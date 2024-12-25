LakshmiFx

LakshmiFX: Un Asesor Experto Versátil para Maximizar las Ganancias en el Mercado

LakshmiFX es un Asesor Experto (EA) sencillo pero potente, diseñado para maximizar las ganancias en el trading. Ha sido probado exhaustivamente en pares de Forex y en oro. Este EA admite diversas estrategias de trading, incluyendo Martingale, DCA (promedio de costos en dólares), trading en rejilla sin Martingale, y estrategias basadas en indicadores como Medias Móviles (MA), StochRSI, RSI o combinaciones de estos. Además, incluye un filtro de noticias opcional que utiliza el calendario económico integrado de MT5.

Recomendaciones Importantes
Antes de utilizar LakshmiFX en un mercado real, es esencial realizar pruebas rigurosas. Se recomienda:

  • Usar el EA en una cuenta demo durante al menos tres meses.
  • Realizar backtesting y forward testing utilizando el Strategy Tester de MT5.
  • Comparar los resultados con herramientas de análisis cuantitativo gratuitas o de pago.

¿A quién está dirigido este EA?
LakshmiFX está diseñado para superar los desafíos de las empresas de trading propietario y operar en cuentas financiadas en vivo. También es adecuado para cuentas personales o institucionales.

¿Por qué LakshmiFX es gratuito?
LakshmiFX fue desarrollado para mi uso personal y para superar desafíos de empresas de trading propietario, y sigo utilizándolo con éxito. Compartir esta herramienta me hace feliz, especialmente si ayuda a otros a alcanzar sus metas en el trading.

Sin embargo, el éxito con LakshmiFX requiere:

  • Comprensión de la optimización, backtesting y forward testing en MT5.
  • Conocimiento del funcionamiento del mercado.
  • Familiaridad con indicadores como herramientas de seguimiento de tendencias, osciladores y métricas de volatilidad o ruido.
  • Habilidad para realizar análisis de carteras y simulaciones de Monte Carlo.

Debido a esta complejidad, crear un programa de formación completo para este EA está fuera del alcance del proyecto, por lo que se ofrece de manera gratuita.

Inicialmente, LakshmiFX estará restringido a cuentas de demostración. Sin embargo, si confía en su rendimiento y desea usarlo en una cuenta real, comuníquese con nosotros y le otorgaremos acceso completo sin costo. Este enfoque está diseñado para priorizar su seguridad, ya que nuestro objetivo principal es garantizar que evite cualquier riesgo de pérdidas significativas en la cuenta.

Te deseo mucho éxito
Espero que LakshmiFX sea una herramienta valiosa en tu trayectoria de trading. Con preparación y dedicación, puede desbloquear oportunidades rentables. ¡Buena suerte!

Comentarios 52
Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

Respuesta al comentario