RSI PRO version

RSI PRO: Automatización de una estrategia clásica con gestión del riesgo

El Asesor Experto RSI versión PRO está diseñado para operadores que valoran la fiabilidad del indicador RSI clásico pero buscan mejorar su estrategia a través de un enfoque sistemático. Esta herramienta identifica automáticamente las zonas de sobrecompra y sobreventa y puede emplear un método de promediación de posiciones para gestionar las operaciones en condiciones volátiles.

Características principales del Asesor Experto

  • Estrategia basada en RSI: La lógica central del algoritmo se basa en las señales del oscilador Relative Strength Index, una de las herramientas más conocidas y probadas en el análisis técnico.

  • Métodos integrados de gestión de posiciones: Para manejar las fluctuaciones del mercado, el EA incluye la funcionalidad de construir una parrilla de órdenes con un coeficiente de incremento de lote configurable.

  • Control de los parámetros de riesgo: Tiene control total para establecer parámetros clave: volumen de operaciones (fijo o un porcentaje del depósito), niveles de Stop Loss y Take Profit, así como ajustes para el sistema de promediación.

  • Enfoque en plazos más largos: El EA demuestra un rendimiento estable en gráficos horarios (H1), cuatrimestrales (H4) y diarios (D1), donde se reduce el ruido del mercado y las señales tienen más peso.

Cómo funciona

El EA controla la posición de la línea RSI en relación con los niveles definidos por el usuario (por defecto 30 y 70). Al recibir una señal de operación, se abre una posición inicial. El desarrollo posterior de la operación depende del movimiento del precio y de su configuración. Cuando la función de promediación está activa, el EA puede abrir órdenes adicionales de acuerdo con un algoritmo definido, lo que permite una gestión flexible de una posición abierta.

Recomendaciones de uso

  • Se recomienda utilizar el marco de tiempo H1 y superior para pruebas y operaciones en vivo.

  • Los ajustes para el multiplicador de lotes requieren una cuidadosa consideración y deben ser probados de antemano en el Probador de Estrategias.

  • Como con cualquier herramienta de trading, un paso crucial es probar el EA bajo varias condiciones de mercado.

Esta herramienta es adecuada para los operadores que buscan automatizar las operaciones basadas en la estrategia clásica del RSI aplicando métodos sistemáticos de gestión del dinero. Puede descargar una versión demo gratuita para evaluar la lógica y probar el Asesor Experto con datos históricos.


