Japan AI Exo Scalp EA v5

Yeni nesil yapay zeka modelleri o4-mini, GPT-4.1, o3

Üçlü AI konsensüsü × Finans mühendisliği × Dinamik likidite öğrenimi — MT5’e özel algoritmik scalping EA

Tam otomatik kalibrasyon, gerçek zamanlı stabilite öğrenimi ve dinamik spread filtresi ile API maliyet optimizasyonu, ultra düşük gecikmeli işlem ve yüksek frekanslı piyasa adaptasyonu aynı anda sağlanır. Endüstri lideri “v5 Smart Liquidity” likidite değerlendirme motoru ve tam otomatik trailing & risk yönetimi motoru ile donatılmıştır.

Sınırlı süre %30 İNDİRİM Normal fiyat $999 → $699 v5 güncellemesi özel Bonus Tüm alıcılara ücretsiz lisans ile yeni EA AI Economic Release Strike EA (2025 sonbaharında piyasaya çıkacak, tahmini fiyat $1.895,67) verilecektir. Ekonomik veri × AI ile haber anında ani fiyat hareketlerini hedefleyen ultra kısa vadeli EA

Nasıl alınır: Satın alma sonrası MQL5 mesajı ile iletişime geçin

Ürün Özeti

Gerçek zamanlı AI öğrenimi × Japon finans mühendisliği × Konsensüs algoritması “AI Okları” — o4-mini / GPT-4.1 / o3 üçlü konsensüs sinyali

“Hepsi onay” veya “3’te 2” konsensüs modları seçilebilir

Tam otomatik kalibrasyon + dinamik yeniden ayar (piyasa ve aracıya uygun)

(piyasa ve aracıya uygun) “v5 Smart Liquidity” — spread, tick, hacim ve fiyat stabilitesine göre dinamik giriş kontrolü

Gerçek zamanlı stabilite öğrenimi ile her döviz/oturum için en uygun kalite eşikleri otomatik güncellenir

ile her döviz/oturum için en uygun kalite eşikleri otomatik güncellenir Dinamik spread filtresi — 300 saniye medyanı × tolerans katsayısı ile spread değerlendirmesi

— 300 saniye medyanı × tolerans katsayısı ile spread değerlendirmesi Gelişmiş risk yönetimi: ATR/ADR tabanlı SL/TP, trailing, BE, kısmi kapanış, tekrar sorgulama

Hafta sonu gap/overnight koruma, günlük zarar limiti, grafikte CSV dışa aktarım

Çoklu magic number destekli AI paneli (performans ve kalite anlık gösterim)

Tüm göstergeler, haber ve duygu AI için özetlenip optimize edilmiş prompt ile gönderilir

EA Açıklaması

v5, tam otomatik kalibrasyon, dinamik yeniden ayar ve gerçek zamanlı kalite öğrenimi entegre eder. Her piyasa ve aracı ortamında mükemmel çalışır, ek parametre ayarları gerektirmez.

Konsensüs algoritması tam oybirliği ve 3’te 2 modlarının yanı sıra ters işlem modunu da destekler. “Spread medyanı”, “hacim Z skoru”, “fiyat stabilitesi” gibi kalite kontrollerinden geçen işlemler için AI ve çoklu teknik/güncel veri tabanlı sinyal üretimi yapılır.

Gelişmiş risk yönetimi, ATR/ADR ve volatiliteye göre trailing, BE, kısmi kapanış, tekrar sorgulama ve günlük zarar limitini tamamen otomatikleştirir. Hafta sonu, gece, önemli haber anları gibi riskli dönemler otomatik olarak engellenir.

v5 Başlıca Yenilikler

Tam otomatik kalibrasyon + dinamik yeniden ayar (piyasa/aracıya tam uyum)

(piyasa/aracıya tam uyum) Gerçek zamanlı stabilite öğrenimi (kalite eşiği/hacim Z skoru dinamik güncelleme ve kayıt)

(kalite eşiği/hacim Z skoru dinamik güncelleme ve kayıt) Dinamik spread filtresi (sabit spread limiti tamamen kaldırıldı)

(sabit spread limiti tamamen kaldırıldı) “v5 Smart Liquidity” motoru geliştirilmiş (tick, hacim, stabilite, fiyat seviyesi çoklu değerlendirme)

Günlük zarar limiti/hafta sonu ve gece koruma/yeni yüksek verimli trailing & kısmi kapanış

Çoklu magic number istatistikli AI paneli + tüm pozisyonlar/istatistikler anlık gösterim

+ tüm pozisyonlar/istatistikler anlık gösterim Yeni tasarım: tüm işlem geçmişini CSV olarak dışa aktarım (optimizasyon, tekrar eğitim, kendi analiziniz için)

API maliyetlerinde büyük düşüş, maksimum performans

Fiyatlandırma

$699 (KDV dahil) – %30 indirimli kampanya devam ediyor

(KDV dahil) – %30 indirimli kampanya devam ediyor Her 10 lisans satıldıkça $100 artış

artış Son fiyat: $1.899

3 ay kiralama: $499

*Fiyatlar piyasa talebine göre değişebilir.

Tam Otomatik AI Ticareti Akışı

Mum kapanışı → gösterge & likidite kalite metriği hesaplama AI panelde multi-magic istatistik ve piyasa kalitesi anlık gösterim Dinamik spread/hacim/stabilite filtresi sonrası AI konsensüs süreci Konsensüs algoritması BUY / SELL / NO kararı verir ATR/ADR tabanlı SL/TP → BE/Trailing/Kısmi/PeakDD tamamen otomatik takip edilir Günlük zarar limiti, hafta sonu, gece, haber anı: yeni işlemler otomatik durdurulur/kapatılır

Önerilen İşlem Ortamı

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD ve ana pariteler, M15–H1, ECN/Raw hesap önerilir (ultra düşük spread ortamı için)

Ana Özellikler

Özellik Detaylar Üçlü AI Konsensüsü o4-mini, GPT-4.1, o3 ile yüksek hassasiyetli sinyal üretimi Dinamik Kalibrasyon Başlangıçtan 15 dk sonra otomatik optimizasyon; devamında piyasaya anlık uyum Gerçek Zamanlı Stabilite Öğrenimi Son 200 örnek ile her pariteye uygun kalite eşiği güncellemesi v5 Smart Liquidity Spread, tick, hacim, stabiliteye göre giriş kalitesinin yönetimi Dinamik Spread Filtresi Medyan × tolerans katsayısı (SpreadFactor) ile spread değerlendirmesi Çok Boyutlu Teknik + AI Konsensüsü RSI, BB, MACD, S/R, Pivot, uzun vadeli trend, duygu, haber özeti Gelişmiş Risk Yönetimi BE, trailing, kısmi kapanış, tekrar sorgu, günlük DD limiti ATR/ADR oranı ile Hafta Sonu, Gece, Haber Koruma Yüksek riskli zamanlarda pozisyonların otomatik tespiti ve kapatılması AI Paneli Grafikte multi-magic/tüm pozisyon istatistikleri ve kalite anlık gösterimi CSV Loglama Tüm işlem geçmişi CSV’ye kaydedilir; kendiniz veya dış analiz için uygun

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: MT4’te kullanabilir miyim?

C: Sadece MT5 için. MT4 versiyonu desteklenmemektedir.

S: OpenAI API anahtarı dahil mi?

C: Dahil değil. Lütfen kendi OpenAI hesabınızı açıp API anahtarınızı edinin.

S: Backtest yapabilir miyim?

C: GPT API çağrıları nedeniyle MT5 Strategy Tester’da tam sonuç alınamaz. Demo hesapta ileriye dönük test önerilir.

S: Destek var mı?

C: Hızlı destek MQL5 mesaj veya ürün yorumlarında sağlanır. Set dosyası ve kullanım rehberleri yayınlanır.

Kılavuz / Set Dosyaları / Genişletilmiş SSS

Feragatname

Bu EA’yı kullanarak elde edilen kâr/zarar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Performans piyasa dalgalanması, bağlantı ve aracı şartlarına göre değişebilir.

© 2025 AI Trader KYO







