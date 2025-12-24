Gann fibo pro scalper
- Experten
- Mohammad Golzadeh Saravani
- Version: 10.0
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Titel: Gann Fibo Pro Skalierer
Produkt-Beschreibung:
Gann Fibo Pro Scalper ist ein professionelles Trading-Tool für Händler, die Präzision in sich schnell bewegenden Märkten suchen. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert die mathematische Kraft der Gann-Winkel mit Fibonacci-Retracement-Levels, um hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungspunkte zu identifizieren.
Der EA ist speziell für das Scalping optimiert und konzentriert sich darauf, schnelle Kursbewegungen mit einem disziplinierten Risikomanagementansatz zu erfassen.
Hauptmerkmale:
Gann & Fibonacci Integration: Verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um den Schnittpunkt von Gann-Zyklen und Fibo-Levels zu finden.
Intelligente Scalping-Logik: Entwickelt, um schnell in Trades ein- und auszusteigen und so das Marktrisiko zu minimieren.
Risiko-Management: Beinhaltet einen eingebauten Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für jeden Handel.
Trend-Erkennung: Filtert Signale basierend auf dem allgemeinen Markttrend, um die Gewinnrate zu erhöhen.
Benutzerfreundlich: Funktioniert sofort mit den Standardeinstellungen, ist aber für fortgeschrittene Benutzer vollständig anpassbar.
Empfehlungen:
Zeitrahmen: M1, M5 oder M15 (Optimiert für M5).
Paare: Die wichtigsten Währungspaare mit niedrigen Spreads (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).
Broker: Verwenden Sie einen ECN-Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.
Kontotyp: Beliebig (Hedge/Netting).