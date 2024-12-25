LakshmiFX: 시장 수익 극대화를 위한 다재다능한 EA

LakshmiFX는 간단하면서도 강력한 자동 거래 도구(EA)로, 거래 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 외환(Forex) 페어와 금 시장에서 광범위하게 테스트되었습니다. 이 EA는 Martingale, DCA, Martingale이 없는 그리드 거래, 이동 평균(MA), StochRSI, RSI 등의 지표를 활용한 거래 전략을 지원하며, 이 지표들을 조합하여 사용할 수도 있습니다. 또한, MT5 내장 경제 캘린더를 기반으로 한 뉴스 필터 옵션도 제공합니다.

중요 권장 사항

LakshmiFX를 실거래에 배치하기 전에 철저한 백테스트와 포워드 테스트가 필요합니다. 권장 사항:

최소 3개월 동안 데모 계좌에서 EA를 사용하십시오.

MT5 전략 테스터를 사용하여 백테스팅 및 포워드 테스트를 수행하십시오.

무료 또는 유료 양적 분석 도구를 사용하여 결과를 비교하십시오.

이 EA는 누구를 위한 것인가요?

LakshmiFX는 펀딩 트레이딩 회사의 도전 과제를 통과하고, 실거래 계좌에서 운영되도록 설계되었습니다. 또한 개인 계좌나 기관 자금 계좌에도 적합합니다.

처음에는 LakshmiFX가 데모 계정으로 제한됩니다. 그러나 성능에 자신감이 있고 라이브 계정에서 사용하고 싶다면 저희에게 연락하세요. 비용 없이 전체 액세스 권한을 부여해 드리겠습니다. 이 접근 방식은 귀하의 안전을 우선시하도록 고안되었으며, 저희의 주요 목표는 귀하가 상당한 계정 손실 위험을 피할 수 있도록 하는 것입니다.

LakshmiFX가 무료인 이유는?

LakshmiFX는 제가 개인적으로 펀딩 트레이딩 회사의 도전 과제를 통과하기 위해 개발한 도구이며, 현재도 성공적으로 사용 중입니다. 이 도구를 공유함으로써 누군가에게 도움이 된다면 기쁠 것입니다.

하지만 LakshmiFX를 효과적으로 사용하려면 다음을 이해해야 합니다:

MT5 최적화, 백테스트 및 포워드 테스트.

시장 작동 방식.

트렌드 추종 지표, 오실레이터, 변동성 및 노이즈 기반 메트릭에 대한 이해.

포트폴리오 분석 및 몬테카를로 시뮬레이션.

이러한 복잡성 때문에, EA에 대한 포괄적인 교육 프로그램을 제공하는 것은 어렵기 때문에 무료로 제공됩니다.

성공을 기원합니다

LakshmiFX가 귀하의 거래 여정에서 소중한 도구가 되기를 바랍니다. 적절한 준비와 노력을 통해 수익성 있는 기회를 열 수 있습니다. 행운을 빕니다!



