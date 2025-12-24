Titel: Gann Fibo Pro Skalierer

Produkt-Beschreibung:

Gann Fibo Pro Scalper ist ein professionelles Trading-Tool für Händler, die Präzision in sich schnell bewegenden Märkten suchen. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert die mathematische Kraft der Gann-Winkel mit Fibonacci-Retracement-Levels, um hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungspunkte zu identifizieren.

Der EA ist speziell für das Scalping optimiert und konzentriert sich darauf, schnelle Kursbewegungen mit einem disziplinierten Risikomanagementansatz zu erfassen.

Hauptmerkmale:

Gann & Fibonacci Integration: Verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um den Schnittpunkt von Gann-Zyklen und Fibo-Levels zu finden.

Intelligente Scalping-Logik: Entwickelt, um schnell in Trades ein- und auszusteigen und so das Marktrisiko zu minimieren.

Risiko-Management: Beinhaltet einen eingebauten Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für jeden Handel.

Trend-Erkennung: Filtert Signale basierend auf dem allgemeinen Markttrend, um die Gewinnrate zu erhöhen.

Benutzerfreundlich: Funktioniert sofort mit den Standardeinstellungen, ist aber für fortgeschrittene Benutzer vollständig anpassbar.

Empfehlungen:

Zeitrahmen: M1, M5 oder M15 (Optimiert für M5).

Paare: Die wichtigsten Währungspaare mit niedrigen Spreads (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).

Broker: Verwenden Sie einen ECN-Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.

Kontotyp: Beliebig (Hedge/Netting).