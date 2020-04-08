Trend AI Indicator
- Indicatori
- Aleksandr Goryachev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Descrizione:
Il Trend AI Indicator è un potente strumento di analisi di mercato che utilizza l'intelligenza artificiale per identificare tendenze e livelli chiave. L'indicatore si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni di mercato, fornendo dati precisi per il processo decisionale.
Funzionalità principali:
-
Identificazione della tendenza: L'indicatore utilizza algoritmi di machine learning per determinare con precisione la direzione del trend (rialzista, ribassista, laterale).
-
Livelli chiave: Costruisce automaticamente livelli di supporto e resistenza basati sui dati storici.
-
Zona di trading sicura: Definisce un'area con il minimo stop-loss possibile, riducendo i rischi.
-
Adattabilità: L'indicatore si adatta alla volatilità del mercato, minimizzando i falsi segnali.
-
Impostazioni personalizzate: Possibilità di personalizzazione per varie strategie e timeframe di trading.
Vantaggi:
-
Elevata precisione grazie all'uso dell'IA.
-
Adatto a tutti i tipi di mercati (forex, azioni, criptovalute).
-
La zona di trading sicura riduce i rischi con il minimo stop-loss possibile.
-
Facile da usare sia per i principianti che per i professionisti.
Impostazioni:
-
Indicator Color Theme: Imposta il tema colore, come mostrato negli screenshot.
-
Sensitivity Factor: Regola la sensibilità dell'indicatore.
-
Safety Factor: Regola l'attivazione della funzione Safety Stop.
-
Trading Area Coefficient: Dimensione della zona di trading sicura.
Attenzione:
Per il corretto funzionamento dell'indicatore, è richiesto un minimo di 1500 barre di storico. Si prega di considerare ciò durante i test nel tester.