Trend AI Indicator

Trend AI Indicator

説明:
Trend AI Indicatorは、人工知能を使用してトレンドと重要なレベルを識別する強力な市場分析ツールです。このインジケーターは、変化する市場条件に自動的に適応し、意思決定のための正確なデータを提供します。

主な機能:

  1. トレンド識別: このインジケーターは、機械学習アルゴリズムを使用してトレンドの方向（上昇、下降、横ばい）を正確に判断します。

  2. 重要なレベル: 履歴データに基づいてサポートレベルとレジスタンスレベルを自動的に構築します。

  3. 安全な取引ゾーン: 最小限のストップロスでリスクを最小化するゾーンを定義します。

  4. 適応性: インジケーターは市場のボラティリティに適応し、誤ったデータを最小限に抑えます。

  5. カスタム設定: さまざまな取引戦略と時間枠に合わせてカスタマイズ可能です。

利点:

  • AIの使用により高い精度を実現。

  • すべての市場タイプ（外国為替、株式、暗号通貨）に適しています。

  • 安全な取引ゾーンは、最小限のストップロスでリスクを最小化します。

  • 初心者からプロまで使いやすいです。

設定:

  • Indicator Color Theme: スクリーンショットに示されているカラーテーマを設定します。

  • Sensitivity Factor: インジケーターの感度を調整します。

  • Safety Factor: Safety Stop機能の作動を調整します。

  • Trading Area Coefficient: 安全な取引ゾーンのサイズ。

注意:
インジケーターを正しく動作させるには、最低1500本の履歴バーが必要です。テスターでテストする際にこれを考慮してください。


おすすめのプロダクト
VR Cub
Vladimir Pastushak
インディケータ
VR Cub は、質の高いエントリーポイントを獲得するためのインジケーターです。このインジケーターは、数学的計算を容易にし、ポジションへのエントリーポイントの検索を簡素化するために開発されました。このインジケーターが作成されたトレーディング戦略は、長年にわたってその有効性が証明されてきました。取引戦略のシンプルさはその大きな利点であり、初心者のトレーダーでもうまく取引することができます。 VR Cub はポジション開始ポイントとテイクプロフィットとストップロスのターゲットレベルを計算し、効率と使いやすさを大幅に向上させます。取引の簡単なルールを理解するには、以下の戦略を使用した取引のスクリーンショットを見てください。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] エントリーポイントの計算ルール ポジションをオープンする エントリーポイントを計算するには、VR Cub ツールを最後の高値から最後の安値までストレッチする必要があります。 最初
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
インディケータ
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
インディケータ
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
インディケータ
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
インディケータ
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
インディケータ
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4 用インジケーター「モーニング スター パターン」 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、プライス アクション トレーディングに非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上で強気のモーニング スター パターンを検出します。チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - また、その兄弟である弱気の「イブニング スター パターン」インジケーターも利用できます (以下のリンクに従ってください)。 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FiboZag
Andriy Sydoruk
インディケータ
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Signal From Level
Yaroslav Varankin
インディケータ
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
インディケータ
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
インディケータ
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「ダイナミック・スキャルピング・オシレーター」は、MT4向けの高度なカスタムCrypto_Forexインジケーターです。効率的な取引ツールです！ - 新世代のオシレーター - 使い方は画像をご覧ください。 - ダイナミック・スキャルピング・オシレーターは、適応型の売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えています。 - オシレーターは、動的な売られ過ぎ/買われ過ぎエリアから正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られ過ぎ値：グリーンラインより下、買われ過ぎ値：オレンジラインより上。 - このインジケーターは、プライスアクションパターンと組み合わせるのに最適です。 - 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。対応時間枠：M30、H1、H4、D1、W1。 - PCとモバイルの両方でアラート機能付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Possibility 75
Leonid Basis
インディケータ
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
インディケータ
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
インディケータ
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4用インジケーター「 RSI SPEED 」は、優れた予測ツールで、リペイント機能はありません。 - このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。RSI SPEEDはRSI自体の1次導関数です。 - RSI SPEEDは、主要トレンドの方向にスキャルピングエントリーするのに適しています。 - 適切なトレンドインジケーター（例えばHTF MA（画像参照）など）と組み合わせて使用​​してください。 - RSI SPEEDインジケーターは、R​​SI自体がどれだけ速く方向転換するかを示します。非常に敏感です。 - モメンタムトレード戦略にはRSI SPEEDインジケーターの使用をお勧めします。RSI SPEEDインジケーターの値が0未満の場合は価格モメンタムが下降し、RSI SPEEDインジケーターの値が0を超える場合は価格モメンタムが上昇します。 - インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5ウェブサイトで
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
インディケータ
取引レベルインジケーターは、エントリーポイント、ポジションの保持、トレンドの方向を決定するために設計された取引システムです。 1 つの複合体で動作する複数のメカニズム、トレンド方向の波動分析、シグナル構築時のレベル分析が含まれており、考えられる TP および SL ターゲットを示します。 インジケーターの機能 シグナル矢印は現在のローソク足に表示されますが、色は変更されません。 特別なアルゴリズムを使用して、価格が跳ね返るレベルを検索します。 トレンドに合わせた働きをします。 このシステムは汎用的であり、さまざまな取引商品に適用できます。 矢印アラートにはいくつかの種類があります。 信号矢印の入力パラメータは自動モードで設定され、動作します。 時間枠に基づいて「トレンド波期間」パラメータを変更します 「ターゲットレベル SL TP」パラメータは主要通貨ペアに対して定義されており、他の取引商品で使用する場合は 10 以上の増加が可能です。 インジケーターの仕組み トレンドを判断するには、インジケーターに波線があり、価格を下回っている場合はトレンドが弱気であり、価格を下回っている場
MetaTrend M4
Vahidreza Heidar Gholami
インディケータ
Meta Trend Indicator is an efficient way to forecast and detect the trend in any market. It reveals the trend, support and resistance levels, volatility and the maximum potential target, all in one indicator. To adapt to the price and to decrease consecutive trend failures, the internal trend detector algorithm studies the market and dynamically chooses the right values for the internal parameters. This indicator is a perfect trend filter for any strategy or expert advisor. Features Super Adapti
Night ghost
Dmitriy Kashevich
インディケータ
ナイト ゴースト - バイナリ オプションの矢印インジケーター。 これからのあなたの頼もしいアシスタントです！ 11 - チャートの再描画なし - すべての通貨ペアで大活躍！ -インジケータの精度は最大 90% (特に夜間) ・長時間の設定不要（バイナリーオプションに最適な設定） - 信号が遅れない - 現在のローソク足でのシグナルの出現 ・M1期にピッタリ(No More!) ・目に優しいキャンドルカラー（赤・青） -インストールされたアラート それを扱う： - 青い矢印は信号アップを示します -赤い下向き矢印 M1 以上のインジケーターをチャートに配置しないでください. シグナルの精度が低下します! インジケーターのスクリーンショットとビデオを見る
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
インディケータ
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ダイナミックな売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えたフォース インデックス」MT4 用、リペイントなし。 - フォース インデックスは、価格とボリュームのデータを 1 つの値に組み合わせるトップ インジケーターの 1 つです。 - ダイナミックな買われ過ぎゾーンから売り取引を行い、ダイナミックな売られ過ぎゾーンから買い取引を行うのに最適です。 - このインジケーターは、トレンド方向へのモメンタム取引に最適です。 - ダイナミックな買われ過ぎゾーン - 黄色の線より上。 - ダイナミックな売られ過ぎゾーン - 青い線より下。 - フォース インデックス自体は、価格を動かすために使用される電力の量を測定する強力なオシレーターです。 - PC およびモバイル アラート付き。 // 優れたトレーディング ロボットとインジケーターは、こちらで入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
インディケータ
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Riko Trend
Nadiya Mirosh
インディケータ
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
インディケータ
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Your good friend
Sergei Semenov
インディケータ
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Shogun Trade
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
インディケータ
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
インディケータ
「 Dynamic Scalper System 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレンド方向
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
インディケータ
OrderFlow Absorption – MT4用プロフェッショナル・デルタ＆アブソープションシグナルインジケーター OrderFlow Absorptionで本物のオーダーフロー分析の力を解き放ちましょう。MetaTrader 4向けの究極のデルタヒストグラム＆アブソープションシグナルインジケーターです。あらゆる価格変動の裏側で何が起きているのかを知りたいトレーダーのために設計されており、市場を動かす隠れた買い／売り圧力や吸収イベントを明らかにします。 特徴 デルタヒストグラムの可視化：   買い圧力・売り圧力を色分けされたヒストグラムで即座に表示。 アブソープションシグナル検出：   高度なロジックで強気・弱気の吸収イベントを特定し、反転の兆しを早期に通知。 チャートマーカー：   吸収シグナルをチャート上に直接マークし、視覚的に分かりやすく表示。 ポップアップアラート：   新しい吸収シグナルが出現した際にリアルタイムで通知。 カスタマイズ可能な閾値：   弱いシグナルを除外し、高確率のセットアップに集中。 リソース管理：   大きなチャートでも高速に動作する効率的な計算。
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
インディケータ
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
インディケータ
The BB Reversal Arrows technical trading system has been developed to predict reverse points for making retail decisions. The current market situation is analyzed by the indicator and structured for several criteria: the expectation of reversal moments, potential turning points, purchase and sale signals. The indicator does not contain excess information, has a visual understandable interface, allowing traders to make reasonable decisions. All arrows appear to close the candle, without redrawin
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
インディケータ
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
インディケータ
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
インディケータ
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
インディケータ
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
インディケータ
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Scalping Master M5
Andrey Kozak
インディケータ
This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
Forecast System
Peter Maggen
インディケータ
---- Brand New Strategy. Three Month Rent is $30. ONE YEAR RENT ONLY $50. FREE EURUSD VERSION AVAILABLE UNDER << Forecast System Gift >>. NO NEED FOR BACKTEST! Link to the FREE version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/110085?source=Site --- This is a simple strategy based on BREAKOUT and FIBONACCI levels. After a breakout, either, the market: - continues the move directly to the 161, 261 and 423 levels, or - retraces to the 50% level (also called a correction) and thereafter continues
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
インディケータ
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
インディケータ
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
インディケータ
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
インディケータ
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
Oracle flow
Adolfina Denysenko
インディケータ
指標の目的: Oracle Flowは、テクニカル指標とフィルターの組み合わせを用いて、買い/売りの市場エントリーポイントを特定するために設計されています。この指標はチャート上に矢印を表示し、トレンドの反転または継続の可能性を示します。 主な使用要素： 指数平滑移動平均線（EMA） – 2つの期間を使用：速いEMAと遅いEMA。これらは動きの強さを確認するクロスオーバーを特定するために使用されます。 RSI（相対力指数）： – トレンドの強さを評価します。50レベルをクロスした際にシグナルが発生し、強気/弱気の優位性の変化を示します。 ブルパワーとベアパワー： – 買い圧力と売り圧力の不均衡を測定し、シグナルのフィルタリングを強化します。 ボリンジャーバンド： – 価格がチャネル外に動いたかどうかを確認します。 ボラティリティフィルタリング： 指標はローソク足の平均値幅（高値–安値）を計算し、エントリーポイントを精緻化します。 シグナル形成条件： 買いシグナル（青色下向き矢印）： EMA（速い）が
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
インディケータ
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
インディケータ
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
インディケータ
Stochastic Oscillator is one of the most popular and accurate oscillators widely used by traders to capture overbought and oversold areas of price action. Although the Stochastic indicator works fine for an interval of the market, it fails to generate profitable signals when the market conditions change, and hence it produces wrong signals resulting in big losses. Have you ever thought about an adaptive Stochastic indicator that adapts its period of calculation based on the market conditions? Th
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
作者のその他のプロダクト
Micro MACD
Aleksandr Goryachev
インディケータ
MACD  ******************** MACD для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  MACD для платформы Micro. Входные параметры:
FREE
Micro Moving Average
Aleksandr Goryachev
インディケータ
Moving Average  ******************* Moving Average для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  Moving Average для платформы Micr
FREE
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
インディケータ
Volumes  ******************* Volumes для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор Volumes  для платформы Micro. Входные парам
FREE
Easy Indicator
Aleksandr Goryachev
インディケータ
"Easy Indicator" forex is a pointer indicator based on non-standard calculation principles. The optimal exit is marked with a yellow cross, it signals the optimal exit point in the current trend. An emergency exit is marked with a red dot, signaling a possible change in trend. The “Risk” section displays the current risk for a given transaction, which is calculated taking into account the features of the current chart.
ARC indicator
Aleksandr Goryachev
インディケータ
ARC Indicator   — これは、最適なエントリーポイントを決定する分析アルゴリズムと、取引の出口用のアルゴリズムに基づく指標です。この指標は、買いと売りの両方に同時に対応し、外国為替市場に適しています。取引の出口は、専門的なアルゴリズムのおかげで最適なタイミングで行われます。**ストップロス（Stop Loss）**レベルは自動的に計算され、2つのモードが利用可能です： " ミニマル（Minimal） "モードはスキャルピングに適しています。 " ノーマル（Normal） "モードはリスクを高めますが、成功する取引の数と総利益も増加させます。 設定： インジケーターのカラーテーマ（Indicator Color Theme）   - スクリーンショットに示されているようにカラーテーマを設定します； ストップロスサイズ（Stop Loss Size）   - 前述のように**ストップロス（Stop Loss）**のサイズを定義します； ステップ（Step）   - エントリーアルゴリズムを計算するためのステップ； パーセント 1（Percent 1）   - 分析アルゴリズム
AI Scalper indicator
Aleksandr Goryachev
インディケータ
AI Scalperは、アルゴリズムと人工知能技術を使用してForex市場での取引を最適化するためのインジケーターです。このインジケーターは 2つのTakeProfitレベル を提供し、トレーダーが現在の市場条件に応じて戦略を適応させ、利益を最大化することを可能にします。 AI Scalperの主な機能： Two levels of TakeProfit:   市場の状況に応じて柔軟に取引を行うために、異なる利益目標を設定します。 Automatic StopLoss calculation:   インジケーターは現在のボラティリティに基づいてStopLossレベルを自動的に決定し、リスクを最小限に抑え、投資を保護します。 Emergency StopLoss function:   この機能はトレンドの変化時にアクティブになり、追加の保護レベルを提供し、潜在的な損失を回避するのに役立ちます。 Intelligent exit:   インジケーターはリアルタイムで市場データを分析し、価格の動きや取引量を含めて、ポジションを閉じる最適なタイミングを決定します。 Settings: Ind
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
インディケータ
Micro  ******************* Секундные графики MT5 ********************** Более точного инструмента для входа в сделку вы не найдёте. Входные параметры: Timeframe, sek - период построения графика, секунды Displayed bars - отображаемые бары Step of price levels, pp, 0-off - шаг отрисовки ценовых уровней, пункты Scale points per bar, 0-off - масштаб в пунктах на бар Show lines - отображение текущих уровней Show comment - отображение комментария Standard color scheme - стандартная цветовая сх
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信