Japan AI Exo Scalp EA v5.55

Трёхуровневый ИИ‑консенсус на GPT‑5, o3 и GPT‑4.1 × японская финансовая инженерия × динамическое обучение ликвидности — алгоритмический скальпинг‑EA только для MT5

Добавлена поддержка счетов с нулевым спредом, переключение размера лота по Risk% и усиленная overnight‑защита.

Благодаря полной автоматической калибровке, обучению стабильности в реальном времени и усиленному динамическому фильтру спреда существенно повышены стабильность реальной торговли, воспроизводимость логики и адаптация к высокочастотному рынку.





Обзор продукта

ИИ‑обучение в реальном времени × японская финансовая инженерия × алгоритм консенсуса «AI Arrow» — трёхсторонние сигналы‑консенсус GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1

GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1 Режим консенсуса: «All Agree» или 2‑из‑3

Полная автокалибровка + динамическая перенастройка (под рынок и брокера)

(под рынок и брокера) «v5 Smart Liquidity» — динамический контроль входов по спреду, числу тиков, объёму и стабильности цены

Обучение стабильности в реальном времени — динамическое обновление порогов качества по p50/p75/p90

— динамическое обновление порогов качества по p50/p75/p90 Усиленный динамический фильтр спреда — официальная поддержка счётов с нулевым спредом

— официальная поддержка счётов с нулевым спредом Переключение фиксированного/Risk% лота. Динамический размер по Risk% + эффективный SL

SL/TP на базе ATR/ADR + трейлинг/BE/частичная фиксация/повторный запрос для продвинутого риск‑менеджмента

Защита выходных и ночи, дневной лимит просадки, выгрузка CSV

ИИ‑панель для нескольких magic‑номеров (производительность и качество в реальном времени)

Описание EA

В v5.55 реализованы официальная поддержка нулевого спреда, переключение лота по Risk% и усиленная overnight‑защита.

Даже при отсутствии накопленной медианы решения принимаются по минимальному порогу (floor pips), что стабилизирует работу при тонком рынке и сразу после запуска. Лот можно явно выбрать: фиксированный или по Risk%, что повышает воспроизводимость в бэктестах и на реальных счетах. В ночные/выходные окна встроена защита от ошибочного закрытия, что повышает надёжность в реальной торговле.

Продвинутый риск‑контроль полностью автоматизирует трейлинг, BE, частичную фиксацию, повторный запрос и дневные лимиты убытка по ATR/ADR. Опасные периоды (важные новости, ночь, выходные) автоматически обходятся.

Ключевые обновления v5.55

Переработан динамический фильтр спреда — официальная поддержка нулевого спреда, автоматический fallback на floor pips, подавление лишних логов

— официальная поддержка нулевого спреда, автоматический fallback на floor pips, подавление лишних логов Переключение фикс./Risk% лота — явный выбор через UseFixedLot; динамический размер по Risk% + SL

— явный выбор через UseFixedLot; динамический размер по Risk% + SL Усилен overnight‑фильтр — допуск задержки ±5 мин, предотвращение повторного запуска, только позиции текущего дня

— допуск задержки ±5 мин, предотвращение повторного запуска, только позиции текущего дня Обучение стабильности в реальном времени — p50/p75/p90 по 200 выборкам с автонастройкой порогов

— p50/p75/p90 по 200 выборкам с автонастройкой порогов Оптимизированы диагностические логи, предотвращён «потоп» логов

Улучшены общая стабильность и воспроизводимость (низкие спреды, тонкий рынок, до/после новостей)

Цена

$699 (вкл. налоги) — акция 30% OFF

(вкл. налоги) — акция 30% OFF Каждые 10 лицензий цена увеличивается на $100

Итоговая цена: $1,899

Аренда на 3 месяца: $499

*Цена может меняться ступенчато в зависимости от спроса.

Полностью автоматический торговый процесс на базе ИИ

По закрытию бара → расчёт индикаторов и метрик качества ликвидности ИИ‑панель показывает статистику по нескольким magic и качество рынка в реальном времени К консенсусу ИИ переход только после прохождения фильтров спреда/объёма/стабильности Консенсус выбирает BUY / SELL / NO SL/TP по ATR/ADR → авто‑мониторинг BE/Trailing/Partial/PeakDD Перед дневным DD‑лимитом, на выходных, ночью и перед новостями — авто‑стоп новых входов/полное закрытие

Рекомендуемая среда

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD, основные пары на M15–H1; рекомендуются ECN/Raw‑счета (максимальная производительность при сверхнизких спредах)

Основные функции

Пункт Описание Трёхуровневый ИИ‑консенсус Высокоточные сигналы на базе GPT‑5, o3 и GPT‑4.1 Динамическая калибровка Авто‑оптимизация за первые 15 минут и дальнейшая адаптация к рынку Обучение стабильности Динамическое обновление порогов качества по 200 выборкам для каждой пары v5 Smart Liquidity Комплексный контроль входа по спреду, тикам, объёму и стабильности Динамический фильтр спреда Медиана × коэффициент допуска + floor pips; официальная поддержка нулевого спреда Многомерная техника + ИИ RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + долгосрочный тренд, сентимент и сводки новостей Продвинутый риск‑менеджмент BE, трейлинг, частичное закрытие, повторный запрос и дневные лимиты DD на базе ATR/ADR Защита на выходных/ночью/перед новостями Авто‑обнаружение риск‑периодов и закрытие позиций ИИ‑панель Отображение на графике всех позиций и метрик качества по нескольким magic CSV‑логирование Сохранение всей истории сделок в CSV для проверки и анализа

FAQ

Q: Поддерживается ли MT4?

A: Продукт только для MT5. Поддержка MT4 прекращена.

Q: Входит ли ключ OpenAI API?

A: Нет. Создайте собственную учетную запись OpenAI и получите API‑ключ.

Q: Можно ли тестировать в тестере?

A: Из‑за вызовов GPT API результаты в тестере MT5 не воспроизводятся полностью. Рекомендуем форвард‑тест на демо‑счёте.

Q: Есть ли поддержка?

A: Да, быстро отвечаем через сообщения MQL5 и комментарии к продукту. Наборы настроек и руководство публикуются регулярно.

Руководство, Set‑файлы и расширенный FAQ

Отказ от ответственности

Прибыль и убытки от использования данного EA — под вашу личную ответственность. Результаты зависят от рыночных условий, сети и параметров брокера.

