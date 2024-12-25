LakshmiFx
- 专家
- Shomon Robie
- 版本: 1.68
- 更新: 6 七月 2025
LakshmiFX：一款多功能智能交易助手，助您实现市场盈利最大化
LakshmiFX 是一个简单但功能强大的智能交易助手（EA），旨在最大化交易利润。它已在外汇货币对和黄金市场上经过广泛测试。该 EA 支持多种交易策略，包括马丁格尔（Martingale）、定投（DCA）、无马丁格尔网格交易，以及基于移动平均线（MA）、StochRSI、RSI 或这些指标组合的交易。此外，它提供可选的新闻过滤功能，基于 MT5 内置经济日历工作。
重要建议
在将 LakshmiFX 应用于真实市场之前，需进行严格的回测和前测。建议：
- 在模拟账户上至少使用三个月。
- 使用 MT5 策略测试工具进行回测和前测。
- 使用免费或付费的量化分析工具对结果进行全面评估。
适用人群
LakshmiFX 设计用于通过资金管理公司的挑战并在真实账户上运行。它同样适用于个人账户或机构资金账户。
为什么 LakshmiFX 是免费的？
LakshmiFX 是我为自己开发的工具，成功通过了资金管理公司的挑战，并仍然在使用。共享这个工具让我感到高兴，尤其是当它能帮助其他人实现交易目标时。
然而，并非每个人都能立即从 LakshmiFX 中获益。有效使用需要具备以下知识：
- MT5 优化、回测和前测。
- 市场运作机制的理解。
- 趋势指标、振荡指标以及波动性和噪声相关指标的知识。
- 投资组合分析和蒙特卡罗模拟分析的技能。
由于涉及的复杂性，创建完整的 EA 培训课程超出了我的能力范围，因此该 EA 免费提供。
最初，LakshmiFX 将仅限于模拟账户。但是，如果您对其性能有信心并希望在真实账户上使用它，请联系我们，我们将免费授予您完全访问权限。这种方法旨在优先考虑您的安全，因为我们的主要目标是确保您避免任何重大账户损失的风险。
祝您成功
希望 LakshmiFX 能成为您交易旅程中的宝贵工具。通过适当的准备和努力，它有潜力为您开启盈利机会。祝您好运！
HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.