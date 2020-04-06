Bella EA

BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD

Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios.

ElBELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturarrupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios.

Con untrailing stop incorporado y una lógica de cierre parcial de beneficios, el EA ayuda a asegurar las ganancias al tiempo que reduce la exposición al riesgo. El sistema está optimizado paraEURUSD H1 y viene listo para usar, sin necesidad de configuraciones complejas.

Características principales

  • Totalmente automatizado - No es necesario operar manualmente.

  • Lógica de entrada de ruptura - Opera en máximos y mínimos clave para capturar movimientos fuertes.

  • SL & TP incorporados - Stop-loss y take-profit se colocan con cada operación.

  • Trailing Stop inteligente - Bloquea los beneficios mientras permite que las operaciones se ejecuten.

  • Gestión del riesgo - Tamaño de lote ajustable para adaptarse a su cuenta.

  • Cobertura y compensación - Funciona con ambos tipos de cuenta.

  • No Grid, No Martingale - Enfoque de ruptura más seguro.

Optimización y Recomendaciones

  • Instrumento: EURUSD

  • Plazo: H1

  • Depósito Mínimo: $50

  • Requisitos del broker: Spreads bajos , Zero Spreads, comisión baja, ejecución de alta calidad.

  • Alojamiento: VPS o servidor de baja latencia recomendado.

  • Consejo sobre Riesgos: Siempre pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Cómo funciona

  1. Identifica máximos y mínimos recientes.

  2. Coloca órdenes pendientes por encima de la resistencia o por debajo del soporte.

  3. Activa las operaciones cuando se produce la ruptura.

  4. Gestiona posiciones con trailing stop y cierre parcial opcional.

📌 Para soporte o preguntas, por favor contáctame a través delsistema de mensajería MQL5.

Por qué elegir BELLA EA

✅ Configuración predeterminada lista para usar para EURUSD H1.
✅ Captura movimientos de tendencia con un riesgo mínimo.
✅ Protege el capital con SL y TP incorporados.
✅ Perfecto para operadores que prefieren estrategias de ruptura simples.

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
Autor: KALIFX
Versión: Última versión

IMPORTANTE: ¡Echa un vistazo a nuestro sitio usando el enlace en mi perfil para encontrar otrosindicadores y EAsGRATIS!

