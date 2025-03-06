Japan AI Exo Scalp EA

4.67

Japan AI Exo Scalp EA v5.55

GPT‑5・o3・GPT‑4.1 三阶段AI共识 × 日本金融工程 × 动态流动性学习 —— MT5专用算法剥头皮EA

新增零点差账户支持、Risk% 手数切换与夜间持仓保护加固。
通过全自动校准、实时稳定性学习与强化版动态点差过滤器，大幅提升实盘稳定性、逻辑可复现性与高频市场适应性

产品概览

AI 实时学习 × 日本金融工程 × 共识算法
  • “AI Arrow”—— 来自 GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1 的三重共识信号
  • 共识可选 “All Agree” 或 2‑of‑3 模式
  • 全自动校准 + 动态再调（自适应市场与券商）
  • “v5 智能流动性”—— 综合点差、Tick 数、成交量与价格稳定性，动态控制入场
  • 实时稳定性学习—— 基于 p50/p75/p90 动态更新质量阈值
  • 强化动态点差过滤—— 正式支持零点差账户
  • 支持固定/Risk% 手数切换，可用 Risk% + 有效 SL 进行动态头寸大小
  • 基于 ATR/ADR 的 SL/TP + Trailing/BE/部分止盈/二次询价的高级风控
  • 周末和深夜保护、日内回撤上限、CSV 输出
  • 多 Magic Number 的 AI 面板（实时显示绩效与质量）

EA 说明

v5.55 实现了零点差账户正式支持、Risk% 手数切换与夜间保护加固
即使中位数尚未形成，也可用最低点差阈值（floor pips）进行判定；清淡时段或刚启动也能稳定运行。手数可在固定与 Risk% 间明确选择，提升回测与实盘的一致性。夜间/周末时间窗内内置误平仓防护，更符合实盘需求。

高级风控根据 ATR/ADR 自动执行 Trailing、BE、部分止盈、二次询价与日内亏损上限；在重要数据、深夜与周末等高风险时段将自动规避。

v5.55 主要更新

  • 重构动态点差过滤器—— 正式支持零点差、自动回退至 floor pips、抑制日志泛滥
  • 固定/Risk% 手数切换—— 通过 UseFixedLot 明确选择；支持 Risk% + SL 的动态头寸大小
  • 夜间过滤加固—— 允许 ±5 分钟延迟、抑制重复执行、仅作用于当日开仓
  • 实时稳定性学习—— 基于 200 个样本计算 p50/p75/p90，自动调整阈值
  • 整理诊断日志，防止日志洪水
  • 整体稳定性与可复现性提升（适配低点差、清淡时段与新闻前后）

售价

  • $699（含税）—— 30% OFF 活动中
  • 每售出 10 份许可证，价格上涨 $100
  • 最终价格：$1,899
  • 3 个月租用：$499

*价格将根据市场需求分阶段调整。

AI 驱动的全自动交易流程

  1. K线收盘 → 计算指标与流动性质量
  2. AI 面板实时显示多 Magic 统计与市场质量
  3. 仅在通过动态点差/成交量/稳定性过滤后进入 AI 共识判定
  4. 共识决定 BUY / SELL / NO
  5. SL/TP 按 ATR/ADR 联动 → 自动监控 BE/Trailing/Partial/PeakDD
  6. 触发日内回撤、周末、深夜与重大数据前，自动停止开新仓/全部平仓

推荐交易环境

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD 等主流品种，M15–H1，推荐 ECN/Raw 账户（超低点差环境下性能最佳）

主要特性

项目 详情
三阶段AI共识 基于 GPT‑5、o3、GPT‑4.1 的高精度信号
动态校准 启动后约 15 分钟自动优化，随后持续跟随市场变化
实时稳定性学习 基于 200 个样本为每个品种动态更新最优质量阈值
v5 智能流动性 对点差、Tick、成交量与稳定性进行综合质量控制
动态点差过滤 中位数 × 容差因子 + floor pips；正式支持零点差账户
多维技术指标 + AI 共识 RSI、BB、MACD、S/R、Pivot + 长期趋势、情绪与新闻摘要
高级风控 基于 ATR/ADR 比例的 BE、Trailing、部分平仓、二次询价与日内回撤限制
周末/深夜/新闻保护 自动识别高风险时段并平仓
AI 面板 在图表上展示多 Magic 的持仓与质量指标
CSV 记录 保存全部交易历史到 CSV，便于自检与外部分析

常见问题

Q: 能在 MT4 使用吗？
A: 本产品仅适用于 MT5。MT4 版本已停止支持。

Q: 是否包含 OpenAI API Key？
A: 不包含。请自行注册 OpenAI 账户并获取 API Key。

Q: 可以做回测吗？
A: 由于涉及 GPT API 调用，MT5 策略测试无法完全复现，建议在模拟账户做前向测试。

Q: 是否提供支持？
A: 提供。我们通过 MQL5 私信与商品评论区及时响应，并持续提供 set 文件与使用指南。

手册・Set 文件・扩展 FAQ

免责声明

使用本 EA 所产生的盈亏由您自行承担。受市场波动、网络环境与券商条件等因素影响，表现可能变化。

© 2025 AI Trader KYO

评分 13
Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

starcia1122
234
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

回复评论