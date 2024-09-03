EA Top G

Nach dem Kauf, wenn Sie wirklich wie dieser Roboter, können Sie EA Interceptor kostenlos erhalten! Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen zu diesem BONUS!

EA TOP G ist ein Multi-Währungs-Expert Advisor, der auf Trendfolge basiert. Er verwendet ein Hedge-System mit einem sehr guten Risikomanagement. Er ist ein idealer Kandidat für CENT-Konten und große Guthaben.

Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das sich auf Hedge stützt, um sicherzustellen, dass Ihr Konto gut wächst.
Er handelt eine beeindruckende Anzahl von 10 Devisenpaaren , um Ihr Kontoportfolio zu diversifizieren.

    Der EA kann im Backtesting getestet werden, aber die Ergebnisse werden nicht genau sein. Die Hauptstrategie des EA beruht darauf, jedes Devisenpaar zu scannen und den Handel mit denjenigen zu vermeiden, die über einen langen Zeitraum nicht profitabel sind. Wenn der Markt wieder günstig ist, wird er diese Paare wieder zulassen. Diese spezielle Funktion kann nicht rückgetestet werden.

      Empfehlung an Ihren Broker

      • Ein Mindesthebel von:1:500
      • Eine Mindesteinlage von 500 $ ( Wenn Sie nicht über diesen Betrag verfügen, können Sie uns kontaktieren und wir geben Ihnen den Link eines regulierten Brokers, bei dem Sie mit einem CENT-Konto handeln können, auf das Sie 10 $ einzahlen können)
      • Ein Standard-Konto ist ausreichend, wenn Sie nicht für jede Losgröße eine Kommission zahlen möchten. Der EA ist nicht von Spreads betroffen.
      • Hedge muss mit Ihrem Broker akzeptiert werden

      Scalper Modus (Riskant)

      • Zeitrahmen: M1
      • Einstellungen: Standardeinstellungen
      • 10 Forex-Paare: EURUSD,USDCAD,AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD,AUDUSD,GBPCAD,EURGBP,NZDUSD,GBPUSD
      • Guthaben: 3 .000 $ , wenn Sie alle 10 Forex-Paare für eine optimale Diversifizierung nutzen möchten.
      • Nachrichtenfilter: Der Roboter benötigt keinen Schutz durch einen Nachrichtenfilter.
      • Ein Chart-Setup: Wenn Sie den EA nur an einen einzigen Chart von EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen anhängen, wird er alle 17 Forex-Paare handeln.
      Standardmodus (Stabil)
      • Zeitrahmen: M15
      • Einstellungen: Ändern Sie den Smart Distance-Modus auf Signal

        Solomon_70
        207
        Solomon_70 2025.11.12 23:50 
         

        Хороший советник,торгует уже две недели пока все нормально, главное следить за рисками, не гнаться за прибылью. Хорошая поддержка.

        Silver Trader
        338
        Silver Trader 2025.03.26 16:27 
         

        One of the best bots in the market!

        rickyvarandani
        49
        rickyvarandani 2025.02.25 11:05 
         

        I am rating all aspects as 5. i loved the Support the dev gave me though i am late to add the review. EA is performing well. DD is negligible. Consistent profits. i started with 500 with 2 pairs as recommended and its doing quite well. 1 feedback i would like to provide is, you should add the commission component to the Take Profit. Currently it has to be calculated manually and added to Take Profit. If you can also add a daily target after which the EA will stop trading that would be great as well

        Solomon_70
        207
        Solomon_70 2025.11.12 23:50 
         

        Хороший советник,торгует уже две недели пока все нормально, главное следить за рисками, не гнаться за прибылью. Хорошая поддержка.

        Michael
        920
        Michael 2025.09.26 09:45 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        Silver Trader
        338
        Silver Trader 2025.03.26 16:27 
         

        One of the best bots in the market!

        Mohamed Hassan
        29973
        Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2025.03.28 13:51
        Thank you so much for your feedback!
        WORAWUT22092522
        77
        WORAWUT22092522 2025.03.23 08:35 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        Mohamed Hassan
        29973
        Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2025.03.25 17:01
        Hello, please check your private messages, thank you!
        rickyvarandani
        49
        rickyvarandani 2025.02.25 11:05 
         

        I am rating all aspects as 5. i loved the Support the dev gave me though i am late to add the review. EA is performing well. DD is negligible. Consistent profits. i started with 500 with 2 pairs as recommended and its doing quite well. 1 feedback i would like to provide is, you should add the commission component to the Take Profit. Currently it has to be calculated manually and added to Take Profit. If you can also add a daily target after which the EA will stop trading that would be great as well

        Dimitrios Katsanos
        63
        Dimitrios Katsanos 2025.02.01 14:08 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        ginger60
        163
        ginger60 2025.01.22 16:53 
         

        the EA generates too much negative float, as was also seen in the seller signal which has now been removed

        Aayush Verma
        135
        Aayush Verma 2025.01.22 04:14 
         

        Initial impression is good, small and consistent profit and author is very helpful, responds quickly with any issue :) I am testing it on demo account.. will keep posting more update on it...

        bogusine sinesen
        22
        bogusine sinesen 2025.01.20 09:54 
         

        Great EA - Could I get the interceptor? :)

        Koenraad Vanhaeren
        3631
        Koenraad Vanhaeren 2024.12.31 01:20 
         

        Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

        FredrikRoj1
        59
        FredrikRoj1 2024.12.13 19:35 
         

        Bought this EA two week ago and it made about 200 euros in pure profit and only 4 euros in swap fee so far 💸 The thing also is that U can change lotsize and TP ( in dollar , Euro ) by yourself to make profit faster 😃

        Brandon Thames
        238
        Brandon Thames 2024.11.07 16:10 
         

        Been running this on a demo for about 2 weeks now, the first couple of days had crazy profits but eventually it slowed down, since I am running it on a demo account I decided to just send it on a $1000 account with all the pairs in scalping mode. The EA trades both sides of the market at the same time, it has a grid aspect to it but it's not your typical grid martingale expert, the gaps between grids are large which I like. It's not going to just place trades recklessly after the position goes red. It's a pretty basic expert but I like it. It always has a running DD which is fine because margin stays at 0 for the most part until the expert attempts to get out of the losing positions.

        Mohamed Hassan
        29973
        Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.11.08 16:20
        Thank you very much Brandon for this comprehensive feedback of yours! This really reflects how Top G behaves and I wish you nothing but the best with trading :)
        Chung Fai Jack Yeung
        386
        Chung Fai Jack Yeung 2024.11.02 12:44 
         

        This robot 🤖 is good for trade main 17 pair at the same time. And then keep profit and DD less then 5-10%, very good 👍

        Richirich1k
        651
        Richirich1k 2024.10.24 13:16 
         

        Good EA with multiple currency! Many Trades, and many in profit!

        Pablo Trotta
        105
        Pablo Trotta 2024.10.16 20:42 
         

        Exelente Bot! muy buenas ganancias y gestión de riesgos!

        bilby2200
        90
        bilby2200 2024.10.11 08:18 
         

        I have been using the EA for 2 weeks on a Demo account with all pairs. Finding it Really interesting This is the first time I have used a system that has a Martingale /Hedge system and I have to learn the mental state of drawdowns if I go live. Nonetheless I am sure this is a good product from a First Class Developer- Mohamed. So I will keep testing to see if I can get the results as published

        Bin Amran Aqhmaal
        152
        Bin Amran Aqhmaal 2024.10.09 16:16 
         

        Currently seeing good profits in demo, can I get the free bonus pls? 😙

        Mohamed Hassan
        29973
        Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.10.09 16:17
        Glad to know that you like Top G my friend, kindly check your private messages for the BONUS robot!
        Clement Tan
        138
        Clement Tan 2024.10.08 12:15 
         

        This EA strategy looks quite promising and safe. It can generate profit slowly from multiple currency pairs, and the drawdown is also low.

        Mohamed Hassan
        29973
        Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.10.09 16:17
        Thank you Clement, highly appreciate it :D
        leoli1234
        40
        leoli1234 2024.10.07 15:38 
         

        Hi, how can I get the EA Interceptor for free after purchase?

        Mohamed Hassan
        29973
        Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.10.07 15:51
        Hi, I replied to you in private with your BONUS and instructions included. Kindly check! Thanks :)
        Andrea Sarti
        158
        Andrea Sarti 2024.10.04 14:06 
         

        I bought this EA. After a week, the cost has already been repaid. Great seller support

        Mohamed Hassan
        29973
        Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.10.06 17:39
        Thank you Andrea for the feedback! Glad to know that you like it!!
