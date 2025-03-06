Japan AI Exo Scalp EA

4.67

Japan AI Exo Scalp EA v5

Yeni nesil yapay zeka modelleri o4-mini, GPT-4.1, o3
Üçlü AI konsensüsü × Finans mühendisliği × Dinamik likidite öğrenimi — MT5’e özel algoritmik scalping EA

Tam otomatik kalibrasyon, gerçek zamanlı stabilite öğrenimi ve dinamik spread filtresi ile API maliyet optimizasyonu, ultra düşük gecikmeli işlem ve yüksek frekanslı piyasa adaptasyonu aynı anda sağlanır. Endüstri lideri “v5 Smart Liquidity” likidite değerlendirme motoru ve tam otomatik trailing & risk yönetimi motoru ile donatılmıştır.

 Sınırlı süre %30 İNDİRİM 

Normal fiyat $999 → $699

v5 güncellemesi özel Bonus

Tüm alıcılara ücretsiz lisans ile yeni EA AI Economic Release Strike EA (2025 sonbaharında piyasaya çıkacak, tahmini fiyat $1.895,67) verilecektir.

  • Ekonomik veri × AI ile haber anında ani fiyat hareketlerini hedefleyen ultra kısa vadeli EA
  • Nasıl alınır: Satın alma sonrası MQL5 mesajı ile iletişime geçin

Ürün Özeti

Gerçek zamanlı AI öğrenimi × Japon finans mühendisliği × Konsensüs algoritması
  • “AI Okları” — o4-mini / GPT-4.1 / o3 üçlü konsensüs sinyali
  • “Hepsi onay” veya “3’te 2” konsensüs modları seçilebilir
  • Tam otomatik kalibrasyon + dinamik yeniden ayar (piyasa ve aracıya uygun)
  • “v5 Smart Liquidity” — spread, tick, hacim ve fiyat stabilitesine göre dinamik giriş kontrolü
  • Gerçek zamanlı stabilite öğrenimi ile her döviz/oturum için en uygun kalite eşikleri otomatik güncellenir
  • Dinamik spread filtresi — 300 saniye medyanı × tolerans katsayısı ile spread değerlendirmesi
  • Gelişmiş risk yönetimi: ATR/ADR tabanlı SL/TP, trailing, BE, kısmi kapanış, tekrar sorgulama
  • Hafta sonu gap/overnight koruma, günlük zarar limiti, grafikte CSV dışa aktarım
  • Çoklu magic number destekli AI paneli (performans ve kalite anlık gösterim)
  • Tüm göstergeler, haber ve duygu AI için özetlenip optimize edilmiş prompt ile gönderilir

EA Açıklaması

v5, tam otomatik kalibrasyon, dinamik yeniden ayar ve gerçek zamanlı kalite öğrenimi entegre eder. Her piyasa ve aracı ortamında mükemmel çalışır, ek parametre ayarları gerektirmez.
Konsensüs algoritması tam oybirliği ve 3’te 2 modlarının yanı sıra ters işlem modunu da destekler. “Spread medyanı”, “hacim Z skoru”, “fiyat stabilitesi” gibi kalite kontrollerinden geçen işlemler için AI ve çoklu teknik/güncel veri tabanlı sinyal üretimi yapılır.

Gelişmiş risk yönetimi, ATR/ADR ve volatiliteye göre trailing, BE, kısmi kapanış, tekrar sorgulama ve günlük zarar limitini tamamen otomatikleştirir. Hafta sonu, gece, önemli haber anları gibi riskli dönemler otomatik olarak engellenir.

v5 Başlıca Yenilikler

  • Tam otomatik kalibrasyon + dinamik yeniden ayar (piyasa/aracıya tam uyum)
  • Gerçek zamanlı stabilite öğrenimi (kalite eşiği/hacim Z skoru dinamik güncelleme ve kayıt)
  • Dinamik spread filtresi (sabit spread limiti tamamen kaldırıldı)
  • “v5 Smart Liquidity” motoru geliştirilmiş (tick, hacim, stabilite, fiyat seviyesi çoklu değerlendirme)
  • Günlük zarar limiti/hafta sonu ve gece koruma/yeni yüksek verimli trailing & kısmi kapanış
  • Çoklu magic number istatistikli AI paneli + tüm pozisyonlar/istatistikler anlık gösterim
  • Yeni tasarım: tüm işlem geçmişini CSV olarak dışa aktarım (optimizasyon, tekrar eğitim, kendi analiziniz için)
  • API maliyetlerinde büyük düşüş, maksimum performans

Fiyatlandırma

  • $699 (KDV dahil) – %30 indirimli kampanya devam ediyor
  • Her 10 lisans satıldıkça $100 artış
  • Son fiyat: $1.899
  • 3 ay kiralama: $499

*Fiyatlar piyasa talebine göre değişebilir.

Tam Otomatik AI Ticareti Akışı

  1. Mum kapanışı → gösterge & likidite kalite metriği hesaplama
  2. AI panelde multi-magic istatistik ve piyasa kalitesi anlık gösterim
  3. Dinamik spread/hacim/stabilite filtresi sonrası AI konsensüs süreci
  4. Konsensüs algoritması BUY / SELL / NO kararı verir
  5. ATR/ADR tabanlı SL/TP → BE/Trailing/Kısmi/PeakDD tamamen otomatik takip edilir
  6. Günlük zarar limiti, hafta sonu, gece, haber anı: yeni işlemler otomatik durdurulur/kapatılır

Önerilen İşlem Ortamı

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD ve ana pariteler, M15–H1, ECN/Raw hesap önerilir (ultra düşük spread ortamı için)

Ana Özellikler

Özellik Detaylar
Üçlü AI Konsensüsü o4-mini, GPT-4.1, o3 ile yüksek hassasiyetli sinyal üretimi
Dinamik Kalibrasyon Başlangıçtan 15 dk sonra otomatik optimizasyon; devamında piyasaya anlık uyum
Gerçek Zamanlı Stabilite Öğrenimi Son 200 örnek ile her pariteye uygun kalite eşiği güncellemesi
v5 Smart Liquidity Spread, tick, hacim, stabiliteye göre giriş kalitesinin yönetimi
Dinamik Spread Filtresi Medyan × tolerans katsayısı (SpreadFactor) ile spread değerlendirmesi
Çok Boyutlu Teknik + AI Konsensüsü RSI, BB, MACD, S/R, Pivot, uzun vadeli trend, duygu, haber özeti
Gelişmiş Risk Yönetimi BE, trailing, kısmi kapanış, tekrar sorgu, günlük DD limiti ATR/ADR oranı ile
Hafta Sonu, Gece, Haber Koruma Yüksek riskli zamanlarda pozisyonların otomatik tespiti ve kapatılması
AI Paneli Grafikte multi-magic/tüm pozisyon istatistikleri ve kalite anlık gösterimi
CSV Loglama Tüm işlem geçmişi CSV’ye kaydedilir; kendiniz veya dış analiz için uygun

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: MT4’te kullanabilir miyim?
C: Sadece MT5 için. MT4 versiyonu desteklenmemektedir.

S: OpenAI API anahtarı dahil mi?
C: Dahil değil. Lütfen kendi OpenAI hesabınızı açıp API anahtarınızı edinin.

S: Backtest yapabilir miyim?
C: GPT API çağrıları nedeniyle MT5 Strategy Tester’da tam sonuç alınamaz. Demo hesapta ileriye dönük test önerilir.

S: Destek var mı?
C: Hızlı destek MQL5 mesaj veya ürün yorumlarında sağlanır. Set dosyası ve kullanım rehberleri yayınlanır.

Kılavuz / Set Dosyaları / Genişletilmiş SSS

Feragatname

Bu EA’yı kullanarak elde edilen kâr/zarar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Performans piyasa dalgalanması, bağlantı ve aracı şartlarına göre değişebilir.

© 2025 AI Trader KYO



İncelemeler 13
Michael Schuster
1678
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Zhi Xian Lin
278
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

starcia1122
229
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Önerilen ürünler
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Uzman Danışmanlar
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Ganesha EA
Tuti Imelda
Uzman Danışmanlar
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Gold Farming
Sigit Hariyono
Uzman Danışmanlar
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygun
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Uzman Danışmanlar
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, Apolo AI, Kanada para biriminde AI ve Node'larda yapılandırılmış bir Trend algoritması ile kafa derisi oluşturmak için tasarlandı ve özel olarak tasarlandı, burada 10k'den 1 yıllık geriye dönük testin sonucunu görebiliriz. 40k, gerçek parayla kazanılan gerçek hesap sinyalini de benzer sonuçlarla görebiliyoruz, Apollo inanılmaz! USDCAD gibi istikrarlı bir para birimindeki bir trendde kafa derisine aktarılacak düğüm aralıkla
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Uzman Danışmanlar
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Uzman Danışmanlar
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
“İki Uzman Danışman, Tek Fiyat: Başarınızı Artırmak!” Brent Petrol Ayırma Uzmanı + Brent Petrol Swingy Uzmanı tek bir Uzman Danışmanda   Live signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Nihai Fiyat: 5000 $ Şu anki fiyatla sadece birkaç kopya kaldı, sonraki fiyat -->> 1120 $ Brent Oil'e hoş geldiniz Brent Oil uzman danışmanı, değişken enerji piyasalarına hassasiyet ve çeviklikle hakim olmak için tasarlanmış bir güç merkezidir. Brent Petrol sadece bir sistem de
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Scalper Master AI USDJPY için Hassas Scalping Motoru | H1 Scalper Master AI, USDJPY paritesi için tasarlanmış, yüksek frekanslı ticaretteki en gelişmiş tekniklerden yararlanan, son teknoloji ürünü, AI destekli bir scalping sistemidir. Bu Uzman Danışman (EA), hızlı hareket eden piyasalarda benzersiz hassasiyet ve performans sunmak için son teknoloji yapay zekayı tescilli scalping metodolojileriyle birleştirir. Tutarlı, yüksek olasılıklı girişler arayan yatırımcılar için tasarlanan Scalper Mast
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AlgoFusion FX , sağlam, çeşitlendirilmiş ve çok stratejili bir algoritmik ticaret yaklaşımı arayan yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) dır. Olağanüstü risk yönetimi, piyasa uyumluluğu ve performans optimizasyonu için geliştirilmiş olan bu EA, gelişmiş niceliksel modeller ve makine öğrenimi algoritmalarını entegre ederek sürekli değişen piyasa koşullarında kârlılığı artırır. İster kurumsal bir yatırımcı ister bireysel bir yatırımcı olun, AlgoFusion FX , yenilik ve strat
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Uzman Danışmanlar
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles -   updated 12/08/2025 Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Uzman Danışmanlar
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
Yazarın diğer ürünleri
Japan AI Exo Scalp EA MT4
Mikoto Hamazono
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Japan AI Exo Scalp EA MT4 v3.54 En son GPT-4.5 teknolojisini Japon finansal mühendisliğiyle birleştiren yeni nesil scalping EA. MT4 ortamında WebRequest iletişimi aracılığıyla OpenAI entegrasyonunu gerçekleştirir, DLL olmadan güvenli ve yüksek hızlı otomatik ticaret sağlar. Uzun zamandır beklenen MT4 sürümü nihayet burada! Birçok yatırımcı tarafından talep edilen MT4 sürümü yayınlandı. MT5 sürümünde uygulanan "Üç Ok" mantığını takip ederek, doğruluk, güvenlik ve çok yönlülük olmak üzere üç eksen
SmartDataExportEa
Mikoto Hamazono
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SmartDataExportEa – MetaTrader 5 için Nihai Veri İhracat Aracınız EA Açıklaması (EA Explanation) SmartDataExportEa, MetaTrader 5 için özel olarak tasarlanmış bir veri dışa aktarma aracıdır. Bu EA herhangi bir alım satım işlemi yapmaz; bunun yerine piyasa verilerini ve başlıca gösterge değerlerini CSV formatında dışa aktarmaya odaklanır. Veri analizi ve strateji geliştirmeyi kolaylaştırmak isteyen traderlar veya geliştiriciler için idealdir. Gerçek Zamanlı Analizle Uyum (Compatibility with Rea
FREE
SmartDataExportEaMT4
Mikoto Hamazono
Uzman Danışmanlar
SmartDataExportEa – MetaTrader 4 için En İyi Veri İhracatı Aracı EA Açıklaması SmartDataExportEaMT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış bir veri dışa aktarma aracıdır. Bu EA, alım-satım yapmaz; bunun yerine piyasa verilerini ve temel gösterge değerlerini CSV formatında dışa aktarmaya odaklanır. Veri analizi veya strateji geliştirmeyi daha verimli hale getirmek isteyen yatırımcılar ve geliştiriciler için idealdir. Gerçek zamanlı analizle uyumluluk Gerçek zamanlı CSV çıktısı almak, CSV dosyasının ki
FREE
Filtrele:
Michael Schuster
1678
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.09.18 09:34
Thank you for taking the time to leave your review.
We sincerely apologize that the EA has not met your expectations and has resulted in negative outcomes despite your extensive testing, patience, and usage of our recommended set files. We understand how frustrating this must be, and we would greatly appreciate if you could share more detailed information regarding your broker, trading conditions, currency pairs, and timeframes. Results can vary significantly depending on individual environments, and we are committed to personally assisting you in finding solutions or optimizations tailored to your specific circumstances. We appreciate your patience and feedback, and remain committed to supporting you in any way we can. Thank you very much, Michael, for updating your review on September 18 and for the trust you have placed in this project. It means a lot to see that after all the patience, testing, and the many improvements along the way, the EA is now delivering positive results for you. We know it has been a long road with many iterations, and your honest feedback throughout this journey has been invaluable in shaping each update. I’m truly grateful for your continued support and for recognizing the effort that goes into step-by-step improvements. I’ll keep working hard to ensure that these “small profits” become more consistent and hopefully larger over time. Thank you again for standing by and helping us make the EA better with every release.
Zhi Xian Lin
278
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.05.23 14:03
Thank you very much for the five-star review, Zhi Xian Lin. I’m glad the support has been helpful and that the EA is delivering steady results with your risk-controlled settings. Your feedback motivates me to keep refining the system and adding new safeguards in future updates. If you ever have further questions or suggestions, please feel free to reach out.
starcia1122
229
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.05.05 21:57
温かいレビューをありがとうございます。サポートがお役に立っているようで何よりです。今後のフォワードテストのご報告やご提案が、EA のさらなる改良につながりますので、ぜひお気軽にお知らせください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
Sohum Trivedi
50
Sohum Trivedi 2025.04.24 15:40 
 

I've only used this on a live account for about two days, but so far, it's profitable, especially on USDJPY and EURUSD. What really stands out is the developer support - I'm not sure Mikoto sleeps at all given how quickly he responds to both private DMs and questions in the groupchat, especially considering the US / JPY timezone difference. New releases and features are always in the works, and a new update came out within a day of purchasing the EA. Keep up the good work!

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.04.24 16:26
Thank you very much for the positive feedback and for taking the time to share it. I’m glad USDJPY and EURUSD are off to a good start on your live account. I’ll keep pushing updates and answering questions as quickly as I can—sleep is overrated anyway! If you notice anything odd in the logs or have feature ideas, just drop me a DM any time. In the meantime, please keep risk per trade small while the EA collects more data on your broker. Thanks again and happy trading!
Akinlolu Afolabi
34
Akinlolu Afolabi 2025.04.09 16:10 
 

This is a solid EA with Remarkable results and performance. The developers support is topnotch

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.04.12 03:06
Thank you so much, Akinlolu, for sharing your positive feedback. We’re glad to hear you’ve had great results with the EA and that you appreciate our support. We’ll continue working hard to keep everything running smoothly and look forward to your ongoing success!
Markus Altmann
2076
Markus Altmann 2025.03.31 15:07 
 

Very helpful and nice person. First Trades profitable! I have some problems with the integration of ChatGPT and he helped me in no time. I hope for more profitable settings in the future. But for now im very satisfied.

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.03.31 23:07
Thank you so much for your kind review! I’m delighted to hear that your first trades were profitable and that I could help you integrate ChatGPT without delay. I truly appreciate your positive feedback, and I’ll do my best to keep improving the settings and updates to help you achieve even more success in the future. For now, I’m very glad you’re satisfied—and if you ever need anything else, please feel free to let me know!
Sun Ren Gao Yu
1516
Sun Ren Gao Yu 2025.03.30 01:09 
 

正直にこのEAのレビューをします。 AIを使った正真正銘のEAですが、それが利益になっているとは思いません。 作者は、利益になるセットファイルを提供できていません。 ユーザーは、手探りで探っていく必要がります。 ただし、作者のサポートは、世界一です。

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.03.30 01:18
レビューをお書きいただき、ありがとうございます。正直なご意見はとても貴重です。確かに、現時点ではすべてのユーザー様に「これなら必ず利益になる」と言い切れるセットファイルをご用意できていない点は認識しております。EA自体がAIを使った新しい取り組みであるぶん、まだ検証段階の部分も多く、ユーザーの皆様に試行錯誤をお願いしてしまっているのは事実です。
バージョン2.7では「三本の矢」を取り入れ、全く新しいEAとして生まれ変わる予定です。これまでにいただいたフィードバックを活かし、より効果的なロジックやセットアップを追求していますので、ぜひご期待ください。今後も開発を進めながら、皆様にご満足いただける結果をお届けできるよう努めてまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
Goo G
494
Goo G 2025.03.21 10:25 
 

He is a wonderful developer who immediately incorporates user requests. His responses are polite and trustworthy. I look forward to his continued development.

7/2

He is a truly hard worker and always puts the users' needs first.

I stopped using the service at one point, but after several updates, it seems that performance has improved, so I will update again once I see results.

9/3

I have tested it many times and have continued to lose money, but no good results have been obtained even when changing the set file and values ​​for each broker. Recently, updates have stopped.

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.06.23 14:59
Thank you very much for your review, Goo G, and for sharing your honest feedback both here and through private messages.
I sincerely appreciate your suggestions and take them seriously. I will continue to work hard to improve the EA based on your input and make it even more useful for all users in the future.
If you have any further ideas or requests, please feel free to contact me anytime. Thank you again for your support!
trinacria_it
133
trinacria_it 2025.03.19 05:33 
 

amazing developer Thanks

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.03.20 16:03
Thank you so much for your kind words! I’m glad you appreciate the development efforts. If there’s anything else we can help you with or any feedback you’d like to share, please feel free to let us know.
Andrew Lee
2303
Andrew Lee 2025.03.17 21:33 
 

A very well designed EA with extremely customisable settings. What sets it apart is the ability to choose AI models that actually communicate and confirm each trade based on the internal customisable EA settings selected by the user. The developer is extremely responsive and serious about the development and progression of the EA. The support, updates and documentation provided in the overview is exceptional.

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:56
Thank you so much for your wonderful feedback. We’re delighted to hear you appreciate the EA’s highly customizable settings and the unique way AI models integrate with user-defined rules. Our goal is to provide both flexibility and reliability in every update. It’s also great to know that you find the support, updates, and documentation exceptional—your encouragement truly motivates us to keep improving. If you have any questions or additional requests, feel free to let us know anytime!
Jenny LK
1993
Jenny LK 2025.03.14 16:56 
 

This is a real AI based EA with good strategy supported by Open AI LLM. I feel like it has great potential. User support is exceptional. The author finally offered optimized recommended set file after 2.41 update.

Update 2025-05-06 : It's performance is now far better than expected. Great job!

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:52
Thank you so much for your fantastic review and for giving the EA a five-star rating. I’m delighted to hear you find the AI-based strategy promising and that our user support has been helpful. I’m also glad the recommended set file introduced in version 2.41 has met your needs so far. If you have any questions or further suggestions, please let me know. I’m always here to help!
mh888
706
mh888 2025.03.12 16:49 
 

Good support from vendor

Mikoto Hamazono
1733
Geliştiriciden yanıt Mikoto Hamazono 2025.03.13 01:07
Thank you very much for your positive review. We’re pleased to hear you found our support helpful. If there’s anything else we can assist you with, please feel free to let us know. We truly appreciate your business and look forward to continuing to serve you.
Rizky Saputra
30
Rizky Saputra 2025.03.07 10:17 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt