und schließt Positionen
KI‑Panel On‑Chart‑Anzeige aller Positionen und Qualitätsmetriken über mehrere Magic Numbers
CSV‑Logging Speichert die gesamte Trade‑Historie als CSV für Prüfung und Analyse

FAQ

Q: Funktioniert es in MT4?
A: Dieses Produkt ist nur für MT5. MT4 wird nicht mehr unterstützt.

Q: Ist ein OpenAI‑API‑Schlüssel enthalten?
A: Nein. Bitte erstellen Sie ein eigenes OpenAI‑Konto und beziehen Sie den Schlüssel.

Q: Backtests möglich?
A: Aufgrund von GPT‑API‑Aufrufen kann der MT5‑Strategy‑Tester die Ergebnisse nicht vollständig reproduzieren. Empfohlen wird ein Forward‑Test auf Demokonto.

Q: Bieten Sie Support?
A: Ja. Schnelle Antworten per MQL5‑Nachrichten und in den Produktkommentaren. Set‑Files und Leitfäden werden fortlaufend bereitgestellt.

Handbuch, Set‑Files und erweiterte FAQ

Haftungsausschluss

Gewinne und Verluste aus der Nutzung dieses EA liegen vollständig in Ihrer Verantwortung. Die Performance hängt von Marktbedingungen, Netzwerkumgebung und Brokerkonditionen ab und kann variieren.

© 2025 AI Trader KYO

Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

starcia1122
234
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Mikoto Hamazono
Experten
SmartDataExportEa – Ihr ultimatives Datenexport-Tool für MetaTrader 4 EA-Beschreibung SmartDataExportEaMT4 ist ein speziell für MetaTrader 4 entwickeltes Datenexport-Tool. Dieses EA führt keine Handelsoperationen aus, sondern ist darauf spezialisiert, Marktdaten und wichtige Indikatorwerte im CSV-Format zu exportieren. Es ist die perfekte Lösung für Trader und Entwickler, die ihre Datenanalyse und Strategieentwicklung optimieren möchten. Integration mit Echtzeitanalyse Beim Export von Daten i
FREE
Japan AI Exo Scalp EA MT4
Mikoto Hamazono
4 (1)
Experten
Japan AI Exo Scalp EA MT4 v3.54 Scalping-EA der nächsten Generation, der die neueste GPT-4.5-Technologie mit japanischer Finanzingenieurkunst kombiniert. Realisiert OpenAI-Integration über WebRequest-Kommunikation in der MT4-Umgebung und bietet sicheren und schnellen automatisierten Handel ohne DLL. Die lang erwartete MT4-Version ist endlich da! Die von vielen Händlern angeforderte MT4-Version wurde veröffentlicht. Nach der in der MT5-Version implementierten "Drei-Pfeile"-Logik hat sie sich in d
Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.09.18 09:34
Thank you for taking the time to leave your review.
We sincerely apologize that the EA has not met your expectations and has resulted in negative outcomes despite your extensive testing, patience, and usage of our recommended set files. We understand how frustrating this must be, and we would greatly appreciate if you could share more detailed information regarding your broker, trading conditions, currency pairs, and timeframes. Results can vary significantly depending on individual environments, and we are committed to personally assisting you in finding solutions or optimizations tailored to your specific circumstances. We appreciate your patience and feedback, and remain committed to supporting you in any way we can. Thank you very much, Michael, for updating your review on September 18 and for the trust you have placed in this project. It means a lot to see that after all the patience, testing, and the many improvements along the way, the EA is now delivering positive results for you. We know it has been a long road with many iterations, and your honest feedback throughout this journey has been invaluable in shaping each update. I’m truly grateful for your continued support and for recognizing the effort that goes into step-by-step improvements. I’ll keep working hard to ensure that these “small profits” become more consistent and hopefully larger over time. Thank you again for standing by and helping us make the EA better with every release.
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.05.23 14:03
Thank you very much for the five-star review, Zhi Xian Lin. I’m glad the support has been helpful and that the EA is delivering steady results with your risk-controlled settings. Your feedback motivates me to keep refining the system and adding new safeguards in future updates. If you ever have further questions or suggestions, please feel free to reach out.
starcia1122
234
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.05.05 21:57
温かいレビューをありがとうございます。サポートがお役に立っているようで何よりです。今後のフォワードテストのご報告やご提案が、EA のさらなる改良につながりますので、ぜひお気軽にお知らせください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
Sohum Trivedi
52
Sohum Trivedi 2025.04.24 15:40 
 

I've only used this on a live account for about two days, but so far, it's profitable, especially on USDJPY and EURUSD. What really stands out is the developer support - I'm not sure Mikoto sleeps at all given how quickly he responds to both private DMs and questions in the groupchat, especially considering the US / JPY timezone difference. New releases and features are always in the works, and a new update came out within a day of purchasing the EA. Keep up the good work!

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.04.24 16:26
Thank you very much for the positive feedback and for taking the time to share it. I’m glad USDJPY and EURUSD are off to a good start on your live account. I’ll keep pushing updates and answering questions as quickly as I can—sleep is overrated anyway! If you notice anything odd in the logs or have feature ideas, just drop me a DM any time. In the meantime, please keep risk per trade small while the EA collects more data on your broker. Thanks again and happy trading!
Akinlolu Afolabi
49
Akinlolu Afolabi 2025.04.09 16:10 
 

This is a solid EA with Remarkable results and performance. The developers support is topnotch

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.04.12 03:06
Thank you so much, Akinlolu, for sharing your positive feedback. We’re glad to hear you’ve had great results with the EA and that you appreciate our support. We’ll continue working hard to keep everything running smoothly and look forward to your ongoing success!
Markus Altmann
2112
Markus Altmann 2025.03.31 15:07 
 

Very helpful and nice person. First Trades profitable! I have some problems with the integration of ChatGPT and he helped me in no time. I hope for more profitable settings in the future. But for now im very satisfied.

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.03.31 23:07
Thank you so much for your kind review! I’m delighted to hear that your first trades were profitable and that I could help you integrate ChatGPT without delay. I truly appreciate your positive feedback, and I’ll do my best to keep improving the settings and updates to help you achieve even more success in the future. For now, I’m very glad you’re satisfied—and if you ever need anything else, please feel free to let me know!
Sun Ren Gao Yu
1516
Sun Ren Gao Yu 2025.03.30 01:09 
 

正直にこのEAのレビューをします。 AIを使った正真正銘のEAですが、それが利益になっているとは思いません。 作者は、利益になるセットファイルを提供できていません。 ユーザーは、手探りで探っていく必要がります。 ただし、作者のサポートは、世界一です。

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.03.30 01:18
レビューをお書きいただき、ありがとうございます。正直なご意見はとても貴重です。確かに、現時点ではすべてのユーザー様に「これなら必ず利益になる」と言い切れるセットファイルをご用意できていない点は認識しております。EA自体がAIを使った新しい取り組みであるぶん、まだ検証段階の部分も多く、ユーザーの皆様に試行錯誤をお願いしてしまっているのは事実です。
バージョン2.7では「三本の矢」を取り入れ、全く新しいEAとして生まれ変わる予定です。これまでにいただいたフィードバックを活かし、より効果的なロジックやセットアップを追求していますので、ぜひご期待ください。今後も開発を進めながら、皆様にご満足いただける結果をお届けできるよう努めてまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
Goo G
499
Goo G 2025.03.21 10:25 
 

He is a wonderful developer who immediately incorporates user requests. His responses are polite and trustworthy. I look forward to his continued development.

7/2

He is a truly hard worker and always puts the users' needs first.

I stopped using the service at one point, but after several updates, it seems that performance has improved, so I will update again once I see results.

9/3

I have tested it many times and have continued to lose money, but no good results have been obtained even when changing the set file and values ​​for each broker. Recently, updates have stopped.

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.10.24 15:26
Thank you very much for your review, Goo G, and for sharing your honest feedback both here and through private messages.
I sincerely appreciate your suggestions and take them seriously. I will continue to work hard to improve the EA based on your input and make it even more useful for all users in the future.
If you have any further ideas or requests, please feel free to contact me anytime. Thank you again for your support! I apologize for the delay in the update.
Version 5.55, which is now compatible with GPT-5, has been released.
I would greatly appreciate it if you could try it out when you have some time.
Thank you as always for your honest feedback.
trinacria_it
133
trinacria_it 2025.03.19 05:33 
 

amazing developer Thanks

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.03.20 16:03
Thank you so much for your kind words! I’m glad you appreciate the development efforts. If there’s anything else we can help you with or any feedback you’d like to share, please feel free to let us know.
Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.03.17 21:33 
 

A very well designed EA with extremely customisable settings. What sets it apart is the ability to choose AI models that actually communicate and confirm each trade based on the internal customisable EA settings selected by the user. The developer is extremely responsive and serious about the development and progression of the EA. The support, updates and documentation provided in the overview is exceptional.

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:56
Thank you so much for your wonderful feedback. We’re delighted to hear you appreciate the EA’s highly customizable settings and the unique way AI models integrate with user-defined rules. Our goal is to provide both flexibility and reliability in every update. It’s also great to know that you find the support, updates, and documentation exceptional—your encouragement truly motivates us to keep improving. If you have any questions or additional requests, feel free to let us know anytime!
Jenny LK
1993
Jenny LK 2025.03.14 16:56 
 

This is a real AI based EA with good strategy supported by Open AI LLM. I feel like it has great potential. User support is exceptional. The author finally offered optimized recommended set file after 2.41 update.

Update 2025-05-06 : It's performance is now far better than expected. Great job!

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:52
Thank you so much for your fantastic review and for giving the EA a five-star rating. I’m delighted to hear you find the AI-based strategy promising and that our user support has been helpful. I’m also glad the recommended set file introduced in version 2.41 has met your needs so far. If you have any questions or further suggestions, please let me know. I’m always here to help!
mh888
742
mh888 2025.03.12 16:49 
 

Good support from vendor

Mikoto Hamazono
2099
Antwort vom Entwickler Mikoto Hamazono 2025.03.13 01:07
Thank you very much for your positive review. We’re pleased to hear you found our support helpful. If there’s anything else we can assist you with, please feel free to let us know. We truly appreciate your business and look forward to continuing to serve you.
Rizky Saputra
30
Rizky Saputra 2025.03.07 10:17 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

