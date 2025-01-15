Daily Candle Predictor Oleg Rodin 5 (11) インディケータ

これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて