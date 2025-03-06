Japan AI Exo Scalp EA v5

Modèles d’IA de nouvelle génération o4-mini, GPT-4.1, o3

Triple consensus IA × ingénierie financière × apprentissage dynamique de la liquidité — EA de scalping algorithmique exclusif MT5

Intègre une calibration totalement automatique, un apprentissage de la stabilité en temps réel et un filtre de spread dynamique pour offrir simultanément optimisation des coûts API, exécution à ultra-faible latence et adaptation aux marchés haute fréquence. Équipé du moteur d’évaluation de liquidité « v5 Smart Liquidity » et d’un moteur de trailing & gestion des risques entièrement automatisé.

Présentation du produit

IA apprentissage temps réel × ingénierie financière japonaise × algorithme de consensus « Flèches IA » — signaux triple consensus o4-mini / GPT-4.1 / o3

Modes consensus « Tous d’accord » ou « 2 sur 3 » sélectionnables

Calibration automatique complète + réajustement dynamique (adaptation marché/broker)

(adaptation marché/broker) « v5 Smart Liquidity » — contrôle dynamique des entrées selon spread, ticks, volume, stabilité des prix

Apprentissage de la stabilité en temps réel — mise à jour automatique des seuils qualité par actif/séance

— mise à jour automatique des seuils qualité par actif/séance Filtre de spread dynamique — médiane des 300 dernières secondes × facteur de tolérance

— médiane des 300 dernières secondes × facteur de tolérance Gestion avancée du risque : SL/TP basé sur ATR/ADR, trailing, BE, clôture partielle, revalidation

Protection week-end, nuit, limite de perte journalière, export CSV sur graphique

Panneau IA multi-magic numbers (performance & qualité en temps réel)

Indicateurs, news, sentiment résumés automatiquement et transmis à l’IA avec prompt optimisé

Description de l’EA

La version v5 intègre calibration totalement automatique, réajustement dynamique et apprentissage qualité temps réel. Fonctionnement optimal sur tous marchés/brokers, sans réglages manuels complexes.

La logique de consensus propose les deux modes « total » et « 2 sur 3 », ainsi qu’un mode contrarien. Seuls les signaux ayant passé les contrôles qualité (spread médian, Z-score volume, stabilité des prix, etc.) sont générés par l’IA et une analyse multi-indicateurs/actualité.

La gestion avancée du risque automatise trailing, BE, clôture partielle, revalidation et limite journalière des pertes, en fonction de l’ATR/ADR et de la volatilité. Les zones de risque (week-end, nuit, annonces économiques) sont évitées automatiquement.

Principales nouveautés v5

Calibration automatique complète + réajustement dynamique (adaptation automatique au marché et broker)

(adaptation automatique au marché et broker) Apprentissage de la stabilité en temps réel (mise à jour dynamique des seuils qualité et Z-score volume)

(mise à jour dynamique des seuils qualité et Z-score volume) Filtre de spread dynamique (suppression totale des seuils fixes de spread)

(suppression totale des seuils fixes de spread) Moteur « v5 Smart Liquidity » renforcé (analyse complète ticks, volume, stabilité, niveau de prix)

Limite de perte journalière / protection week-end/nuit / nouveau trailing & clôture partielle performants

Panneau IA multi-magic + statistiques/positions en temps réel

+ statistiques/positions en temps réel Nouveau design : export de tout l’historique des trades en CSV (pour optimisation, reformation, auto-analyse)

Coûts API fortement réduits, performances maximisées

Flux de trading 100% automatisé par IA

Clôture de bougie → calcul des indicateurs & métriques de qualité de liquidité Panneau IA affiche statistiques multi-magic & qualité marché en temps réel Après validation des filtres spread/volume/stabilité, passage au consensus IA La logique consensus décide BUY / SELL / NO SL/TP, BE, trailing, clôture partielle, PeakDD sur base ATR/ADR sont surveillés automatiquement Drawdown journalier, week-end, nuit, actualités : nouveaux trades stoppés/clos automatiquement

Environnement recommandé

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD etc. Principaux actifs, M15–H1, compte ECN/Raw conseillé (performance maximale avec spread très bas)

Caractéristiques principales

Élément Détails Triple consensus IA Signaux haute précision générés par o4-mini, GPT-4.1, o3 Calibration dynamique Optimisation automatique 15 min après lancement ; adaptation continue Apprentissage stabilité en temps réel Seuils qualité optimaux mis à jour via les 200 derniers échantillons v5 Smart Liquidity Gestion qualité d’entrée via spread, ticks, volume, stabilité Filtre de spread dynamique Évaluation du spread selon la médiane × facteur de tolérance (SpreadFactor) Technique multidimensionnelle + consensus IA RSI, BB, MACD, S/R, Pivot, tendance, sentiment, résumé d’actualité Gestion avancée des risques BE, trailing, clôture partielle, revalidation, limite de DD sur base ATR/ADR Protection week-end, nuit, news Détection et clôture automatique en périodes de risque élevé Panneau IA Affichage graphique des statistiques multi-magic/positions/qualité Logging CSV Tout l’historique sauvegardé en CSV ; auto-vérification & analyse externe possibles

FAQ

Q : Fonctionne-t-il sur MT4 ?

R : Produit exclusivement pour MT5. Version MT4 non supportée.

Q : Clé API OpenAI incluse ?

R : Non incluse. Créez un compte OpenAI et obtenez votre clé API.

Q : Peut-on backtester ?

R : Les appels API GPT ne sont pas pris en charge par le Strategy Tester MT5. Test forward en compte démo recommandé.

Q : Assistance disponible ?

R : Support réactif via message/commentaire MQL5. Set files & guides publiés régulièrement.

Manuel / Fichiers Set / FAQ étendue

Avertissement

Tous les gains et pertes générés par l’utilisation de cet EA sont sous votre entière responsabilité. Les performances peuvent varier selon le marché, la connexion ou les conditions du broker.

