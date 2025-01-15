Trend AI Indicator
- Indicadores
- Aleksandr Goryachev
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Trend AI Indicator
Descrição:
O Trend AI Indicator é uma poderosa ferramenta de análise de mercado que utiliza inteligência artificial para identificar tendências e níveis-chave. O indicador adapta-se automaticamente às condições mutáveis do mercado, fornecendo dados precisos para a tomada de decisões.
Principais funcionalidades:
-
Identificação de tendências: O indicador utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para determinar com precisão a direção da tendência (alta, baixa, lateral).
-
Níveis-chave: Constrói automaticamente níveis de suporte e resistência com base em dados históricos.
-
Zona de trading segura: Define uma zona com o menor stop-loss possível, minimizando os riscos.
-
Adaptabilidade: O indicador adapta-se à volatilidade do mercado, minimizando dados falsos.
-
Configurações personalizadas: Possibilidade de personalização para várias estratégias e prazos de trading.
Vantagens:
-
Alta precisão graças ao uso de IA.
-
Adequado para todos os tipos de mercados (forex, ações, criptomoedas).
-
A zona de trading segura minimiza os riscos com o menor stop-loss possível.
-
Fácil de usar tanto para iniciantes quanto para profissionais.
Configurações:
-
Indicator Color Theme: Define o tema de cores, conforme mostrado nas capturas de tela.
-
Sensitivity Factor: Ajusta a sensibilidade do indicador.
-
Safety Factor: Ajusta a ativação da função Safety Stop.
-
Trading Area Coefficient: Tamanho da zona de trading segura.
Atenção:
Para o funcionamento correto do indicador, é necessário um mínimo de 1500 barras de histórico. Leve isso em consideração ao testar no testador.