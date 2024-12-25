LakshmiFx

LakshmiFX：一款多功能智能交易助手，助您实现市场盈利最大化

LakshmiFX 是一个简单但功能强大的智能交易助手（EA），旨在最大化交易利润。它已在外汇货币对和黄金市场上经过广泛测试。该 EA 支持多种交易策略，包括马丁格尔（Martingale）、定投（DCA）、无马丁格尔网格交易，以及基于移动平均线（MA）、StochRSI、RSI 或这些指标组合的交易。此外，它提供可选的新闻过滤功能，基于 MT5 内置经济日历工作。

重要建议
在将 LakshmiFX 应用于真实市场之前，需进行严格的回测和前测。建议：

  • 在模拟账户上至少使用三个月。
  • 使用 MT5 策略测试工具进行回测和前测。
  • 使用免费或付费的量化分析工具对结果进行全面评估。

适用人群
LakshmiFX 设计用于通过资金管理公司的挑战并在真实账户上运行。它同样适用于个人账户或机构资金账户。

为什么 LakshmiFX 是免费的？
LakshmiFX 是我为自己开发的工具，成功通过了资金管理公司的挑战，并仍然在使用。共享这个工具让我感到高兴，尤其是当它能帮助其他人实现交易目标时。

然而，并非每个人都能立即从 LakshmiFX 中获益。有效使用需要具备以下知识：

  • MT5 优化、回测和前测。
  • 市场运作机制的理解。
  • 趋势指标、振荡指标以及波动性和噪声相关指标的知识。
  • 投资组合分析和蒙特卡罗模拟分析的技能。

由于涉及的复杂性，创建完整的 EA 培训课程超出了我的能力范围，因此该 EA 免费提供。

最初，LakshmiFX 将仅限于模拟账户。但是，如果您对其性能有信心并希望在真实账户上使用它，请联系我们，我们将免费授予您完全访问权限。这种方法旨在优先考虑您的安全，因为我们的主要目标是确保您避免任何重大账户损失的风险。

祝您成功
希望 LakshmiFX 能成为您交易旅程中的宝贵工具。通过适当的准备和努力，它有潜力为您开启盈利机会。祝您好运！

评分 52
Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Shomon Robie
12296
来自开发人员的回复 Shomon Robie 2025.12.31 14:38
try again...it working now from my end.
Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

Shomon Robie
12296
来自开发人员的回复 Shomon Robie 2025.12.30 12:47
it works on live account. you can have accces to LakshmiFX V.20 Beta program at https://lakshmifx.com
vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

Nezo Eliot
708
Nezo Eliot 2025.12.04 02:15 
 

Once optimized for XAUUSD, it turned extremely stable. Daily profits without stress. Big respect to the developer.

BRAINDRA
16
BRAINDRA 2025.11.12 09:48 
 

用户没有留下任何评级信息

[删除] 2025.11.03 03:51 
 

用户没有留下任何评级信息

AadiMalik
39
AadiMalik 2025.10.15 10:09 
 

too heavy to run for backtesting, i run on demo account very good for SL only

poonforce
56
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Thanks. it is taking trades during backtest with default settings. but when i attach set files it stops taking trades.

Hour Tour Leng Hort
181
Hour Tour Leng Hort 2025.09.18 18:39 
 

用户没有留下任何评级信息

MuFan
46
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Excellent performance, highly recommended!

Nicolas Cedric Ametozion
249
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

C’est le meilleur bot de trading que j’aie jamais utilisé. J’ai dû en essayer des centaines, en acheter tout autant, et c’est le seul je dis bien le seul qui me rapporte de l’argent chaque jour et chaque mois. It's the best trading bot I've ever used. I must have tried hundreds, buy as many, and it's the only one I say the only one that brings me money every day and every month.

Lydia Kwarteng
1998
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:40 
 

用户没有留下任何评级信息

Benjamin Afedzie
3479
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:11 
 

great product

joehh
103
joehh 2025.06.06 03:01 
 

Should be worth thousands $$! Spent many hours finding 5-6 good setups and possibilities are endless. just need to backtest and forward test correctly and with a quant analysing tool that helps too. Testing on Demo is looking good so far.

RAJ SEKHAR
18
RAJ SEKHAR 2025.06.03 05:50 
 

I had added this to my chart but no trades was taken. Can you tell me how to use it

danieleannan
40
danieleannan 2025.05.30 00:20 
 

用户没有留下任何评级信息

Karamjeet
14
Karamjeet 2025.05.23 08:05 
 

hello bro your EA checked by back testing also in demo account now i am going to put it on live account so please suggest me if any set file available or existing system will work fine...?

Shomon Robie
12296
来自开发人员的回复 Shomon Robie 2025.05.25 22:21
existing system will not work and you will loose money. To use this ea you need to do optimization and backtest and find your own setfile and run on demo account to feel comfortable and check if everything is working as per your plan or not. then run it on live account. Otherwise, you will loose money.
Haarpreet Singh
29
Haarpreet Singh 2025.05.15 11:26 
 

I did the registration and register my demo account ... in the Dashboard .. that's is needed seems but I don't see the trade been activated can you assist me Shomon

Shomon Robie
12296
来自开发人员的回复 Shomon Robie 2025.05.17 16:26
run the ea on eurusd 1 munite chart with default settings, it will open trade...make delay 0 for immediate trade.
นิธิวัตน์ กุลพินิจ
18
นิธิวัตน์ กุลพินิจ 2025.05.09 11:51 
 

用户没有留下任何评级信息

Shomon Robie
12296
来自开发人员的回复 Shomon Robie 2025.05.09 22:30
free...for real account as well.
antoniossergio
29
antoniossergio 2025.05.09 01:16 
 

How to configure the LakshmiFX EA to operate in the Brazilian market (B3)?

Shomon Robie
12296
来自开发人员的回复 Shomon Robie 2025.12.30 12:49
I dont know about Brazilian Market. But DM me, i will figure it out. By this time, you can have access to LakshmiFX V.20 beta program at https://lakshmifx.com
