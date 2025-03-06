Japan AI Exo Scalp EA
- エキスパート
- Mikoto Hamazono
- バージョン: 7.40
- アップデート済み: 6 12月 2025
- アクティベーション: 10
Japan AI Exo Scalp EA v5.55
GPT-5・o3・GPT-4.1 三段階AI合議 × 日本金融工学 × 動的流動性学習 ― MT5専用アルゴリズムスキャルピングEA
0ポイント口座対応・Risk％ロット切替・オーバーナイト堅牢化を新搭載。
完全自動キャリブレーション・リアルタイム安定性学習・強化された動的スプレッドフィルターにより、実運用安定性・ロジック再現性・高頻度市場適応を大幅強化。
製品概要
|AIリアルタイム学習 × 日本金融工学 × 合議アルゴリズム
|
EA説明
v5.55では、0ポイント口座正式対応・Risk％ロット計算切替・オーバーナイト堅牢化を実装。
中央値が未確定でもフロアpipsで即判定でき、薄商いや起動直後でも安定運用可能。ロットは固定/リスク％を明示選択でき、バックテストや実口座での再現性を向上。深夜・週末ウィンドウでは誤クローズ防止を組込み、実運用に即した堅牢性を確保しました。
高度なリスク管理では、ATR/ADRに応じたトレーリング・BE・部分利確・再照会・日次損失リミットを全自動化。危険ゾーン（経済指標・深夜・週末）をすべて自動回避します。
v5.55 主要アップデート
- 動的スプレッドフィルター刷新 – 0ポイント口座正式対応、フロアpips自動補完、ログ抑制
- 固定/リスク％ロット切替 – UseFixedLotで明示選択、Risk％＋SLで動的ロット計算
- オーバーナイト・フィルター堅牢化 – ±5分遅延許容、多重実行防止、当日建て限定
- リアルタイム安定性学習 – 200サンプルからp50/p75/p90を算出し閾値自動調整
- 診断ログを整理、ログ洪水を防止
- 全体の安定性・再現性を強化（低スプレッド環境・薄商い・ニュース前後に対応）
販売価格
- $699（税込） – 30% OFF キャンペーン中
- 10ライセンス販売ごとに $100 値上げ予定
- 最終価格: $1,899
- 3ヶ月レンタル: $499
※価格はマーケット需要に応じて段階的に変更されます。
AI駆動の全自動取引フロー
- バー確定 → インジケータ＆流動性品質を計算
- AIパネルで統計＆市場品質をリアルタイム表示
- 動的スプレッド/ボリューム/安定性フィルター通過後にAI合議判定
- 合議ロジックで BUY / SELL / NO を決定
- ATR/ADR連動のSL/TP→BE/Trailing/Partial/PeakDDを全自動監視
- 日次DD・週末・深夜・ニュース直前は自動で新規停止/全決済
推奨取引環境
EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD 等、主要ペア・M15〜H1・ECN/Raw口座を推奨（超低スプレッド環境で最大性能）
主な特徴
|項目
|詳細
|AI三段合議
|GPT-5・o3・GPT-4.1による高精度シグナル生成
|動的キャリブレーション
|取引開始15分で自動最適化、以降も市場変動に追従
|リアルタイム安定性学習
|200サンプル学習で各ペアごとに最適品質閾値を動的更新
|v5スマートリクイディティ
|スプレッド・ティック・出来高・安定性を総合判定
|動的スプレッドフィルター
|中央値×許容倍率＋フロアpipsで0ポイント口座に正式対応
|多次元テクニカル＋AI合議
|RSI・BB・MACD・S/R・Pivot＋長期トレンド・センチメント・ニュース要約
|高度リスク管理
|ATR/ADR比率でBE・Trailing・Partial・再照会・日次DDリミット
|週末・深夜・経済指標保護
|危険時間帯を自動検出しポジション全自動クローズ
|AIパネル
|複数マジックナンバー・全ポジション統計/品質をオンチャート表示
|CSVロギング
|全トレード履歴をCSV保存。検証・外部分析も可能
よくある質問（FAQ）
Q: MT4で使えますか？
A: 本製品は MT5専用です。MT4版はサポート終了となりました。
Q: OpenAI API キーは付属しますか？
A: 付属しません。ご自身でOpenAIアカウントを作成しAPIキーを取得してください。
Q: バックテストできますか？
A: GPT API呼び出しを含むため、MT5のストラテジーテスターでは完全再現できません。デモ口座でのフォワード検証を推奨します。
Q: サポートはありますか？
A: MQL5メッセージ・商品コメント欄で迅速に対応します。セットファイル・運用ガイドも随時公開。
マニュアル・セットファイル・詳細FAQ
免責事項
本EAの利用による損失・利益はすべてご自身の判断と責任にて管理してください。市場変動・通信環境・ブローカー条件など外部要因によりパフォーマンスは変動します。
© 2025 AI Trader KYO
After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.
- 18.09.25
Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.
I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.
Therefore, I'm giving it a 5-⭐.