RSI PRO version

RSI PRO: Die Automatisierung einer klassischen Strategie mit Risikomanagement

Der RSI PRO Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die die Zuverlässigkeit des klassischen RSI-Indikators schätzen, aber ihre Strategie durch einen systematischen Ansatz verbessern möchten. Dieses Tool identifiziert automatisch überkaufte und überverkaufte Zonen und kann eine Positionsmittelungsmethode anwenden, um Trades unter volatilen Bedingungen zu verwalten.

Hauptmerkmale des Expert Advisors

  • RSI-basierte Strategie: Die Kernlogik des Algorithmus basiert auf den Signalen des Relative Strength Index-Oszillators, einem der bekanntesten und bewährtesten Instrumente der technischen Analyse.

  • Integrierte Positionsmanagement-Methoden: Um mit Marktschwankungen umgehen zu können, enthält der EA die Funktion, ein Raster von Aufträgen mit einem konfigurierbaren Loserhöhungskoeffizienten zu erstellen.

  • Kontrolle über Risikoparameter: Sie haben die volle Kontrolle über die wichtigsten Parameter: Handelsvolumen (fest oder als Prozentsatz der Einlage), Stop-Loss- und Take-Profit-Levels sowie Einstellungen für das Mittelwertsystem.

  • Fokus auf höhere Zeitrahmen: Der EA zeigt eine stabile Leistung auf Stunden- (H1), Vier-Stunden- (H4) und Tages-Charts (D1), wo das Marktrauschen reduziert ist und die Signale mehr Gewicht haben.

Wie er funktioniert

Der EA überwacht die Position der RSI-Linie im Verhältnis zu benutzerdefinierten Niveaus (standardmäßig 30 und 70). Sobald er ein Handelssignal erhält, wird eine erste Position eröffnet. Die weitere Entwicklung des Handels hängt von der Preisbewegung und Ihren Einstellungen ab. Bei aktivierter Mittelwertbildung kann der EA zusätzliche Orders nach einem definierten Algorithmus eröffnen, was eine flexible Verwaltung einer offenen Position ermöglicht.

Empfehlungen für die Verwendung

  • Es wird empfohlen, den H1-Zeitrahmen und darüber für Tests und den Live-Handel zu verwenden.

  • Die Einstellungen für den Lot-Multiplikator bedürfen einer sorgfältigen Überlegung und sollten vorher im Strategy Tester getestet werden.

  • Wie bei jedem Trading-Tool ist ein entscheidender Schritt das Vorwärts-Testen des EA unter verschiedenen Marktbedingungen.

Dieses Tool eignet sich für Trader, die den Handel auf Basis der klassischen RSI-Strategie automatisieren und dabei systematische Money-Management-Methoden anwenden möchten. Sie können eine kostenlose Demoversion herunterladen, um die Logik zu bewerten und den Expert Advisor anhand historischer Daten zu testen.


