Easy Indicator

ZhiBiJuJi MT4 Qiuyang Zheng 4 (2) Indikatoren

Das Indikatoranalysesystem ZhiBiJuJi verwendet eine leistungsfähige interne Schleife, um seine eigenen externen Indikatoren aufzurufen, und ruft die Analyse dann vor und nach dem Zyklus auf. Die Datenberechnung dieses Indikatoranalysesystems ist sehr kompliziert (Aufruf vor und nach dem Zyklus), so dass die Hysterese des Signals reduziert wird und die Genauigkeit der Vorausschätzung erreicht wird. Dieser Indikator kann in allen Zyklen des MT4 verwendet werden und eignet sich am besten für 15 Min