LakshmiFX : un conseiller expert polyvalent pour maximiser la rentabilité du marché

LakshmiFX est un conseiller expert (EA) simple mais puissant conçu pour maximiser les bénéfices de trading. Il a été largement testé sur les paires de devises et l'or. L'EA prend en charge diverses stratégies de trading, notamment Martingale, Dollar-Cost Averaging (DCA), le trading en grille sans Martingale et le trading basé sur des indicateurs tels que les moyennes mobiles (MA), StochRSI, RSI ou une combinaison de ces outils. De plus, il propose un filtre d'actualités en option, utilisant le calendrier économique intégré MT5.

Recommandations importantes

Avant de déployer LakshmiFX sur un marché en direct, des tests rétrospectifs rigoureux et des tests prospectifs sont essentiels. Il est recommandé de :

Utiliser l'EA sur un compte de démonstration pendant au moins trois mois.

Effectuer à la fois des tests rétrospectifs et des tests prospectifs à l'aide du testeur de stratégie MT5. Analyser les résultats à l'aide d'un outil d'analyse quantitative (gratuit ou payant) pour une évaluation complète.

À qui s'adresse cet EA ?

LakshmiFX est conçu pour relever les défis des sociétés de trading propriétaires et fonctionner sur des comptes de sociétés propriétaires en direct. Il convient aussi bien aux comptes personnels qu'aux comptes financés par des institutions.

Pourquoi LakshmiFX est-il gratuit?

LakshmiFX a été développé pour un usage personnel afin de relever avec succès les défis des sociétés de trading propriétaires, et je continue à l'utiliser efficacement. Partager cet outil me procure de la joie, surtout s'il aide les autres à atteindre leurs objectifs de trading.

Cela dit, tout le monde ne trouvera pas un succès immédiat avec LakshmiFX. Une utilisation efficace nécessite une solide compréhension de :

Optimisation MT5, backtesting et forward testing, mécanique et comportement du marché.

Indicateurs tels que les outils de suivi de tendance, les oscillateurs et les mesures basées sur la volatilité ou le bruit.

Analyse de portefeuille et simulations de Monte Carlo.

En raison des complexités impliquées, le développement d'un programme de formation complet pour cet EA dépasse le cadre de ce projet.

Par conséquent, nous proposons LakshmiFX gratuitement. Dans un premier temps, LakshmiFX sera limité aux comptes de démonstration. Cependant, si vous avez confiance en ses performances et souhaitez l'utiliser sur un compte Live, veuillez nous contacter et nous vous accorderons un accès complet sans frais.

Cette approche est conçue pour donner la priorité à votre sécurité, car notre objectif principal est de vous assurer d'éviter tout risque de pertes de compte importantes.

Je vous souhaite du succès

J'espère que LakshmiFX sera un outil précieux dans votre parcours de trading. Avec une préparation et une diligence appropriées, il a le potentiel de débloquer des opportunités rentables. Bonne chance !