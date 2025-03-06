Japan AI Exo Scalp EA

4.67

Japan AI Exo Scalp EA v5.55

Трёхуровневый ИИ‑консенсус на GPT‑5, o3 и GPT‑4.1 × японская финансовая инженерия × динамическое обучение ликвидности — алгоритмический скальпинг‑EA только для MT5

Добавлена поддержка счетов с нулевым спредом, переключение размера лота по Risk% и усиленная overnight‑защита.
Благодаря полной автоматической калибровке, обучению стабильности в реальном времени и усиленному динамическому фильтру спреда существенно повышены стабильность реальной торговли, воспроизводимость логики и адаптация к высокочастотному рынку.


Обзор продукта

ИИ‑обучение в реальном времени × японская финансовая инженерия × алгоритм консенсуса
  • «AI Arrow» — трёхсторонние сигналы‑консенсус GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1
  • Режим консенсуса: «All Agree» или 2‑из‑3
  • Полная автокалибровка + динамическая перенастройка (под рынок и брокера)
  • «v5 Smart Liquidity» — динамический контроль входов по спреду, числу тиков, объёму и стабильности цены
  • Обучение стабильности в реальном времени — динамическое обновление порогов качества по p50/p75/p90
  • Усиленный динамический фильтр спреда — официальная поддержка счётов с нулевым спредом
  • Переключение фиксированного/Risk% лота. Динамический размер по Risk% + эффективный SL
  • SL/TP на базе ATR/ADR + трейлинг/BE/частичная фиксация/повторный запрос для продвинутого риск‑менеджмента
  • Защита выходных и ночи, дневной лимит просадки, выгрузка CSV
  • ИИ‑панель для нескольких magic‑номеров (производительность и качество в реальном времени)

Описание EA

В v5.55 реализованы официальная поддержка нулевого спреда, переключение лота по Risk% и усиленная overnight‑защита.
Даже при отсутствии накопленной медианы решения принимаются по минимальному порогу (floor pips), что стабилизирует работу при тонком рынке и сразу после запуска. Лот можно явно выбрать: фиксированный или по Risk%, что повышает воспроизводимость в бэктестах и на реальных счетах. В ночные/выходные окна встроена защита от ошибочного закрытия, что повышает надёжность в реальной торговле.

Продвинутый риск‑контроль полностью автоматизирует трейлинг, BE, частичную фиксацию, повторный запрос и дневные лимиты убытка по ATR/ADR. Опасные периоды (важные новости, ночь, выходные) автоматически обходятся.

Ключевые обновления v5.55

  • Переработан динамический фильтр спреда — официальная поддержка нулевого спреда, автоматический fallback на floor pips, подавление лишних логов
  • Переключение фикс./Risk% лота — явный выбор через UseFixedLot; динамический размер по Risk% + SL
  • Усилен overnight‑фильтр — допуск задержки ±5 мин, предотвращение повторного запуска, только позиции текущего дня
  • Обучение стабильности в реальном времени — p50/p75/p90 по 200 выборкам с автонастройкой порогов
  • Оптимизированы диагностические логи, предотвращён «потоп» логов
  • Улучшены общая стабильность и воспроизводимость (низкие спреды, тонкий рынок, до/после новостей)

Цена

  • $699 (вкл. налоги) — акция 30% OFF
  • Каждые 10 лицензий цена увеличивается на $100
  • Итоговая цена: $1,899
  • Аренда на 3 месяца: $499

*Цена может меняться ступенчато в зависимости от спроса.

Полностью автоматический торговый процесс на базе ИИ

  1. По закрытию бара → расчёт индикаторов и метрик качества ликвидности
  2. ИИ‑панель показывает статистику по нескольким magic и качество рынка в реальном времени
  3. К консенсусу ИИ переход только после прохождения фильтров спреда/объёма/стабильности
  4. Консенсус выбирает BUY / SELL / NO
  5. SL/TP по ATR/ADR → авто‑мониторинг BE/Trailing/Partial/PeakDD
  6. Перед дневным DD‑лимитом, на выходных, ночью и перед новостями — авто‑стоп новых входов/полное закрытие

Рекомендуемая среда

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD, основные пары на M15–H1; рекомендуются ECN/Raw‑счета (максимальная производительность при сверхнизких спредах)

Основные функции

Пункт Описание
Трёхуровневый ИИ‑консенсус Высокоточные сигналы на базе GPT‑5, o3 и GPT‑4.1
Динамическая калибровка Авто‑оптимизация за первые 15 минут и дальнейшая адаптация к рынку
Обучение стабильности Динамическое обновление порогов качества по 200 выборкам для каждой пары
v5 Smart Liquidity Комплексный контроль входа по спреду, тикам, объёму и стабильности
Динамический фильтр спреда Медиана × коэффициент допуска + floor pips; официальная поддержка нулевого спреда
Многомерная техника + ИИ RSI, BB, MACD, S/R, Pivot + долгосрочный тренд, сентимент и сводки новостей
Продвинутый риск‑менеджмент BE, трейлинг, частичное закрытие, повторный запрос и дневные лимиты DD на базе ATR/ADR
Защита на выходных/ночью/перед новостями Авто‑обнаружение риск‑периодов и закрытие позиций
ИИ‑панель Отображение на графике всех позиций и метрик качества по нескольким magic
CSV‑логирование Сохранение всей истории сделок в CSV для проверки и анализа

FAQ

Q: Поддерживается ли MT4?
A: Продукт только для MT5. Поддержка MT4 прекращена.

Q: Входит ли ключ OpenAI API?
A: Нет. Создайте собственную учетную запись OpenAI и получите API‑ключ.

Q: Можно ли тестировать в тестере?
A: Из‑за вызовов GPT API результаты в тестере MT5 не воспроизводятся полностью. Рекомендуем форвард‑тест на демо‑счёте.

Q: Есть ли поддержка?
A: Да, быстро отвечаем через сообщения MQL5 и комментарии к продукту. Наборы настроек и руководство публикуются регулярно.

Руководство, Set‑файлы и расширенный FAQ

Отказ от ответственности

Прибыль и убытки от использования данного EA — под вашу личную ответственность. Результаты зависят от рыночных условий, сети и параметров брокера.

© 2025 AI Trader KYO

Отзывы 13
Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

starcia1122
234
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Рекомендуем также
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Эксперты
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
TrailingFusion
Christos Iakovou
Эксперты
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Эксперты
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Эксперты
Советник находит наибольший объём на рынке и определяет уровень для входа. После пересечения уровня в сторону пробоя открывается ордер по рынку. Советник выстраивает двухстороннюю сетку ордеров, подстраиваясь под рынок. Каждое направление ордеров работает отдельно и имеет свой тейкпрофит. Таким образом, советник охватывает весь тренд, начиная с его старта, при этом советник прекрасно проходит и флэтовое состояние рынка, торгуя оба направления. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми моими продуктами:
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Эксперты
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Эксперты
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Эксперты
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Эксперты
Morning Range Breakout (Бесплатная версия) Morning Range Breakout (Free Version) — это простой торговый советник, реализующий стратегию входа по пробою утреннего диапазона. Советник определяет максимум и минимум за заданный интервал времени (например, 08:00–10:00 UTC) и открывает сделку при пробое вверх или вниз. Бесплатная версия включает базовую логику без ограничений. Все параметры и сообщения на английском языке, согласно требованиям MQL5 Market. Основные возможности Определение утреннего д
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Эксперты
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Эксперты
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
Trader Propfirm Pro - Экспертный советник для профессиональных трейдеро Trader Propfirm Pro — это продвинутый экспертный советник, разработанный исключительно для трейдеров проп-фирм, совместимый как с демонстрационными, так и с реальными счетами. Эта система использует нейронные сети и искусственный интеллект для оптимизации графического анализа, выявления месячных трендов и выполнения точных входов на графиках меньших временных интервалов. Используя систему на основе нейронных сетей, EA отслеж
News Scalper EA
Igor Widiger
Эксперты
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Эксперты
PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
Grid Beast
Irina Selezneva
Эксперты
Уважаемые дамы и господа! Мы рады представить вам нашу передовую технологию машинного обучения, разработанную для успешной торговли на рынке FOREX. Наши специалисты в области финансов и глубокого обучения разработали стратегию возврата к среднему значению для валютной пары EURGBP, которая демонстрирует 10-кратное улучшение производительности по сравнению с традиционными системами, основанными на индикаторах. Наша стратегия использует в качестве признаков исключительно цены и их производные, ч
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Эксперты
OrionXAU — это алгоритмический торговый робот, разработанный для рынка XAUUSD (золото) и US100 / Nasdaq . Он сочетает две стратегии (скальпинг и свинг-трейдинг) в рамках дисциплинированного управления рисками. Основные поддерживаемые рынки • XAUUSD (золото) • US100 / Nasdaq Двойная логика стратегии 1. Скальпинг • Внутридневные сделки • Короткое время удержания позиций • Оптимизирован для небольших движений рынка • Чёткий контроль риска 2. Свинг-трейдинг • Захват продолжительных трендов • Меньша
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Эксперты
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Xauron
Roberto Liguoro
Эксперты
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Откройте для себя Pips Maven: Ваш идеальный аналитический бот для торговли валютами В динамичном мире валютной торговли правильные инструменты могут сыграть решающую роль. Представляем Pips Maven — современный аналитический бот, тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся освоить сложные механизмы валютного рынка. Используя сложные алгоритмы, основанные на геометрических виртуальных паттернах, Pips Maven становится всеобъемлющим решением, позволяющим вам без усилий оптимизировать ваши то
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Советник Jackal – Торговая стратегия Работает в реальном режиме 4 месяца После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.  Скачать файл настроек  Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике. 1. Стратегия ловушки прорыва После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных на
Golden Venom
Natoya N Barnes
Эксперты
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic — Fully Automated & Validation-Safe Unlock institutional-grade trading with the Golden Venom  SMC EA, a precision-engineered automated system built to dominate XAUUSD and perform powerfully across all forex pairs. Designed using pure price action and Smart Money Concepts (SMC), this bot eliminates lagging indicators and trades using the same logic used by professional proprietary desks. Whether you're an experienced trader or a beginner
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Эксперты
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Другие продукты этого автора
AI News Strike EA
Mikoto Hamazono
5 (1)
Эксперты
Чем это отличается от обычных советников для торговли на новостях? Большинство советников реагируют строго по расписанию и далее лишь предполагают, как отреагирует рынок. AI News Strike EA работает иначе. За несколько минут до релиза ИИ выполняет живой веб‑поиск и анализирует текущие настроения рынка в 100+ странах. Он торгует не просто быстрее — он торгует умнее. Работает на базе инновационного ИИ с веб‑поиском в реальном времени Стартовое предложение Каждый покупатель получает одну бесплатную
SmartDataExportEa
Mikoto Hamazono
5 (1)
Эксперты
SmartDataExportEa – Ваш идеальный инструмент экспорта данных для MetaTrader 5 Описание советника (EA Explanation) SmartDataExportEa — это специальный инструмент экспорта данных для MetaTrader 5. Данный советник не совершает никаких торговых операций, а вместо этого специализируется на экспорте рыночных данных и значений основных индикаторов в формате CSV. Он идеально подходит для трейдеров и разработчиков, которые хотят оптимизировать анализ данных и процесс разработки стратегий. Совместимост
FREE
SmartDataExportEaMT4
Mikoto Hamazono
Эксперты
SmartDataExportEa – Ваш надежный инструмент экспорта данных для MetaTrader 4 Описание советника (EA) SmartDataExportEaMT4 – это инструмент для экспорта данных, предназначенный исключительно для MetaTrader 4. Данный советник не осуществляет торговые операции; его задача – экспортировать рыночные данные и ключевые показатели в формате CSV. Это идеальное решение для трейдеров и разработчиков, стремящихся упростить анализ данных и разработку стратегий. Совместимость с анализом в реальном времени
FREE
Japan AI Exo Scalp EA MT4
Mikoto Hamazono
4 (1)
Эксперты
Japan AI Exo Scalp EA MT4 v3.54 Скальпинговый советник нового поколения, объединяющий новейшую технологию GPT-4.5 с японской финансовой инженерией. Реализует интеграцию с OpenAI через WebRequest в среде MT4, обеспечивая безопасную и высокоскоростную автоматическую торговлю без DLL. Долгожданная версия для MT4 наконец-то здесь! Версия для MT4, запрошенная многими трейдерами, теперь выпущена. Следуя логике "Трех стрел", реализованной в версии MT5, она еще больше эволюционировала по трем осям: точн
Фильтр:
Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.09.18 09:34
Thank you for taking the time to leave your review.
We sincerely apologize that the EA has not met your expectations and has resulted in negative outcomes despite your extensive testing, patience, and usage of our recommended set files. We understand how frustrating this must be, and we would greatly appreciate if you could share more detailed information regarding your broker, trading conditions, currency pairs, and timeframes. Results can vary significantly depending on individual environments, and we are committed to personally assisting you in finding solutions or optimizations tailored to your specific circumstances. We appreciate your patience and feedback, and remain committed to supporting you in any way we can. Thank you very much, Michael, for updating your review on September 18 and for the trust you have placed in this project. It means a lot to see that after all the patience, testing, and the many improvements along the way, the EA is now delivering positive results for you. We know it has been a long road with many iterations, and your honest feedback throughout this journey has been invaluable in shaping each update. I’m truly grateful for your continued support and for recognizing the effort that goes into step-by-step improvements. I’ll keep working hard to ensure that these “small profits” become more consistent and hopefully larger over time. Thank you again for standing by and helping us make the EA better with every release.
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.05.23 14:03
Thank you very much for the five-star review, Zhi Xian Lin. I’m glad the support has been helpful and that the EA is delivering steady results with your risk-controlled settings. Your feedback motivates me to keep refining the system and adding new safeguards in future updates. If you ever have further questions or suggestions, please feel free to reach out.
starcia1122
234
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.05.05 21:57
温かいレビューをありがとうございます。サポートがお役に立っているようで何よりです。今後のフォワードテストのご報告やご提案が、EA のさらなる改良につながりますので、ぜひお気軽にお知らせください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
Sohum Trivedi
52
Sohum Trivedi 2025.04.24 15:40 
 

I've only used this on a live account for about two days, but so far, it's profitable, especially on USDJPY and EURUSD. What really stands out is the developer support - I'm not sure Mikoto sleeps at all given how quickly he responds to both private DMs and questions in the groupchat, especially considering the US / JPY timezone difference. New releases and features are always in the works, and a new update came out within a day of purchasing the EA. Keep up the good work!

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.04.24 16:26
Thank you very much for the positive feedback and for taking the time to share it. I’m glad USDJPY and EURUSD are off to a good start on your live account. I’ll keep pushing updates and answering questions as quickly as I can—sleep is overrated anyway! If you notice anything odd in the logs or have feature ideas, just drop me a DM any time. In the meantime, please keep risk per trade small while the EA collects more data on your broker. Thanks again and happy trading!
Akinlolu Afolabi
49
Akinlolu Afolabi 2025.04.09 16:10 
 

This is a solid EA with Remarkable results and performance. The developers support is topnotch

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.04.12 03:06
Thank you so much, Akinlolu, for sharing your positive feedback. We’re glad to hear you’ve had great results with the EA and that you appreciate our support. We’ll continue working hard to keep everything running smoothly and look forward to your ongoing success!
Markus Altmann
2110
Markus Altmann 2025.03.31 15:07 
 

Very helpful and nice person. First Trades profitable! I have some problems with the integration of ChatGPT and he helped me in no time. I hope for more profitable settings in the future. But for now im very satisfied.

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.03.31 23:07
Thank you so much for your kind review! I’m delighted to hear that your first trades were profitable and that I could help you integrate ChatGPT without delay. I truly appreciate your positive feedback, and I’ll do my best to keep improving the settings and updates to help you achieve even more success in the future. For now, I’m very glad you’re satisfied—and if you ever need anything else, please feel free to let me know!
Sun Ren Gao Yu
1516
Sun Ren Gao Yu 2025.03.30 01:09 
 

正直にこのEAのレビューをします。 AIを使った正真正銘のEAですが、それが利益になっているとは思いません。 作者は、利益になるセットファイルを提供できていません。 ユーザーは、手探りで探っていく必要がります。 ただし、作者のサポートは、世界一です。

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.03.30 01:18
レビューをお書きいただき、ありがとうございます。正直なご意見はとても貴重です。確かに、現時点ではすべてのユーザー様に「これなら必ず利益になる」と言い切れるセットファイルをご用意できていない点は認識しております。EA自体がAIを使った新しい取り組みであるぶん、まだ検証段階の部分も多く、ユーザーの皆様に試行錯誤をお願いしてしまっているのは事実です。
バージョン2.7では「三本の矢」を取り入れ、全く新しいEAとして生まれ変わる予定です。これまでにいただいたフィードバックを活かし、より効果的なロジックやセットアップを追求していますので、ぜひご期待ください。今後も開発を進めながら、皆様にご満足いただける結果をお届けできるよう努めてまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
Goo G
499
Goo G 2025.03.21 10:25 
 

He is a wonderful developer who immediately incorporates user requests. His responses are polite and trustworthy. I look forward to his continued development.

7/2

He is a truly hard worker and always puts the users' needs first.

I stopped using the service at one point, but after several updates, it seems that performance has improved, so I will update again once I see results.

9/3

I have tested it many times and have continued to lose money, but no good results have been obtained even when changing the set file and values ​​for each broker. Recently, updates have stopped.

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.10.24 15:26
Thank you very much for your review, Goo G, and for sharing your honest feedback both here and through private messages.
I sincerely appreciate your suggestions and take them seriously. I will continue to work hard to improve the EA based on your input and make it even more useful for all users in the future.
If you have any further ideas or requests, please feel free to contact me anytime. Thank you again for your support! I apologize for the delay in the update.
Version 5.55, which is now compatible with GPT-5, has been released.
I would greatly appreciate it if you could try it out when you have some time.
Thank you as always for your honest feedback.
trinacria_it
133
trinacria_it 2025.03.19 05:33 
 

amazing developer Thanks

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.03.20 16:03
Thank you so much for your kind words! I’m glad you appreciate the development efforts. If there’s anything else we can help you with or any feedback you’d like to share, please feel free to let us know.
Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.03.17 21:33 
 

A very well designed EA with extremely customisable settings. What sets it apart is the ability to choose AI models that actually communicate and confirm each trade based on the internal customisable EA settings selected by the user. The developer is extremely responsive and serious about the development and progression of the EA. The support, updates and documentation provided in the overview is exceptional.

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:56
Thank you so much for your wonderful feedback. We’re delighted to hear you appreciate the EA’s highly customizable settings and the unique way AI models integrate with user-defined rules. Our goal is to provide both flexibility and reliability in every update. It’s also great to know that you find the support, updates, and documentation exceptional—your encouragement truly motivates us to keep improving. If you have any questions or additional requests, feel free to let us know anytime!
Jenny LK
1993
Jenny LK 2025.03.14 16:56 
 

This is a real AI based EA with good strategy supported by Open AI LLM. I feel like it has great potential. User support is exceptional. The author finally offered optimized recommended set file after 2.41 update.

Update 2025-05-06 : It's performance is now far better than expected. Great job!

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:52
Thank you so much for your fantastic review and for giving the EA a five-star rating. I’m delighted to hear you find the AI-based strategy promising and that our user support has been helpful. I’m also glad the recommended set file introduced in version 2.41 has met your needs so far. If you have any questions or further suggestions, please let me know. I’m always here to help!
mh888
742
mh888 2025.03.12 16:49 
 

Good support from vendor

Mikoto Hamazono
2093
Ответ разработчика Mikoto Hamazono 2025.03.13 01:07
Thank you very much for your positive review. We’re pleased to hear you found our support helpful. If there’s anything else we can assist you with, please feel free to let us know. We truly appreciate your business and look forward to continuing to serve you.
Rizky Saputra
30
Rizky Saputra 2025.03.07 10:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв