Trend AI Indicator

Descrição:
O Trend AI Indicator é uma poderosa ferramenta de análise de mercado que utiliza inteligência artificial para identificar tendências e níveis-chave. O indicador adapta-se automaticamente às condições mutáveis do mercado, fornecendo dados precisos para a tomada de decisões.

Principais funcionalidades:

  1. Identificação de tendências: O indicador utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para determinar com precisão a direção da tendência (alta, baixa, lateral).

  2. Níveis-chave: Constrói automaticamente níveis de suporte e resistência com base em dados históricos.

  3. Zona de trading segura: Define uma zona com o menor stop-loss possível, minimizando os riscos.

  4. Adaptabilidade: O indicador adapta-se à volatilidade do mercado, minimizando dados falsos.

  5. Configurações personalizadas: Possibilidade de personalização para várias estratégias e prazos de trading.

Vantagens:

  • Alta precisão graças ao uso de IA.

  • Adequado para todos os tipos de mercados (forex, ações, criptomoedas).

  • A zona de trading segura minimiza os riscos com o menor stop-loss possível.

  • Fácil de usar tanto para iniciantes quanto para profissionais.

Configurações:

  • Indicator Color Theme: Define o tema de cores, conforme mostrado nas capturas de tela.

  • Sensitivity Factor: Ajusta a sensibilidade do indicador.

  • Safety Factor: Ajusta a ativação da função Safety Stop.

  • Trading Area Coefficient: Tamanho da zona de trading segura.

Atenção:
Para o funcionamento correto do indicador, é necessário um mínimo de 1500 barras de histórico. Leve isso em consideração ao testar no testador.


