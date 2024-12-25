LakshmiFX: Um Consultor Especializado Versátil para Maximizar os Lucros no Mercado

LakshmiFX é um consultor especializado (EA) simples, mas poderoso, projetado para maximizar os lucros de negociação. Ele foi amplamente testado em pares de Forex e ouro. O EA suporta diversas estratégias de negociação, incluindo Martingale, DCA (investimento periódico), Grade sem Martingale e negociação baseada em indicadores como Médias Móveis (MA), StochRSI, RSI ou uma combinação desses indicadores. Além disso, oferece um filtro de notícias opcional baseado no calendário econômico integrado do MT5.

Recomendações Importantes

Antes de usar o LakshmiFX no mercado ao vivo, é essencial realizar testes rigorosos. Recomenda-se:

Usar o EA em uma conta demo por pelo menos três meses.

Realizar backtesting e forward testing usando o Strategy Tester do MT5.

Comparar os resultados com ferramentas de análise quantitativa (gratuitas ou pagas).

Para quem é este EA?

LakshmiFX foi projetado para ajudar a passar desafios de empresas de trading proprietárias e operar em contas financiadas ao vivo. Ele também é adequado para contas pessoais ou institucionais.

Por que o LakshmiFX é gratuito?

Desenvolvi o LakshmiFX para uso pessoal, com o objetivo de passar desafios de empresas de trading proprietárias, e continuo a usá-lo com sucesso. Compartilhá-lo me traz alegria, especialmente se ajudar outras pessoas a alcançar seus objetivos financeiros.

No entanto, nem todos terão sucesso imediato com o LakshmiFX. É necessário ter um entendimento claro de:

Otimização, backtesting e forward testing no MT5.

Funcionamento do mercado.

Indicadores como ferramentas de tendência, osciladores e métricas de volatilidade ou ruído.

Análise de portfólio e simulações de Monte Carlo.

Devido à complexidade, criar um curso de treinamento completo para este EA está fora do escopo deste projeto, razão pela qual ele é oferecido gratuitamente.

Inicialmente, o LakshmiFX estará restrito às contas Demo. No entanto, se se sentir confiante no seu desempenho e desejar utilizá-lo numa conta Live, contacte-nos e concederemos o acesso total sem qualquer custo. Esta abordagem foi concebida para priorizar a sua segurança, uma vez que o nosso principal objetivo é garantir que evita qualquer risco de perdas significativas na conta.

Desejo sucesso a você

Espero que o LakshmiFX seja uma ferramenta valiosa em sua jornada de negociação. Com preparação e diligência adequadas, ele pode desbloquear oportunidades lucrativas. Boa sorte!