Japan AI Exo Scalp EA v5.55

GPT‑5・o3・GPT‑4.1 三阶段AI共识 × 日本金融工程 × 动态流动性学习 —— MT5专用算法剥头皮EA

新增零点差账户支持、Risk% 手数切换与夜间持仓保护加固。

通过全自动校准、实时稳定性学习与强化版动态点差过滤器，大幅提升实盘稳定性、逻辑可复现性与高频市场适应性。

产品概览

AI 实时学习 × 日本金融工程 × 共识算法 “AI Arrow”—— 来自 GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1 的 三重共识信号

共识可选 “All Agree” 或 2‑of‑3 模式

全自动校准 + 动态再调 （自适应市场与券商）

（自适应市场与券商） “v5 智能流动性”—— 综合点差、Tick 数、成交量与价格稳定性，动态控制入场

实时稳定性学习 —— 基于 p50/p75/p90 动态更新质量阈值

—— 基于 p50/p75/p90 动态更新质量阈值 强化动态点差过滤 —— 正式支持零点差账户

—— 正式支持零点差账户 支持固定/Risk% 手数切换，可用 Risk% + 有效 SL 进行动态头寸大小

基于 ATR/ADR 的 SL/TP + Trailing/BE/部分止盈/二次询价的高级风控

周末和深夜保护、日内回撤上限、CSV 输出

多 Magic Number 的 AI 面板（实时显示绩效与质量）

EA 说明

v5.55 实现了零点差账户正式支持、Risk% 手数切换与夜间保护加固。

即使中位数尚未形成，也可用最低点差阈值（floor pips）进行判定；清淡时段或刚启动也能稳定运行。手数可在固定与 Risk% 间明确选择，提升回测与实盘的一致性。夜间/周末时间窗内内置误平仓防护，更符合实盘需求。

高级风控根据 ATR/ADR 自动执行 Trailing、BE、部分止盈、二次询价与日内亏损上限；在重要数据、深夜与周末等高风险时段将自动规避。

v5.55 主要更新

重构动态点差过滤器 —— 正式支持零点差、自动回退至 floor pips、抑制日志泛滥

—— 正式支持零点差、自动回退至 floor pips、抑制日志泛滥 固定/Risk% 手数切换 —— 通过 UseFixedLot 明确选择；支持 Risk% + SL 的动态头寸大小

—— 通过 UseFixedLot 明确选择；支持 Risk% + SL 的动态头寸大小 夜间过滤加固 —— 允许 ±5 分钟延迟、抑制重复执行、仅作用于当日开仓

—— 允许 ±5 分钟延迟、抑制重复执行、仅作用于当日开仓 实时稳定性学习 —— 基于 200 个样本计算 p50/p75/p90，自动调整阈值

—— 基于 200 个样本计算 p50/p75/p90，自动调整阈值 整理诊断日志，防止日志洪水

整体稳定性与可复现性提升（适配低点差、清淡时段与新闻前后）

售价

$699 （含税）—— 30% OFF 活动中

（含税）—— 30% OFF 活动中 每售出 10 份许可证，价格上涨 $100

最终价格： $1,899

3 个月租用：$499

*价格将根据市场需求分阶段调整。

AI 驱动的全自动交易流程

K线收盘 → 计算指标与流动性质量 AI 面板实时显示多 Magic 统计与市场质量 仅在通过动态点差/成交量/稳定性过滤后进入 AI 共识判定 共识决定 BUY / SELL / NO SL/TP 按 ATR/ADR 联动 → 自动监控 BE/Trailing/Partial/PeakDD 触发日内回撤、周末、深夜与重大数据前，自动停止开新仓/全部平仓

推荐交易环境

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD 等主流品种，M15–H1，推荐 ECN/Raw 账户（超低点差环境下性能最佳）

主要特性

项目 详情 三阶段AI共识 基于 GPT‑5、o3、GPT‑4.1 的高精度信号 动态校准 启动后约 15 分钟自动优化，随后持续跟随市场变化 实时稳定性学习 基于 200 个样本为每个品种动态更新最优质量阈值 v5 智能流动性 对点差、Tick、成交量与稳定性进行综合质量控制 动态点差过滤 中位数 × 容差因子 + floor pips；正式支持零点差账户 多维技术指标 + AI 共识 RSI、BB、MACD、S/R、Pivot + 长期趋势、情绪与新闻摘要 高级风控 基于 ATR/ADR 比例的 BE、Trailing、部分平仓、二次询价与日内回撤限制 周末/深夜/新闻保护 自动识别高风险时段并平仓 AI 面板 在图表上展示多 Magic 的持仓与质量指标 CSV 记录 保存全部交易历史到 CSV，便于自检与外部分析

常见问题

Q: 能在 MT4 使用吗？

A: 本产品仅适用于 MT5。MT4 版本已停止支持。

Q: 是否包含 OpenAI API Key？

A: 不包含。请自行注册 OpenAI 账户并获取 API Key。

Q: 可以做回测吗？

A: 由于涉及 GPT API 调用，MT5 策略测试无法完全复现，建议在模拟账户做前向测试。

Q: 是否提供支持？

A: 提供。我们通过 MQL5 私信与商品评论区及时响应，并持续提供 set 文件与使用指南。

手册・Set 文件・扩展 FAQ

免责声明

使用本 EA 所产生的盈亏由您自行承担。受市场波动、网络环境与券商条件等因素影响，表现可能变化。

