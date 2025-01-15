Trend AI Indicator

Trend AI Indicator

描述:
Trend AI Indicator 是一款强大的市场分析工具，利用人工智能识别趋势和关键水平。该指标自动适应不断变化的市场条件，提供准确的数据以支持决策。

主要功能:

  1. 趋势识别: 该指标使用机器学习算法准确判断趋势方向（上升、下降、横盘）。

  2. 关键水平: 基于历史数据自动构建支撑和阻力水平。

  3. 安全交易区: 定义最小可能止损的区域，降低风险。

  4. 适应性: 该指标适应市场波动，减少错误数据。

  5. 自定义设置: 可根据不同交易策略和时间框架进行调整。

优势:

  • 由于使用AI，具有高精度。

  • 适用于所有市场类型（外汇、股票、加密货币）。

  • 安全交易区通过最小止损降低风险。

  • 易于使用，适合初学者和专业人士。

设置:

  • Indicator Color Theme: 设置与截图中显示的颜色主题。

  • Sensitivity Factor: 调整指标的敏感度。

  • Safety Factor: 调整安全止损功能的触发条件。

  • Trading Area Coefficient: 安全交易区的大小。

注意:
为确保指标正常运行，至少需要1500根历史K线。请在测试时考虑这一点。


