LakshmiFX: универсальный экспертный советник для максимизации доходности рынка





LakshmiFX — простой, но мощный экспертный советник (EA), разработанный для максимизации прибыли от торговли. Он был тщательно протестирован на валютных парах и золоте. Советник поддерживает различные торговые стратегии, включая Мартингейл, усреднение стоимости доллара (DCA), сетевую торговлю без Мартингейла и торговлю на основе индикаторов, таких как скользящие средние (MA), StochRSI, RSI или комбинации этих инструментов. Кроме того, он предлагает дополнительный фильтр новостей, использующий встроенный экономический календарь MT5.





Важные рекомендации

Перед развертыванием LakshmiFX на реальном рынке необходимо провести тщательное бэктестирование и форвардное тестирование. Рекомендуется:





Использовать советник на демо-счете не менее трех месяцев.

Проводить как бэктестирование, так и форвардное тестирование с помощью тестера стратегий MT5.

Проанализировать результаты с помощью инструмента количественного анализа (бесплатного или платного) для комплексной оценки.

Для кого этот советник?

LakshmiFX разработан для прохождения испытаний фирменных торговых фирм и работы на реальных счетах фирменных торговых фирм. Он одинаково подходит как для личных счетов, так и для счетов с институциональным финансированием.





Почему LakshmiFX бесплатный?

LakshmiFX был разработан для личного использования, чтобы успешно проходить испытания фирменных торговых фирм, и я продолжаю эффективно его использовать. Мне приятно делиться этим инструментом, особенно если он помогает другим достигать своих торговых целей.





Тем не менее, не все добьются немедленного успеха с LakshmiFX. Эффективное использование требует глубокого понимания:





Оптимизации MT5, бэктестинга и форвардного тестирования.

Механики и поведения рынка.

Таких индикаторов, как инструменты отслеживания тренда, осцилляторы и метрики на основе волатильности или шума.

Анализ портфеля и моделирование Монте-Карло.

Из-за связанных с этим сложностей разработка комплексной программы обучения для этого советника выходит за рамки этого проекта. В результате мы предлагаем LakshmiFX бесплатно.

Первоначально LakshmiFX будет ограничен демо-счетами. Однако, если вы уверены в его эффективности и хотите использовать его на реальном счете, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам полный доступ бесплатно. Такой подход призван обеспечить вашу безопасность в первую очередь, поскольку наша главная цель — гарантировать, что вы избежите любого риска значительных потерь на счете.





Желаю вам успеха

Я надеюсь, что LakshmiFX станет ценным инструментом в вашем торговом путешествии. При надлежащей подготовке и усердии он может открыть прибыльные возможности. Удачи!