Trend AI Indicator
- Indicateurs
- Aleksandr Goryachev
- Version: 1.0
- Activations: 5
Description:
Le Trend AI Indicator est un outil puissant d'analyse de marché qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier les tendances et les niveaux clés. L'indicateur s'adapte automatiquement aux conditions changeantes du marché, fournissant des données précises pour la prise de décision.
Fonctionnalités principales:
-
Identification de la tendance: L'indicateur utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour déterminer avec précision la direction de la tendance (haussière, baissière, latérale).
-
Niveaux clés: Construit automatiquement des niveaux de support et de résistance basés sur des données historiques.
-
Zone de trading sécurisée: Définit une zone avec le stop-loss le plus petit possible, minimisant les risques.
-
Adaptabilité: L'indicateur s'adapte à la volatilité du marché, minimisant les faux signaux.
-
Paramètres personnalisés: Possibilité de personnaliser pour différentes stratégies et périodes de trading.
Avantages:
-
Haute précision grâce à l'utilisation de l'IA.
-
Adapté à tous les types de marchés (forex, actions, cryptomonnaies).
-
La zone de trading sécurisée minimise les risques avec le stop-loss le plus petit possible.
-
Facile à utiliser pour les débutants comme pour les professionnels.
Paramètres:
-
Indicator Color Theme: Définit le thème de couleur, comme indiqué dans les captures d'écran.
-
Sensitivity Factor: Ajuste la sensibilité de l'indicateur.
-
Safety Factor: Ajuste l'activation de la fonction Safety Stop.
-
Trading Area Coefficient: Taille de la zone de trading sécurisée.
Attention:
Pour un fonctionnement correct de l'indicateur, un minimum de 1500 barres d'historique est requis. Veuillez en tenir compte lors des tests dans le testeur.