LakshmiFX: универсальный экспертный советник для максимизации доходности рынка

LakshmiFX — простой, но мощный экспертный советник (EA), разработанный для максимизации прибыли от торговли. Он был тщательно протестирован на валютных парах и золоте. Советник поддерживает различные торговые стратегии, включая Мартингейл, усреднение стоимости доллара (DCA), сетевую торговлю без Мартингейла и торговлю на основе индикаторов, таких как скользящие средние (MA), StochRSI, RSI или комбинации этих инструментов. Кроме того, он предлагает дополнительный фильтр новостей, использующий встроенный экономический календарь MT5.

Важные рекомендации
Перед развертыванием LakshmiFX на реальном рынке необходимо провести тщательное бэктестирование и форвардное тестирование. Рекомендуется:

Использовать советник на демо-счете не менее трех месяцев.
Проводить как бэктестирование, так и форвардное тестирование с помощью тестера стратегий MT5.
Проанализировать результаты с помощью инструмента количественного анализа (бесплатного или платного) для комплексной оценки.
Для кого этот советник?
LakshmiFX разработан для прохождения испытаний фирменных торговых фирм и работы на реальных счетах фирменных торговых фирм. Он одинаково подходит как для личных счетов, так и для счетов с институциональным финансированием.

Почему LakshmiFX бесплатный?
LakshmiFX был разработан для личного использования, чтобы успешно проходить испытания фирменных торговых фирм, и я продолжаю эффективно его использовать. Мне приятно делиться этим инструментом, особенно если он помогает другим достигать своих торговых целей.

Тем не менее, не все добьются немедленного успеха с LakshmiFX. Эффективное использование требует глубокого понимания:

  • Оптимизации MT5, бэктестинга и форвардного тестирования.
  • Механики и поведения рынка.
  • Таких индикаторов, как инструменты отслеживания тренда, осцилляторы и метрики на основе волатильности или шума.
  • Анализ портфеля и моделирование Монте-Карло.
Из-за связанных с этим сложностей разработка комплексной программы обучения для этого советника выходит за рамки этого проекта. В результате мы предлагаем LakshmiFX бесплатно.
Первоначально LakshmiFX будет ограничен демо-счетами. Однако, если вы уверены в его эффективности и хотите использовать его на реальном счете, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам полный доступ бесплатно. Такой подход призван обеспечить вашу безопасность в первую очередь, поскольку наша главная цель — гарантировать, что вы избежите любого риска значительных потерь на счете.

Желаю вам успеха
Я надеюсь, что LakshmiFX станет ценным инструментом в вашем торговом путешествии. При надлежащей подготовке и усердии он может открыть прибыльные возможности. Удачи!
Отзывы 52
Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

Фильтр:
Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Shomon Robie
12296
Ответ разработчика Shomon Robie 2025.12.31 14:38
try again...it working now from my end.
Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

Shomon Robie
12296
Ответ разработчика Shomon Robie 2025.12.30 12:47
it works on live account. you can have accces to LakshmiFX V.20 Beta program at https://lakshmifx.com
vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

Nezo Eliot
708
Nezo Eliot 2025.12.04 02:15 
 

Once optimized for XAUUSD, it turned extremely stable. Daily profits without stress. Big respect to the developer.

BRAINDRA
16
BRAINDRA 2025.11.12 09:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2025.11.03 03:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

AadiMalik
39
AadiMalik 2025.10.15 10:09 
 

too heavy to run for backtesting, i run on demo account very good for SL only

poonforce
56
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Thanks. it is taking trades during backtest with default settings. but when i attach set files it stops taking trades.

Hour Tour Leng Hort
181
Hour Tour Leng Hort 2025.09.18 18:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

MuFan
46
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Excellent performance, highly recommended!

Nicolas Cedric Ametozion
249
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

C’est le meilleur bot de trading que j’aie jamais utilisé. J’ai dû en essayer des centaines, en acheter tout autant, et c’est le seul je dis bien le seul qui me rapporte de l’argent chaque jour et chaque mois. It's the best trading bot I've ever used. I must have tried hundreds, buy as many, and it's the only one I say the only one that brings me money every day and every month.

Lydia Kwarteng
1998
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Benjamin Afedzie
3479
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:11 
 

great product

joehh
103
joehh 2025.06.06 03:01 
 

Should be worth thousands $$! Spent many hours finding 5-6 good setups and possibilities are endless. just need to backtest and forward test correctly and with a quant analysing tool that helps too. Testing on Demo is looking good so far.

RAJ SEKHAR
18
RAJ SEKHAR 2025.06.03 05:50 
 

I had added this to my chart but no trades was taken. Can you tell me how to use it

danieleannan
40
danieleannan 2025.05.30 00:20 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Karamjeet
14
Karamjeet 2025.05.23 08:05 
 

hello bro your EA checked by back testing also in demo account now i am going to put it on live account so please suggest me if any set file available or existing system will work fine...?

Shomon Robie
12296
Ответ разработчика Shomon Robie 2025.05.25 22:21
existing system will not work and you will loose money. To use this ea you need to do optimization and backtest and find your own setfile and run on demo account to feel comfortable and check if everything is working as per your plan or not. then run it on live account. Otherwise, you will loose money.
Haarpreet Singh
29
Haarpreet Singh 2025.05.15 11:26 
 

I did the registration and register my demo account ... in the Dashboard .. that's is needed seems but I don't see the trade been activated can you assist me Shomon

Shomon Robie
12296
Ответ разработчика Shomon Robie 2025.05.17 16:26
run the ea on eurusd 1 munite chart with default settings, it will open trade...make delay 0 for immediate trade.
นิธิวัตน์ กุลพินิจ
18
นิธิวัตน์ กุลพินิจ 2025.05.09 11:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Shomon Robie
12296
Ответ разработчика Shomon Robie 2025.05.09 22:30
free...for real account as well.
antoniossergio
29
antoniossergio 2025.05.09 01:16 
 

How to configure the LakshmiFX EA to operate in the Brazilian market (B3)?

Shomon Robie
12296
Ответ разработчика Shomon Robie 2025.12.30 12:49
I dont know about Brazilian Market. But DM me, i will figure it out. By this time, you can have access to LakshmiFX V.20 beta program at https://lakshmifx.com
