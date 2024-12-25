LakshmiFX：一款多功能智能交易助手，助您实现市场盈利最大化

LakshmiFX 是一个简单但功能强大的智能交易助手（EA），旨在最大化交易利润。它已在外汇货币对和黄金市场上经过广泛测试。该 EA 支持多种交易策略，包括马丁格尔（Martingale）、定投（DCA）、无马丁格尔网格交易，以及基于移动平均线（MA）、StochRSI、RSI 或这些指标组合的交易。此外，它提供可选的新闻过滤功能，基于 MT5 内置经济日历工作。

重要建议

在将 LakshmiFX 应用于真实市场之前，需进行严格的回测和前测。建议：

在模拟账户上至少使用三个月。

使用 MT5 策略测试工具进行回测和前测。

使用免费或付费的量化分析工具对结果进行全面评估。

适用人群

LakshmiFX 设计用于通过资金管理公司的挑战并在真实账户上运行。它同样适用于个人账户或机构资金账户。

为什么 LakshmiFX 是免费的？

LakshmiFX 是我为自己开发的工具，成功通过了资金管理公司的挑战，并仍然在使用。共享这个工具让我感到高兴，尤其是当它能帮助其他人实现交易目标时。

然而，并非每个人都能立即从 LakshmiFX 中获益。有效使用需要具备以下知识：

MT5 优化、回测和前测。

市场运作机制的理解。

趋势指标、振荡指标以及波动性和噪声相关指标的知识。

投资组合分析和蒙特卡罗模拟分析的技能。

由于涉及的复杂性，创建完整的 EA 培训课程超出了我的能力范围，因此该 EA 免费提供。

最初，LakshmiFX 将仅限于模拟账户。但是，如果您对其性能有信心并希望在真实账户上使用它，请联系我们，我们将免费授予您完全访问权限。这种方法旨在优先考虑您的安全，因为我们的主要目标是确保您避免任何重大账户损失的风险。

祝您成功

希望 LakshmiFX 能成为您交易旅程中的宝贵工具。通过适当的准备和努力，它有潜力为您开启盈利机会。祝您好运！