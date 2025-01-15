Trend AI Indicator

Trend AI Indicator

Описание:
Trend AI Indicator — это мощный инструмент для анализа рынка, использующий искусственный интеллект для определения трендов и ключевых уровней. Индикатор автоматически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, предоставляя точные данные для принятия решений.

Основные функции:

  1. Определение тренда: Индикатор использует алгоритмы машинного обучения для точного определения направления тренда (восходящий, нисходящий, боковой).

  2. Ключевые уровни: Автоматически строит уровни поддержки и сопротивления на основе исторических данных.

  3. Безопасная торговая зона: Определяет зону с наименьшим возможным стоп-лоссом, что позволяет минимизировать риски.

  4. Адаптивность: Индикатор адаптируется к волатильности рынка, минимизируя ложные данные.

  5. Пользовательские настройки: Возможность настройки под различные торговые стратегии и таймфреймы.

Преимущества:

  • Высокая точность благодаря использованию AI.

  • Подходит для всех типов рынков (форекс, акции, криптовалюты).

  • Безопасная торговая зона минимизирует риски за счёт наименьшего возможного стоп-лосса.

  • Простота в использовании как для новичков, так и для профессионалов.

Настройки:

  • Indicator Color Theme: Устанавливает цветовую тему, как на скриншотах.

  • Sensitivity Factor: Настройка чувствительности индикатора.

  • Safety Factor: Настройка срабатывания функции Safety Stop.

  • Trading Area Coefficient: Размер безопасной торговой зоны.

Внимание:
Для корректной работы индикатора необходимо минимум 1500 баров истории. Учитывайте это при тестировании в тестере.


Рекомендуем также
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Индикаторы
PABT Pattern Indicator - это классическая реализация одного из сигнальных паттернов.  Логика индикатора заключается в том, что он определяет ситуации в которых максимум и минимум сигнального бара находится в пределах максимума и минимума предыдущего бара, тем самым показывает разворот тренда. Для сигнала на покупку сигнальный бар закрывается выше цены открытия, для сигнала на продажу сигнальный бар закрывается ниже цены открытия, предыдущий бар соответственно противоположного сигнальному типа. В
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
FiboZag
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор FiboZag - перенесите индикатор на график и уровни Фибоначчи будут построены автоматически по последнему развороту ZigZag-а. Основное преимущество заключается в корректном построении уровней Фибоначчи и разметке ценовых уровней. Простое, визуальное и эффективное использование. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Индикаторы
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
Possibility 75
Leonid Basis
Индикаторы
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Индикаторы
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Trading Levels Indicator - система для торговли, разработанная для определения точек входа, удержания позиций и трендового направления. Включает несколько механизмов работающих в одном комплексе, волновой анализ трендового направления, уровневый анализ при построении сигналов, показывает возможные цели TP и SL. Возможности индикатора Сигнальные стрелки появляются на текущей свече, не перекрашиваются. Использует специальные алгоритмы поиска уровней от которых отскакивает цена. Работает по тренд
MetaTrend M4
Vahidreza Heidar Gholami
Индикаторы
Meta Trend Indicator is an efficient way to forecast and detect the trend in any market. It reveals the trend, support and resistance levels, volatility and the maximum potential target, all in one indicator. To adapt to the price and to decrease consecutive trend failures, the internal trend detector algorithm studies the market and dynamically chooses the right values for the internal parameters. This indicator is a perfect trend filter for any strategy or expert advisor. Features Super Adapti
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Ночной Призрак - Стрелочный индикатор для Бинарных опционов. Это надежный помощник вам в будущем! -Отсутствует перерисовка на графике -Работает отлично на валютных парах EUR/USD! -Точность индикатора до 90% (Особенно ночью) -Не нужно долго настраивать (Настроено идеально для Бинарных Опционов) -Не опаздывающие сигналы -Появление сигнала на текущей свече -Идеально подходит для периода М1 (Не Больше!) -Удобный для глаз цвет свечей (Красный и Синий) -Установлен Алерт  Работа с ним: -Синяя стрелка
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение. - Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности. - Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии. - Дина
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Riko Trend - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Riko Trend хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Riko Trend это инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие от
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Индикаторы
Индикатор представляет собой видоизмененный индикатор Fibonacci-SS https://www.mql5.com/ru/market/product/10136 . Отличается поведение при размещения отложенных ордеров и линии TP. Автоматическое размещение линий Фибрначчи от максимума до минимума видимых баров: Автоматические отложенные ордера (Buy/Sell) Taking Profit 1, Taking Profit 2 как точки разворота и Taking Profit 3 для улучшения возможной прибыли. Лучшее соотношение риска и прибыли. Простой и мощный индикатор Этот индикатор, наряду с
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Your good friend
Sergei Semenov
Индикаторы
Your good friends — это не просто индикатор, а ваш надёжный торговый помощник, созданный для трейдеров, которые ценят простоту, ясность и стабильность. Он объединяет лучшие классические методы технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, разворотные сигналы, визуальные подсказки — и подаёт их в максимально понятном и удобном виде. Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам — особенно тем, кто хочет убрать хаос, снизить стресс и торговать по чётким сигналам . Особенности индикато
С этим продуктом покупают
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Индикаторы
Delta Swing Pro - The Guardian of Trends [ Concept ] "Stop Gambling. Start Investing." If you are tired of repainting arrows and losing money on fake signals, Delta Swing Pro is your solution. This is not a toy. It is a professional "Market Navigation System" designed to capture the Elliott Wave 3 with the highest precision. It acts as a "Guardian" that protects your capital from noise and only signals when the market is truly ready. [ The 3 Iron Rules ] 1. 100% Non-Repainting (The Absolute Law)
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Индикаторы
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Техническая торговая система "BB Reversal Arrows" разработана с целью прогнозирования реверсных точек для принятия торговых решений. Текущая рыночная ситуация анализируется индикатором и структурируется под несколько критериев:  Ожидание разворотных моментов, потенциальные разворотные точки, сигналы покупки и продажи. Индикатор не содержит лишнюю информацию, имеет визуальный понятный интерфейс, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения. Все стрелки появляются по закрытию свечи, без пере
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Индикаторы
"Dragon's Tail" представляет собой интегрированную торговую систему, а не просто индикатор. Эта система анализирует каждую свечу по минутам, что особенно эффективно в условиях высокой волатильности рынка. Система "Dragon's Tail" определяет ключевые моменты на рынке, обозначенные как "сражения быков и медведей". Основываясь на этих "сражениях", система дает рекомендации по направлению сделки. В случае появления стрелки на графике, это сигнализирует о возможности открытия двух сделок в указанном н
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryUniversal - сигнальный индикатор для бинарных опционов и форекс. В своей работе индикатор использует сложный алгоритм генерации сигналов. Прежде чем сформировать сигнал, индикатор анализирует волатильность, свечные модели, важные уровни поддержки и сопротивления. В индикаторе есть возможность настроить точность сигналов, что дает возможность применить данный индикатор как для агрессивной, так и для консервативной торговли. Индикатор устанавливается обычным образом, работает на любом времен
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Индикаторы
Данный индикатор представляет собой многофункциональный инструмент технического анализа, основанный на сочетании адаптивной экспоненциальной скользящей средней и волатильностных фильтров, рассчитанных по среднему истинному диапазону (ATR). Он построен таким образом, чтобы максимально точно идентифицировать текущее направление движения цены, выделять ключевые участки перелома тенденции и визуализировать потенциальные разворотные зоны. В основе алгоритма лежит динамическое построение трендовой лен
Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
Это простая стратегия, основанная на уровнях ПРОРЫВА и ФИБОНАЧЧИ. После прорыва, либо рынок продолжает движение сразу к уровням 161, 261 и 423 или откатывается к уровню 50% (также называемому коррекцией) и после этого, скорее всего, продолжает движение в исходном направлении к уровням 161, 261 и 423. Ключом системы является обнаружение бара прорыва, обозначенного зеленым (ВЕРХНИЙ ТРЕНД) или красным (НИЖНИЙ ТРЕНД) прямоугольным объектом. В момент пробоя целевые уровни Фибоначчи рассчитывают
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Индикаторы
Индикатор EasyWay TradePanel для МТ4 - это торговые помощники для ручной торговли любой валютой на Форекс и Криптовалутой как Биткойн, Етериум, Лайткойн и другими. Также EasyWay можно использовать для Золата,Сребра и Акции,Петрол . При установке на график в выбранном вами таймфрейме и торговом инструменте индикатор автоматически рисует следующие пользовательские индикаторы, используемые в торговой стратегии EasyWayTradePanel. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_Channel_Indicator, 3) Buy
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Индикаторы
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Индикаторы
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Индикаторы
Способ применения Pair Trading Station Рекомендуется использовать Pair Trading Station на таймфрейме H1 с любой валютной парой. Чтобы получить сигналы на покупку и продажу, следуйте указанным ниже инструкциям по применению Pair Trading Station в терминале MetaTrader. При загрузке Pair Trading Station на график индикатор оценит доступные исторические данные на вашей платформе MetaTrader для каждой валютной пары. В самой начале на графике отобразятся исторические данные, доступные для каждой валют
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Назначение индикатора Oracle Flow – предназначен для поиска точек входа в рынок BUY/SELL на основе комбинации нескольких технических индикаторов и фильтров. Индикатор выводит стрелки на график, сигнализируя о возможных разворотах или продолжении тренда,  ️ Основные используемые элементы: Скользящие средние (EMA) – используются два периода: Faster и Slower. С их помощью фиксируются пересечения, подтверждающие силу движения. RSI (Relative Strength Index) – оценивает силу тренда. Сигнал фо
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Dual Momentum  – это современный стрелочный индикатор для MetaTrader 4, созданный специально для точного определения разворотов рынка и сильных импульсных движений. Индикатор основан на сочетании двух мощных осцилляторов – Williams %R и RSI, что позволяет фильтровать шум и выдавать более надёжные сигналы. Благодаря этому Dual Momentum указывает только ключевые точки входа, когда вероятность успешной сделки максимально высока. Основные преимущества: Без перерисовки – сигналы остаются на
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Engulfing Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль Смещение панели - любое положение на графике Рекомендации
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx InsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - чтобы избежать предложения слишком близких точек входа на рынок для buy/sell 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использовани
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx OutsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок. 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль. Смещение панели - любое положение на графике. Рекоменд
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx PinBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - во избежание слишком маленьких свечей 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Приб
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Индикаторы
Автоматические линии тренда, с push, email и звуковыми оповещениями. Вид линий (цвет, толщина, тип) отражает историю их взаимодействия с ценой: отскок, пробой, отскок после пробоя, количество отскоков, двойной пробой. Оповещения информируют пользователя об этих событиях. Пользователь может редактировать линии (корректировать, перетаскивать, удалять) и настраивать систему линий, не выгружая индикатор. Для полноценного использования индикатора рекомендуется ознакомиться с руководством в 5-минутном
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Индикаторы
Stochastic Oscillator - один из самых популярных и точных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор Stochastic отлично работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к большим потерям. Вы когда-нибудь задумывались об адаптивном индикаторе Stochastic, который адаптирует период расчета в с
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
Другие продукты этого автора
Micro Moving Average
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
Moving Average  ******************* Moving Average для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  Moving Average для платформы Micr
FREE
Micro MACD
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
MACD  ******************** MACD для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  MACD для платформы Micro. Входные параметры:
FREE
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
Volumes  ******************* Volumes для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор Volumes  для платформы Micro. Входные парам
FREE
Easy Indicator
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
« Easy Indicator » форекс – это стрелочный индикатор, основанный на нестандартных принципах расчета. Оптимальный выход отмечен желтым крестиком, он сигнализирует об оптимальной точке выхода в текущем тренде. Аварийный выход отмечен красной точкой, что сигнализирует о возможном изменении тенденции. В разделе «Risk» отображается текущий риск по данной сделке, который рассчитывается с учетом особенностей текущего графика.
ARC indicator
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
ARC Indicator   — это индикатор, основанный на трех алгоритмах: аналитическом, алгоритме определяющем оптимальные точки входа, и алгоритме для выхода из сделок.  Индикатор работает одновременно как на покупку, так и на продажу, что хорошо подходит для рынка Forex . Выход из сделки осуществляется в наилучший момент благодаря специализированному алгоритму. Уровни Stop Loss рассчитываются автоматически, и доступны два режима:   -Режим "Minimal" подойдёт для скальперской торговли. -Режим "Normal" ув
AI Scalper indicator
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
AI Scalper - индикатор, использующий алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для оптимизации торговли на рынке Forex. Этот индикатор предлагает два уровня TakeProfit, что позволяет трейдерам адаптировать свои стратегии к текущим рыночным условиям и максимизировать прибыль. Ключевые функции AI Scalper: Два уровня TakeProfit : Установите разные цели для получения прибыли, что дает возможность гибко подходить к торговле в зависимости от рыночной ситуации. Автоматический расчет StopLoss :
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
Micro  ******************* Секундные графики MT5 ********************** Более точного инструмента для входа в сделку вы не найдёте. Входные параметры: Timeframe, sek - период построения графика, секунды Displayed bars - отображаемые бары Step of price levels, pp, 0-off - шаг отрисовки ценовых уровней, пункты Scale points per bar, 0-off - масштаб в пунктах на бар Show lines - отображение текущих уровней Show comment - отображение комментария Standard color scheme - стандартная цветовая сх
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв