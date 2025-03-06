Japan AI Exo Scalp EA v5.55

GPT-5・o3・GPT-4.1 三段階AI合議 × 日本金融工学 × 動的流動性学習 ― MT5専用アルゴリズムスキャルピングEA

0ポイント口座対応・Risk％ロット切替・オーバーナイト堅牢化を新搭載。

完全自動キャリブレーション・リアルタイム安定性学習・強化された動的スプレッドフィルターにより、実運用安定性・ロジック再現性・高頻度市場適応を大幅強化。





製品概要

AIリアルタイム学習 × 日本金融工学 × 合議アルゴリズム 「AIアロー」– GPT-5 / o3 / GPT-4.1 の 三段合議シグナル

AI合議は「All Agree」モード・2of3モードで選択可

完全自動キャリブレーション＋動的再調整 （相場・ブローカー適応）

（相場・ブローカー適応） 「v5スマートリクイディティ」– スプレッド・ティック数・出来高・価格安定性を総合判定し、ダイナミックに制御

リアルタイム安定性学習 – p50/p75/p90学習で品質閾値を動的更新

– p50/p75/p90学習で品質閾値を動的更新 強化型動的スプレッドフィルター – 0ポイント口座を正式サポート

– 0ポイント口座を正式サポート 固定/リスク％ロット切替対応。Risk％＋実効SLによるダイナミックロットも可能

ATR/ADRベースSLTP＋トレーリング/BE/パーシャル利確/再照会の高度リスク管理

週末・深夜保護、日次ドローダウン制限、CSV出力対応

複数マジックナンバー対応AIパネル（パフォーマンス＆品質リアルタイム表示）

EA説明

v5.55では、0ポイント口座正式対応・Risk％ロット計算切替・オーバーナイト堅牢化を実装。

中央値が未確定でもフロアpipsで即判定でき、薄商いや起動直後でも安定運用可能。ロットは固定/リスク％を明示選択でき、バックテストや実口座での再現性を向上。深夜・週末ウィンドウでは誤クローズ防止を組込み、実運用に即した堅牢性を確保しました。

高度なリスク管理では、ATR/ADRに応じたトレーリング・BE・部分利確・再照会・日次損失リミットを全自動化。危険ゾーン（経済指標・深夜・週末）をすべて自動回避します。

v5.55 主要アップデート

動的スプレッドフィルター刷新 – 0ポイント口座正式対応、フロアpips自動補完、ログ抑制

– 0ポイント口座正式対応、フロアpips自動補完、ログ抑制 固定/リスク％ロット切替 – UseFixedLotで明示選択、Risk％＋SLで動的ロット計算

– UseFixedLotで明示選択、Risk％＋SLで動的ロット計算 オーバーナイト・フィルター堅牢化 – ±5分遅延許容、多重実行防止、当日建て限定

– ±5分遅延許容、多重実行防止、当日建て限定 リアルタイム安定性学習 – 200サンプルからp50/p75/p90を算出し閾値自動調整

– 200サンプルからp50/p75/p90を算出し閾値自動調整 診断ログを整理、ログ洪水を防止

全体の安定性・再現性を強化（低スプレッド環境・薄商い・ニュース前後に対応）

販売価格

$699 （税込） – 30% OFF キャンペーン中

（税込） – 30% OFF キャンペーン中 10ライセンス販売ごとに $100 値上げ予定

値上げ予定 最終価格: $1,899

3ヶ月レンタル: $499

※価格はマーケット需要に応じて段階的に変更されます。

AI駆動の全自動取引フロー

バー確定 → インジケータ＆流動性品質を計算 AIパネルで統計＆市場品質をリアルタイム表示 動的スプレッド/ボリューム/安定性フィルター通過後にAI合議判定 合議ロジックで BUY / SELL / NO を決定 ATR/ADR連動のSL/TP→BE/Trailing/Partial/PeakDDを全自動監視 日次DD・週末・深夜・ニュース直前は自動で新規停止/全決済

推奨取引環境

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD 等、主要ペア・M15〜H1・ECN/Raw口座を推奨（超低スプレッド環境で最大性能）

主な特徴

項目 詳細 AI三段合議 GPT-5・o3・GPT-4.1による高精度シグナル生成 動的キャリブレーション 取引開始15分で自動最適化、以降も市場変動に追従 リアルタイム安定性学習 200サンプル学習で各ペアごとに最適品質閾値を動的更新 v5スマートリクイディティ スプレッド・ティック・出来高・安定性を総合判定 動的スプレッドフィルター 中央値×許容倍率＋フロアpipsで0ポイント口座に正式対応 多次元テクニカル＋AI合議 RSI・BB・MACD・S/R・Pivot＋長期トレンド・センチメント・ニュース要約 高度リスク管理 ATR/ADR比率でBE・Trailing・Partial・再照会・日次DDリミット 週末・深夜・経済指標保護 危険時間帯を自動検出しポジション全自動クローズ AIパネル 複数マジックナンバー・全ポジション統計/品質をオンチャート表示 CSVロギング 全トレード履歴をCSV保存。検証・外部分析も可能

よくある質問（FAQ）

Q: MT4で使えますか？

A: 本製品は MT5専用です。MT4版はサポート終了となりました。

Q: OpenAI API キーは付属しますか？

A: 付属しません。ご自身でOpenAIアカウントを作成しAPIキーを取得してください。

Q: バックテストできますか？

A: GPT API呼び出しを含むため、MT5のストラテジーテスターでは完全再現できません。デモ口座でのフォワード検証を推奨します。

Q: サポートはありますか？

A: MQL5メッセージ・商品コメント欄で迅速に対応します。セットファイル・運用ガイドも随時公開。

マニュアル・セットファイル・詳細FAQ

免責事項

本EAの利用による損失・利益はすべてご自身の判断と責任にて管理してください。市場変動・通信環境・ブローカー条件など外部要因によりパフォーマンスは変動します。

© 2025 AI Trader KYO