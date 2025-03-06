Japan AI Exo Scalp EA v5.55

Consenso de IA en tres etapas con GPT‑5, o3 y GPT‑4.1 × ingeniería financiera japonesa × aprendizaje dinámico de liquidez — EA de scalping algorítmico exclusivo para MT5

Ahora con compatibilidad para cuentas de spread cero, cambio de lotaje por Risk% y protección overnight reforzada.

Gracias a la calibración totalmente automática, el aprendizaje de estabilidad en tiempo real y el filtro dinámico de spread mejorado, se refuerzan en gran medida la estabilidad en real, la reproducibilidad de la lógica y la adaptación al mercado de alta frecuencia.

Descripción general

Aprendizaje de IA en tiempo real × ingeniería financiera japonesa × algoritmo de consenso “AI Arrow” – señales de consenso triple de GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1

de GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1 Consenso seleccionable: modo “All Agree” o 2‑de‑3

Calibración totalmente automática + reajuste dinámico (se adapta a mercado y bróker)

(se adapta a mercado y bróker) “v5 Smart Liquidity” – evalúa spread, tics, volumen y estabilidad del precio para controlar las entradas

Aprendizaje de estabilidad en tiempo real – actualiza umbrales de calidad con p50/p75/p90

– actualiza umbrales de calidad con p50/p75/p90 Filtro dinámico de spread mejorado – soporte oficial para cuentas de spread cero

– soporte oficial para cuentas de spread cero Cambio de lotaje Fijo/Risk%. Dimensionamiento dinámico con Risk% + SL efectivo

SL/TP basados en ATR/ADR + trailing/BE/toma parcial/reconsulta para gestión de riesgo avanzada

Protección de fines de semana y de noche, límite de drawdown diario, salida CSV

Panel de IA para múltiples magic numbers (rendimiento y calidad en tiempo real)

Descripción del EA

En v5.55 se implementan soporte oficial para cuentas de spread cero, cambio de lotaje por Risk% y protección overnight reforzada.

Incluso sin mediana acumulada, se decide usando floor pips, estabilizando la operativa en momentos de baja liquidez o justo tras el arranque. El lotaje puede elegirse explícitamente como fijo o Risk%, mejorando la reproducibilidad en backtests y en real. En ventanas nocturnas/fines de semana se integra prevención de cierres erróneos, asegurando robustez operativa.

La gestión de riesgo avanzada automatiza trailing, BE, toma parcial, reconsulta y límites diarios de pérdida según ATR/ADR. Los periodos de riesgo (noticias, noche, fines de semana) se evitan automáticamente.

Actualizaciones clave de v5.55

Filtro dinámico de spread renovado – soporte oficial para spread cero, retroceso automático a floor pips y supresión de registros

– soporte oficial para spread cero, retroceso automático a floor pips y supresión de registros Cambio de lotaje Fijo/Risk% – selección explícita con UseFixedLot; dimensionamiento dinámico con Risk% + SL

– selección explícita con UseFixedLot; dimensionamiento dinámico con Risk% + SL Protección overnight reforzada – tolerancia de ±5 minutos, prevención de ejecuciones duplicadas y aplicación solo a posiciones del día

– tolerancia de ±5 minutos, prevención de ejecuciones duplicadas y aplicación solo a posiciones del día Aprendizaje de estabilidad en tiempo real – cálculo de p50/p75/p90 a partir de 200 muestras con ajuste automático

– cálculo de p50/p75/p90 a partir de 200 muestras con ajuste automático Registros de diagnóstico simplificados para evitar inundaciones de logs

Mejoras generales en estabilidad y reproducibilidad (bajo spread, mercado delgado y periodos pre/post noticias)

Precio

$699 (impuestos incluidos) – campaña 30% OFF

(impuestos incluidos) – campaña 30% OFF Aumenta $100 por cada 10 licencias vendidas

por cada 10 licencias vendidas Precio final: $1,899

Alquiler 3 meses: $499

*El precio puede cambiar gradualmente según la demanda del mercado.

Flujo de trading totalmente automático impulsado por IA

Cierre de vela → cálculo de indicadores y métricas de calidad de liquidez Panel de IA muestra estadísticas multi‑magic y calidad del mercado en tiempo real Tras pasar filtros dinámicos de spread/volumen/estabilidad, se realiza el consenso de IA El consenso decide BUY / SELL / NO SL/TP enlazados a ATR/ADR → monitorización automática de BE/Trailing/Partial/PeakDD Antes del DD diario, fines de semana, noche o grandes noticias, se detienen entradas nuevas y se cierran posiciones

Entorno recomendado

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD; pares principales en M15–H1; cuentas ECN/Raw recomendadas (máximo rendimiento con spreads ultra bajos)

Funciones principales

Elemento Detalles Consenso de IA en tres etapas Señales de alta precisión con GPT‑5, o3 y GPT‑4.1 Calibración dinámica Auto‑optimiza en 15 minutos y sigue adaptándose al mercado Aprendizaje de estabilidad Actualiza umbrales óptimos por par con 200 muestras v5 Smart Liquidity Control integral de la calidad de entrada (spread, tics, volumen, estabilidad) Filtro dinámico de spread Mediana × factor de tolerancia + floor pips; soporte oficial para spread cero Técnicos multidimensionales + IA RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + tendencia de largo plazo, sentimiento y resúmenes de noticias Gestión de riesgo avanzada BE, trailing, cierre parcial, reconsulta y límites de DD diario basados en ATR/ADR Protección fines de semana/noche/noticias Detecta periodos de riesgo y cierra posiciones automáticamente Panel de IA Estadísticas y métricas de calidad en el gráfico para múltiples magic numbers Registro CSV Guarda todo el historial de operaciones para verificación y análisis externo

Preguntas frecuentes

Q: ¿Funciona en MT4?

A: Este producto es solo para MT5. La versión MT4 ya no se admite.

Q: ¿Incluye la clave de la API de OpenAI?

A: No. Debe crear su propia cuenta de OpenAI y obtener una clave de API.

Q: ¿Puedo hacer backtesting?

A: Debido a las llamadas a la API de GPT, el Strategy Tester de MT5 no puede reproducirlo por completo. Se recomienda una prueba en demo en tiempo real.

Q: ¿Hay soporte?

A: Sí. Respondemos rápidamente por mensajes de MQL5 y comentarios del producto. Publicamos set files y guías de operación de forma continua.

Manual, Set Files y FAQ ampliado

Descargo de responsabilidad

Las ganancias y pérdidas derivadas del uso de este EA son responsabilidad exclusiva del usuario. El rendimiento puede variar según las condiciones del mercado, el entorno de red y las condiciones del bróker.

© 2025 AI Trader KYO