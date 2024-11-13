AI Scalper indicator

AI Scalper ist ein Indikator, der Algorithmen und Technologien der künstlichen Intelligenz nutzt, um den Handel auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser Indikator bietet zwei TakeProfit-Stufen, die es den Händlern ermöglichen, ihre Strategien an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen und Gewinne zu maximieren.

Hauptmerkmale von AI Scalper:

Two levels of TakeProfit: Setzen Sie unterschiedliche Gewinnziele basierend auf der Marktsituation.

Setzen Sie unterschiedliche Gewinnziele basierend auf der Marktsituation. Automatic StopLoss calculation: Der Indikator bestimmt automatisch die StopLoss-Niveaus basierend auf der aktuellen Volatilität, was hilft, Risiken zu minimieren und Ihre Investitionen zu schützen.

Der Indikator bestimmt automatisch die StopLoss-Niveaus basierend auf der aktuellen Volatilität, was hilft, Risiken zu minimieren und Ihre Investitionen zu schützen. Emergency StopLoss function: Diese Funktion wird bei einem Trendwechsel aktiviert und bietet ein zusätzliches Schutzniveau, um potenzielle Verluste zu vermeiden.

Diese Funktion wird bei einem Trendwechsel aktiviert und bietet ein zusätzliches Schutzniveau, um potenzielle Verluste zu vermeiden. Intelligent exit: Der Indikator analysiert Marktdaten in Echtzeit, einschließlich Preisbewegungen und Handelsvolumen, um den optimalen Zeitpunkt zum Schließen von Positionen zu bestimmen.

Settings:

Indicator Color Theme: Legt das Farbschema fest, wie in den Screenshots gezeigt.

Legt das Farbschema fest, wie in den Screenshots gezeigt. Step: Schritt zur Berechnung des Analysealgorithmus.

Schritt zur Berechnung des Analysealgorithmus. Percent 1: Parameter zur Berechnung des Analysealgorithmus.

AI Scalper bietet Händlern ein leistungsstarkes Werkzeug für sichereren und profitableren Handel und ermöglicht es ihnen, ihre Investitionen effektiv zu verwalten und sich an die Marktdynamik anzupassen. Beginnen Sie mit der Nutzung und entdecken Sie neue Möglichkeiten in der Welt des Forex!



