Japan AI Exo Scalp EA

4.67

Japan AI Exo Scalp EA v5

Modèles d’IA de nouvelle génération o4-mini, GPT-4.1, o3
Triple consensus IA × ingénierie financière × apprentissage dynamique de la liquidité — EA de scalping algorithmique exclusif MT5

Intègre une calibration totalement automatique, un apprentissage de la stabilité en temps réel et un filtre de spread dynamique pour offrir simultanément optimisation des coûts API, exécution à ultra-faible latence et adaptation aux marchés haute fréquence. Équipé du moteur d’évaluation de liquidité « v5 Smart Liquidity » et d’un moteur de trailing & gestion des risques entièrement automatisé.

 Offre limitée 30% DE RÉDUCTION 

Prix normal $999 → $699

Offre spéciale mise à jour v5 Bonus exclusif

Tous les acheteurs recevront une licence gratuite pour le nouvel EA AI Economic Release Strike EA (sortie prévue automne 2025, prix estimé $1,895.67).

  • EA ultra-court terme ciblant les pics de volatilité des annonces économiques avec IA
  • Pour l’obtenir : contactez-nous via message MQL5 après achat

Présentation du produit

IA apprentissage temps réel × ingénierie financière japonaise × algorithme de consensus
  • « Flèches IA » — signaux triple consensus o4-mini / GPT-4.1 / o3
  • Modes consensus « Tous d’accord » ou « 2 sur 3 » sélectionnables
  • Calibration automatique complète + réajustement dynamique (adaptation marché/broker)
  • « v5 Smart Liquidity » — contrôle dynamique des entrées selon spread, ticks, volume, stabilité des prix
  • Apprentissage de la stabilité en temps réel — mise à jour automatique des seuils qualité par actif/séance
  • Filtre de spread dynamique — médiane des 300 dernières secondes × facteur de tolérance
  • Gestion avancée du risque : SL/TP basé sur ATR/ADR, trailing, BE, clôture partielle, revalidation
  • Protection week-end, nuit, limite de perte journalière, export CSV sur graphique
  • Panneau IA multi-magic numbers (performance & qualité en temps réel)
  • Indicateurs, news, sentiment résumés automatiquement et transmis à l’IA avec prompt optimisé

Description de l’EA

La version v5 intègre calibration totalement automatique, réajustement dynamique et apprentissage qualité temps réel. Fonctionnement optimal sur tous marchés/brokers, sans réglages manuels complexes.
La logique de consensus propose les deux modes « total » et « 2 sur 3 », ainsi qu’un mode contrarien. Seuls les signaux ayant passé les contrôles qualité (spread médian, Z-score volume, stabilité des prix, etc.) sont générés par l’IA et une analyse multi-indicateurs/actualité.

La gestion avancée du risque automatise trailing, BE, clôture partielle, revalidation et limite journalière des pertes, en fonction de l’ATR/ADR et de la volatilité. Les zones de risque (week-end, nuit, annonces économiques) sont évitées automatiquement.

Principales nouveautés v5

  • Calibration automatique complète + réajustement dynamique (adaptation automatique au marché et broker)
  • Apprentissage de la stabilité en temps réel (mise à jour dynamique des seuils qualité et Z-score volume)
  • Filtre de spread dynamique (suppression totale des seuils fixes de spread)
  • Moteur « v5 Smart Liquidity » renforcé (analyse complète ticks, volume, stabilité, niveau de prix)
  • Limite de perte journalière / protection week-end/nuit / nouveau trailing & clôture partielle performants
  • Panneau IA multi-magic + statistiques/positions en temps réel
  • Nouveau design : export de tout l’historique des trades en CSV (pour optimisation, reformation, auto-analyse)
  • Coûts API fortement réduits, performances maximisées

Prix

  • $699 (TTC) — 30% de réduction en cours
  • Prix augmenté de $100 tous les 10 licences vendues
  • Prix final : $1,899
  • Location 3 mois : $499

*Les prix peuvent varier selon la demande du marché.

Flux de trading 100% automatisé par IA

  1. Clôture de bougie → calcul des indicateurs & métriques de qualité de liquidité
  2. Panneau IA affiche statistiques multi-magic & qualité marché en temps réel
  3. Après validation des filtres spread/volume/stabilité, passage au consensus IA
  4. La logique consensus décide BUY / SELL / NO
  5. SL/TP, BE, trailing, clôture partielle, PeakDD sur base ATR/ADR sont surveillés automatiquement
  6. Drawdown journalier, week-end, nuit, actualités : nouveaux trades stoppés/clos automatiquement

Environnement recommandé

EURUSD / USDJPY / XAUUSD / BTCUSD etc. Principaux actifs, M15–H1, compte ECN/Raw conseillé (performance maximale avec spread très bas)

Caractéristiques principales

Élément Détails
Triple consensus IA Signaux haute précision générés par o4-mini, GPT-4.1, o3
Calibration dynamique Optimisation automatique 15 min après lancement ; adaptation continue
Apprentissage stabilité en temps réel Seuils qualité optimaux mis à jour via les 200 derniers échantillons
v5 Smart Liquidity Gestion qualité d’entrée via spread, ticks, volume, stabilité
Filtre de spread dynamique Évaluation du spread selon la médiane × facteur de tolérance (SpreadFactor)
Technique multidimensionnelle + consensus IA RSI, BB, MACD, S/R, Pivot, tendance, sentiment, résumé d’actualité
Gestion avancée des risques BE, trailing, clôture partielle, revalidation, limite de DD sur base ATR/ADR
Protection week-end, nuit, news Détection et clôture automatique en périodes de risque élevé
Panneau IA Affichage graphique des statistiques multi-magic/positions/qualité
Logging CSV Tout l’historique sauvegardé en CSV ; auto-vérification & analyse externe possibles

FAQ

Q : Fonctionne-t-il sur MT4 ?
R : Produit exclusivement pour MT5. Version MT4 non supportée.

Q : Clé API OpenAI incluse ?
R : Non incluse. Créez un compte OpenAI et obtenez votre clé API.

Q : Peut-on backtester ?
R : Les appels API GPT ne sont pas pris en charge par le Strategy Tester MT5. Test forward en compte démo recommandé.

Q : Assistance disponible ?
R : Support réactif via message/commentaire MQL5. Set files & guides publiés régulièrement.

Manuel / Fichiers Set / FAQ étendue

Avertissement

Tous les gains et pertes générés par l’utilisation de cet EA sont sous votre entière responsabilité. Les performances peuvent varier selon le marché, la connexion ou les conditions du broker.

© 2025 AI Trader KYO



Avis 13
Michael Schuster
1665
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Zhi Xian Lin
278
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

starcia1122
229
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Produits recommandés
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experts
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Ganesha EA
Tuti Imelda
Experts
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experts
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock est un conseiller intelligent avec verrouillage dynamique des positions. Ce conseiller de trading avancé met en œuvre une stratégie de verrouillage bidirectionnel des ordres avec une croissance progressive des positions et une adaptation dynamique au marché . Avantages du cadenas rond: Contrôle des risques par verrouillage de position, Croissance dynamique des volumes dans les secteurs tendances du marché, Paramètres de comportement flexibles en fonction des limites, Adapté aux phase
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experts
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels avec rigueur ,Apolo AI destiné et spécialement conçu pour scalper avec un algorithme de Tendance structuré en AI et Nodes en devise Canadienne, ici on peut voir le résultat dans son backtest sur 1 an de 10k à 40k, nous pouvons également voir le signal du compte réel avec des gains en argent réel avec des résultats similaires, Apollo est incroyable ! Je vais vous parler un peu de la conception, basée sur des plages de nœuds à scalpe
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
« Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Scalper Master AI Moteur de scalping de précision pour l'USD/JPY | H1 Scalper Master AI est un système de scalping de pointe, basé sur l'IA, conçu pour la paire USD/JPY et exploitant les techniques les plus avancées du trading haute fréquence. Cet Expert Advisor (EA) associe une intelligence artificielle de pointe à des méthodologies de scalping propriétaires pour offrir une précision et des performances inégalées sur des marchés en constante évolution. Destiné aux traders recherchant des ent
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Experts
AlgoFusion FX est un Expert Advisor (EA) avancé, conçu pour les traders recherchant une approche robuste, diversifiée et multi-stratégique du trading algorithmique. Conçu pour une gestion des risques exceptionnelle, une adaptabilité au marché et une optimisation des performances, cet EA intègre des modèles quantitatifs sophistiqués et des algorithmes d’apprentissage automatique afin d’améliorer la rentabilité dans des environnements de marché en constante évolution. Que vous soyez un trader inst
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Experts
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Experts
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles -   updated 12/08/2025 Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor qui évolue avec le marché Beaucoup d’EAs fonctionnent… jusqu’à ce que le marché change. La raison est souvent simple : ils utilisent des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Cela fonctionne un temps puis devient inefficace lorsque le régime change. NEXUS combine des règles quantitatives avec une validation hors échantillon : il construit en temps réel des combinaisons à partir des données. Il analyse un historique configurable (par exemple 500 périodes en H1 o
Plus de l'auteur
Japan AI Exo Scalp EA MT4
Mikoto Hamazono
4 (1)
Experts
Japan AI Exo Scalp EA MT4 v3.54 EA de scalping nouvelle génération combinant la dernière technologie GPT-4.5 avec l'ingénierie financière japonaise. Réalise l'intégration OpenAI via communication WebRequest dans l'environnement MT4, offrant un trading automatisé sûr et rapide sans DLL. La version MT4 tant attendue est enfin arrivée ! La version MT4, demandée par de nombreux traders, est maintenant disponible. Suivant la logique des "Trois Flèches" implémentée dans la version MT5, elle a évolué d
SmartDataExportEa
Mikoto Hamazono
5 (1)
Experts
SmartDataExportEa – Votre outil ultime d'exportation de données pour MetaTrader 5 Explication de l'EA (EA Explanation) SmartDataExportEa est un outil spécialisé dans l’exportation de données pour MetaTrader 5. Cet EA n’exécute aucune opération de trading; il se concentre sur l’exportation des données de marché et des valeurs d’indicateurs majeurs au format CSV. Idéal pour les traders ou développeurs qui souhaitent optimiser l’analyse des données et le développement de stratégies. Compatibilit
FREE
SmartDataExportEaMT4
Mikoto Hamazono
Experts
SmartDataExportEa – Votre outil ultime d’exportation de données pour MetaTrader 4 Description de l’EA SmartDataExportEaMT4 est un outil dédié à l’exportation de données pour MetaTrader 4. Cet EA ne réalise aucune opération de trading, mais se spécialise dans l’exportation des données de marché et des valeurs d’indicateurs clés au format CSV. Il est idéal pour les traders et développeurs souhaitant optimiser leurs analyses de données et leurs processus de développement de stratégie. Compatibil
FREE
Filtrer:
Michael Schuster
1665
Michael Schuster 2025.07.28 04:43 
 

After extensive testing, a lot of patience, and numerous updates, the result is that this Expert Advisor unfortunately doesn't work. After what feels like hundreds of tests, the results are always negative. I've never been able to generate any profit. I've always used the set files and the developers' suggestions, but still to no avail.

- 18.09.25

Update: The developer is working very hard on improving the Expert Advisor and regularly publishes updates that improve the product step by step.

I'm now also making small profits, and I'm sure they will soon turn into big ones 👍.

Therefore, I'm giving it a 5-⭐.

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.09.18 09:34
Thank you for taking the time to leave your review.
We sincerely apologize that the EA has not met your expectations and has resulted in negative outcomes despite your extensive testing, patience, and usage of our recommended set files. We understand how frustrating this must be, and we would greatly appreciate if you could share more detailed information regarding your broker, trading conditions, currency pairs, and timeframes. Results can vary significantly depending on individual environments, and we are committed to personally assisting you in finding solutions or optimizations tailored to your specific circumstances. We appreciate your patience and feedback, and remain committed to supporting you in any way we can. Thank you very much, Michael, for updating your review on September 18 and for the trust you have placed in this project. It means a lot to see that after all the patience, testing, and the many improvements along the way, the EA is now delivering positive results for you. We know it has been a long road with many iterations, and your honest feedback throughout this journey has been invaluable in shaping each update. I’m truly grateful for your continued support and for recognizing the effort that goes into step-by-step improvements. I’ll keep working hard to ensure that these “small profits” become more consistent and hopefully larger over time. Thank you again for standing by and helping us make the EA better with every release.
Zhi Xian Lin
278
Zhi Xian Lin 2025.05.23 12:49 
 

If there are any issues, the author responds promptly and provides helpful support. With safe settings, it's possible to earn stable profits — very impressive.

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.05.23 14:03
Thank you very much for the five-star review, Zhi Xian Lin. I’m glad the support has been helpful and that the EA is delivering steady results with your risk-controlled settings. Your feedback motivates me to keep refining the system and adding new safeguards in future updates. If you ever have further questions or suggestions, please feel free to reach out.
starcia1122
229
starcia1122 2025.05.05 15:52 
 

まだ買ったばかりですが、素晴らしいサポートです。いろいろとユーザーもテストをおこなう必要はあるかと思いますが可能性を秘めています。

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.05.05 21:57
温かいレビューをありがとうございます。サポートがお役に立っているようで何よりです。今後のフォワードテストのご報告やご提案が、EA のさらなる改良につながりますので、ぜひお気軽にお知らせください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
Sohum Trivedi
50
Sohum Trivedi 2025.04.24 15:40 
 

I've only used this on a live account for about two days, but so far, it's profitable, especially on USDJPY and EURUSD. What really stands out is the developer support - I'm not sure Mikoto sleeps at all given how quickly he responds to both private DMs and questions in the groupchat, especially considering the US / JPY timezone difference. New releases and features are always in the works, and a new update came out within a day of purchasing the EA. Keep up the good work!

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.04.24 16:26
Thank you very much for the positive feedback and for taking the time to share it. I’m glad USDJPY and EURUSD are off to a good start on your live account. I’ll keep pushing updates and answering questions as quickly as I can—sleep is overrated anyway! If you notice anything odd in the logs or have feature ideas, just drop me a DM any time. In the meantime, please keep risk per trade small while the EA collects more data on your broker. Thanks again and happy trading!
Akinlolu Afolabi
34
Akinlolu Afolabi 2025.04.09 16:10 
 

This is a solid EA with Remarkable results and performance. The developers support is topnotch

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.04.12 03:06
Thank you so much, Akinlolu, for sharing your positive feedback. We’re glad to hear you’ve had great results with the EA and that you appreciate our support. We’ll continue working hard to keep everything running smoothly and look forward to your ongoing success!
Markus Altmann
2076
Markus Altmann 2025.03.31 15:07 
 

Very helpful and nice person. First Trades profitable! I have some problems with the integration of ChatGPT and he helped me in no time. I hope for more profitable settings in the future. But for now im very satisfied.

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.03.31 23:07
Thank you so much for your kind review! I’m delighted to hear that your first trades were profitable and that I could help you integrate ChatGPT without delay. I truly appreciate your positive feedback, and I’ll do my best to keep improving the settings and updates to help you achieve even more success in the future. For now, I’m very glad you’re satisfied—and if you ever need anything else, please feel free to let me know!
Sun Ren Gao Yu
1516
Sun Ren Gao Yu 2025.03.30 01:09 
 

正直にこのEAのレビューをします。 AIを使った正真正銘のEAですが、それが利益になっているとは思いません。 作者は、利益になるセットファイルを提供できていません。 ユーザーは、手探りで探っていく必要がります。 ただし、作者のサポートは、世界一です。

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.03.30 01:18
レビューをお書きいただき、ありがとうございます。正直なご意見はとても貴重です。確かに、現時点ではすべてのユーザー様に「これなら必ず利益になる」と言い切れるセットファイルをご用意できていない点は認識しております。EA自体がAIを使った新しい取り組みであるぶん、まだ検証段階の部分も多く、ユーザーの皆様に試行錯誤をお願いしてしまっているのは事実です。
バージョン2.7では「三本の矢」を取り入れ、全く新しいEAとして生まれ変わる予定です。これまでにいただいたフィードバックを活かし、より効果的なロジックやセットアップを追求していますので、ぜひご期待ください。今後も開発を進めながら、皆様にご満足いただける結果をお届けできるよう努めてまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
Goo G
494
Goo G 2025.03.21 10:25 
 

He is a wonderful developer who immediately incorporates user requests. His responses are polite and trustworthy. I look forward to his continued development.

7/2

He is a truly hard worker and always puts the users' needs first.

I stopped using the service at one point, but after several updates, it seems that performance has improved, so I will update again once I see results.

9/3

I have tested it many times and have continued to lose money, but no good results have been obtained even when changing the set file and values ​​for each broker. Recently, updates have stopped.

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.06.23 14:59
Thank you very much for your review, Goo G, and for sharing your honest feedback both here and through private messages.
I sincerely appreciate your suggestions and take them seriously. I will continue to work hard to improve the EA based on your input and make it even more useful for all users in the future.
If you have any further ideas or requests, please feel free to contact me anytime. Thank you again for your support!
trinacria_it
133
trinacria_it 2025.03.19 05:33 
 

amazing developer Thanks

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.03.20 16:03
Thank you so much for your kind words! I’m glad you appreciate the development efforts. If there’s anything else we can help you with or any feedback you’d like to share, please feel free to let us know.
Andrew Lee
2298
Andrew Lee 2025.03.17 21:33 
 

A very well designed EA with extremely customisable settings. What sets it apart is the ability to choose AI models that actually communicate and confirm each trade based on the internal customisable EA settings selected by the user. The developer is extremely responsive and serious about the development and progression of the EA. The support, updates and documentation provided in the overview is exceptional.

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:56
Thank you so much for your wonderful feedback. We’re delighted to hear you appreciate the EA’s highly customizable settings and the unique way AI models integrate with user-defined rules. Our goal is to provide both flexibility and reliability in every update. It’s also great to know that you find the support, updates, and documentation exceptional—your encouragement truly motivates us to keep improving. If you have any questions or additional requests, feel free to let us know anytime!
Jenny LK
1993
Jenny LK 2025.03.14 16:56 
 

This is a real AI based EA with good strategy supported by Open AI LLM. I feel like it has great potential. User support is exceptional. The author finally offered optimized recommended set file after 2.41 update.

Update 2025-05-06 : It's performance is now far better than expected. Great job!

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.03.20 15:52
Thank you so much for your fantastic review and for giving the EA a five-star rating. I’m delighted to hear you find the AI-based strategy promising and that our user support has been helpful. I’m also glad the recommended set file introduced in version 2.41 has met your needs so far. If you have any questions or further suggestions, please let me know. I’m always here to help!
mh888
706
mh888 2025.03.12 16:49 
 

Good support from vendor

Mikoto Hamazono
1730
Réponse du développeur Mikoto Hamazono 2025.03.13 01:07
Thank you very much for your positive review. We’re pleased to hear you found our support helpful. If there’s anything else we can assist you with, please feel free to let us know. We truly appreciate your business and look forward to continuing to serve you.
Rizky Saputra
30
Rizky Saputra 2025.03.07 10:17 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis