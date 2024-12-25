LakshmiFx

LakshmiFX: 시장 수익 극대화를 위한 다재다능한 EA

LakshmiFX는 간단하면서도 강력한 자동 거래 도구(EA)로, 거래 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 외환(Forex) 페어와 금 시장에서 광범위하게 테스트되었습니다. 이 EA는 Martingale, DCA, Martingale이 없는 그리드 거래, 이동 평균(MA), StochRSI, RSI 등의 지표를 활용한 거래 전략을 지원하며, 이 지표들을 조합하여 사용할 수도 있습니다. 또한, MT5 내장 경제 캘린더를 기반으로 한 뉴스 필터 옵션도 제공합니다.

중요 권장 사항
LakshmiFX를 실거래에 배치하기 전에 철저한 백테스트와 포워드 테스트가 필요합니다. 권장 사항:

  • 최소 3개월 동안 데모 계좌에서 EA를 사용하십시오.
  • MT5 전략 테스터를 사용하여 백테스팅 및 포워드 테스트를 수행하십시오.
  • 무료 또는 유료 양적 분석 도구를 사용하여 결과를 비교하십시오.

이 EA는 누구를 위한 것인가요?
LakshmiFX는 펀딩 트레이딩 회사의 도전 과제를 통과하고, 실거래 계좌에서 운영되도록 설계되었습니다. 또한 개인 계좌나 기관 자금 계좌에도 적합합니다.

처음에는 LakshmiFX가 데모 계정으로 제한됩니다. 그러나 성능에 자신감이 있고 라이브 계정에서 사용하고 싶다면 저희에게 연락하세요. 비용 없이 전체 액세스 권한을 부여해 드리겠습니다. 이 접근 방식은 귀하의 안전을 우선시하도록 고안되었으며, 저희의 주요 목표는 귀하가 상당한 계정 손실 위험을 피할 수 있도록 하는 것입니다.

LakshmiFX가 무료인 이유는?
LakshmiFX는 제가 개인적으로 펀딩 트레이딩 회사의 도전 과제를 통과하기 위해 개발한 도구이며, 현재도 성공적으로 사용 중입니다. 이 도구를 공유함으로써 누군가에게 도움이 된다면 기쁠 것입니다.

하지만 LakshmiFX를 효과적으로 사용하려면 다음을 이해해야 합니다:

  • MT5 최적화, 백테스트 및 포워드 테스트.
  • 시장 작동 방식.
  • 트렌드 추종 지표, 오실레이터, 변동성 및 노이즈 기반 메트릭에 대한 이해.
  • 포트폴리오 분석 및 몬테카를로 시뮬레이션.

이러한 복잡성 때문에, EA에 대한 포괄적인 교육 프로그램을 제공하는 것은 어렵기 때문에 무료로 제공됩니다.

성공을 기원합니다
LakshmiFX가 귀하의 거래 여정에서 소중한 도구가 되기를 바랍니다. 적절한 준비와 노력을 통해 수익성 있는 기회를 열 수 있습니다. 행운을 빕니다!


리뷰 52
Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Shomon Robie
12296
개발자의 답변 Shomon Robie 2025.12.31 14:38
try again...it working now from my end.
Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

Shomon Robie
12296
개발자의 답변 Shomon Robie 2025.12.30 12:47
it works on live account. you can have accces to LakshmiFX V.20 Beta program at https://lakshmifx.com
vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

Nezo Eliot
708
Nezo Eliot 2025.12.04 02:15 
 

Once optimized for XAUUSD, it turned extremely stable. Daily profits without stress. Big respect to the developer.

BRAINDRA
16
BRAINDRA 2025.11.12 09:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2025.11.03 03:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

AadiMalik
39
AadiMalik 2025.10.15 10:09 
 

too heavy to run for backtesting, i run on demo account very good for SL only

poonforce
56
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Thanks. it is taking trades during backtest with default settings. but when i attach set files it stops taking trades.

Hour Tour Leng Hort
181
Hour Tour Leng Hort 2025.09.18 18:39 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

MuFan
46
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Excellent performance, highly recommended!

Nicolas Cedric Ametozion
249
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

C’est le meilleur bot de trading que j’aie jamais utilisé. J’ai dû en essayer des centaines, en acheter tout autant, et c’est le seul je dis bien le seul qui me rapporte de l’argent chaque jour et chaque mois. It's the best trading bot I've ever used. I must have tried hundreds, buy as many, and it's the only one I say the only one that brings me money every day and every month.

Lydia Kwarteng
1998
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:40 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Benjamin Afedzie
3479
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:11 
 

great product

joehh
103
joehh 2025.06.06 03:01 
 

Should be worth thousands $$! Spent many hours finding 5-6 good setups and possibilities are endless. just need to backtest and forward test correctly and with a quant analysing tool that helps too. Testing on Demo is looking good so far.

RAJ SEKHAR
18
RAJ SEKHAR 2025.06.03 05:50 
 

I had added this to my chart but no trades was taken. Can you tell me how to use it

danieleannan
40
danieleannan 2025.05.30 00:20 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Karamjeet
14
Karamjeet 2025.05.23 08:05 
 

hello bro your EA checked by back testing also in demo account now i am going to put it on live account so please suggest me if any set file available or existing system will work fine...?

Shomon Robie
12296
개발자의 답변 Shomon Robie 2025.05.25 22:21
existing system will not work and you will loose money. To use this ea you need to do optimization and backtest and find your own setfile and run on demo account to feel comfortable and check if everything is working as per your plan or not. then run it on live account. Otherwise, you will loose money.
Haarpreet Singh
29
Haarpreet Singh 2025.05.15 11:26 
 

I did the registration and register my demo account ... in the Dashboard .. that's is needed seems but I don't see the trade been activated can you assist me Shomon

Shomon Robie
12296
개발자의 답변 Shomon Robie 2025.05.17 16:26
run the ea on eurusd 1 munite chart with default settings, it will open trade...make delay 0 for immediate trade.
นิธิวัตน์ กุลพินิจ
18
นิธิวัตน์ กุลพินิจ 2025.05.09 11:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Shomon Robie
12296
개발자의 답변 Shomon Robie 2025.05.09 22:30
free...for real account as well.
antoniossergio
29
antoniossergio 2025.05.09 01:16 
 

How to configure the LakshmiFX EA to operate in the Brazilian market (B3)?

Shomon Robie
12296
개발자의 답변 Shomon Robie 2025.12.30 12:49
I dont know about Brazilian Market. But DM me, i will figure it out. By this time, you can have access to LakshmiFX V.20 beta program at https://lakshmifx.com
