Trend AI Indicator

Trend AI Indicator

Beschreibung:
Der Trend AI Indicator ist ein leistungsstarkes Marktanalysetool, das künstliche Intelligenz verwendet, um Trends und Schlüssellevels zu identifizieren. Der Indikator passt sich automatisch an sich ändernde Marktbedingungen an und liefert präzise Daten für die Entscheidungsfindung.

Hauptfunktionen:

  1. Trendidentifikation: Der Indikator verwendet Algorithmen des maschinellen Lernens, um die Trendrichtung (Aufwärts-, Abwärts-, Seitwärtstrend) genau zu bestimmen.

  2. Schlüssellevels: Erstellt automatisch Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf historischen Daten.

  3. Sicherer Handelsbereich: Definiert eine Zone mit dem kleinstmöglichen Stop-Loss, um Risiken zu minimieren.

  4. Anpassungsfähigkeit: Der Indikator passt sich der Marktvolatilität an und minimiert falsche Daten.

  5. Benutzerdefinierte Einstellungen: Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Handelsstrategien und Zeitrahmen.

Vorteile:

  • Hohe Genauigkeit dank der Verwendung von KI.

  • Geeignet für alle Markttypen (Forex, Aktien, Kryptowährungen).

  • Der sichere Handelsbereich minimiert Risiken durch den kleinstmöglichen Stop-Loss.

  • Einfach zu bedienen, sowohl für Anfänger als auch für Profis.

Einstellungen:

  • Indicator Color Theme: Legt das Farbschema fest, wie in den Screenshots gezeigt.

  • Sensitivity Factor: Passt die Empfindlichkeit des Indikators an.

  • Safety Factor: Passt die Aktivierung der Safety-Stop-Funktion an.

  • Trading Area Coefficient: Größe des sicheren Handelsbereichs.

Achtung:
Für den korrekten Betrieb des Indikators sind mindestens 1500 Balken Historie erforderlich. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Testen im Tester.


