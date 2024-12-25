LakshmiFX: Piyasada Karı Maksimize Etmek İçin Çok Yönlü Bir Expert Advisor

LakshmiFX, ticaret karlarını maksimize etmek için tasarlanmış basit ama etkili bir Expert Advisor’dır (EA). Forex çiftleri ve altın üzerinde kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Bu EA, Martingale, DCA, Martingale'siz Grid ticareti ve Hareketli Ortalama (MA), StochRSI, RSI gibi göstergelere veya bunların kombinasyonlarına dayalı ticaret stratejilerini destekler. Ayrıca, MT5’in yerleşik ekonomik takvimini kullanan isteğe bağlı bir haber filtresi sunar.

Önemli Öneriler

LakshmiFX’i gerçek bir piyasada kullanmadan önce kapsamlı testler yapılması gereklidir. Tavsiyeler:

EA’yı en az üç ay boyunca demo hesapta kullanın.

MT5 Strateji Test Cihazı kullanarak backtest ve forward test yapın.

Ücretsiz veya ücretli bir nicel analiz aracıyla sonuçları karşılaştırın.

Bu EA Kimler İçin?

LakshmiFX, prop firm sınavlarını geçmek ve gerçek fon hesaplarında çalışmak için tasarlanmıştır. Kişisel veya kurumsal fon hesapları için de uygundur.

Neden LakshmiFX Ücretsiz?

LakshmiFX, prop firm sınavlarını geçmek için geliştirdiğim bir araçtır ve hala başarıyla kullanıyorum. Bu aracı paylaşmak, başkalarının ticari hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyorsa beni mutlu eder.

Ancak, LakshmiFX’i etkin bir şekilde kullanmak için:

MT5 optimizasyonu, backtest ve forward test bilgisi,

Piyasanın işleyişi hakkında bilgi,

Trend takip araçları, osilatörler, oynaklık veya gürültü göstergeleri gibi teknik göstergelerin anlaşılması,

Portföy analizi ve Monte Carlo simülasyonları hakkında bilgi gereklidir.

Bu karmaşıklık nedeniyle, tam bir eğitim programı hazırlamak mümkün değildir, bu yüzden LakshmiFX ücretsizdir.

Başlangıçta, LakshmiFX Demo hesaplarla sınırlı olacak. Ancak, performansına güveniyorsanız ve onu Canlı bir hesapta kullanmak istiyorsanız, lütfen bize ulaşın, size ücretsiz olarak tam erişim sağlayalım. Bu yaklaşım, birincil hedefimiz önemli hesap kayıpları riskinden kaçınmanızı sağlamak olduğundan, güvenliğinizi önceliklendirmek için tasarlanmıştır.

Başarılar Dilerim

LakshmiFX’in ticaret yolculuğunuzda değerli bir araç olmasını umarım. Doğru hazırlık ve çaba ile karlı fırsatların kilidini açabilir. İyi şanslar!