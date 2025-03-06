Japan AI Exo Scalp EA

4.67

Japan AI Exo Scalp EA v5.55

Consenso de IA en tres etapas con GPT‑5, o3 y GPT‑4.1 × ingeniería financiera japonesa × aprendizaje dinámico de liquidez — EA de scalping algorítmico exclusivo para MT5

Ahora con compatibilidad para cuentas de spread cero, cambio de lotaje por Risk% y protección overnight reforzada.
Gracias a la calibración totalmente automática, el aprendizaje de estabilidad en tiempo real y el filtro dinámico de spread mejorado, se refuerzan en gran medida la estabilidad en real, la reproducibilidad de la lógica y la adaptación al mercado de alta frecuencia.

Descripción general

Aprendizaje de IA en tiempo real × ingeniería financiera japonesa × algoritmo de consenso
  • “AI Arrow” – señales de consenso triple de GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1
  • Consenso seleccionable: modo “All Agree” o 2‑de‑3
  • Calibración totalmente automática + reajuste dinámico (se adapta a mercado y bróker)
  • “v5 Smart Liquidity” – evalúa spread, tics, volumen y estabilidad del precio para controlar las entradas
  • Aprendizaje de estabilidad en tiempo real – actualiza umbrales de calidad con p50/p75/p90
  • Filtro dinámico de spread mejorado – soporte oficial para cuentas de spread cero
  • Cambio de lotaje Fijo/Risk%. Dimensionamiento dinámico con Risk% + SL efectivo
  • SL/TP basados en ATR/ADR + trailing/BE/toma parcial/reconsulta para gestión de riesgo avanzada
  • Protección de fines de semana y de noche, límite de drawdown diario, salida CSV
  • Panel de IA para múltiples magic numbers (rendimiento y calidad en tiempo real)

Descripción del EA

En v5.55 se implementan soporte oficial para cuentas de spread cero, cambio de lotaje por Risk% y protección overnight reforzada.
Incluso sin mediana acumulada, se decide usando floor pips, estabilizando la operativa en momentos de baja liquidez o justo tras el arranque. El lotaje puede elegirse explícitamente como fijo o Risk%, mejorando la reproducibilidad en backtests y en real. En ventanas nocturnas/fines de semana se integra prevención de cierres erróneos, asegurando robustez operativa.

La gestión de riesgo avanzada automatiza trailing, BE, toma parcial, reconsulta y límites diarios de pérdida según ATR/ADR. Los periodos de riesgo (noticias, noche, fines de semana) se evitan automáticamente.

Actualizaciones clave de v5.55

  • Filtro dinámico de spread renovado – soporte oficial para spread cero, retroceso automático a floor pips y supresión de registros
  • Cambio de lotaje Fijo/Risk% – selección explícita con UseFixedLot; dimensionamiento dinámico con Risk% + SL
  • Protección overnight reforzada – tolerancia de ±5 minutos, prevención de ejecuciones duplicadas y aplicación solo a posiciones del día
  • Aprendizaje de estabilidad en tiempo real – cálculo de p50/p75/p90 a partir de 200 muestras con ajuste automático
  • Registros de diagnóstico simplificados para evitar inundaciones de logs
  • Mejoras generales en estabilidad y reproducibilidad (bajo spread, mercado delgado y periodos pre/post noticias)

Precio

  • $699 (impuestos incluidos) – campaña 30% OFF
  • Aumenta $100 por cada 10 licencias vendidas
  • Precio final: $1,899
  • Alquiler 3 meses: $499

*El precio puede cambiar gradualmente según la demanda del mercado.

Flujo de trading totalmente automático impulsado por IA

  1. Cierre de vela → cálculo de indicadores y métricas de calidad de liquidez
  2. Panel de IA muestra estadísticas multi‑magic y calidad del mercado en tiempo real
  3. Tras pasar filtros dinámicos de spread/volumen/estabilidad, se realiza el consenso de IA
  4. El consenso decide BUY / SELL / NO
  5. SL/TP enlazados a ATR/ADR → monitorización automática de BE/Trailing/Partial/PeakDD
  6. Antes del DD diario, fines de semana, noche o grandes noticias, se detienen entradas nuevas y se cierran posiciones

Entorno recomendado

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD; pares principales en M15–H1; cuentas ECN/Raw recomendadas (máximo rendimiento con spreads ultra bajos)

Funciones principales

Elemento Detalles
Consenso de IA en tres etapas Señales de alta precisión con GPT‑5, o3 y GPT‑4.1
Calibración dinámica Auto‑optimiza en 15 minutos y sigue adaptándose al mercado
Aprendizaje de estabilidad Actualiza umbrales óptimos por par con 200 muestras
v5 Smart Liquidity Control integral de la calidad de entrada (spread, tics, volumen, estabilidad)
Filtro dinámico de spread Mediana × factor de tolerancia + floor pips; soporte oficial para spread cero
Técnicos multidimensionales + IA RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + tendencia de largo plazo, sentimiento y resúmenes de noticias
Gestión de riesgo avanzada BE, trailing, cierre parcial, reconsulta y límites de DD diario basados en ATR/ADR
Protección fines de semana/noche/noticias Detecta periodos de riesgo y cierra posiciones automáticamente
Panel de IA Estadísticas y métricas de calidad en el gráfico para múltiples magic numbers
Registro CSV Guarda todo el historial de operaciones para verificación y análisis externo

Preguntas frecuentes

Q: ¿Funciona en MT4?
A: Este producto es solo para MT5. La versión MT4 ya no se admite.

Q: ¿Incluye la clave de la API de OpenAI?
A: No. Debe crear su propia cuenta de OpenAI y obtener una clave de API.

Q: ¿Puedo hacer backtesting?
A: Debido a las llamadas a la API de GPT, el Strategy Tester de MT5 no puede reproducirlo por completo. Se recomienda una prueba en demo en tiempo real.

Q: ¿Hay soporte?
A: Sí. Respondemos rápidamente por mensajes de MQL5 y comentarios del producto. Publicamos set files y guías de operación de forma continua.

Manual, Set Files y FAQ ampliado

Descargo de responsabilidad

Las ganancias y pérdidas derivadas del uso de este EA son responsabilidad exclusiva del usuario. El rendimiento puede variar según las condiciones del mercado, el entorno de red y las condiciones del bróker.

© 2025 AI Trader KYO

Comentarios 13
Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

starcia1122
234
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Productos recomendados
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
TrailingFusion
Christos Iakovou
Asesores Expertos
FusionTrailing EA - ¡Tu arma definitiva para dominar el mercado! Transforme sus operaciones y aplaste cada movimiento del mercado con el sistema de trailing stop más avanzado disponible. FusionTrailing EA ofrece un poder imparable con su configuración de modo dual: - Modo Fusión: Establece automáticamente un stop loss a prueba de balas utilizando un umbral de pérdida máxima y activa el trailing inteligente sólo cuando el mercado le favorece, asegurando un riesgo mínimo y la máxima protección de
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Asesores Expertos
Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Asesores Expertos
MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad. Esta versión se ha optimizado específicamente para e
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
Trader Propfirm Pro - Asesor Experto para Traders Profesionales El Trader Propfirm Pro es un Asesor Experto avanzado desarrollado exclusivamente para traders de mesas propietarias, compatible tanto con cuentas de prueba como con cuentas aprobadas. Este sistema utiliza redes neuronales e inteligencia artificial para optimizar el análisis gráfico, identificar tendencias mensuales y realizar entradas precisas en gráficos de menores tiempos. Con un sistema basado en redes neuronales, el EA rastrea l
News Scalper EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
News Scalper EA es un Asesor Experto para operar los pares EURUSD - GBPUSD - XAUUSD, posicionando sus posiciones durante las noticias. Desarrollado por un trader experimentado con más de 17 años de experiencia en el trading. News Scalper EA utiliza un calendario de noticias de MQL5 y opera de acuerdo a ellas. Con una sofisticada estrategia y gestión de riesgos, el EA protege sus posiciones de grandes pérdidas. News Scalper EA le permite cerrar el SL después del tiempo establecido (1 minuto, prev
FREE
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Grid Beast
Irina Selezneva
Asesores Expertos
Estimadas damas y caballeros, Nos complace presentar nuestra avanzada tecnología de aprendizaje automático diseñada para operar con éxito en el mercado FOREX. Nuestros expertos en finanzas y aprendizaje profundo han desarrollado una estrategia de reversión a la media para el par de divisas EURGBP, que demuestra una mejora de 10 veces en el rendimiento en comparación con los sistemas tradicionales basados en indicadores. Nuestra estrategia utiliza exclusivamente precios y sus derivados como cara
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Golden Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Totalmente Automatizado y Seguro de Validación Desbloquee el trading de nivel institucional con el EA Golden Venom SMC, un sistema automatizado de ingeniería de precisión construido para dominar el XAUUSD y tener un potente rendimiento en todos los pares de divisas. Diseñado utilizando la acción del precio puro y Smart Money Concepts (SMC), este robot elimina los indicadores de retraso y las operaciones utilizando la misma lógica utiliza
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Otros productos de este autor
AI News Strike EA
Mikoto Hamazono
5 (1)
Asesores Expertos
¿En qué se diferencia de los EAs de noticias convencionales? La mayoría de los EAs solo reaccionan a la hora programada y luego “intuyen” cómo responderá el mercado. AI News Strike EA es distinto. Minutos antes de la publicación, su IA busca en vivo y analiza en tiempo real el sentimiento del mercado en más de 100 países. No solo opera más rápido, sino con más inteligencia. Impulsado por una IA innovadora de búsqueda web en tiempo real Oferta de lanzamiento Todos los compradores reciben una lic
SmartDataExportEa
Mikoto Hamazono
5 (1)
Asesores Expertos
SmartDataExportEa – Tu herramienta definitiva de exportación de datos para MetaTrader 5 Explicación del EA (EA Explanation) SmartDataExportEa es una herramienta especializada en la exportación de datos para MetaTrader 5. Este EA no realiza ninguna operación de trading; en su lugar, se enfoca en exportar datos de mercado y valores de indicadores principales en formato CSV. Es ideal para aquellos traders o desarrolladores que buscan optimizar el análisis de datos y el desarrollo de estrategias.
FREE
SmartDataExportEaMT4
Mikoto Hamazono
Asesores Expertos
SmartDataExportEa – Su herramienta definitiva de exportación de datos para MetaTrader 4 Descripción del EA SmartDataExportEaMT4 es una herramienta diseñada exclusivamente para MetaTrader 4 que se especializa en la exportación de datos de mercado e indicadores clave en formato CSV. Este EA no realiza operaciones de compraventa, sino que facilita el análisis de datos y el desarrollo de estrategias, ideal para traders y desarrolladores que deseen agilizar sus procesos de análisis. Convivencia co
FREE
Japan AI Exo Scalp EA MT4
Mikoto Hamazono
4 (1)
Asesores Expertos
Japan AI Exo Scalp EA MT4 v3.54 EA de scalping de próxima generación que combina la última tecnología GPT-4.5 con ingeniería financiera japonesa. Realiza integración con OpenAI vía comunicación WebRequest en entorno MT4, proporcionando trading automático seguro y de alta velocidad sin DLL. ¡La esperada versión MT4 finalmente está aquí! La versión MT4, solicitada por muchos traders, ya está disponible. Siguiendo la lógica de "Tres Flechas" implementada en la versión MT5, ha evolucionado aún más e
Filtro:
Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.09.18 09:34
Thank you for taking the time to leave your review.
We sincerely apologize that the EA has not met your expectations and has resulted in negative outcomes despite your extensive testing, patience, and usage of our recommended set files. We understand how frustrating this must be, and we would greatly appreciate if you could share more detailed information regarding your broker, trading conditions, currency pairs, and timeframes. Results can vary significantly depending on individual environments, and we are committed to personally assisting you in finding solutions or optimizations tailored to your specific circumstances. We appreciate your patience and feedback, and remain committed to supporting you in any way we can. Thank you very much, Michael, for updating your review on September 18 and for the trust you have placed in this project. It means a lot to see that after all the patience, testing, and the many improvements along the way, the EA is now delivering positive results for you. We know it has been a long road with many iterations, and your honest feedback throughout this journey has been invaluable in shaping each update. I’m truly grateful for your continued support and for recognizing the effort that goes into step-by-step improvements. I’ll keep working hard to ensure that these “small profits” become more consistent and hopefully larger over time. Thank you again for standing by and helping us make the EA better with every release.
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.05.23 14:03
Thank you very much for the five-star review, Zhi Xian Lin. I’m glad the support has been helpful and that the EA is delivering steady results with your risk-controlled settings. Your feedback motivates me to keep refining the system and adding new safeguards in future updates. If you ever have further questions or suggestions, please feel free to reach out.
starcia1122
234
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.05.05 21:57
温かいレビューをありがとうございます。サポートがお役に立っているようで何よりです。今後のフォワードテストのご報告やご提案が、EA のさらなる改良につながりますので、ぜひお気軽にお知らせください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
Sohum Trivedi
52
Sohum Trivedi 2025.04.24 15:40 
 

I've only used this on a live account for about two days, but so far, it's profitable, especially on USDJPY and EURUSD. What really stands out is the developer support - I'm not sure Mikoto sleeps at all given how quickly he responds to both private DMs and questions in the groupchat, especially considering the US / JPY timezone difference. New releases and features are always in the works, and a new update came out within a day of purchasing the EA. Keep up the good work!

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.04.24 16:26
Thank you very much for the positive feedback and for taking the time to share it. I’m glad USDJPY and EURUSD are off to a good start on your live account. I’ll keep pushing updates and answering questions as quickly as I can—sleep is overrated anyway! If you notice anything odd in the logs or have feature ideas, just drop me a DM any time. In the meantime, please keep risk per trade small while the EA collects more data on your broker. Thanks again and happy trading!
Akinlolu Afolabi
49
Akinlolu Afolabi 2025.04.09 16:10 
 

This is a solid EA with Remarkable results and performance. The developers support is topnotch

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.04.12 03:06
Thank you so much, Akinlolu, for sharing your positive feedback. We’re glad to hear you’ve had great results with the EA and that you appreciate our support. We’ll continue working hard to keep everything running smoothly and look forward to your ongoing success!
Markus Altmann
2111
Markus Altmann 2025.03.31 15:07 
 

Very helpful and nice person. First Trades profitable! I have some problems with the integration of ChatGPT and he helped me in no time. I hope for more profitable settings in the future. But for now im very satisfied.

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.03.31 23:07
Thank you so much for your kind review! I’m delighted to hear that your first trades were profitable and that I could help you integrate ChatGPT without delay. I truly appreciate your positive feedback, and I’ll do my best to keep improving the settings and updates to help you achieve even more success in the future. For now, I’m very glad you’re satisfied—and if you ever need anything else, please feel free to let me know!
Sun Ren Gao Yu
1516
Sun Ren Gao Yu 2025.03.30 01:09 
 

正直にこのEAのレビューをします。 AIを使った正真正銘のEAですが、それが利益になっているとは思いません。 作者は、利益になるセットファイルを提供できていません。 ユーザーは、手探りで探っていく必要がります。 ただし、作者のサポートは、世界一です。

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.03.30 01:18
レビューをお書きいただき、ありがとうございます。正直なご意見はとても貴重です。確かに、現時点ではすべてのユーザー様に「これなら必ず利益になる」と言い切れるセットファイルをご用意できていない点は認識しております。EA自体がAIを使った新しい取り組みであるぶん、まだ検証段階の部分も多く、ユーザーの皆様に試行錯誤をお願いしてしまっているのは事実です。
バージョン2.7では「三本の矢」を取り入れ、全く新しいEAとして生まれ変わる予定です。これまでにいただいたフィードバックを活かし、より効果的なロジックやセットアップを追求していますので、ぜひご期待ください。今後も開発を進めながら、皆様にご満足いただける結果をお届けできるよう努めてまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
Goo G
499
Goo G 2025.03.21 10:25 
 

He is a wonderful developer who immediately incorporates user requests. His responses are polite and trustworthy. I look forward to his continued development.

7/2

He is a truly hard worker and always puts the users' needs first.

I stopped using the service at one point, but after several updates, it seems that performance has improved, so I will update again once I see results.

9/3

I have tested it many times and have continued to lose money, but no good results have been obtained even when changing the set file and values ​​for each broker. Recently, updates have stopped.

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.10.24 15:26
Thank you very much for your review, Goo G, and for sharing your honest feedback both here and through private messages.
I sincerely appreciate your suggestions and take them seriously. I will continue to work hard to improve the EA based on your input and make it even more useful for all users in the future.
If you have any further ideas or requests, please feel free to contact me anytime. Thank you again for your support! I apologize for the delay in the update.
Version 5.55, which is now compatible with GPT-5, has been released.
I would greatly appreciate it if you could try it out when you have some time.
Thank you as always for your honest feedback.
trinacria_it
133
trinacria_it 2025.03.19 05:33 
 

amazing developer Thanks

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.03.20 16:03
Thank you so much for your kind words! I’m glad you appreciate the development efforts. If there’s anything else we can help you with or any feedback you’d like to share, please feel free to let us know.
Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.03.17 21:33 
 

A very well designed EA with extremely customisable settings. What sets it apart is the ability to choose AI models that actually communicate and confirm each trade based on the internal customisable EA settings selected by the user. The developer is extremely responsive and serious about the development and progression of the EA. The support, updates and documentation provided in the overview is exceptional.

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:56
Thank you so much for your wonderful feedback. We’re delighted to hear you appreciate the EA’s highly customizable settings and the unique way AI models integrate with user-defined rules. Our goal is to provide both flexibility and reliability in every update. It’s also great to know that you find the support, updates, and documentation exceptional—your encouragement truly motivates us to keep improving. If you have any questions or additional requests, feel free to let us know anytime!
Jenny LK
1993
Jenny LK 2025.03.14 16:56 
 

This is a real AI based EA with good strategy supported by Open AI LLM. I feel like it has great potential. User support is exceptional. The author finally offered optimized recommended set file after 2.41 update.

Update 2025-05-06 : It's performance is now far better than expected. Great job!

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:52
Thank you so much for your fantastic review and for giving the EA a five-star rating. I’m delighted to hear you find the AI-based strategy promising and that our user support has been helpful. I’m also glad the recommended set file introduced in version 2.41 has met your needs so far. If you have any questions or further suggestions, please let me know. I’m always here to help!
mh888
742
mh888 2025.03.12 16:49 
 

Good support from vendor

Mikoto Hamazono
2097
Respuesta del desarrollador Mikoto Hamazono 2025.03.13 01:07
Thank you very much for your positive review. We’re pleased to hear you found our support helpful. If there’s anything else we can assist you with, please feel free to let us know. We truly appreciate your business and look forward to continuing to serve you.
Rizky Saputra
30
Rizky Saputra 2025.03.07 10:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario