LakshmiFX: un consulente esperto versatile per massimizzare la redditività del mercato

LakshmiFX è un consulente esperto (EA) semplice ma potente progettato per massimizzare i profitti di trading. È stato ampiamente testato su coppie Forex e oro. L'EA supporta varie strategie di trading, tra cui Martingala, Dollar-Cost Averaging (DCA), trading a griglia senza Martingala e trading basato su indicatori come medie mobili (MA), StochRSI, RSI o una combinazione di questi strumenti. Inoltre, offre un filtro notizie opzionale, utilizzando il calendario economico integrato di MT5.

Raccomandazioni importanti
Prima di distribuire LakshmiFX in un mercato live, sono essenziali rigorosi backtesting e forward testing. Si consiglia di:

Utilizzare l'EA su un account demo per almeno tre mesi.
Eseguire sia il backtesting che il forward testing utilizzando MT5 Strategy Tester. Analizzare i risultati utilizzando uno strumento di analisi quantitativa (gratuito o a pagamento) per una valutazione completa.

A chi è destinato questo EA? LakshmiFX è progettato per superare le sfide delle società di trading proprietarie e operare su conti di società proprietarie live. È ugualmente adatto per conti personali o conti finanziati da istituzioni.

Perché LakshmiFX è gratuito?
LakshmiFX è stato sviluppato per uso personale per superare con successo le sfide delle società di trading proprietarie e continuo a usarlo in modo efficace. Condividere questo strumento mi rende felice, soprattutto se aiuta gli altri a raggiungere i loro obiettivi di trading.

Detto questo, non tutti avranno un successo immediato con LakshmiFX. Un uso efficace richiede una solida comprensione di:

  • Ottimizzazione MT5, backtesting e forward testing, meccanica e comportamento del mercato.
  • Indicatori come strumenti di trend-following, oscillatori e metriche basate su volatilità o rumore.
  • Analisi del portafoglio e simulazioni Monte Carlo.
  • A causa delle complessità coinvolte, lo sviluppo di un programma di formazione completo per questo EA va oltre lo scopo di questo progetto.

Di conseguenza, offriamo LakshmiFX gratuitamente. Inizialmente, LakshmiFX sarà limitato ai conti Demo. Tuttavia, se ti senti sicuro delle sue prestazioni e desideri utilizzarlo su un account Live, contattaci e ti garantiremo l'accesso completo senza costi.

Questo approccio è progettato per dare priorità alla tua sicurezza, poiché il nostro obiettivo principale è garantire che tu eviti qualsiasi rischio di perdite significative dell'account.

Ti auguro successo
Spero che LakshmiFX sia uno strumento prezioso nel tuo percorso di trading. Con la giusta preparazione e diligenza, ha il potenziale per sbloccare opportunità redditizie. Buona fortuna!
Recensioni 46
poonforce
45
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Thanks. it is taking trades during backtest with default settings. but when i attach set files it stops taking trades.

MuFan
46
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Excellent performance, highly recommended!

Nicolas Cedric Ametozion
226
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

C’est le meilleur bot de trading que j’aie jamais utilisé. J’ai dû en essayer des centaines, en acheter tout autant, et c’est le seul je dis bien le seul qui me rapporte de l’argent chaque jour et chaque mois. It's the best trading bot I've ever used. I must have tried hundreds, buy as many, and it's the only one I say the only one that brings me money every day and every month.

AadiMalik
29
AadiMalik 2025.10.15 10:09 
 

too heavy to run for backtesting, i run on demo account very good for SL only

poonforce
45
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Thanks. it is taking trades during backtest with default settings. but when i attach set files it stops taking trades.

Hour Tour Leng Hort
181
Hour Tour Leng Hort 2025.09.18 18:39 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

MuFan
46
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Excellent performance, highly recommended!

Nicolas Cedric Ametozion
226
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

C’est le meilleur bot de trading que j’aie jamais utilisé. J’ai dû en essayer des centaines, en acheter tout autant, et c’est le seul je dis bien le seul qui me rapporte de l’argent chaque jour et chaque mois. It's the best trading bot I've ever used. I must have tried hundreds, buy as many, and it's the only one I say the only one that brings me money every day and every month.

Lydia Kwarteng
1613
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Benjamin Afedzie
3162
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:11 
 

great product

joehh
103
joehh 2025.06.06 03:01 
 

Should be worth thousands $$! Spent many hours finding 5-6 good setups and possibilities are endless. just need to backtest and forward test correctly and with a quant analysing tool that helps too. Testing on Demo is looking good so far.

RAJ SEKHAR
18
RAJ SEKHAR 2025.06.03 05:50 
 

I had added this to my chart but no trades was taken. Can you tell me how to use it

danieleannan
40
danieleannan 2025.05.30 00:20 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Karamjeet
14
Karamjeet 2025.05.23 08:05 
 

hello bro your EA checked by back testing also in demo account now i am going to put it on live account so please suggest me if any set file available or existing system will work fine...?

Shomon Robie
10651
Risposta dello sviluppatore Shomon Robie 2025.05.25 22:21
existing system will not work and you will loose money. To use this ea you need to do optimization and backtest and find your own setfile and run on demo account to feel comfortable and check if everything is working as per your plan or not. then run it on live account. Otherwise, you will loose money.
Haarpreet Singh
29
Haarpreet Singh 2025.05.15 11:26 
 

I did the registration and register my demo account ... in the Dashboard .. that's is needed seems but I don't see the trade been activated can you assist me Shomon

Shomon Robie
10651
Risposta dello sviluppatore Shomon Robie 2025.05.17 16:26
run the ea on eurusd 1 munite chart with default settings, it will open trade...make delay 0 for immediate trade.
นิธิวัตน์ กุลพินิจ
18
นิธิวัตน์ กุลพินิจ 2025.05.09 11:51 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Shomon Robie
10651
Risposta dello sviluppatore Shomon Robie 2025.05.09 22:30
free...for real account as well.
antoniossergio
29
antoniossergio 2025.05.09 01:16 
 

How to configure the LakshmiFX EA to operate in the Brazilian market (B3)?

como5v3ago
111
como5v3ago 2025.05.07 14:09 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

zilby1
45
zilby1 2025.05.03 17:48 
 

Hi, Looks very promising EA tested on a Demo account, I would like to use it on a live account. Please send me instruction how to activate it on a live account. Regards, Yoram

Shomon Robie
10651
Risposta dello sviluppatore Shomon Robie 2025.05.07 08:33
Works on live...not instruction needed. U can register at the website for other basic documetations.
ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.02 01:43 
 

After customizing my personal configuration for GBPUSD M15, I’ve seen much more precise entries. It’s amazing what a tailored setup can do.Big Thanks for the developer !

Shomon Robie
10651
Risposta dello sviluppatore Shomon Robie 2025.05.02 22:11
You are welcome.
rfc FABIAN
38
rfc FABIAN 2025.04.29 20:25 
 

creo que solo es una broma, no habre ninguna operacion

Dimitar Petkov
20
Dimitar Petkov 2025.04.28 19:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Shomon Robie
10651
Risposta dello sviluppatore Shomon Robie 2025.04.30 08:30
Yes..it is ready to use on real account. and u do not have to do anything...u can register but it is optional.
b2004ross
44
b2004ross 2025.04.28 11:42 
 

I do not recommend using this product at all, because it does not work with other experts and as soon as it is launched, it closes all open positions of other experts and causes losses... and this is how it hurt me a lot.!!!

Shomon Robie
10651
Risposta dello sviluppatore Shomon Robie 2025.04.30 08:36
do not use it on real account unless you understand the functionality and do optimization with different parameters and back/forward test to validate your optimization result. after backtesting, u can run your setfile on demo account in live environment to check if your backtest result is producing same or similar output on live account. if yes, you can run on real account. Because you said, it closes other positoins, is it possible you are using same magic number for all the EAs running on you platform. Please share your expert tab, I will check if there is any bug - there could be bugs, but it is highly unlikely there is the kind you are talking about. I do not know how to use a tool, does not mean that the tool is broken!
123
Rispondi alla recensione