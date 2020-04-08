Trend AI Indicator
- Göstergeler
- Aleksandr Goryachev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Trend AI Indicator
Açıklama:
Trend AI Indicator, trendleri ve kilit seviyeleri belirlemek için yapay zeka kullanan güçlü bir piyasa analiz aracıdır. Gösterge, değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar ve karar verme için doğru veriler sunar.
Temel Özellikler:
-
Trend Belirleme: Gösterge, trend yönünü (yükseliş, düşüş, yan hareket) doğru bir şekilde belirlemek için makine öğrenimi algoritmaları kullanır.
-
Kilit Seviyeler: Tarihsel verilere dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak oluşturur.
-
Güvenli İşlem Bölgesi: Mümkün olan en küçük stop-loss ile riskleri en aza indiren bir bölge tanımlar.
-
Uyum Sağlama: Gösterge, piyasa oynaklığına uyum sağlar ve yanlış verileri en aza indirir.
-
Özelleştirilebilir Ayarlar: Çeşitli işlem stratejileri ve zaman dilimleri için özelleştirme imkanı.
Avantajlar:
-
AI kullanımı sayesinde yüksek doğruluk.
-
Tüm piyasa türleri için uygundur (forex, hisse senetleri, kripto paralar).
-
Güvenli işlem bölgesi, mümkün olan en küçük stop-loss ile riskleri en aza indirir.
-
Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için kullanımı kolaydır.
Ayarlar:
-
Indicator Color Theme: Ekran görüntülerinde gösterildiği gibi renk temasını ayarlar.
-
Sensitivity Factor: Göstergenin hassasiyetini ayarlar.
-
Safety Factor: Safety Stop fonksiyonunun tetiklenmesini ayarlar.
-
Trading Area Coefficient: Güvenli işlem bölgesinin boyutu.
Dikkat:
Göstergenin doğru çalışması için en az 1500 bar geçmiş veri gereklidir. Test cihazında test ederken bunu göz önünde bulundurun.