Japan AI Exo Scalp EA

4.67

Japan AI Exo Scalp EA v5.55

GPT-5・o3・GPT-4.1 三段階AI合議 × 日本金融工学 × 動的流動性学習 ― MT5専用アルゴリズムスキャルピングEA

0ポイント口座対応・Risk％ロット切替・オーバーナイト堅牢化を新搭載。
完全自動キャリブレーション・リアルタイム安定性学習・強化された動的スプレッドフィルターにより、実運用安定性・ロジック再現性・高頻度市場適応を大幅強化。


製品概要

AIリアルタイム学習 × 日本金融工学 × 合議アルゴリズム
  • 「AIアロー」– GPT-5 / o3 / GPT-4.1 の三段合議シグナル
  • AI合議は「All Agree」モード・2of3モードで選択可
  • 完全自動キャリブレーション＋動的再調整（相場・ブローカー適応）
  • 「v5スマートリクイディティ」– スプレッド・ティック数・出来高・価格安定性を総合判定し、ダイナミックに制御
  • リアルタイム安定性学習– p50/p75/p90学習で品質閾値を動的更新
  • 強化型動的スプレッドフィルター– 0ポイント口座を正式サポート
  • 固定/リスク％ロット切替対応。Risk％＋実効SLによるダイナミックロットも可能
  • ATR/ADRベースSLTP＋トレーリング/BE/パーシャル利確/再照会の高度リスク管理
  • 週末・深夜保護、日次ドローダウン制限、CSV出力対応
  • 複数マジックナンバー対応AIパネル（パフォーマンス＆品質リアルタイム表示）

EA説明

v5.55では、0ポイント口座正式対応・Risk％ロット計算切替・オーバーナイト堅牢化を実装。
中央値が未確定でもフロアpipsで即判定でき、薄商いや起動直後でも安定運用可能。ロットは固定/リスク％を明示選択でき、バックテストや実口座での再現性を向上。深夜・週末ウィンドウでは誤クローズ防止を組込み、実運用に即した堅牢性を確保しました。

高度なリスク管理では、ATR/ADRに応じたトレーリング・BE・部分利確・再照会・日次損失リミットを全自動化。危険ゾーン（経済指標・深夜・週末）をすべて自動回避します。

v5.55 主要アップデート

  • 動的スプレッドフィルター刷新 – 0ポイント口座正式対応、フロアpips自動補完、ログ抑制
  • 固定/リスク％ロット切替 – UseFixedLotで明示選択、Risk％＋SLで動的ロット計算
  • オーバーナイト・フィルター堅牢化 – ±5分遅延許容、多重実行防止、当日建て限定
  • リアルタイム安定性学習 – 200サンプルからp50/p75/p90を算出し閾値自動調整
  • 診断ログを整理、ログ洪水を防止
  • 全体の安定性・再現性を強化（低スプレッド環境・薄商い・ニュース前後に対応）

販売価格

  • $699（税込） – 30% OFF キャンペーン中
  • 10ライセンス販売ごとに $100 値上げ予定
  • 最終価格: $1,899
  • 3ヶ月レンタル: $499

※価格はマーケット需要に応じて段階的に変更されます。

AI駆動の全自動取引フロー

  1. バー確定 → インジケータ＆流動性品質を計算
  2. AIパネルで統計＆市場品質をリアルタイム表示
  3. 動的スプレッド/ボリューム/安定性フィルター通過後にAI合議判定
  4. 合議ロジックで BUY / SELL / NO を決定
  5. ATR/ADR連動のSL/TP→BE/Trailing/Partial/PeakDDを全自動監視
  6. 日次DD・週末・深夜・ニュース直前は自動で新規停止/全決済

推奨取引環境

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD 等、主要ペア・M15〜H1・ECN/Raw口座を推奨（超低スプレッド環境で最大性能）

主な特徴

項目 詳細
AI三段合議 GPT-5・o3・GPT-4.1による高精度シグナル生成
動的キャリブレーション 取引開始15分で自動最適化、以降も市場変動に追従
リアルタイム安定性学習 200サンプル学習で各ペアごとに最適品質閾値を動的更新
v5スマートリクイディティ スプレッド・ティック・出来高・安定性を総合判定
動的スプレッドフィルター 中央値×許容倍率＋フロアpipsで0ポイント口座に正式対応
多次元テクニカル＋AI合議 RSI・BB・MACD・S/R・Pivot＋長期トレンド・センチメント・ニュース要約
高度リスク管理 ATR/ADR比率でBE・Trailing・Partial・再照会・日次DDリミット
週末・深夜・経済指標保護 危険時間帯を自動検出しポジション全自動クローズ
AIパネル 複数マジックナンバー・全ポジション統計/品質をオンチャート表示
CSVロギング 全トレード履歴をCSV保存。検証・外部分析も可能

よくある質問（FAQ）

Q: MT4で使えますか？
A: 本製品は MT5専用です。MT4版はサポート終了となりました。

Q: OpenAI API キーは付属しますか？
A: 付属しません。ご自身でOpenAIアカウントを作成しAPIキーを取得してください。

Q: バックテストできますか？
A: GPT API呼び出しを含むため、MT5のストラテジーテスターでは完全再現できません。デモ口座でのフォワード検証を推奨します。

Q: サポートはありますか？
A: MQL5メッセージ・商品コメント欄で迅速に対応します。セットファイル・運用ガイドも随時公開。

マニュアル・セットファイル・詳細FAQ

免責事項

本EAの利用による損失・利益はすべてご自身の判断と責任にて管理してください。市場変動・通信環境・ブローカー条件など外部要因によりパフォーマンスは変動します。

© 2025 AI Trader KYO

レビュー 13
Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

starcia1122
234
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

作者のその他のプロダクト
AI News Strike EA
Mikoto Hamazono
5 (1)
エキスパート
従来のニューストレードEAとの違いは何か？ ほとんどのEAは予定時刻にのみ反応し、市場の反応を推測します。AI News Strike EAは異なります。世界100カ国以上からのリアルタイム市場センチメントを、発表数分前にAIがリアルタイム検索し分析。より速くではなく、よりスマートに取引します。 革新的リアルタイムウェブ検索AI搭載 販売記念オファー ご購入者様に、 Japan AI Exo Scalp EA の 1ライセンス（無償） を進呈します（現在価格 USD 999）。 製品概要: 先進LLMベースのスキャルピングEA（日本の金融工学に基づく短期売買設計）。 対象: ANSご購入者（1購入者につき1ライセンス、譲渡不可） 受け取り方法: MQL5プロフィールの「支払い」履歴スクリーンショットをダイレクトメッセージで送付 ※本オファーは予告なく終了する場合があります。 GDELTビッグデータ × Perplexity Sonar-Proで、発表直前の市場心理を読み取り、スパイクの初動を捉えます。 ※2025年10月時点において、 Perplexity Sonar-Proによるリ
SmartDataExportEa
Mikoto Hamazono
5 (1)
エキスパート
SmartDataExportEa – データエクスポートEA EA説明 SmartDataExportEaは、MetaTrader 5専用のデータエクスポートツールです。このEAは売買を行わず、マーケットデータと主要インジケーター値をCSV形式でエクスポートすることに特化しています。データ分析や戦略開発を効率化したいトレーダーや開発者に最適なツールです。 リアルタイム分析との両立 リアルタイムでCSVに出力すると、CSVファイル自体がロックされてしまい、EAを稼働させながら同時に分析するのが難しくなります。そこで本ツールでは、 あえて 「過去のデータをリアルタイムに近い形で取得する」 仕組みを採用しており、CSVファイルにロックがかかりません。その結果、疑似リアルタイムでの分析が可能になっています。 主な特徴 項目 詳細 機能 過去データや主要インジケーター値をCSVにエクスポート可能。 対応通貨ペア MetaTrader 5で使用可能なすべての通貨ペアやシンボルに対応。 対応時間足 任意の時間足を選択可能（M1、H1など）。 エクスポート内容 OHLC価格、スプレッド、R
FREE
SmartDataExportEaMT4
Mikoto Hamazono
エキスパート
SmartDataExportEaMT4 – データエクスポートEA EA説明 SmartDataExportEaMT4は、MetaTrader 4専用のデータエクスポートツールです。このEAは売買を行わず、マーケットデータと主要インジケーター値をCSV形式でエクスポートすることに特化しています。データ分析や戦略開発を効率化したいトレーダーや開発者に最適なツールです。 リアルタイム分析との両立 リアルタイムでCSVに出力すると、CSVファイル自体がロックされてしまい、EAを稼働させながら同時に分析するのが難しくなります。そこで本ツールでは、 あえて 「過去のデータをリアルタイムに近い形で取得する」 仕組みを採用しており、CSVファイルにロックがかかりません。その結果、疑似リアルタイムでの分析が可能になっています。 主な特徴 項目 詳細 機能 過去データや主要インジケーター値をCSVにエクスポート可能。 対応通貨ペア MetaTrader 4で使用可能なすべての通貨ペアやシンボルに対応。 対応時間足 任意の時間足を選択可能（M1、H1など）。 エクスポート内容 OHLC価格、R
FREE
Japan AI Exo Scalp EA MT4
Mikoto Hamazono
4 (1)
エキスパート
Japan AI Exo Scalp EA MT4 v3.54 最新のGPT-4.5技術と日本の金融工学を融合した次世代スキャルピングEA。 MT4環境でWebRequest通信によるOpenAI連携を実現し、DLL不要で安全・高速な自動売買を提供します。 待望のMT4版がついに登場！ 多くのトレーダーからご要望をいただいていたMT4版が満を持してリリース。 MT5版で実装された「3本の矢」ロジックを踏襲し、精度・安全性・汎用性の3軸でさらなる進化を遂げています。 6月限定特別オファー 6月ご購入者限定で、8月末リリース予定の「AI Economic Release Strike EA MT4版（予定価格 $699/６か月）」を無料でご利用いただける権利をプレゼント！ 無料受け取り予約は、購入後に私にダイレクトメッセージをお送りください。 ※すでにご購入済みの方も対象となりますのでご安心ください。 EA概要 「Japan AI Exo Scalp EA MT4 v3.54」は、MT4環境に最適化された最新版のAI連携スキャルピングEAです。WebRequestを使用したDLL不要の安全
レビューに返信