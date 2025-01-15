Trend AI Indicator
- インディケータ
- Aleksandr Goryachev
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Trend AI Indicator
説明:
Trend AI Indicatorは、人工知能を使用してトレンドと重要なレベルを識別する強力な市場分析ツールです。このインジケーターは、変化する市場条件に自動的に適応し、意思決定のための正確なデータを提供します。
主な機能:
-
トレンド識別: このインジケーターは、機械学習アルゴリズムを使用してトレンドの方向（上昇、下降、横ばい）を正確に判断します。
-
重要なレベル: 履歴データに基づいてサポートレベルとレジスタンスレベルを自動的に構築します。
-
安全な取引ゾーン: 最小限のストップロスでリスクを最小化するゾーンを定義します。
-
適応性: インジケーターは市場のボラティリティに適応し、誤ったデータを最小限に抑えます。
-
カスタム設定: さまざまな取引戦略と時間枠に合わせてカスタマイズ可能です。
利点:
-
AIの使用により高い精度を実現。
-
すべての市場タイプ（外国為替、株式、暗号通貨）に適しています。
-
安全な取引ゾーンは、最小限のストップロスでリスクを最小化します。
-
初心者からプロまで使いやすいです。
設定:
-
Indicator Color Theme: スクリーンショットに示されているカラーテーマを設定します。
-
Sensitivity Factor: インジケーターの感度を調整します。
-
Safety Factor: Safety Stop機能の作動を調整します。
-
Trading Area Coefficient: 安全な取引ゾーンのサイズ。
注意:
インジケーターを正しく動作させるには、最低1500本の履歴バーが必要です。テスターでテストする際にこれを考慮してください。