Japan AI Exo Scalp EA
- Uzman Danışmanlar
- Mikoto Hamazono
- Sürüm: 5.55
- Güncellendi: 17 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Japan AI Exo Scalp EA v5
Yeni nesil yapay zeka modelleri o4-mini, GPT-4.1, o3
Üçlü AI konsensüsü × Finans mühendisliği × Dinamik likidite öğrenimi — MT5’e özel algoritmik scalping EA
Tam otomatik kalibrasyon, gerçek zamanlı stabilite öğrenimi ve dinamik spread filtresi ile API maliyet optimizasyonu, ultra düşük gecikmeli işlem ve yüksek frekanslı piyasa adaptasyonu aynı anda sağlanır. Endüstri lideri “v5 Smart Liquidity” likidite değerlendirme motoru ve tam otomatik trailing & risk yönetimi motoru ile donatılmıştır.
Ürün Özeti
|Gerçek zamanlı AI öğrenimi × Japon finans mühendisliği × Konsensüs algoritması
|
EA Açıklaması
v5, tam otomatik kalibrasyon, dinamik yeniden ayar ve gerçek zamanlı kalite öğrenimi entegre eder. Her piyasa ve aracı ortamında mükemmel çalışır, ek parametre ayarları gerektirmez.
Konsensüs algoritması tam oybirliği ve 3’te 2 modlarının yanı sıra ters işlem modunu da destekler. “Spread medyanı”, “hacim Z skoru”, “fiyat stabilitesi” gibi kalite kontrollerinden geçen işlemler için AI ve çoklu teknik/güncel veri tabanlı sinyal üretimi yapılır.
Gelişmiş risk yönetimi, ATR/ADR ve volatiliteye göre trailing, BE, kısmi kapanış, tekrar sorgulama ve günlük zarar limitini tamamen otomatikleştirir. Hafta sonu, gece, önemli haber anları gibi riskli dönemler otomatik olarak engellenir.
v5 Başlıca Yenilikler
- Tam otomatik kalibrasyon + dinamik yeniden ayar (piyasa/aracıya tam uyum)
- Gerçek zamanlı stabilite öğrenimi (kalite eşiği/hacim Z skoru dinamik güncelleme ve kayıt)
- Dinamik spread filtresi (sabit spread limiti tamamen kaldırıldı)
- “v5 Smart Liquidity” motoru geliştirilmiş (tick, hacim, stabilite, fiyat seviyesi çoklu değerlendirme)
- Günlük zarar limiti/hafta sonu ve gece koruma/yeni yüksek verimli trailing & kısmi kapanış
- Çoklu magic number istatistikli AI paneli + tüm pozisyonlar/istatistikler anlık gösterim
- Yeni tasarım: tüm işlem geçmişini CSV olarak dışa aktarım (optimizasyon, tekrar eğitim, kendi analiziniz için)
- API maliyetlerinde büyük düşüş, maksimum performans
Tam Otomatik AI Ticareti Akışı
- Mum kapanışı → gösterge & likidite kalite metriği hesaplama
- AI panelde multi-magic istatistik ve piyasa kalitesi anlık gösterim
- Dinamik spread/hacim/stabilite filtresi sonrası AI konsensüs süreci
- Konsensüs algoritması BUY / SELL / NO kararı verir
- ATR/ADR tabanlı SL/TP → BE/Trailing/Kısmi/PeakDD tamamen otomatik takip edilir
- Günlük zarar limiti, hafta sonu, gece, haber anı: yeni işlemler otomatik durdurulur/kapatılır
Önerilen İşlem Ortamı
EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD ve ana pariteler, M15–H1, ECN/Raw hesap önerilir (ultra düşük spread ortamı için)
Ana Özellikler
|Özellik
|Detaylar
|Üçlü AI Konsensüsü
|o4-mini, GPT-4.1, o3 ile yüksek hassasiyetli sinyal üretimi
|Dinamik Kalibrasyon
|Başlangıçtan 15 dk sonra otomatik optimizasyon; devamında piyasaya anlık uyum
|Gerçek Zamanlı Stabilite Öğrenimi
|Son 200 örnek ile her pariteye uygun kalite eşiği güncellemesi
|v5 Smart Liquidity
|Spread, tick, hacim, stabiliteye göre giriş kalitesinin yönetimi
|Dinamik Spread Filtresi
|Medyan × tolerans katsayısı (SpreadFactor) ile spread değerlendirmesi
|Çok Boyutlu Teknik + AI Konsensüsü
|RSI, BB, MACD, S/R, Pivot, uzun vadeli trend, duygu, haber özeti
|Gelişmiş Risk Yönetimi
|BE, trailing, kısmi kapanış, tekrar sorgu, günlük DD limiti ATR/ADR oranı ile
|Hafta Sonu, Gece, Haber Koruma
|Yüksek riskli zamanlarda pozisyonların otomatik tespiti ve kapatılması
|AI Paneli
|Grafikte multi-magic/tüm pozisyon istatistikleri ve kalite anlık gösterimi
|CSV Loglama
|Tüm işlem geçmişi CSV’ye kaydedilir; kendiniz veya dış analiz için uygun
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
S: MT4’te kullanabilir miyim?
C: Sadece MT5 için. MT4 versiyonu desteklenmemektedir.
S: OpenAI API anahtarı dahil mi?
C: Dahil değil. Lütfen kendi OpenAI hesabınızı açıp API anahtarınızı edinin.
S: Backtest yapabilir miyim?
C: GPT API çağrıları nedeniyle MT5 Strategy Tester’da tam sonuç alınamaz. Demo hesapta ileriye dönük test önerilir.
S: Destek var mı?
C: Hızlı destek MQL5 mesaj veya ürün yorumlarında sağlanır. Set dosyası ve kullanım rehberleri yayınlanır.
After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.
- 18.09.25
Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.
I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.
Therefore, I'm giving it a 5-⭐.