Trend AI Indicator

Descrizione:
Il Trend AI Indicator è un potente strumento di analisi di mercato che utilizza l'intelligenza artificiale per identificare tendenze e livelli chiave. L'indicatore si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni di mercato, fornendo dati precisi per il processo decisionale.

Funzionalità principali:

  1. Identificazione della tendenza: L'indicatore utilizza algoritmi di machine learning per determinare con precisione la direzione del trend (rialzista, ribassista, laterale).

  2. Livelli chiave: Costruisce automaticamente livelli di supporto e resistenza basati sui dati storici.

  3. Zona di trading sicura: Definisce un'area con il minimo stop-loss possibile, riducendo i rischi.

  4. Adattabilità: L'indicatore si adatta alla volatilità del mercato, minimizzando i falsi segnali.

  5. Impostazioni personalizzate: Possibilità di personalizzazione per varie strategie e timeframe di trading.

Vantaggi:

  • Elevata precisione grazie all'uso dell'IA.

  • Adatto a tutti i tipi di mercati (forex, azioni, criptovalute).

  • La zona di trading sicura riduce i rischi con il minimo stop-loss possibile.

  • Facile da usare sia per i principianti che per i professionisti.

Impostazioni:

  • Indicator Color Theme: Imposta il tema colore, come mostrato negli screenshot.

  • Sensitivity Factor: Regola la sensibilità dell'indicatore.

  • Safety Factor: Regola l'attivazione della funzione Safety Stop.

  • Trading Area Coefficient: Dimensione della zona di trading sicura.

Attenzione:
Per il corretto funzionamento dell'indicatore, è richiesto un minimo di 1500 barre di storico. Si prega di considerare ciò durante i test nel tester.


Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (171)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicatori
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe
Abdullah Alrai
5 (2)
Indicatori
Vi presentiamo ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe, un indicatore avanzato progettato per rilevare vari tipi di pattern sul mercato utilizzando metodi sia manuali che automatici. Ecco come funziona: Pattern Armonici: Questo indicatore è in grado di individuare pattern armonici che appaiono sul vostro grafico. Questi pattern sono fondamentali per i trader che praticano la teoria del trading armonico, come descritta nel libro di Scott Carney "Harmonic Trading vol 1 & 2". Che li disegniat
KT Trend Trading Suite MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Trend Trading Suite è un indicatore multifunzione che combina una strategia di trend following con diversi punti di breakout come segnali di ingresso. Una volta che una nuova tendenza è stata identificata, l’indicatore offre numerose opportunità di ingresso per seguire con successo il trend. Una soglia di pullback viene utilizzata per evitare segnali di ingresso poco rilevanti. La versione MT5 è disponibile qui  https://www.mql5.com/en/market/product/46270 Caratteristiche Combina diverse
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicatori
The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
All Currency Strength Meter Crypto Exotic Metals
Emir Revolledo
3.5 (6)
Indicatori
Think of the rarest pair you can think of. And I assure you that this indicator can compute it's strength. This Currency Meter will literally calculate any currency pairs, either it is the Major Pairs, Metals, CFD's, Commodities, Crypto Currency like Bitcoin/BTC or Ethereum/ETH and even stocks. Just name it and you will get it! There is no currency pair this Currency Meter can solve. No matter how rare or exotic is that currency, it will always be solved by this Currency meter which on a real-ti
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Divergence Sync
Pavel Verveyko
5 (1)
Indicatori
Divergence and Convergence are important harbingers of reversals in stock markets. The Divergence Sync indicator is designed to automatically search for divergences on a large number of indicators with different parameters. The search for divergences is carried out on these indicators: (CCI, CHO, DeMarker, MACD, MFI, Momentum, OBV, OsMA, RSI, Stochastic, WPR, Awesome Oscillator ). To search for divergences, you can use one technical indicator or search simultaneously on any number of indicator
MR Sentiments by volumes 4
Sergey Khramchenkov
Indicatori
"Sentiments of traders" in the financial markets is a topic that has been of interest to us for a long time. In time, we could not find the right formula to define these sentiments. We went through many stages in the search for the right methodology - from taking data from external sources to calculate open positions of buyers and sellers to calculating tick volumes, but still we were not satisfied with the results. The calculation of open positions of buyers and sellers from external sources ha
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Indicatori
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
Forecast System
Peter Maggen
Indicatori
Questa è una strategia semplice basata sui livelli BREAKOUT e FIBONACCI. Dopo uno scoppio, in ogni caso, il mercato continua il movimento direttamente ai livelli 161, 261 e 423 oppure, ritorna al livello del 50% (chiamato anche correzione) e successivamente molto probabilmente continua il movimento nella direzione iniziale verso i livelli 161, 261 e 423. La chiave del sistema è il rilevamento della breakout bar indicata con un oggetto rettangolare verde (UP TREND) o rosso (DOWN TREND). Al
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Indicatori
Dashboard del Trader Definitivo — Negozia quello che si muove Negozia quello che si muove, con chiarezza Questo strumento si ripaga nel primo giorno di utilizzo. In quasi ogni momento della giornata, un simbolo è in tendenza. Tutto ciò che ti serve è consapevolezza. Il Dashboard del Trader Definitivo (UTD) ti tiene istantaneamente consapevole di cosa si sta muovendo e in quale direzione — così puoi seguire il flusso invece di combatterlo. Alimentato dal nostro algoritmo CSM proprietario, UTD co
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " ZigZag on Trend " aiuta a determinare la direzione del movimento dei prezzi, oltre a essere un calcolatore di barre e pip. È costituito da un indicatore di tendenza, una linea di tendenza rappresentata da uno zigzag che traccia la direzione del prezzo e un contatore che calcola il numero di barre attraversate nella direzione del trend e il numero di pip sulla scala verticale (i calcoli si basano sull'apertura della barra). L'indicatore non si aggiorna. Per comodità, viene presenta
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Micro Moving Average
Aleksandr Goryachev
Indicatori
Moving Average  ******************* Moving Average для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  Moving Average для платформы Micr
FREE
Micro MACD
Aleksandr Goryachev
Indicatori
MACD  ******************** MACD для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  MACD для платформы Micro. Входные параметры:
FREE
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
Indicatori
Volumes  ******************* Volumes для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор Volumes  для платформы Micro. Входные парам
FREE
Easy Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicatori
"Easy Indicator" forex is a pointer indicator based on non-standard calculation principles. The optimal exit is marked with a yellow cross, it signals the optimal exit point in the current trend. An emergency exit is marked with a red dot, signaling a possible change in trend. The “Risk” section displays the current risk for a given transaction, which is calculated taking into account the features of the current chart.
ARC indicator
Aleksandr Goryachev
Indicatori
ARC Indicator   — è un indicatore basato su tre algoritmi: un algoritmo analitico, un algoritmo che determina i punti di ingresso ottimali e un algoritmo per l'uscita dalle operazioni. L'indicatore funziona sia per acquisti che per vendite, rendendolo adatto al mercato Forex. L'uscita dall'operazione avviene nel momento migliore grazie a un algoritmo specializzato. I livelli di Stop Loss vengono calcolati automaticamente e sono disponibili due modalità: Modalità "Minimal"   — adatta per il tradi
AI Scalper indicator
Aleksandr Goryachev
Indicatori
AI Scalper è un indicatore che utilizza algoritmi e tecnologie di intelligenza artificiale per ottimizzare il trading nel mercato Forex. Questo indicatore offre   due livelli di TakeProfit , consentendo ai trader di adattare le proprie strategie alle condizioni attuali del mercato e massimizzare i profitti. Caratteristiche principali di AI Scalper: Two levels of TakeProfit:   Imposta obiettivi di profitto diversi, offrendo flessibilità nel trading a seconda della situazione di mercato. Automatic
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
Indicatori
Micro  ******************* Секундные графики MT5 ********************** Более точного инструмента для входа в сделку вы не найдёте. Входные параметры: Timeframe, sek - период построения графика, секунды Displayed bars - отображаемые бары Step of price levels, pp, 0-off - шаг отрисовки ценовых уровней, пункты Scale points per bar, 0-off - масштаб в пунктах на бар Show lines - отображение текущих уровней Show comment - отображение комментария Standard color scheme - стандартная цветовая сх
