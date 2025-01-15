Trend AI Indicator
- 指标
- Aleksandr Goryachev
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Trend AI Indicator
描述:
Trend AI Indicator 是一款强大的市场分析工具，利用人工智能识别趋势和关键水平。该指标自动适应不断变化的市场条件，提供准确的数据以支持决策。
主要功能:
-
趋势识别: 该指标使用机器学习算法准确判断趋势方向（上升、下降、横盘）。
-
关键水平: 基于历史数据自动构建支撑和阻力水平。
-
安全交易区: 定义最小可能止损的区域，降低风险。
-
适应性: 该指标适应市场波动，减少错误数据。
-
自定义设置: 可根据不同交易策略和时间框架进行调整。
优势:
-
由于使用AI，具有高精度。
-
适用于所有市场类型（外汇、股票、加密货币）。
-
安全交易区通过最小止损降低风险。
-
易于使用，适合初学者和专业人士。
设置:
-
Indicator Color Theme: 设置与截图中显示的颜色主题。
-
Sensitivity Factor: 调整指标的敏感度。
-
Safety Factor: 调整安全止损功能的触发条件。
-
Trading Area Coefficient: 安全交易区的大小。
注意:
为确保指标正常运行，至少需要1500根历史K线。请在测试时考虑这一点。