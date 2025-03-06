Japan AI Exo Scalp EA
- Эксперты
- Mikoto Hamazono
- Версия: 7.40
- Обновлено: 6 декабря 2025
- Активации: 10
Japan AI Exo Scalp EA v5.55
Трёхуровневый ИИ‑консенсус на GPT‑5, o3 и GPT‑4.1 × японская финансовая инженерия × динамическое обучение ликвидности — алгоритмический скальпинг‑EA только для MT5
Добавлена поддержка счетов с нулевым спредом, переключение размера лота по Risk% и усиленная overnight‑защита.
Благодаря полной автоматической калибровке, обучению стабильности в реальном времени и усиленному динамическому фильтру спреда существенно повышены стабильность реальной торговли, воспроизводимость логики и адаптация к высокочастотному рынку.
Обзор продукта
|ИИ‑обучение в реальном времени × японская финансовая инженерия × алгоритм консенсуса
|
Описание EA
В v5.55 реализованы официальная поддержка нулевого спреда, переключение лота по Risk% и усиленная overnight‑защита.
Даже при отсутствии накопленной медианы решения принимаются по минимальному порогу (floor pips), что стабилизирует работу при тонком рынке и сразу после запуска. Лот можно явно выбрать: фиксированный или по Risk%, что повышает воспроизводимость в бэктестах и на реальных счетах. В ночные/выходные окна встроена защита от ошибочного закрытия, что повышает надёжность в реальной торговле.
Продвинутый риск‑контроль полностью автоматизирует трейлинг, BE, частичную фиксацию, повторный запрос и дневные лимиты убытка по ATR/ADR. Опасные периоды (важные новости, ночь, выходные) автоматически обходятся.
Ключевые обновления v5.55
- Переработан динамический фильтр спреда — официальная поддержка нулевого спреда, автоматический fallback на floor pips, подавление лишних логов
- Переключение фикс./Risk% лота — явный выбор через UseFixedLot; динамический размер по Risk% + SL
- Усилен overnight‑фильтр — допуск задержки ±5 мин, предотвращение повторного запуска, только позиции текущего дня
- Обучение стабильности в реальном времени — p50/p75/p90 по 200 выборкам с автонастройкой порогов
- Оптимизированы диагностические логи, предотвращён «потоп» логов
- Улучшены общая стабильность и воспроизводимость (низкие спреды, тонкий рынок, до/после новостей)
Цена
- $699 (вкл. налоги) — акция 30% OFF
- Каждые 10 лицензий цена увеличивается на $100
- Итоговая цена: $1,899
- Аренда на 3 месяца: $499
*Цена может меняться ступенчато в зависимости от спроса.
Полностью автоматический торговый процесс на базе ИИ
- По закрытию бара → расчёт индикаторов и метрик качества ликвидности
- ИИ‑панель показывает статистику по нескольким magic и качество рынка в реальном времени
- К консенсусу ИИ переход только после прохождения фильтров спреда/объёма/стабильности
- Консенсус выбирает BUY / SELL / NO
- SL/TP по ATR/ADR → авто‑мониторинг BE/Trailing/Partial/PeakDD
- Перед дневным DD‑лимитом, на выходных, ночью и перед новостями — авто‑стоп новых входов/полное закрытие
Рекомендуемая среда
EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD, основные пары на M15–H1; рекомендуются ECN/Raw‑счета (максимальная производительность при сверхнизких спредах)
Основные функции
|Пункт
|Описание
|Трёхуровневый ИИ‑консенсус
|Высокоточные сигналы на базе GPT‑5, o3 и GPT‑4.1
|Динамическая калибровка
|Авто‑оптимизация за первые 15 минут и дальнейшая адаптация к рынку
|Обучение стабильности
|Динамическое обновление порогов качества по 200 выборкам для каждой пары
|v5 Smart Liquidity
|Комплексный контроль входа по спреду, тикам, объёму и стабильности
|Динамический фильтр спреда
|Медиана × коэффициент допуска + floor pips; официальная поддержка нулевого спреда
|Многомерная техника + ИИ
|RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + долгосрочный тренд, сентимент и сводки новостей
|Продвинутый риск‑менеджмент
|BE, трейлинг, частичное закрытие, повторный запрос и дневные лимиты DD на базе ATR/ADR
|Защита на выходных/ночью/перед новостями
|Авто‑обнаружение риск‑периодов и закрытие позиций
|ИИ‑панель
|Отображение на графике всех позиций и метрик качества по нескольким magic
|CSV‑логирование
|Сохранение всей истории сделок в CSV для проверки и анализа
FAQ
Q: Поддерживается ли MT4?
A: Продукт только для MT5. Поддержка MT4 прекращена.
Q: Входит ли ключ OpenAI API?
A: Нет. Создайте собственную учетную запись OpenAI и получите API‑ключ.
Q: Можно ли тестировать в тестере?
A: Из‑за вызовов GPT API результаты в тестере MT5 не воспроизводятся полностью. Рекомендуем форвард‑тест на демо‑счёте.
Q: Есть ли поддержка?
A: Да, быстро отвечаем через сообщения MQL5 и комментарии к продукту. Наборы настроек и руководство публикуются регулярно.
Руководство, Set‑файлы и расширенный FAQ
Отказ от ответственности
Прибыль и убытки от использования данного EA — под вашу личную ответственность. Результаты зависят от рыночных условий, сети и параметров брокера.
© 2025 AI Trader KYO
After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.
- 18.09.25
Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.
I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.
Therefore, I'm giving it a 5-⭐.