RSI PRO version

RSI PRO: Автоматизация классической стратегии с управлением рисками

Советник RSI PRO version создан для трейдеров, которые ценят надежность классического индикатора RSI, но стремятся усилить свою стратегию за счет системного подхода. Этот инструмент автоматически определяет зоны перекупленности и перепроданности и может применять метод усреднения позиции для управления сделками в условиях волатильности.

Ключевые особенности советника

  • Стратегия на основе RSI: Алгоритм строит свою логику на сигналах осциллятора Relative Strength Index, одного из самых известных и проверенных инструментов технического анализа.

  • Встроенные методы управления позицией: Для работы с рыночными колебаниями в советник интегрирована возможность построения сетки ордеров с настраиваемым коэффициентом увеличения объема.

  • Контроль над параметрами риска: Вы самостоятельно задаете ключевые настройки: объем позиции (фиксированный или процент от депозита), уровни Stop Loss и Take Profit, а также параметры для системы усреднения.

  • Фокус на старших таймфреймах: Советник демонстрирует стабильную работу на часовых (H1), четырехчасовых (H4) и дневных (D1) интервалах, где рыночные шумы выражены меньше, а сигналы обладают большей значимостью.

Как это работает

Советник отслеживает положение линии RSI относительно заданных пользователем уровней (по умолчанию 30 и 70). При получении торгового сигнала открывается начальная позиция. Дальнейшее развитие сделки зависит от движения цены и ваших настроек. При активации функции усреднения советник может открывать дополнительные ордера по заданному алгоритму, что позволяет гибко управлять открытой позицией.

Рекомендации к использованию

  • Для тестирования и торговли рекомендуется использовать таймфреймы H1 и выше.

  • Настройки множителя для увеличения объема требуют внимательного подхода и предварительной проверки в тестере стратегий.

  • Как и при использовании любого торгового инструмента, важным этапом является предварительное тестирование советника в различных рыночных условиях.

Данный инструмент подходит для трейдеров, которые ищут способ автоматизировать торговлю по классической стратегии RSI, применяя при этом системные методы управления капиталом. Вы можете бесплатно скачать демо-версию, чтобы оценить логику работы и протестировать советник на истории.

