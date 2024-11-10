ARC indicator
- Indikatoren
- Aleksandr Goryachev
- Version: 0.11
- Aktualisiert: 10 November 2024
- Aktivierungen: 5
ARC Indicator — ist ein Indikator, der auf drei Algorithmen basiert: einem analytischen Algorithmus, einem Algorithmus zur Bestimmung optimaler Einstiegspunkte und einem Algorithmus für den Ausstieg aus Geschäften. Der Indikator funktioniert sowohl für Käufe als auch für Verkäufe, was ihn gut für den Forex-Markt geeignet macht. Der Ausstieg aus dem Geschäft erfolgt im besten Moment dank eines spezialisierten Algorithmus. Die Stop-Loss-Niveaus werden automatisch berechnet, und es stehen zwei Modi zur Verfügung:
- Modus "Minimal" — eignet sich für den Scalping-Handel.
- Modus "Normal" — erhöht das Risiko, steigert jedoch auch die Anzahl erfolgreicher Geschäfte und den Gesamtgewinn.
Einstellungen:
- Indicator Color Theme — legt das Farbthema wie auf den Screenshots fest;
- Stop Loss Size — legt die Größe des Stop Loss fest, wie oben beschrieben;
- Step — Schritt zur Berechnung des Einstiegalgorithmus;
- Percent 1 — Berechnung des analytischen Algorithmus;
- Percent 2 — Berechnung des analytischen Algorithmus;
- Period — Zeitraum für die Berechnung des analytischen Algorithmus;
- Percent 3 — Berechnung des Ausstiegs aus dem Geschäft; je höher, desto mehr Punkte muss der Preis zurücklegen, um ihn zu aktivieren;
- K — Koeffizient zur Berechnung des Ausstiegsalgorithmus, hat den größten Einfluss.
Der größte Einfluss auf die Konstruktion des Indikators haben die Parameter: Step, Percent 1, Period, K.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
alex88