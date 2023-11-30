WH Fair Value Gap MT4

4.36

Erleben Sie den Handel wie nie zuvor mit unserem beispiellosen Fair Value Gap MT4-Indikator (FVG).
als der beste seiner Klasse gefeiert. Dieser MQL5-Marktindikator geht über das Gewöhnliche hinaus,
Sie bieten Händlern ein unübertroffenes Maß an Genauigkeit und Einblick in die Marktdynamik.

EA-Version: WH Fair Value Gap EA MT4
SMC-basierter Indikator: WH SMC Indicator MT4

Merkmale:

  1. Erstklassige Fair-Value-Gap-Analyse.

  2. Unterstützung für mehrere Zeitrahmen.

  3. Anpassung.

  4. Echtzeitwarnungen.

  5. Benutzerfreundliche Perfektion

  6. Nahtlose Kompatibilität

Vorteile:

  • Unübertroffene Präzision:   Treffen Sie Entscheidungen mit der Gewissheit, dass Sie den absolut besten Fair-Value-Gap-Indikator zur Hand haben.

  • Optimiertes Risikomanagement:   Identifizieren Sie Marktkorrekturen und verwalten Sie Risiken mit beispielloser Genauigkeit, indem Sie den wahren Marktwert von Vermögenswerten nutzen.

  • Vielseitigkeit vom Feinsten:   Passen Sie den Indikator an Ihren bevorzugten Handelsstil an, egal ob Daytrading, Swingtrading oder langfristiges Investieren. Passen Sie ihn nahtlos an verschiedene Zeitrahmen und Instrumente an.

  • Nachgewiesene Exzellenz:   Gestützt auf strenge Tests und eine Erfolgsbilanz mit positivem Benutzerfeedback hat unser Fair Value Gap Indicator unter verschiedenen Marktbedingungen stets die Konkurrenz übertroffen.


Bringen Sie Ihr Trading-Erlebnis mit dem Ultimate Fair Value Gap Indicator auf ein neues Niveau. Treffen Sie noch heute die kluge Entscheidung für Ihren Erfolg!

**Kontaktieren Sie mich, wenn Sie Fragen haben**


Bewertungen 29
narsi
260
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

JUAN rulfo
311
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Empfohlene Produkte
Smarter Trend Channel
Moegamat Luqmaan Titus
Indikatoren
Smarter Trendkanal Indikator Beschreibung: Der Smarter Trendkanal Indikator ist ein leistungsstarkes und anpassungsfähiges Werkzeug, das entwickelt wurde, um den Händlern zu helfen, die Haupttrends des Marktes visuell zu identifizieren, indem er dynamisch Unterstützungs- und Widerstandslinien im Preischart erstellt. Durch die Verwendung fortschrittlicher Fraktalberechnungen zeichnet der Indikator automatisch Trendlinien, die sich an die Marktbedingungen anpassen und den Händlern helfen, Durchbr
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experten
Die neue Version 8.00 ist verfügbar. In dieser Version habe ich versucht, die Wünsche der Benutzer zu berücksichtigen. Jeder von Ihnen kann sich auch an der Verbesserung dieses Beraters beteiligen. In den Standardeinstellungen eröffnet der Advisor Trades, wenn der Extremum-Punkt des Standardindikators Zigzag durchbrochen wird. Wenn der obere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er ein Kaufgeschäft, und wenn der untere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er e
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indikatoren
Das Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4 ist ein kostenloses Add-On und eine großartige Bereicherung für Ihren Matrix Arrow Indicator MT4 . Es zeigt das aktuelle Matrix Arrow Indicator MT4 -Signal für 5 benutzerdefinierte Zeitrahmen und für insgesamt 16 veränderbare Symbole/Instrumente. Der Benutzer hat die Möglichkeit, jeden der 10 Standardindikatoren, aus denen der Matrix Arrow Indicator MT4 besteht, zu aktivieren/deaktivieren. Alle der 10 Standardindikatorattribute sind ebenfalls
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Easy Pips Maker
Andrei Gerasimenko
4 (4)
Indikatoren
Der empfohlene Zeitrahmen ist H1! Der Indikator hat zwei Arten von Signalen. Es handelt sich um ein Signal zur Eröffnung einer Position, wenn ein Pfeil erscheint. Der Preis verlässt den Kanal Im ersten Fall bildet der Indikator Pfeile, die auf dem konstruierten Kanal und den Bollinger Bändern der letzten Jahre basieren. In einem anderen Fall kann der Händler handeln, wenn der Kurs den Kanal gerade verlassen hat. Wenn der Preis höher ist als der Kanal - wir verkaufen. Wenn der Preis niedriger
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indikatoren
Der MACD-Indikator in MetaTrader 4/5 sieht anders aus als der MACD in den meisten anderen Charting-Programmen. Das liegt daran, dass die MetaTrader 4/5-Version des MACD die MACD-Linie als Histogramm anzeigt, während sie traditionell als Linie dargestellt wird. Darüber hinaus berechnet die MetaTrader 4/5-Version die Signallinie mit Hilfe eines SMA, während sie laut MACD-Definition ein EMA sein sollte. Die MetaTrader 4/5-Version berechnet auch kein echtes MACD-Histogramm (die Differenz zwischen de
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte AufAb Ziel GJ Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert . Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie
FREE
Currency Index Project GBP
Simone Guidarini
1 (1)
Indikatoren
GBP INDEX Das Währungsindex-Projekt ist EIN Teil einer gründlichen Devisenstudie. Viele Menschen kennen nicht die theoretische Grundlage, die die Entwicklung der Wechselkurse auf dem Markt bestimmt. Mit diesem Instrumentarium können Sie einen vollständigeren Überblick über den gesamten Markt gewinnen, indem Sie nicht nur die einzelne Währung einer Börse analysieren, sondern alle Wechselkurse, aus denen sich diese Währung zusammensetzt, indem Sie ein einziges Fenster betrachten! Der Indikator s
FREE
ZhiBiQuShi MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
Dieses ZhiBiQuShi-Werkzeug ist für alle Sorten geeignet und für mehr als 5 Minuten geeignet. Es ist ein gutes Werkzeug zur Beurteilung von Trends! Der Preis ist ein Abwärtstrend unter den zwei Linien, und der Preis ist ein Aufwärtstrend über den zwei Linien. BESCHREIBUNG DER EINSTELLUNGEN till_breakeven_rate: Legt fest, wie genau der Kanal dem Preis folgen wird, bis der Trade einen ausgeglichenen Wert hat. EMPFEHLEN 1 space1: Bestimmt die Breite des Kanals vom Beginn eines Handels, bis de
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator ist sehr nützlich für Daytrader oder kurzfristige Trader. Sie brauchen die Anzahl der Pips nicht manuell zu berechnen. Schauen Sie einfach auf den Chart und Sie werden die virtuelle Take Profit / virtuelle Stop Loss Ziellinie sehen und einschätzen, ob der Einstiegspunkt machbar ist, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen oder nicht. Geben Sie die beabsichtigten Take Profit / Stop Loss Pips für Ihren Handel ein. Der Indikator zeigt die virtuellen Take Profit- und Stop Loss -Lin
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indikatoren
Ein Trendindikator auf der Grundlage des Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden. Der Hull Moving Average ist eine verbesserte Variante des gleitenden Durchschnitts, die den Zeitpunkt der Trendumkehr recht genau anzeigt. Er wird häufig als Signalfilter verwendet. Durch die Kombination von zwei Arten von gleitenden Hull-Durchschnitten können diese Vorteile besser genutzt werden: Der HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während der HMA mit einer schnellen Periode die kurzfr
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. VERSION MT5 -   Weitere nützliche Indikatoren Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kom
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Indikatoren
Der StrikePin-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um Trendumkehrungen zu erkennen und optimale Markteinstiege zu finden. Der StrikePin-Indikator basiert auf dem Pin-Bar-Muster, einem Price-Action-Umkehrmuster. Ein Einstiegssignal in einem Trendmarkt kann einen sehr wahrscheinlichen Einstieg und ein gutes Risiko-Ertrags-Szenario bieten. Seien Sie vorsichtig: Der Indikator malt nach, da er nach Höchst- und Tiefstständen sucht. Sie sollten ihn nicht für Experten
FREE
Retracement MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indikatoren
Der Retracement-Indikator zeigt die aktuellen und historischen Hoch-, Tief- und Mittelwerte an. Optional kann er auch die wichtigsten Retracement-Niveaus anzeigen. Alle diese Niveaus bilden zusammen die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Daher ist es für jede Art von Händler unerlässlich, sie zu kennen. Niveaus Hoch Niedrig Mittelwert 76,4 % 61,8 % 38,2 % 23,6 % Wichtigste Merkmale Der Indikator zeigt die aktuellen Niveaus von High, Low, Mid und ausgewählten Retracements an. Vie
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indikatoren
Schauen Sie sich meine kostenpflichtigen Tools an, sie funktionieren großartig und ich teile Ea's, die auf ihnen basieren, kostenlos bitte bewerten Der Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index)-Indikator ist ein neuartiges Handelsinstrument, das es Händlern ermöglicht, RSI-Messwerte aus zwei verschiedenen Zeitrahmen auf einem einzigen Chart zu überwachen. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es Händlern, potenzielle Trendbestätigungen und Divergenzen effektiver zu erkennen. So könnte ein Hä
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Toby-Strategie >> Die Mutterkerze, die eine größere Spanne hat als die vorherigen sechs Kerzen. Eine vertikale Linie zeigt die letzte Toby-Kerze mit den Zielen, die oben und unten angezeigt werden. Bei der Strategie geht es darum, dass der Schlusskurs außerhalb der Spanne der Toby-Kerze liegt, um die 3 Ziele zu erreichen, wobei das wahrscheinlichste Ziel das Ziel 1 ist, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gewinne zurückhalten und Ihren Stop-Loss verwalten.
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indikatoren
Erobern Sie die Märkte mit dem Triple Threat Signal ! Haben Sie genug von Signalen, die Sie im Ungewissen lassen? Wir stellen Ihnen das Triple Threat Signal vor, den intelligenten Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes, vielschichtiges System, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Vertrauen verlangen. Warum Sie das Triple Threat Signal brauchen
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Was ist der Schaff Trend Cycle? Der Schaff Trend Cycle (STC) ist ein Oszillator-Indikator, der entwickelt wurde, um Trendwechsel frühzeitig zu erkennen. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem MACD kombiniert der STC zyklische Marktbewegungen mit Momentum, um den Beginn und das Ende eines Trends klarer darzustellen. Hauptmerkmale Klare Trendwendesignale: Die Zykluslinie steigt bei Aufwärtstrends und fällt bei Abwärtstrends. Rauschunterdrückung in Seitwär
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indikatoren
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY   WITH THIS INDICATOR.   Triple RSI   is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is   to keep it simple, the simpler the better . The   triple RSI   strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, i
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Currency Index Project EUR
Simone Guidarini
Indikatoren
EUR INDEX Das Währungsindex-Projekt ist EIN Teil einer gründlichen Devisenstudie. Viele Menschen kennen die theoretische Grundlage nicht, die die Wechselkurse auf dem Markt bewegt. Mit diesem Instrumentarium werden Sie in der Lage sein, einen vollständigeren Blick auf den gesamten Markt zu werfen, indem Sie nicht nur die einzelne Währung einer Börse analysieren, sondern alle Wechselkurse, aus denen sich diese Währung zusammensetzt, indem Sie ein einziges Fenster betrachten! Der Indikator stell
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indikatoren
Der Indikator muss im gleichen Ordner wie Dash abgelegt werden, um den Alarmfilter mit Heiken Aish zu aktivieren. Nachdem Sie den Indikator heruntergeladen haben, kopieren Sie ihn in denselben Ordner, damit Dash den Indikator lesen kann. Es ist nicht notwendig, den Indikator in den Chart einzufügen. Dies dient nur dazu, dass Dash nach Signalen sucht und die Kauf- und Verkaufsrichtung des Indikators anzeigt. Prüfen Sie, ob der Pfad des Indikators in Dash korrekt ist.
FREE
GS spread
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Der Indikator berechnet den aktuellen Spread für jeden Tick nach der Formel Spread=(ASK-BID)/Point. In einem separaten Fenster werden die Veränderungen der Spread-Grenzen im Zeitrahmen ab dem Datum des Beitritts des Indikators angezeigt. Es werden zwei Linien angezeigt, die den minimalen und maximalen Spread-Werten entsprechen. Das Fenster des Indikators passt sich ab dem Zeitpunkt der Einführung selbständig an die Mindest- und Höchstwerte an. Die Minimal- und Maximalwerte für die gesamte Betrie
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikator mit Set-Datei ist im Komment
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.45 (11)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indikatoren
Aufschlüsselung der Preisniveaus, erweiterte Statistiken, TakeProfit-Berechnung und 3 Arten von Benachrichtigungen. Vorteile: Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse nicht neu Signal ausschließlich am Ende der Kerze Filteralgorithmus für falsche Aufschlüsselung Es passt gut zu jeder Trendstrategie. Funktioniert mit allen Tools und Zeitreihen Handbuch und Anleitung ->   HIER   / Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER Wie man mit dem Indikator handelt Handeln Sie mit AW Breakout Catcher in nur dr
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Weitere Produkte dieses Autors
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Indikatoren
Erleben Sie den Handel wie nie zuvor mit unserem beispiellosen Fair Value Gap MT5-Indikator (FVG). als der beste seiner Klasse gefeiert. Dieser MQL5-Marktindikator geht über das Gewöhnliche hinaus, Sie bieten Händlern ein unübertroffenes Maß an Genauigkeit und Einblick in die Marktdynamik. EA-Version:   WH Fair Value Gap EA MT5 SMC-basierter Indikator:   WH SMC Indicator MT5 Merkmale: Erstklassige Fair-Value-Gap-Analyse. Unterstützung mehrerer Zeitrahmen. Anpassung. Echtzeitwarnungen. Benutze
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Experten
Wir stellen unseren hochmodernen Expert Advisor (EA) vor, der auf dem hochwirksamen Fair Value Gap Indicator basiert. Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktineffizienzen zu identifizieren und auszunutzen. So stellen Sie sicher, dass Sie jede Handelsmöglichkeit nutzen. KONTAKTIEREN SIE MICH   nach dem Kauf für die Bedienungsanleitung (.pdf) MT4-Version:   WH Fair Value Gap EA MT4 Hauptmerkmale: Automatisierter
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indikatoren
Willkommen beim Twin Peak Indicator MT5 --(Double Top/Bottom)-- Der Double Top and Bottom Indicator ist ein technisches Analysetool zur Identifizierung potenzieller Umkehrmuster auf dem Markt. Es identifiziert Bereiche, in denen der Preis zwei aufeinanderfolgende Höchst- oder Tiefststände nahezu gleicher Höhe erreicht hat, gefolgt von einer Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung. Dieses Muster deutet darauf hin, dass der Markt an Schwung verliert und möglicherweise für eine Trendumkeh
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Fibonacci-Levels manuell in Ihre Diagramme einzutragen? Suchen Sie nach einer bequemen und effizienten Möglichkeit, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Ihrem Handel zu identifizieren? Suchen Sie nicht weiter!   Wir stellen Ihnen DrawFib Pro vor, den ultimativen MetaTrader 5-Indikator, der automatische   Fibonacci-   Level   durchführt       Es greift auf Ihre Diagramme zurück und gibt rechtzeitige Warnungen aus, wenn diese Werte überschritten werden. Mit DrawFib
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test   The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren   Testergebnissen an. Fragen? Bitte   fragen Sie einfach. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:   Öffnen Sie Kauf- und V
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indikatoren
Willkommen beim Advanced Gartley Pattern Recognition Indicator Dieser Indikator erkennt Gartley-Muster basierend auf HH und LL der Preisstruktur und Fibonacci-Niveaus, und wenn bestimmte Fib-Niveaus erreicht werden, zeigt der Indikator das Muster auf dem Diagramm an. MT4-Version:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Dieser Indikator ist Teil der   Combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , die die gesamte Mustererkennung umfasst.** Merkmale : Erweiterter Algorithmus zur Erkennung des Gartley-Mu
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen zum ultimativen Smart Money Concepts Indikator, dieser Indikator ist ein All-in-One-Paket, das einzige, was Sie brauchen, um alle Smart Money Concepts an einem Ort mit interaktivem fortgeschrittenem Gui-Panel mit allen Funktionen und Anpassungen, die Sie benötigen, zu befähigen. MT4 Version : WH SMC Indikator MT4 *Dieser Preis gilt für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren . Eigenschaften: Hauptabschnitt: Benutzerfreundliches Panel (GUI): Der Indikator wurde für Händler aller Erfahru
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Utilitys
Nutzen Sie die Möglichkeiten der synchronisierten Chartanalyse mit Chart Sync, Ihrer ultimativen Lösung für die Harmonisierung technischer Objekte über mehrere Charts auf demselben Handelssymbol. ChartsSync Pro MT5 ist ein bahnbrechendes MetaTrader 5-Dienstprogramm, das Ihren Trading-Workflow rationalisiert, die Analysepräzision verbessert und Ihre Trading-Entscheidungen verstärkt. Merkmale: Mühelose Objekt-Synchronisation. Multi-Chart-Harmonie. Benutzerfreundliches Interface. Updates in Echt
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Fibonacci-Levels manuell in Ihre Diagramme einzutragen? Suchen Sie nach einer bequemen und effizienten Möglichkeit, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Ihrem Handel zu identifizieren? Suchen Sie nicht weiter!   Wir stellen Ihnen DrawFib Pro vor, den ultimativen MetaTrader 4-Indikator, der automatische   Fibonacci-   Level   durchführt       Es greift auf Ihre Diagramme zurück und gibt rechtzeitige Warnungen aus, wenn diese Werte überschritten werden. Mit DrawFib
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Steigern Sie Ihre Handelspräzision mit dem   WH   Trading Sessions MT5-   Indikator für MetaTrader 5! Dieses leistungsstarke Tool hilft Ihnen, wichtige Marktsitzungen mühelos zu visualisieren und zu verwalten. Basierend   auf:   WH SMC Indicator MT5 MT4-Version:   WH Trading Sessions MT4 Hauptmerkmale: Interaktives GUI-Panel   – Einfaches Auswählen und Umschalten zwischen Handelssitzungen   in Asien, London und New York   . Anpassbare Warnungen und Einstellungen   – Passen Sie den Indikator
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT4 – (ABCD-Muster) –     Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA-Versio
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test     The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren Tests an       Ergebnisse. Fragen? Bitte wenden Sie sich an       fragen. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:      
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem berühmten fraktalen Indikator, bietet jedoch viele Anpassungsmöglichkeiten   und Flexibilität. Dies ist ein leistungsstarkes Tool zur Identifizierung von Trendumkehrungen und zur Maximierung Ihres Gewinnpotenzials. Mit seinen erweiterten Funktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist es die ultimative Wahl für Händler aller Erfahrungsstufen. MT5-Version:   Ultimate Fractals MT5 Merkmale : Anpassbare Anzahl fraktaler Kerzen. Umkehrlinien. Anpassbare Eins
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem berühmten fraktalen Indikator, bietet jedoch viele Anpassungsmöglichkeiten   und Flexibilität. Dies ist ein leistungsstarkes Tool zur Identifizierung von Trendumkehrungen und zur Maximierung Ihres Gewinnpotenzials. Mit seinen erweiterten Funktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist es die ultimative Wahl für Händler aller Erfahrungsstufen. MT4-Version:   Ultimate Fractals MT4 Merkmale : Anpassbare Anzahl fraktaler Kerzen. Umkehrlinien. Anpassbare Eins
FREE
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Experten
Wir stellen unseren hochmodernen Expert Advisor (EA) vor, der auf dem hochwirksamen Fair Value Gap Indicator basiert. Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktineffizienzen zu identifizieren und auszunutzen. So stellen Sie sicher, dass Sie jede Handelsmöglichkeit nutzen. KONTAKTIEREN SIE MICH   nach dem Kauf für die Bedienungsanleitung (.pdf) MT5-Version:   WH Fair Value Gap EA MT5 Hauptmerkmale: Automatisierter  
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indikatoren
Erschließen Sie eine neue Dimension des Handels mit unserem hochmodernen MQL5-Indikator, Range BreakOut MT5 Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Preisbewegungen zu erkennen und zu nutzen, wenn sie aus festgelegten Bereichen ausbrechen. Es bietet Ihnen die Präzision und das Vertrauen, die Sie brauchen, um in der dynamischen Welt der Finanzmärkte erfolgreich zu sein. MT4-Version   :   WH Range BreakOut MT4 Merkmale: Präzise Entfernungserkennung. Mehrere Symbole und mehrere Zeitrahme
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Dreizeiliger Strike-Indikator       für MetaTrader 4 (MT4). Dieses fortschrittliche Tool soll Ihnen helfen, potenzielle Umkehrungen auf dem Markt präzise und einfach zu erkennen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Händler sind, dieser Indikator kann Ihre Handelsentscheidungen verbessern und Ihre Gewinne maximieren. Contact me after purchase for guidance  Hauptmerkmale: Präzise Umkehrsignale   : Erkennen Sie potenzielle Trendumkehrungen anhand des Dreilinien-Strike-Musters, einer bewährten Can
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim Advanced Gartley Pattern Recognition Indicator Dieser Indikator erkennt Gartley-Muster basierend auf HH und LL der Preisstruktur und Fibonacci-Niveaus, und wenn bestimmte Fib-Niveaus erreicht werden, zeigt der Indikator das Muster auf dem Diagramm an. MT5-Version:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Dieser Indikator ist Teil von   Combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , einschließlich der gesamten Mustererkennung.** Merkmale : Erweiterter Algorithmus zur Erkennung des Ga
FREE
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Handelspräzision mit dem       WH   Handelssitzungen MT4       Indikator für MetaTrader 4! Dieses leistungsstarke Tool hilft Ihnen, wichtige Marktsitzungen mühelos zu visualisieren und zu verwalten. Basierend auf:   WH SMC Indicator MT4 MT5-Version:   WH Trading Sessions MT5 Hauptmerkmale: Interaktives GUI-Panel       – Einfaches Auswählen und Umschalten zwischen       Asien, London und New York       Handelssitzungen. Anpassbare Warnungen und Einstellungen       – Passen
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
Indikatoren
Sind Sie es leid, profitable Markttrends zu verpassen? Wünschen Sie sich ein zuverlässiges Tool, das Trendfortsetzungen präzise und genau erkennen kann? Suchen Sie nicht weiter! Unser Trendfortsetzungsindikator soll Ihre Handelsstrategie stärken und Ihnen helfen, immer einen Schritt voraus zu sein. Der Trendfortsetzungsindikator ist ein leistungsstarkes Tool, das speziell entwickelt wurde, um Händlern bei der Identifizierung und Bestätigung von Trendfortsetzungsmustern auf verschiedenen Finan
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Erschließen Sie eine neue Dimension des Handels mit unserem hochmodernen MQL4-Indikator, Range BreakOut MT4 Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Preisbewegungen zu erkennen und zu nutzen, wenn sie aus festgelegten Bereichen ausbrechen. Es bietet Ihnen die Präzision und das Vertrauen, die Sie brauchen, um in der dynamischen Welt der Finanzmärkte erfolgreich zu sein. MT5-Version   :   WH Range BreakOut MT5 Merkmale: Präzise Entfernungserkennung. Mehrere Symbole und mehrere Zeitr
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Auto Trendline vor, den innovativen MT5-Indikator, der das Zeichnen von Trendlinien in Ihren Diagrammen automatisiert. Verabschieden Sie sich von der mühsamen und zeitaufwändigen Aufgabe, Trendlinien manuell zu zeichnen, und lassen Sie Auto Trendline die Arbeit für Sie erledigen! *Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Ihnen    Anweisungen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu senden. Mit seinem fortschrittlichen Algorithmus erkennt und zeichnet Auto Trendline automatis
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experten
Nutzen Sie das Potenzial des Breakout-Tradings mit   Range Breakout EA,   einem Expertenberater, der sorgfältig darauf ausgelegt ist, Marktspannen präzise und zuverlässig zu identifizieren und zu handeln. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Standardeingaben für       EURUSD – H1   . Hauptmerkmale: Dynamische Bereichserkennung:   Identifiziert automatisch Marktbereiche basierend auf Ihren bevorzugten Zeitrahmen und Schlüsselebenen. Logik zur Bestätigu
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen beim Orderblock-Indikator - Ihrer Komplettlösung zur Identifizierung von Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Orderblöcke , BOS (Break of Structure) und CHOCH (Change of Character) . Dieses auf Präzision und Schnelligkeit ausgelegte Tool verschafft Ihnen einen Vorsprung beim Erkennen potenzieller Umkehr- und Fortsetzungszonen, genau wie die Profis. Merkmale: Automatische Erkennung von Orderblöcken: Identifiziert mühelos gültige bullische und bearische Orderblöcke anhand der Prei
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Erkennungsindikator für harmonische Muster Das Gartley-Muster, das Bat-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysetools, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte im Markt zu identifizieren. Unser ultimativer Indikator zur Erkennung harmonischer Muster ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muster in Echtzeit zu identifizieren. Mit unserem ultimativen Erkenn
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen beim Twin Peak Indicator MT4 --(Double Top/Bottom)-- Der Double Top and Bottom Indicator ist ein technisches Analysetool zur Identifizierung potenzieller Umkehrmuster auf dem Markt. Es identifiziert Bereiche, in denen der Preis zwei aufeinanderfolgende Höchst- oder Tiefststände nahezu gleicher Höhe erreicht hat, gefolgt von einer Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung. Dieses Muster deutet darauf hin, dass der Markt an Schwung verliert und möglicherweise für eine Trendumkeh
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Auto Trendline vor, den innovativen MT4-Indikator, der das Zeichnen von Trendlinien in Ihren Diagrammen automatisiert. Verabschieden Sie sich von der mühsamen und zeitaufwändigen Aufgabe, Trendlinien manuell zu zeichnen, und lassen Sie Auto Trendline die Arbeit für Sie erledigen! *Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Ihnen    Anweisungen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu senden. Mit seinem fortschrittlichen Algorithmus erkennt und zeichnet Auto Trendline automat
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Sind Sie es leid, profitable Markttrends zu verpassen? Wünschen Sie sich ein zuverlässiges Tool, das Trendfortsetzungen präzise und genau erkennen kann? Suchen Sie nicht weiter! Unser Trendfortsetzungsindikator soll Ihre Handelsstrategie stärken und Ihnen helfen, immer einen Schritt voraus zu sein. Der Trendfortsetzungsindikator ist ein leistungsstarkes Tool, das speziell entwickelt wurde, um Händlern bei der Identifizierung und Bestätigung von Trendfortsetzungsmustern auf verschiedenen Finan
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Candles Fusion ist ein leistungsfähiger MT4-Indikator , der Ihre Handelsanalyse verbessert, indem er Kerzen mit höherem Zeitrahmen auf dem aktuellen Zeitrahmen anzeigt. Diese einzigartige Funktion bietet Händlern einen umfassenden Überblick über das Kursgeschehen in verschiedenen Zeitrahmen und ermöglicht es ihnen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Merkmale: Multi-Timeframe-Overlay. Anpassbare Timeframe-Auswahl. Übersichtliche Visualisierung und farbige Kerzenauswahl . Aktualisierun
Auswahl:
narsi
260
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

Israel Alcántara
18
Israel Alcántara 2025.06.11 08:17 
 

Muy bueno, añadiendo algún indicador de tendencias llega a ser muy efectivo.

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:51 
 

ГЭП не показывает

Wissam Hussein
98898
Antwort vom Entwickler Wissam Hussein 2025.05.14 05:56
If you have issues contact me first , thank you.
JUAN rulfo
311
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Wxl5470001
38
Wxl5470001 2025.03.14 16:06 
 

很好的指标了

Frank Paetsch
7550
Frank Paetsch 2025.03.14 07:32 
 

good.

Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:20 
 

woking fine with my mt4. i don't know why people not put comment on this indicator;

Magnus Thomsen
34
Magnus Thomsen 2024.11.27 18:45 
 

not working on build 1420

[Gelöscht] 2024.11.11 17:15 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 17:08 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 17:00 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:53 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:36 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:27 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 16:17 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 15:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.11 15:38 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2024.11.04 08:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

12
Antwort auf eine Rezension