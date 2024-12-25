LakshmiFx

LakshmiFX: Um Consultor Especializado Versátil para Maximizar os Lucros no Mercado

LakshmiFX é um consultor especializado (EA) simples, mas poderoso, projetado para maximizar os lucros de negociação. Ele foi amplamente testado em pares de Forex e ouro. O EA suporta diversas estratégias de negociação, incluindo Martingale, DCA (investimento periódico), Grade sem Martingale e negociação baseada em indicadores como Médias Móveis (MA), StochRSI, RSI ou uma combinação desses indicadores. Além disso, oferece um filtro de notícias opcional baseado no calendário econômico integrado do MT5.

Recomendações Importantes
Antes de usar o LakshmiFX no mercado ao vivo, é essencial realizar testes rigorosos. Recomenda-se:

  • Usar o EA em uma conta demo por pelo menos três meses.
  • Realizar backtesting e forward testing usando o Strategy Tester do MT5.
  • Comparar os resultados com ferramentas de análise quantitativa (gratuitas ou pagas).

Para quem é este EA?
LakshmiFX foi projetado para ajudar a passar desafios de empresas de trading proprietárias e operar em contas financiadas ao vivo. Ele também é adequado para contas pessoais ou institucionais.

Por que o LakshmiFX é gratuito?
Desenvolvi o LakshmiFX para uso pessoal, com o objetivo de passar desafios de empresas de trading proprietárias, e continuo a usá-lo com sucesso. Compartilhá-lo me traz alegria, especialmente se ajudar outras pessoas a alcançar seus objetivos financeiros.

No entanto, nem todos terão sucesso imediato com o LakshmiFX. É necessário ter um entendimento claro de:

  • Otimização, backtesting e forward testing no MT5.
  • Funcionamento do mercado.
  • Indicadores como ferramentas de tendência, osciladores e métricas de volatilidade ou ruído.
  • Análise de portfólio e simulações de Monte Carlo.

Devido à complexidade, criar um curso de treinamento completo para este EA está fora do escopo deste projeto, razão pela qual ele é oferecido gratuitamente. 

Inicialmente, o LakshmiFX estará restrito às contas Demo. No entanto, se se sentir confiante no seu desempenho e desejar utilizá-lo numa conta Live, contacte-nos e concederemos o acesso total sem qualquer custo. Esta abordagem foi concebida para priorizar a sua segurança, uma vez que o nosso principal objetivo é garantir que evita qualquer risco de perdas significativas na conta.

Desejo sucesso a você
Espero que o LakshmiFX seja uma ferramenta valiosa em sua jornada de negociação. Com preparação e diligência adequadas, ele pode desbloquear oportunidades lucrativas. Boa sorte!

Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

LakshmiFX Ultimate
Shomon Robie
Experts
LakshmiFX Ultimate – Robô de Trading Multiativo Avançado para MetaTrader 5 O LakshmiFX Ultimate é um robô de trading profissional e altamente configurável para o MetaTrader 5, projetado para negociar Forex, Índices, Ações (CFDs) e Criptomoedas, utilizando uma ampla gama de estratégias de entrada avançadas, filtros de mercado e técnicas de gerenciamento de risco. Construído sobre a consagrada estrutura LakshmiFX, esta edição Ultimate expande a funcionalidade com compatibilidade multiativo, seleç
FREE
Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Shomon Robie
12296
Resposta do desenvolvedor Shomon Robie 2025.12.31 14:38
try again...it working now from my end.
Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

Shomon Robie
12296
Resposta do desenvolvedor Shomon Robie 2025.12.30 12:47
it works on live account. you can have accces to LakshmiFX V.20 Beta program at https://lakshmifx.com
vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

Nezo Eliot
708
Nezo Eliot 2025.12.04 02:15 
 

Once optimized for XAUUSD, it turned extremely stable. Daily profits without stress. Big respect to the developer.

BRAINDRA
16
BRAINDRA 2025.11.12 09:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

[Excluído] 2025.11.03 03:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

AadiMalik
39
AadiMalik 2025.10.15 10:09 
 

too heavy to run for backtesting, i run on demo account very good for SL only

poonforce
56
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Thanks. it is taking trades during backtest with default settings. but when i attach set files it stops taking trades.

Hour Tour Leng Hort
181
Hour Tour Leng Hort 2025.09.18 18:39 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

MuFan
46
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Excellent performance, highly recommended!

Nicolas Cedric Ametozion
249
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

C’est le meilleur bot de trading que j’aie jamais utilisé. J’ai dû en essayer des centaines, en acheter tout autant, et c’est le seul je dis bien le seul qui me rapporte de l’argent chaque jour et chaque mois. It's the best trading bot I've ever used. I must have tried hundreds, buy as many, and it's the only one I say the only one that brings me money every day and every month.

Lydia Kwarteng
1998
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:40 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Benjamin Afedzie
3479
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:11 
 

great product

joehh
103
joehh 2025.06.06 03:01 
 

Should be worth thousands $$! Spent many hours finding 5-6 good setups and possibilities are endless. just need to backtest and forward test correctly and with a quant analysing tool that helps too. Testing on Demo is looking good so far.

RAJ SEKHAR
18
RAJ SEKHAR 2025.06.03 05:50 
 

I had added this to my chart but no trades was taken. Can you tell me how to use it

danieleannan
40
danieleannan 2025.05.30 00:20 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Karamjeet
14
Karamjeet 2025.05.23 08:05 
 

hello bro your EA checked by back testing also in demo account now i am going to put it on live account so please suggest me if any set file available or existing system will work fine...?

Shomon Robie
12296
Resposta do desenvolvedor Shomon Robie 2025.05.25 22:21
existing system will not work and you will loose money. To use this ea you need to do optimization and backtest and find your own setfile and run on demo account to feel comfortable and check if everything is working as per your plan or not. then run it on live account. Otherwise, you will loose money.
Haarpreet Singh
29
Haarpreet Singh 2025.05.15 11:26 
 

I did the registration and register my demo account ... in the Dashboard .. that's is needed seems but I don't see the trade been activated can you assist me Shomon

Shomon Robie
12296
Resposta do desenvolvedor Shomon Robie 2025.05.17 16:26
run the ea on eurusd 1 munite chart with default settings, it will open trade...make delay 0 for immediate trade.
นิธิวัตน์ กุลพินิจ
18
นิธิวัตน์ กุลพินิจ 2025.05.09 11:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Shomon Robie
12296
Resposta do desenvolvedor Shomon Robie 2025.05.09 22:30
free...for real account as well.
antoniossergio
29
antoniossergio 2025.05.09 01:16 
 

How to configure the LakshmiFX EA to operate in the Brazilian market (B3)?

Shomon Robie
12296
Resposta do desenvolvedor Shomon Robie 2025.12.30 12:49
I dont know about Brazilian Market. But DM me, i will figure it out. By this time, you can have access to LakshmiFX V.20 beta program at https://lakshmifx.com
123
Responder ao comentário