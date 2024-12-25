LakshmiFx

LakshmiFX: Piyasada Karı Maksimize Etmek İçin Çok Yönlü Bir Expert Advisor

LakshmiFX, ticaret karlarını maksimize etmek için tasarlanmış basit ama etkili bir Expert Advisor’dır (EA). Forex çiftleri ve altın üzerinde kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Bu EA, Martingale, DCA, Martingale'siz Grid ticareti ve Hareketli Ortalama (MA), StochRSI, RSI gibi göstergelere veya bunların kombinasyonlarına dayalı ticaret stratejilerini destekler. Ayrıca, MT5’in yerleşik ekonomik takvimini kullanan isteğe bağlı bir haber filtresi sunar.

Önemli Öneriler
LakshmiFX’i gerçek bir piyasada kullanmadan önce kapsamlı testler yapılması gereklidir. Tavsiyeler:

  • EA’yı en az üç ay boyunca demo hesapta kullanın.
  • MT5 Strateji Test Cihazı kullanarak backtest ve forward test yapın.
  • Ücretsiz veya ücretli bir nicel analiz aracıyla sonuçları karşılaştırın.

Bu EA Kimler İçin?
LakshmiFX, prop firm sınavlarını geçmek ve gerçek fon hesaplarında çalışmak için tasarlanmıştır. Kişisel veya kurumsal fon hesapları için de uygundur.

Neden LakshmiFX Ücretsiz?
LakshmiFX, prop firm sınavlarını geçmek için geliştirdiğim bir araçtır ve hala başarıyla kullanıyorum. Bu aracı paylaşmak, başkalarının ticari hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyorsa beni mutlu eder.

Ancak, LakshmiFX’i etkin bir şekilde kullanmak için:

  • MT5 optimizasyonu, backtest ve forward test bilgisi,
  • Piyasanın işleyişi hakkında bilgi,
  • Trend takip araçları, osilatörler, oynaklık veya gürültü göstergeleri gibi teknik göstergelerin anlaşılması,
  • Portföy analizi ve Monte Carlo simülasyonları hakkında bilgi gereklidir.

Bu karmaşıklık nedeniyle, tam bir eğitim programı hazırlamak mümkün değildir, bu yüzden LakshmiFX ücretsizdir.

Başlangıçta, LakshmiFX Demo hesaplarla sınırlı olacak. Ancak, performansına güveniyorsanız ve onu Canlı bir hesapta kullanmak istiyorsanız, lütfen bize ulaşın, size ücretsiz olarak tam erişim sağlayalım. Bu yaklaşım, birincil hedefimiz önemli hesap kayıpları riskinden kaçınmanızı sağlamak olduğundan, güvenliğinizi önceliklendirmek için tasarlanmıştır.

Başarılar Dilerim
LakshmiFX’in ticaret yolculuğunuzda değerli bir araç olmasını umarım. Doğru hazırlık ve çaba ile karlı fırsatların kilidini açabilir. İyi şanslar!

İncelemeler 46
poonforce
45
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Thanks. it is taking trades during backtest with default settings. but when i attach set files it stops taking trades.

MuFan
46
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Excellent performance, highly recommended!

Nicolas Cedric Ametozion
226
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

C’est le meilleur bot de trading que j’aie jamais utilisé. J’ai dû en essayer des centaines, en acheter tout autant, et c’est le seul je dis bien le seul qui me rapporte de l’argent chaque jour et chaque mois. It's the best trading bot I've ever used. I must have tried hundreds, buy as many, and it's the only one I say the only one that brings me money every day and every month.

AadiMalik
29
AadiMalik 2025.10.15 10:09 
 

too heavy to run for backtesting, i run on demo account very good for SL only

poonforce
45
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Thanks. it is taking trades during backtest with default settings. but when i attach set files it stops taking trades.

Hour Tour Leng Hort
181
Hour Tour Leng Hort 2025.09.18 18:39 
 

MuFan
46
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Excellent performance, highly recommended!

Nicolas Cedric Ametozion
226
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

C’est le meilleur bot de trading que j’aie jamais utilisé. J’ai dû en essayer des centaines, en acheter tout autant, et c’est le seul je dis bien le seul qui me rapporte de l’argent chaque jour et chaque mois. It's the best trading bot I've ever used. I must have tried hundreds, buy as many, and it's the only one I say the only one that brings me money every day and every month.

Lydia Kwarteng
1613
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:40 
 

Benjamin Afedzie
3162
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:11 
 

great product

joehh
103
joehh 2025.06.06 03:01 
 

Should be worth thousands $$! Spent many hours finding 5-6 good setups and possibilities are endless. just need to backtest and forward test correctly and with a quant analysing tool that helps too. Testing on Demo is looking good so far.

RAJ SEKHAR
18
RAJ SEKHAR 2025.06.03 05:50 
 

I had added this to my chart but no trades was taken. Can you tell me how to use it

danieleannan
40
danieleannan 2025.05.30 00:20 
 

Karamjeet
14
Karamjeet 2025.05.23 08:05 
 

hello bro your EA checked by back testing also in demo account now i am going to put it on live account so please suggest me if any set file available or existing system will work fine...?

Shomon Robie
10651
Geliştiriciden yanıt Shomon Robie 2025.05.25 22:21
existing system will not work and you will loose money. To use this ea you need to do optimization and backtest and find your own setfile and run on demo account to feel comfortable and check if everything is working as per your plan or not. then run it on live account. Otherwise, you will loose money.
Haarpreet Singh
29
Haarpreet Singh 2025.05.15 11:26 
 

I did the registration and register my demo account ... in the Dashboard .. that's is needed seems but I don't see the trade been activated can you assist me Shomon

Shomon Robie
10651
Geliştiriciden yanıt Shomon Robie 2025.05.17 16:26
run the ea on eurusd 1 munite chart with default settings, it will open trade...make delay 0 for immediate trade.
นิธิวัตน์ กุลพินิจ
18
นิธิวัตน์ กุลพินิจ 2025.05.09 11:51 
 

Shomon Robie
10651
Geliştiriciden yanıt Shomon Robie 2025.05.09 22:30
free...for real account as well.
antoniossergio
29
antoniossergio 2025.05.09 01:16 
 

How to configure the LakshmiFX EA to operate in the Brazilian market (B3)?

como5v3ago
111
como5v3ago 2025.05.07 14:09 
 

zilby1
45
zilby1 2025.05.03 17:48 
 

Hi, Looks very promising EA tested on a Demo account, I would like to use it on a live account. Please send me instruction how to activate it on a live account. Regards, Yoram

Shomon Robie
10651
Geliştiriciden yanıt Shomon Robie 2025.05.07 08:33
Works on live...not instruction needed. U can register at the website for other basic documetations.
ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.02 01:43 
 

After customizing my personal configuration for GBPUSD M15, I’ve seen much more precise entries. It’s amazing what a tailored setup can do.Big Thanks for the developer !

Shomon Robie
10651
Geliştiriciden yanıt Shomon Robie 2025.05.02 22:11
You are welcome.
rfc FABIAN
38
rfc FABIAN 2025.04.29 20:25 
 

creo que solo es una broma, no habre ninguna operacion

Dimitar Petkov
20
Dimitar Petkov 2025.04.28 19:21 
 

Shomon Robie
10651
Geliştiriciden yanıt Shomon Robie 2025.04.30 08:30
Yes..it is ready to use on real account. and u do not have to do anything...u can register but it is optional.
b2004ross
44
b2004ross 2025.04.28 11:42 
 

I do not recommend using this product at all, because it does not work with other experts and as soon as it is launched, it closes all open positions of other experts and causes losses... and this is how it hurt me a lot.!!!

Shomon Robie
10651
Geliştiriciden yanıt Shomon Robie 2025.04.30 08:36
do not use it on real account unless you understand the functionality and do optimization with different parameters and back/forward test to validate your optimization result. after backtesting, u can run your setfile on demo account in live environment to check if your backtest result is producing same or similar output on live account. if yes, you can run on real account. Because you said, it closes other positoins, is it possible you are using same magic number for all the EAs running on you platform. Please share your expert tab, I will check if there is any bug - there could be bugs, but it is highly unlikely there is the kind you are talking about. I do not know how to use a tool, does not mean that the tool is broken!
123
İncelemeye yanıt