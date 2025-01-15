Trend AI Indicator

Trend AI Indicator

Descripción:
Trend AI Indicator es una poderosa herramienta de análisis de mercado que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias y niveles clave. El indicador se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado, proporcionando datos precisos para la toma de decisiones.

Características principales:

  1. Identificación de tendencias: El indicador utiliza algoritmos de aprendizaje automático para determinar con precisión la dirección de la tendencia (alcista, bajista, lateral).

  2. Niveles clave: Construye automáticamente niveles de soporte y resistencia basados en datos históricos.

  3. Zona de trading segura: Define una zona con el stop-loss más pequeño posible, minimizando los riesgos.

  4. Adaptabilidad: El indicador se adapta a la volatilidad del mercado, minimizando datos falsos.

  5. Configuración personalizada: Posibilidad de personalizar para diversas estrategias y plazos de trading.

Ventajas:

  • Alta precisión gracias al uso de IA.

  • Adecuado para todo tipo de mercados (forex, acciones, criptomonedas).

  • La zona de trading segura minimiza los riesgos con el stop-loss más pequeño posible.

  • Fácil de usar tanto para principiantes como para profesionales.

Ajustes:

  • Indicator Color Theme: Establece el tema de color como se muestra en las capturas de pantalla.

  • Sensitivity Factor: Ajusta la sensibilidad del indicador.

  • Safety Factor: Ajusta la activación de la función Safety Stop.

  • Trading Area Coefficient: Tamaño de la zona de trading segura.

Atención:
Para el correcto funcionamiento del indicador, se requiere un mínimo de 1500 barras de historial. Tenga esto en cuenta al probar en el tester.


Productos recomendados
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indicadores
Indicador FiboZag - transfiera el indicador al gráfico y los niveles de Fibonacci se construirán automáticamente en el último giro ZigZag. La principal ventaja radica en la correcta construcción de los niveles de Fibonacci y el marcado de los niveles de precios. Uso sencillo, visual y eficaz. El indicador no se redibuja y no se retrasa. Funciona en todos los pares de divisas y en todos los marcos temporales.
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicadores
Indicador clásico de fractales para MT4, con líneas de tendencia adicionales que conectan las últimas parejas de fractales . ( los fractales muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo en cada periodo) Reglas para las líneas de tendencia: -si el nuevo fract al superior está por debajo del anterior = nueva línea de resistencia -si el nuevo fractal inferior está por encima del anterior = nueva línea de soporte -Las líneas de tendencia pueden ocultarse -Los fractales pueden ocultarse
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Possibility 75
Leonid Basis
Indicadores
El siguiente nivel de negociación de tendencias. Posibilidad 75%, el indicador analiza el mercado actual para determinar tendencias cortas (punto pequeño), medias (círculo con un punto dentro) y largas (cruz con un círculo y un punto dentro). Caracteres Wingdings de color aguamarina representa el inicio de la tendencia alcista. Los caracteres Wingdings de color color naranja representa el inicio de la tendencia BAJA. Posibilidad 75% Indicador mejorará su comercio en el mundo de la divisa, mater
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicadores
Sin duda, este indicador se ha hecho muy popular entre los operadores. A través de la codificación de este indicador le dará los niveles más precisos posibles para su análisis comercial. También hemos añadido la posibilidad de recibir alertas cuando el precio rompa por encima o por debajo de una línea de soporte o resistencia. CÓMO USARLO Los rectángulos rojos representan su zona de resistencia/suministro. Los rectángulos verdes representan su zona de soporte/demanda. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador de niveles de negociación es un sistema de negociación diseñado para determinar los puntos de entrada, mantener posiciones y la dirección de la tendencia. Incluye varios mecanismos que funcionan en un complejo, análisis de ondas de la dirección de la tendencia, análisis de niveles al construir señales, muestra posibles objetivos de TP y SL. Capacidades del indicador Las flechas de señal aparecen en la vela actual y no cambian de color. Utiliza algoritmos especiales para buscar niv
MetaTrend M4
Vahidreza Heidar Gholami
Indicadores
Meta Trend Indicator es una forma eficaz de prever y detectar la tendencia en cualquier mercado. Revela la tendencia, los niveles de soporte y resistencia, la volatilidad y el objetivo potencial máximo, todo en un solo indicador. Para adaptarse al precio y disminuir los fallos de tendencia consecutivos, el algoritmo interno detector de tendencia estudia el mercado y elige dinámicamente los valores adecuados para los parámetros internos. Este indicador es un filtro de tendencia perfecto para cual
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Night Ghost - Indicador de flecha para opciones binarias. ¡Este es un asistente confiable para usted en el futuro! - Sin redibujar en el gráfico -¡Funciona muy bien en todos los pares de divisas! -Indicador de precisión de hasta el 90% (Especialmente de noche) -No es necesario configurar durante mucho tiempo (configurar perfectamente para opciones binarias) - Señales no tardías - La aparición de una señal en la vela actual. -Perfecto para el período M1 (¡No más!) - Color de vela agrada
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Force Index con zonas dinámicas de sobrecompra/sobreventa" para MT4, sin repintado. - Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor. - Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde una zona dinámica de sobreventa. - Este indicador es excelente para realizar operaciones de impulso en la dirección de la tendencia. - Zona dinámica de sobrecompra: p
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicadores
Este indicador es otra variante del famoso y potente indicador Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 pero tiene un comportamiento diferente en la colocación de Orden Pendiente y Línea TP. Coloca automáticamente las líneas de retroceso de Fibonacci de las últimas barras visibles más altas y más bajas en el gráfico con: Una Orden Pendiente automática (Compra/Venta). Taking Profit 1, Taking Profit 2 es punto pivote y Taking Profit 3 para oportunidad de recompensa extendida. La m
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Your good friend
Sergei Semenov
Indicadores
Sus buenos amigos: no se trata sólo de un indicador, sino de su asistente de confianza, diseñado para operadores que valoran la sencillez, la claridad y la estabilidad. Combina los mejores métodos clásicos de análisis técnico -niveles de soporte y resistencia, señales de inversión, señales visuales- y los presenta en el formato más claro y fácil de usar posible. Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados - especialmente para aquellos que quieren eliminar el caos, reducir
Los compradores de este producto también adquieren
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Introducción al X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner es el indicador no repintado y no rezagado que detecta patrones de gráficos X3, incluyendo patrones armónicos, patrones de ondas de Elliott, patrones X3 y patrones de velas japonesas. Los patrones históricos coinciden con los patrones de señal. Por lo tanto, usted puede desarrollar fácilmente la estrategia de negociación sólida en su gráfico. Y lo que es más importante, este magnífico escáner de patrones puede detectar el patrón
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Cómo utilizar Pair Trading Station La Estación de Operaciones de Pares se recomienda para el marco temporal H1 y puede utilizarla para cualquier par de divisas. Para generar señales de compra y venta, siga los siguientes pasos para aplicar la Estación de Comercio de Pares a su terminal MetaTrader. Cuando cargue la Estación de Comercio de Pares en su gráfico, la Estación de Comercio de Pares evaluará los datos históricos disponibles en sus plataformas MetaTrader para cada par de divisas. En su gr
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicadores
Finalidad del indicador: Oracle Flow está diseñado para identificar puntos de entrada al mercado de COMPRA/VENTA utilizando una combinación de indicadores técnicos y filtros. El indicador muestra flechas en el gráfico para señalar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Principales elementos utilizados: Medias móviles exponenciales (EMA). - se utilizan dos periodos: Más Rápido y Más Lento. Se utilizan para identificar cruces que confirmen la fuerza del movimiento. RSI (Índice de
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicadores
Dual Momentum es un moderno indicador de flecha para MetaTrader 4, creado específicamente para la detección precisa de los retrocesos del mercado y los movimientos de impulso fuerte. El indicador se basa en una combinación de dos potentes osciladores - Williams %R y RSI, que le permite filtrar el ruido y generar señales más fiables. Gracias a esto, Dual Momentum indica sólo los puntos de entrada clave cuando la probabilidad de una operación exitosa es más alta. Principales ventajas: Sin
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Indicadores
El oscilador estocástico es uno de los osciladores más populares y precisos, ampliamente utilizado por los operadores para captar las zonas de sobrecompra y sobreventa de la acción del precio. Aunque el indicador estocástico funciona bien durante un intervalo del mercado, no logra generar señales rentables cuando las condiciones del mercado cambian, y por lo tanto produce señales erróneas que resultan en grandes pérdidas. ¿Ha pensado alguna vez en un indicador estocástico adaptativo que adapte s
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
Otros productos de este autor
Micro MACD
Aleksandr Goryachev
Indicadores
MACD ******************** MACD para la plataforma de gráficos Micro seconds. ********************* El segundo gráfico aumentará la precisión de sus entradas y salidas en un orden de magnitud. El segundo periodo , en un formato familiar, le permitirá ver lo que antes estaba oculto. Los indicadores gratuitos completarán el cuadro visual, que, juntos, llevarán sus operaciones a un nuevo nivel. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía. Indicador MACD para la plataforma Micro. Parámetros
FREE
Micro Moving Average
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Media móvil ******************* Media móvil para la plataforma de gráficos Micro seconds. ********************* El segundo gráfico aumentará la precisión de sus entradas y salidas en un orden de magnitud. El segundo periodo , en un formato familiar, le permitirá ver lo que antes estaba oculto. Los indicadores gratuitos completarán el cuadro visual, que, en conjunto, llevarán sus operaciones a un nuevo nivel. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía. Indicador de medias móviles para
FREE
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Volúmenes ******************* Volúmenes para la plataforma de gráficos de segundos de Micro . ********************* El segundo gráfico aumentará la precisión de sus entradas y salidas en un orden de magnitud. El segundo periodo , en el formato habitual, le permitirá ver lo que antes estaba oculto. Los indicadores gratuitos completarán la imagen visual, que, en conjunto, llevarán sus operaciones a un nuevo nivel. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía. Indicador de volúmenes para l
FREE
Easy Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicadores
"Easy Indicator" forex es un indicador puntero basado en principios de cálculo no estándar. La salida óptima está marcada con una cruz amarilla, señala el punto de salida óptimo en la tendencia actual. La salida de emergencia está marcada con un punto rojo, que señala un posible cambio de tendencia. La sección "Riesgo" muestra el riesgo actual para una operación determinada, que se calcula teniendo en cuenta las características del gráfico actual.
ARC indicator
Aleksandr Goryachev
Indicadores
ARC Indicator   — es un indicador basado en tres algoritmos: analítico, que determina los puntos de entrada óptimos, y un algoritmo para la salida de operaciones. El indicador funciona simultáneamente tanto para compras como para ventas, lo que lo hace adecuado para el mercado Forex. La salida de una operación se realiza en el mejor momento gracias a un algoritmo especializado. Los niveles de   Stop Loss   se calculan automáticamente, y hay dos modos disponibles: Modo " Minimal " es adecuado par
AI Scalper indicator
Aleksandr Goryachev
Indicadores
AI Scalper es un indicador que utiliza algoritmos y tecnologías de inteligencia artificial para optimizar el trading en el mercado Forex. Este indicador ofrece   dos niveles de TakeProfit , lo que permite a los traders adaptar sus estrategias a las condiciones actuales del mercado y maximizar los beneficios. Características clave de AI Scalper: Two levels of TakeProfit:   Establezca diferentes objetivos de beneficio, lo que proporciona flexibilidad en el trading dependiendo de la situación del m
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Micro ******************* MT5 segundos gráficos ********************** No encontrará una herramienta más precisa para entrar en una operación. Parámetros de entrada: Timeframe, sek - periodo del gráfico, segundos Barras mostradas - barras mostradas Paso de niveles de precios, pp, 0-off - paso de dibujo de niveles de precios, puntos Escala de puntos por barra, 0-off - escala en puntos por barra Show lines - visualización de los niveles actuales Mostrar comentario - mostrar comentario Esquema de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario