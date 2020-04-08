Trend AI Indicator

L'indicateur « ZigZag on Trend » permet de déterminer la direction des mouvements de prix et intègre un calculateur de barres et de pips. Il se compose d'un indicateur de tendance, d'une ligne de tendance en zigzag qui suit la direction des prix, et d'un compteur qui calcule le nombre de barres traversées dans le sens de la tendance et le nombre de pips sur l'échelle verticale (les calculs sont basés sur l'ouverture de la barre). L'indicateur ne se repeint pas. Pour plus de clarté, il est présen