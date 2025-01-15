Trend AI Indicator

SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格