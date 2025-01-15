Trend AI Indicator
- Индикаторы
- Aleksandr Goryachev
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Trend AI Indicator
Описание:
Trend AI Indicator — это мощный инструмент для анализа рынка, использующий искусственный интеллект для определения трендов и ключевых уровней. Индикатор автоматически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, предоставляя точные данные для принятия решений.
Основные функции:
-
Определение тренда: Индикатор использует алгоритмы машинного обучения для точного определения направления тренда (восходящий, нисходящий, боковой).
-
Ключевые уровни: Автоматически строит уровни поддержки и сопротивления на основе исторических данных.
-
Безопасная торговая зона: Определяет зону с наименьшим возможным стоп-лоссом, что позволяет минимизировать риски.
-
Адаптивность: Индикатор адаптируется к волатильности рынка, минимизируя ложные данные.
-
Пользовательские настройки: Возможность настройки под различные торговые стратегии и таймфреймы.
Преимущества:
-
Высокая точность благодаря использованию AI.
-
Подходит для всех типов рынков (форекс, акции, криптовалюты).
-
Безопасная торговая зона минимизирует риски за счёт наименьшего возможного стоп-лосса.
-
Простота в использовании как для новичков, так и для профессионалов.
Настройки:
-
Indicator Color Theme: Устанавливает цветовую тему, как на скриншотах.
-
Sensitivity Factor: Настройка чувствительности индикатора.
-
Safety Factor: Настройка срабатывания функции Safety Stop.
-
Trading Area Coefficient: Размер безопасной торговой зоны.
Внимание:
Для корректной работы индикатора необходимо минимум 1500 баров истории. Учитывайте это при тестировании в тестере.