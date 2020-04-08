Easy Indicator

"Easy Indicator" forex ist ein Zeigerindikator, der auf nicht standardisierten Berechnungsprinzipien basiert. Der optimale Ausstieg wird mit einem gelben Kreuz markiert, es signalisiert den optimalen Ausstiegspunkt im aktuellen Trend. Ein Notausstieg wird mit einem roten Punkt markiert und signalisiert eine mögliche Trendwende. Der Bereich "Risiko" zeigt das aktuelle Risiko für eine bestimmte Transaktion an, das unter Berücksichtigung der Merkmale des aktuellen Charts berechnet wird.

