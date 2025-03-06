Japan AI Exo Scalp EA
- Experts
- Mikoto Hamazono
- Versione: 5.55
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Japan AI Exo Scalp EA v5
Modelli IA di nuova generazione o4-mini, GPT-4.1, o3
Triplo consenso IA × Ingegneria finanziaria × Apprendimento dinamico della liquidità — EA di scalping algoritmico esclusivo per MT5
Integra calibrazione completamente automatica, apprendimento della stabilità in tempo reale e filtro spread dinamico, ottenendo simultaneamente ottimizzazione dei costi API, trading a latenza ultra-bassa e adattamento ai mercati ad alta frequenza. Dotato del motore di valutazione della liquidità “v5 Smart Liquidity” e di trailing & risk management completamente automatici.
Offerta limitata 30% DI SCONTO
Prezzo normale $999 → $699
Speciale aggiornamento v5 Bonus esclusivo
Tutti gli acquirenti riceveranno una licenza gratuita per il nuovo EA AI Economic Release Strike EA (rilascio previsto autunno 2025, prezzo stimato $1.895,67).
- EA ultra-short basato su IA, focalizzato sugli spike delle news economiche
- Per ottenerlo: contattare tramite messaggio MQL5 dopo l’acquisto
Panoramica del prodotto
|Apprendimento IA in tempo reale × ingegneria finanziaria giapponese × algoritmo di consenso
|
Descrizione EA
La versione v5 integra calibrazione totalmente automatica, riadattamento dinamico e apprendimento qualità in tempo reale. Funziona in modo ottimale in qualsiasi ambiente di mercato/broker, senza bisogno di settaggi manuali complicati.
La logica di consenso supporta sia la modalità “tutti d’accordo” sia la “2 su 3”, oltre alla modalità contrarian. Solo dopo aver superato i filtri di qualità (mediana spread, Z-score volume, stabilità prezzi ecc.), il segnale viene generato con IA e analisi multi-indicatore/news.
La gestione avanzata del rischio automatizza trailing, BE, chiusura parziale, riconvalida e limite perdite giornaliero secondo ATR/ADR e volatilità. Zone di rischio come weekend, notte, news vengono evitate automaticamente.
Novità principali v5
- Calibrazione automatica + riadattamento dinamico (adattamento automatico a mercato e broker)
- Apprendimento stabilità in tempo reale (aggiornamento dinamico delle soglie di qualità e Z-score volume)
- Filtro spread dinamico (eliminazione completa dei limiti spread fissi)
- Motore “v5 Smart Liquidity” potenziato (valutazione completa di ticks, volume, stabilità, livello prezzo)
- Limite drawdown giornaliero / protezione weekend & notte / nuovo trailing & chiusura parziale efficiente
- Pannello IA multi-magic con tutte le statistiche/posizioni in tempo reale
- Nuovo design: esportazione di tutta la cronologia trade in CSV (per ottimizzazione, re-training, autoanalisi)
- Costi API notevolmente ridotti, performance massimizzata
Prezzo
- $699 (IVA inclusa) — sconto 30% attivo
- Aumenta di $100 ogni 10 licenze vendute
- Prezzo finale: $1.899
- Noleggio 3 mesi: $499
*I prezzi possono variare in base alla domanda di mercato.
Flusso trading AI totalmente automatico
- Chiusura candela → calcolo indicatori & metriche qualità liquidità
- Pannello IA mostra in tempo reale statistiche multi-magic & qualità di mercato
- Solo dopo filtri spread/volume/stabilità si passa al consenso IA
- La logica consenso decide BUY / SELL / NO
- SL/TP, BE, trailing, parziale, PeakDD (su ATR/ADR) monitorati automaticamente
- Drawdown giornaliero, weekend, notte, news: nuovi trade stoppati/chiusi automaticamente
Ambiente consigliato
EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD, ecc. Principali coppie, M15–H1, account ECN/Raw consigliati (massima performance con spread ultra-basso)
Funzionalità principali
|Voce
|Dettagli
|Triplo consenso IA
|Segnali ad alta precisione con o4-mini, GPT-4.1 e o3
|Calibrazione dinamica
|Ottimizzazione automatica dopo 15 min; adattamento continuo ai cambiamenti di mercato
|Apprendimento stabilità in tempo reale
|Aggiorna soglie ottimali con ultimi 200 campioni
|v5 Smart Liquidity
|Gestione qualità ingresso (spread, ticks, volume, stabilità)
|Filtro spread dinamico
|Valutazione dinamica spread tramite mediana × fattore di tolleranza (SpreadFactor)
|Analisi tecnica multidimensionale + IA
|RSI, BB, MACD, S/R, Pivot, trend, sentiment, sintesi news
|Gestione avanzata rischio
|BE, trailing, chiusura parziale, riconvalida, limite DD giornaliero su ATR/ADR
|Protezione weekend, notte, news
|Rilevamento e chiusura automatica nei periodi a rischio
|Pannello IA
|Statistiche multi-magic/posizioni/qualità in tempo reale su grafico
|Logging CSV
|Tutta la cronologia salvata in CSV; possibile auto-verifica & analisi esterna
Domande frequenti (FAQ)
Q: Funziona su MT4?
A: Solo per MT5. MT4 non è più supportato.
Q: La chiave API OpenAI è inclusa?
A: Non inclusa. Registrare il proprio account OpenAI per ottenere la chiave.
Q: Si può backtestare?
A: A causa delle chiamate API GPT, il Strategy Tester di MT5 non riproduce completamente. Forward test su demo consigliato.
Q: Offrite supporto?
A: Supporto rapido tramite messaggio MQL5 o commenti prodotto. Set file e manuali pubblicati all’occorrenza.
Manuale / Set file / FAQ estesa
Disclaimer
Tutti i profitti e le perdite derivanti dall’utilizzo di questo EA sono sotto la vostra responsabilità. Le performance possono variare in base alle condizioni di mercato, connessione e broker.
© 2025 AI Trader KYO
After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.
- 18.09.25
Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.
I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.
Therefore, I'm giving it a 5-⭐.