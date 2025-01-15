Trend AI Indicator
- Indicadores
- Aleksandr Goryachev
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Trend AI Indicator
Descripción:
Trend AI Indicator es una poderosa herramienta de análisis de mercado que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias y niveles clave. El indicador se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado, proporcionando datos precisos para la toma de decisiones.
Características principales:
-
Identificación de tendencias: El indicador utiliza algoritmos de aprendizaje automático para determinar con precisión la dirección de la tendencia (alcista, bajista, lateral).
-
Niveles clave: Construye automáticamente niveles de soporte y resistencia basados en datos históricos.
-
Zona de trading segura: Define una zona con el stop-loss más pequeño posible, minimizando los riesgos.
-
Adaptabilidad: El indicador se adapta a la volatilidad del mercado, minimizando datos falsos.
-
Configuración personalizada: Posibilidad de personalizar para diversas estrategias y plazos de trading.
Ventajas:
-
Alta precisión gracias al uso de IA.
-
Adecuado para todo tipo de mercados (forex, acciones, criptomonedas).
-
La zona de trading segura minimiza los riesgos con el stop-loss más pequeño posible.
-
Fácil de usar tanto para principiantes como para profesionales.
Ajustes:
-
Indicator Color Theme: Establece el tema de color como se muestra en las capturas de pantalla.
-
Sensitivity Factor: Ajusta la sensibilidad del indicador.
-
Safety Factor: Ajusta la activación de la función Safety Stop.
-
Trading Area Coefficient: Tamaño de la zona de trading segura.
Atención:
Para el correcto funcionamiento del indicador, se requiere un mínimo de 1500 barras de historial. Tenga esto en cuenta al probar en el tester.