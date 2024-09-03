Nach dem Kauf, wenn Sie wirklich wie dieser Roboter, können Sie EA Interceptor kostenlos erhalten! Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen zu diesem BONUS!

EA TOP G ist ein Multi-Währungs-Expert Advisor, der auf Trendfolge basiert. Er verwendet ein Hedge-System mit einem sehr guten Risikomanagement. Er ist ein idealer Kandidat für CENT-Konten und große Guthaben.

Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das sich auf Hedge stützt, um sicherzustellen, dass Ihr Konto gut wächst.

Er handelt eine beeindruckende Anzahl von 10 Devisenpaaren , um Ihr Kontoportfolio zu diversifizieren.



Der EA kann im Backtesting getestet werden, aber die Ergebnisse werden nicht genau sein. Die Hauptstrategie des EA beruht darauf, jedes Devisenpaar zu scannen und den Handel mit denjenigen zu vermeiden, die über einen langen Zeitraum nicht profitabel sind. Wenn der Markt wieder günstig ist, wird er diese Paare wieder zulassen. Diese spezielle Funktion kann nicht rückgetestet werden.

Empfehlung an Ihren Broker Ein Mindesthebel von: 1:500

Eine Mindesteinlage von 500 $ ( Wenn Sie nicht über diesen Betrag verfügen, können Sie uns kontaktieren und wir geben Ihnen den Link eines regulierten Brokers, bei dem Sie mit einem CENT-Konto handeln können, auf das Sie 10 $ einzahlen können)

Ein Standard-Konto ist ausreichend, wenn Sie nicht für jede Losgröße eine Kommission zahlen möchten. Der EA ist nicht von Spreads betroffen.

Hedge muss mit Ihrem Broker akzeptiert werden Scalper Modus (Riskant)

Zeitrahmen: M1

Einstellungen: Standardeinstellungen

10 Forex-Paare: EURUSD,USDCAD,AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD,AUDUSD,GBPCAD,EURGBP,NZDUSD,GBPUSD

Guthaben: 3.000 $, wenn Sie alle 10 Forex-Paare für eine optimale Diversifizierung nutzen möchten.

Nachrichtenfilter: Der Roboter benötigt keinen Schutz durch einen Nachrichtenfilter.

Ein Chart-Setup: Wenn Sie den EA nur an einen einzigen Chart von EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen anhängen, wird er alle 17 Forex-Paare handeln.

Zeitrahmen: M15

M15 Einstellungen: Ändern Sie den Smart Distance-Modus auf Signal





Handbuch:Hier klicken