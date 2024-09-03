EA Top G

4.67

Después de la compra, si realmente te gusta este robot, ¡puedes recibir EA Interceptor gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para obtener más información acerca de este bono!

EA TOP G es un asesor experto multi-moneda basado en el seguimiento de tendencias. Utiliza un sistema de cobertura con una muy buena gestión del riesgo. Es un candidato ideal para cuentas CENT y grandes balances.

Utiliza un sofisticado sistema que se basa en la cobertura para asegurarse de que su cuenta crece muy bien.
Opera con un impresionante número de 10 pares de divisas para proporcionar diversificación a la cartera de su cuenta.

    El EA puede ser backtested pero los resultados no serán exactos. La estrategia principal de la EA se basa en el escaneo de cada par de divisas y evitar el comercio de los que no son rentables durante un largo período de tiempo. Cuando el mercado vuelva a ser favorable, habilitará de nuevo estos pares. Esta característica específica no puede ser backtested.

      Recomendación con su broker

      • Un apalancamiento mínimo de:1:500
      • Un depósito mínimo de$500 ( Si no tienes esta cantidad inicial, puedes contactarnos y te daremos el enlace de un broker regulado donde puedes operar con una cuenta CENT donde puedes depositar$10)
      • Una cuenta estándar funcionará bien si no quiere pagar la comisión de cada tamaño de lote. El EA no se ve afectado por los spreads.
      • La cobertura debe ser aceptada con su broker

      Modo Scalper (Arriesgado)

      • Marco de tiempo: M1
      • Ajustes: Ajustes por defecto
      • 10 Pares Forex: EURUSD,USDCAD,AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD,AUDUSD,GBPCAD,EURGBP,NZDUSD,GBPUSD
      • Saldo: 3 .000 $ si desea utilizar los 10 pares de divisas para una diversificación óptima.
      • Filtro de Noticias: El robot no necesita ninguna protección de filtro de noticias.
      • Configuración de un gráfico: Conecte el EA a un solo gráfico de EURUSD en el marco temporal M1 y operará con los 17 pares de divisas.
      Modo por defecto (Estable)
      • Marco temporal: M15
      • Ajustes: Cambie el modo de distancia inteligente a señal

        Guía manual:Haga clic aquí

        Comentarios 41
        Solomon_70
        207
        Solomon_70 2025.11.12 23:50 
         

        Хороший советник,торгует уже две недели пока все нормально, главное следить за рисками, не гнаться за прибылью. Хорошая поддержка.

        Silver Trader
        338
        Silver Trader 2025.03.26 16:27 
         

        One of the best bots in the market!

        rickyvarandani
        49
        rickyvarandani 2025.02.25 11:05 
         

        I am rating all aspects as 5. i loved the Support the dev gave me though i am late to add the review. EA is performing well. DD is negligible. Consistent profits. i started with 500 with 2 pairs as recommended and its doing quite well. 1 feedback i would like to provide is, you should add the commission component to the Take Profit. Currently it has to be calculated manually and added to Take Profit. If you can also add a daily target after which the EA will stop trading that would be great as well

        Productos recomendados
        The Arrow Scalper
        Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
        1 (2)
        Asesores Expertos
        Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
        FREE
        Grid Averaging Pro MT4
        Mean Pichponreay
        Asesores Expertos
        Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
        Implied Trader
        Ciprian Ghebanoaei
        Asesores Expertos
        Implied Trader es un robot de trading profesional totalmente automático diseñado específicamente para el mercado de divisas AUDCAD M30 timeframe. La configuración de parámetros no es necesaria para el EA. Sólo es necesario elegir el tamaño del lote que desea utilizar. 0.1 es el tamaño de lote sugerido para una cuenta de $2000. Puede aumentar el tamaño del lote en consecuencia si su cuenta tiene más dinero. Tiene un algoritmo inteligente que reconoce la tendencia. Sobre la base de la dirección de
        FREE
        PZ Goldfinch Scalper EA
        PZ TRADING SLU
        2.73 (41)
        Asesores Expertos
        Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
        FREE
        Super Gold Scalper EA
        Tran Thanh Tuyen
        Asesores Expertos
        Es una estrategia automatizada de Forex y un sistema analítico programado que le permite sentarse, relajarse y simplemente ver cómo el Robot hace su trabajo. Después de que los parámetros, escalas y límites de sus transacciones han sido proporcionados por usted, el Robot se hace cargo y maneja todas las operaciones por usted. Esto le permite tomar el control mientras concentra sus energías en otros asuntos importantes. Este EA está especialmente diseñado para operar el XAUUSD (pares de Oro). Fun
        Euro Gift EurUsd M15
        Marek Kupka
        3 (5)
        Asesores Expertos
        Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
        FREE
        SnowyOwlFree
        RODION SLOTIN
        3 (2)
        Asesores Expertos
        La versión gratuita del asesor de tendencias Snowyowl, que se basa en determinar combinaciones de patrones de velas. Un trailing stop virtual sigue cada orden abierta y agrupa las órdenes abiertas para cerrarlas simultáneamente. En la versión gratuita, sólo se puede trabajar en un marco temporal, mientras que en la versión de pago, la apertura de órdenes en el TF seleccionado es una señal para abrir órdenes en TF inferiores.
        FREE
        Eurusd Auto Trading Bot
        Gabriel Beaird
        4 (2)
        Asesores Expertos
        Totalmente automatizado y listo sólo tienes que seguir las instrucciones a continuación para ver que funcione correctamente. ¡Disfrute! TAMAÑO MÍNIMO DE LA CUENTA - $ 500 TAMAÑO DE CUENTA RECOMENDADO - $1000 Para EurUSD Comercio en vela 15M Para IG broker Otro broker con el que funciona es OANDA pero yo utilizo IG. Viene listo como es todo lo que necesitas hacer es asegurarse de que lo anterior es correcto y luego ejecutarlo en EUR USD (15M) Sale de la equidad en la cuenta He trabajado en est
        FREE
        Elite Ranger
        Amirhossein Heydarijokani
        Asesores Expertos
        Sin Martingala No a la anti-martingala Sin cuadrícula Sin HFT Sin duplicación Cada posición tiene su stoploss Recomendaciones para este EA Recomiendo encarecidamente   el EURCHF , pero también los pares de divisas EURJPY y EURCAD tendrían buenos resultados. Para EURCHF   se recomienda usar M30, pero M5, M15, H1 también son buenos plazos. EA debería ejecutarse en una buena cuenta   ECN . El promedio   de Sspare   no debe ser superior a   10 puntos . El nivel de parada   cero funcionará mejor. Ev
        Taiji
        Shun Qing Qian
        Asesores Expertos
        El EA no utiliza métodos peligrosos: Sin malla Sin promediación Sin martingala Sin doblar Depósito mínimo para operar 100 Utilizar cuentas con spread mínimo El mejor marco temporal para operar es H1,H4 Mejores pares para operar: XAUUSD,GBPUSD, EURUSD,USDCAD,NZDUSD,AUDUSD Sugerir movimiento_ Ajustar Sl a: true，Otros ajustes: por defecto Precio de actividad: 299, precio final: 1500 Opciones de tiempo: EA opera 24/7 por defecto. El usuario puede definir que días de la semana y horas del día son neg
        Grid Machine
        Ivan Grachev
        4.21 (14)
        Asesores Expertos
        El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
        FREE
        US30 Quantum EA
        Andreas Smigadis
        Asesores Expertos
        Visión general US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas. El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia e
        CCI and ATR Trader
        Evgeniia Terekhova
        2.33 (3)
        Asesores Expertos
        El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
        FREE
        Happy77 System 3 Robot 2 in 1
        Trader Robo Corporation 6 Ltd
        Asesores Expertos
        http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com/happy77-system-3-robot-2-in-1-en/ Ver nuevo video Nasdaq100 de 25K A 80K EN 3 MESES,UK100,Forex reults https://youtu.be/z4A0i-EJDuE System3 uso Mover promedio + indicadores propios, + Nuestras reglas de Investigación Científica + funciones especiales para guardar + reducir drawdown Nosotros comerciamos con éxito 20 años. Póngase en contacto con nosotros en mesenger -Profitable conjunto de archivos de nosotros gratis usted necesita saber c
        EA Scalping Expert
        Gerard Valldosera Gomez
        3 (1)
        Asesores Expertos
        This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
        FREE
        Donar EA
        Walter Ludwig Tengler
        Asesores Expertos
        Donar EA es un sofisticado Asesor Experto (EA) de trading automatizado diseñado para las plataformas MetaTrader 4. Este sistema de trading algorítmico proporciona una gestión inteligente de las operaciones con parámetros personalizables para adaptarse a diversas estrategias de trading y perfiles de riesgo. Características principales: Ventanas de tiempo de negociación adaptables Dirección de negociación configurable (compra, venta o ambas) Gestión robusta del riesgo Tamaño de lote dinámico Segui
        FREE
        MT4 To Excel Interface With Scheduled Export
        Lorenzo Coletta
        Utilidades
        Nueva versión basada en el producto: Historial de Operaciones MT4 a Excel Hola Traders! He recibido muchos comentarios sobre mi producto "Trade History MT4 To Excel" por lo que he decidido crear una nueva versión más completa basada en vuestras sugerencias. El resultado es fantastico, no encontrareis nada igual en ningun sitio, lo se porque lo he comprobado :-) ADVERTENCIA: Para ofrecerte un producto único he tenido que modificar los archivos mql4 estándar. Antes de ejecutar la interfaz es nece
        AVB Expert
        Ayaz Maqsud RaŞİdov
        Asesores Expertos
        Basándose en el análisis técnico y en la lógica de las tendencias alcistas (alcistas) y bajistas (bajistas), el bot elimina los casos especulativos en el mercado. Los bots de alta precisión superan a los humanos en todos los aspectos: sustituyen a una mano de obra y no tienen limitaciones de horas de trabajo. A diferencia de los humanos, no están sujetos a fatiga, enfermedades, emociones, etc. El bot está limitado frente a los riesgos de perder todo el capital, ya que incorpora funciones STOP L
        FREE
        Oceania Algo
        Armin Heshmat
        5 (1)
        Asesores Expertos
        Important note :  Para habilitar el filtro de noticias, por favor conecte este enlace a su terminal De lo contrario las noticias no funcionarán. por favor, vaya a terminl MT4 : Herramientas => Opciones => Asesor de Expertos => tick Permitir solicitud web para la lista de URL => por favor, pegue URL WEB enlace aquí ( URL WEB solicitud ENLACE DE NOTICIAS : http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml ) si usted tiene cualquier problema, pls en contacto conmigo en cualquier momento Los
        Simple RSI Forex Trading Strategy
        Victor Manuel Valderrama Zamora
        4 (1)
        Asesores Expertos
        Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
        FREE
        EA AutoGreen
        Agus Wahyu Pratomo
        Asesores Expertos
        AUTOGREEN EA El AUTOGREEN EA está diseñado específicamente para el comercio de divisas utilizado. Este EA utiliza la acción del precio para determinar la mejor posición abierta . Mi principal objetivo al desarrollar una estrategia es el crecimiento a largo plazo. Ver video de youtube completo: https: //youtu.be/ld_fSZMqZbE Ver Youtube Video backtesting configuración de entrada única por defecto: https: //www.youtube.com/watch?v=ld_fSZMqZbE&amp;t=1s Ver Youtube video con Recovery Setup backtestin
        SR Breakout EA MT4
        Timo Roth
        Asesores Expertos
        SR Breakout EA MT4 Promoción de lanzamiento: Dependiendo de la demanda, el EA puede convertirse en un producto de pago en el futuro. Preajustes: Haga clic aquí Características principales: Fácil Instalación : Listo para funcionar en pocos pasos - simplemente arrastre el EA a cualquier gráfico y cargue la configuración. Gestión segura del riesgo: Sin martingala, rejilla u otras técnicas de gestión de dinero de alto riesgo. Los niveles de gestión de riesgo, stop loss y take profit se pueden ajusta
        FREE
        Gold Gridscalping MT4
        Yudi Sri Warsito
        4.65 (17)
        Asesores Expertos
        Gold Gridscalping está diseñado con un indicador de Media Móvil y MACD para los puntos de entrada. Si tiene sugerencias o críticas, o características e indicadores adicionales, por favor envíelas a través de comentarios o revisiones. Lo arreglaré en la próxima versión. Recomendaciones : Par de divisas: ORO/ XAUUSD Marco de tiempo: M5 Depósito mínimo gold/xauusd : $1000 ($2000 recomendado) Tipo de cuenta: Cuentas Standart, Raw o zero spread IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con L
        FREE
        DAX30 Trading Robot
        Elmira Memish
        2 (1)
        Asesores Expertos
        Robot de negociación DAX30 Robot está diseñado para el comercio DAX 30 Index. El archivo .set optimizado se puede encontrar en la sección de comentarios. Simplemente ejecute la configuración optimizada en el gráfico M15 y el robot operará por usted. Usted puede cambiar el riesgo% acroding a sus reglas de gestión de riesgos. Los resultados en la captura de pantalla se adquirieron con 2% para cada comercio. Robot está diseñado por los ciclos de mercado del índice DAX30. Usted puede utilizarlo para
        HitAndRun
        Catalin Zachiu
        Asesores Expertos
        El sistema es una combinación de dos estrategias, una que complementa a la otra. La estrategia principal utiliza líneas comerciales virtuales para abrir sus órdenes y la otra estrategia abre una o varias órdenes para obtener ganancias si el precio se mueve fuera de un rango predefinido. Las líneas de comercio virtual también se basan en el canal de comercio, y también tienen la posibilidad de colocar operaciones por encima o por debajo de la línea del canal calculado. El mismo canal también se
        Swiss Ichimoku EA
        Lorenz Hammer
        Asesores Expertos
        El EA Ichimoku opera de forma totalmente automática Aquí tiene un gran EA con accesorios extra, ¡gratis! No utiliza estrategias peligrosas como Martingala o Gritter etc. Con este EA puede establecer muchas cosas de acuerdo a sus deseos, o de acuerdo a mi conjunto. Además, tiene un filtro de noticias, hace una pausa en las operaciones durante el tiempo establecido. También aumenta el tamaño del lote de forma automática si se desea. El backtest y las operaciones se hicieron con IC Markets Apal
        FREE
        Blow your account
        Chathusanka Yamasinghe
        1 (1)
        Asesores Expertos
        Horario de negociación: useTradingHours = false; - si es true, el sistema abre operaciones sólo en el horario definido; StartTime = "06:00"; - hora de inicio de la negociación; StopTime = "18:00"; - hora de fin de la negociación; GMT_Offset = 0; - offset GMT;mnvnmkvbb Días de Negociación: Lunes = true; Martes = true; Miércoles = true; Jueves = true; Viernes = true; Sábado = true; Domingo = true; Configuración de la vista: showMenu = true; - si es true, el EA muestra en el gráfico informació
        FREE
        Gold Crazy EA MT4
        Nguyen Nghiem Duy
        Asesores Expertos
        Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
        Buy Dip
        CODEINVEST S.R.L.
        Asesores Expertos
        Buy the Dip es una manera fácil de ganar dinero en el mercado de criptomonedas y acciones. Bienvenido a mi página de producto. Mi nombre es Paul, soy de Rumania y soy un programador con más de 10 años de experiencia en codificación. He trabajado en muchos proyectos diferentes independientes y también con diferentes empresas. Soy una persona motivada, apasionada y justa y me gusta centrarme en los resultados. INTRODUCCIÓN DEL ROBOT By the Dip fue creado especialmente para los mercados de cripto
        Beast Quarter Turn Scalper
        Maxwell Brighton Onyango
        Asesores Expertos
        El Beast Quarter Turn Scalper es un robot basado en múltiples divisas que trabaja con diferentes indicadores técnicos utilizados para obtener y filtrar señales de trading. CONFIGURACIÓN Un breve resumen de estas entradas es el siguiente: Comentario : La entrada que contiene el nombre que prefiera para adjuntar las posiciones abiertas por este EA. Usar Riesgo [SI = USAR, NO = NO USAR / USAR TAMAÑO DE LOTE] : Opción para utilizar Tamaño de Lote de Riesgo o Tamaño de Lote Fijo. SÍ significa que el
        FREE
        Los compradores de este producto también adquieren
        Quantum Emperor MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        4.85 (172)
        Asesores Expertos
        Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
        Vortex Gold MT4
        Stanislav Tomilov
        5 (16)
        Asesores Expertos
        Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
        Aura Black Edition
        Stanislav Tomilov
        4.6 (20)
        Asesores Expertos
        Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
        AI Forex Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.6 (10)
        Asesores Expertos
        AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
        Goldex AI
        Mateo Perez Perez
        4.29 (28)
        Asesores Expertos
        Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
        Aura Neuron MT4
        Stanislav Tomilov
        4.58 (12)
        Asesores Expertos
        Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
        Gold Trade Pro
        Profalgo Limited
        4.61 (23)
        Asesores Expertos
        Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
        Blox
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        5 (2)
        Asesores Expertos
        Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
        HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
        Martin Alejandro Bamonte
        3.67 (3)
        Asesores Expertos
        VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.32 (38)
        Asesores Expertos
        El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
        Quantum King MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        Asesores Expertos
        Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
        The Infinity EA MT4
        Abhimanyu Hans
        3.83 (29)
        Asesores Expertos
        Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
        Golden Mirage mt4
        Michela Russo
        Asesores Expertos
        ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
        Javier Gold Scalper V2
        Felipe Jose Costa Pereira
        5 (2)
        Asesores Expertos
        Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
        AW Recovery EA
        AW Trading Software Limited
        4.35 (85)
        Asesores Expertos
        El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
        Titan AI 4All
        Amirbehzad Eslami
        Asesores Expertos
        Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
        AlphaCore System MT4
        Evgeniy Zhdan
        5 (1)
        Asesores Expertos
        AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
        DCA CycleMax
        Jin Sangun
        Asesores Expertos
        Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
        Theranto v3
        Hossein Davarynejad
        Asesores Expertos
        ////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
        Bitcoin Scalper Pro MT4
        Yevhenii Mavletbaiev
        5 (2)
        Asesores Expertos
        Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
        HFT Pass Prop Firm MT4
        Lo Thi Mai Loan
        5 (26)
        Asesores Expertos
        Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
        Pingo AI
        Anastasiya Morozova
        2 (1)
        Asesores Expertos
        Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
        BlackCat Grid
        Dmitriq Evgenoeviz Ko
        Asesores Expertos
        "BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
        CyNera MT4
        Svetlana Pawlowna Grosshans
        2.81 (16)
        Asesores Expertos
        CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
        EA Legendary Scalper MT4
        Ruslan Pishun
        Asesores Expertos
        Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
        Exp TickSniper
        Vladislav Andruschenko
        3.97 (30)
        Asesores Expertos
        Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
        KonokaSystemNEO
        Nobuyoshi Murase
        1 (1)
        Asesores Expertos
        KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
        Forex Diamond EA
        Lachezar Krastev
        5 (5)
        Asesores Expertos
        ¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
        AW Double Grids EA
        AW Trading Software Limited
        4.5 (8)
        Asesores Expertos
        Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
        The Gold Reaper MT4
        Profalgo Limited
        4.58 (31)
        Asesores Expertos
        ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
        Otros productos de este autor
        SMC Easy Signal
        Mohamed Hassan
        4.73 (15)
        Indicadores
        Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
        Trend Pulse
        Mohamed Hassan
        4.2 (5)
        Indicadores
        Presentamos Trend Pulse , un indicador único y robusto capaz de detectar tendencias alcistas, bajistas e incluso oscilantes. Trend Pulse utiliza un algoritmo especial para filtrar el ruido del mercado con verdadera precisión. Si el símbolo actual se está moviendo lateralmente, Trend Pulse le enviará una señal de oscilación, haciéndole saber que no es un buen momento para entrar en una operación. Este excelente sistema hace de Trend Pulse una de las mejores herramientas para los operadores. ¿Por
        Trend Punch
        Mohamed Hassan
        4.79 (24)
        Indicadores
        ¡Enorme 70% de venta de Halloween sólo por 24 horas! Este indicador es imparable cuando se combina con nuestro otro indicador llamado Soporte y Resistencia . ¡Después de la compra, envíenos un mensaje y lo obtendrá de forma gratuita como un bono! Presentamos Trend Punch , el revolucionario indicador de tendencias de Forex que transformará su forma de operar. Trend P unch está diseñado exclusivamente para proporcionar flechas de compra y venta precisas durante las tendencias fuertes del mercado
        EA Iron Machine
        Mohamed Hassan
        4.85 (20)
        Asesores Expertos
        Señal en vivo: Click here EA Iron Machine es un asesor experto que opera principalmente basándose en niveles clave de soporte y resistencia. Cuando el precio alcanza una zona de soporte importante, el robot activa una señal de compra. Cuando el precio alcanza una zona de resistencia importante, inicia una señal de venta. Este EA es sensible a las noticias, por lo que incluso en backtesting, tenga en cuenta que puede dejar de operar durante los períodos de noticias de alto impacto. Este es
        MBFX Timing
        Mohamed Hassan
        5 (3)
        Indicadores
        ¡Después de la compra, póngase en contacto conmigo en privado para obtener 7 días de prueba GRATIS con EA Forex Proton donde el robot toma automáticamente las alertas de comercio de MBFX Timing! MBFX Timing es un indicador que fue desarrollado y creado por Mostafa Belkhayate, uno de los mejores traders del mundo. Decidimos crear una versión modificada que se inspira en el Oscilador Estocástico y el Índice de Calidad de Fuerza Relativa indicadores para mejorar su comercio. Una de las principal
        Scalper System
        Mohamed Hassan
        Indicadores
        Quedan 2 copias a $65, el siguiente precio es $120 Scalper System es un indicador fácil de usar diseñado para detectar zonas de consolidación del mercado y anticipar movimientos de ruptura. Optimizado para el marco temporal M1 o M15, funciona mejor en activos altamente volátiles como el oro (XAUUSD). Aunque originalmente diseñado para el marco temporal M1 o M15, este sistema funciona bien en todos los marcos temporales gracias a su sólida estrategia basada en la acción del precio. Puede realiza
        Lux Trend
        Mohamed Hassan
        5 (7)
        Indicadores
        Enorme 70% de venta de Halloween sólo por 24 horas! Después de la compra, por favor póngase en contacto conmigo para obtener sus consejos de comercio + más información para un gran bono ! Lux Trend es una estrategia profesional basada en el uso de máximos más altos y máximos más bajos para identificar y dibujar rupturas de líneas de tendencia. Lux Trend utiliza dos medias móviles para confirmar la dirección de la tendencia general antes de escanear el mercado en busca de oportunidades de rupt
        Easy Breakout MT5
        Mohamed Hassan
        4.6 (5)
        Indicadores
        ¡ Después de su compra, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles sobre cómo recibir un indicador de bonificación llamado VFI, que se empareja perfectamente con Easy Breakout para mejorar la confluencia ! Easy Breakout MT5 es un potente sistema de trading de acción de precios basado en una de las estrategias más populares y de mayor confianza entre los traders: ¡la estrategia Breakout ! Este indicador proporciona señales claras de compra y venta basadas en rupturas de
        Easy Breakout
        Mohamed Hassan
        4.71 (14)
        Indicadores
        ¡ Después de su compra, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles sobre cómo recibir un indicador de bonificación llamado VFI, que se empareja perfectamente con Easy Breakout para mejorar la confluencia ! Easy Breakout es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y de mayor confianza entre los traders: ¡la estrategia Breakout ! Este indicador proporciona señales claras de compra y venta basadas en rupturas de zonas c
        Fx Kenji
        Mohamed Hassan
        5 (5)
        Asesores Expertos
        Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Presentamos Fx Kenji , ¡el Asesor Experto definitivo para los operadores serios! Impulsado por una estrategia de ruptura altamente sofisticada , Fx Ken ji está expertamente diseñado para dominar el símbolo USDCAD, EURGBP y EURUSD. ¡GBPUSD es también una excelente opción! Probado a través de rigurosas pruebas retrospectivas de 2010 a 2024 con una impresionante calidad de modelado del 99,90% , Fx Kenji demuestra el extraordinario potencial de su estrat
        Break and Retest
        Mohamed Hassan
        4.24 (21)
        Indicadores
        Este indicador sólo coloca operaciones de calidad cuando el mercado está realmente a su favor con una clara ruptura y retest. La paciencia es clave con esta estrategia de acción del precio! Si desea más señales de alerta por día, aumente el número junto al parámetro llamado: Sensibilidad de Soporte y Resistencia. Después de muchos meses de duro trabajo y dedicación, estamos muy orgullosos de presentarle nuestro indicador de acción de precios Break and Retest creado desde cero. Uno de los indicad
        Trend Forecasting
        Mohamed Hassan
        4.76 (17)
        Indicadores
        Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  Este indicador es imparable cuando se combina con nuestro otro indicador llamado Katana. Después de la compra, envíenos un mensaje y usted podría conseguir Katana GRATIS como un bono. Después de la compra, envíenos un mensaje privado para sus instrucciones. El indicador de Predicción de Tendencia es una herramienta única y fácil que es capaz de hacer predicciones sobre el futuro movimiento del precio basado en las señales generad
        Bull versus Bear
        Mohamed Hassan
        4.53 (19)
        Indicadores
        ¡Enorme venta de Halloween del 70% sólo durante 24 horas! ¡Envíenos un mensaje después de su compra para recibir más información sobre cómo obtener su BONUS GRATIS que funciona en gran combinación con Bull vs Bear! Bull vs Bear es un indicador de Forex fácil de usar que ofrece a los operadores señales claras y precisas basadas en reexaminaciones claras de la tendencia . Olvídese de los indicadores rezagados o de mirar los gráficos durante horas porque Bull vs Bear proporciona entradas en tiem
        Elliot Wave Impulse
        Mohamed Hassan
        4.33 (6)
        Indicadores
        Enorme 70% de venta de Halloween sólo por 24 horas! Guía manual: Haga clic aquí Este indicador es imparable cuando se combina con nuestro otro indicador llamado Katana . ¡Después de la compra, envíenos un mensaje y podrá obtenerlo GRATIS como BONUS! El Impulso de la Onda de Elliot es un patrón identificado en la Teoría de la Onda de Elliott, una forma de análisis técnico utilizado para analizar los ciclos de los mercados financieros. La Onda de Impulso es considerada la parte más fuerte y pod
        EA Interceptor
        Mohamed Hassan
        4.33 (6)
        Asesores Expertos
        Enorme venta de Halloween del 70% sólo durante 24 horas! Informe completo de backtest (2010-2024) disponible para descargar: Haga clic aquí Guía Manual: Haga clic aquí EA Interceptor es un asesor experto que utiliza una estrategia de reversión entrando en una operación cuando el mercado está agotado. ¡Utiliza un sofisticado sistema que ha sido backtestado con éxito desde 2010 hasta 2024! No hay muchos EAs que puedan pasar un largo periodo desde 2010 hasta 2024 sin fallar. Es por eso que EA I
        Lux Trend MT5
        Mohamed Hassan
        Indicadores
        El precio inicial es de $75. Aumentará a $120 después de 30 ventas. Después de la compra, ¡por favor contácteme para obtener sus consejos de operación + más información para un gran bono ! ¡Lux Trend es una estrategia profesional basada en el uso de Altos Más Altos y Altos Más Bajos para identificar y dibujar Breakouts de Líneas de Tendencia! Lux Trend utiliza dos Medias Móviles para confirmar la dirección de la tendencia general antes de escanear el mercado en busca de oportunidades de Break
        Trend Swing
        Mohamed Hassan
        4.55 (11)
        Indicadores
        ¡Compra Trend Swing y podrías obtener otro indicador llamado Análisis de Mercado GRATIS como BONO! Contáctanos en privado para obtener tus instrucciones privadas y tu BONO. PROMO: $49 durante 48 horas para celebrar el lanzamiento oficial. El precio siguiente será de $89. (termina el jueves 11 a las 23:59, hora E.T). Trend Swing es un indicador profesional desarrollado desde cero por nuestro equipo interno. Este indicador es muy sofisticado porque puedes ver los niveles de precio de entrad
        Wick Hunter
        Mohamed Hassan
        Indicadores
        ¡Después de la compra, usted es elegible para recibir EA Forex Protón y probarlo durante 14 días completamente GRATIS! ¡Este robot automatiza las alertas de Wick Hunter! ¿Cansado de quedar atrapado por falsas rupturas? Wick Hunter es un potente indicador personalizado diseñado para detectar falsas rupturas e identificar verdaderos retrocesos antes de que la multitud se dé cuenta. Basado en la probada estrategia de falsas rupturas , Wick Hunter le ayuda a: Detectar tomas de liquidez y stop-hunt
        EA Black Lion
        Mohamed Hassan
        5 (4)
        Asesores Expertos
        Enorme 70% de Halloween Venta por 24 horas solamente! EA BLACK LION es un asesor experto que es la verdadera definición de un scalper donde es capaz de detectar los movimientos de divergencia real en el mercado de divisas. Es altamente sofisticado porque puede detectar potenciales patrones de reversión o continuación. Los patrones de divergencia en tiempo real se muestran visualmente en su gráfico MT4. (Esto es un cambio de juego porque realmente ve la estrategia delante de usted) Utiliza un s
        Filtro:
        Solomon_70
        207
        Solomon_70 2025.11.12 23:50 
         

        Хороший советник,торгует уже две недели пока все нормально, главное следить за рисками, не гнаться за прибылью. Хорошая поддержка.

        Michael
        920
        Michael 2025.09.26 09:45 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        Silver Trader
        338
        Silver Trader 2025.03.26 16:27 
         

        One of the best bots in the market!

        Mohamed Hassan
        29973
        Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2025.03.28 13:51
        Thank you so much for your feedback!
        WORAWUT22092522
        77
        WORAWUT22092522 2025.03.23 08:35 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        Mohamed Hassan
        29973
        Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2025.03.25 17:01
        Hello, please check your private messages, thank you!
        rickyvarandani
        49
        rickyvarandani 2025.02.25 11:05 
         

        I am rating all aspects as 5. i loved the Support the dev gave me though i am late to add the review. EA is performing well. DD is negligible. Consistent profits. i started with 500 with 2 pairs as recommended and its doing quite well. 1 feedback i would like to provide is, you should add the commission component to the Take Profit. Currently it has to be calculated manually and added to Take Profit. If you can also add a daily target after which the EA will stop trading that would be great as well

        Dimitrios Katsanos
        63
        Dimitrios Katsanos 2025.02.01 14:08 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        ginger60
        163
        ginger60 2025.01.22 16:53 
         

        the EA generates too much negative float, as was also seen in the seller signal which has now been removed

        Aayush Verma
        135
        Aayush Verma 2025.01.22 04:14 
         

        Initial impression is good, small and consistent profit and author is very helpful, responds quickly with any issue :) I am testing it on demo account.. will keep posting more update on it...

        bogusine sinesen
        22
        bogusine sinesen 2025.01.20 09:54 
         

        Great EA - Could I get the interceptor? :)

        Koenraad Vanhaeren
        3631
        Koenraad Vanhaeren 2024.12.31 01:20 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        FredrikRoj1
        59
        FredrikRoj1 2024.12.13 19:35 
         

        Bought this EA two week ago and it made about 200 euros in pure profit and only 4 euros in swap fee so far 💸 The thing also is that U can change lotsize and TP ( in dollar , Euro ) by yourself to make profit faster 😃

        Brandon Thames
        238
        Brandon Thames 2024.11.07 16:10 
         

        Been running this on a demo for about 2 weeks now, the first couple of days had crazy profits but eventually it slowed down, since I am running it on a demo account I decided to just send it on a $1000 account with all the pairs in scalping mode. The EA trades both sides of the market at the same time, it has a grid aspect to it but it's not your typical grid martingale expert, the gaps between grids are large which I like. It's not going to just place trades recklessly after the position goes red. It's a pretty basic expert but I like it. It always has a running DD which is fine because margin stays at 0 for the most part until the expert attempts to get out of the losing positions.

        Mohamed Hassan
        29973
        Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.11.08 16:20
        Thank you very much Brandon for this comprehensive feedback of yours! This really reflects how Top G behaves and I wish you nothing but the best with trading :)
        Chung Fai Jack Yeung
        386
        Chung Fai Jack Yeung 2024.11.02 12:44 
         

        This robot 🤖 is good for trade main 17 pair at the same time. And then keep profit and DD less then 5-10%, very good 👍

        Richirich1k
        651
        Richirich1k 2024.10.24 13:16 
         

        Good EA with multiple currency! Many Trades, and many in profit!

        Pablo Trotta
        105
        Pablo Trotta 2024.10.16 20:42 
         

        Exelente Bot! muy buenas ganancias y gestión de riesgos!

        bilby2200
        90
        bilby2200 2024.10.11 08:18 
         

        I have been using the EA for 2 weeks on a Demo account with all pairs. Finding it Really interesting This is the first time I have used a system that has a Martingale /Hedge system and I have to learn the mental state of drawdowns if I go live. Nonetheless I am sure this is a good product from a First Class Developer- Mohamed. So I will keep testing to see if I can get the results as published

        Bin Amran Aqhmaal
        152
        Bin Amran Aqhmaal 2024.10.09 16:16 
         

        Currently seeing good profits in demo, can I get the free bonus pls? 😙

        Mohamed Hassan
        29973
        Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.10.09 16:17
        Glad to know that you like Top G my friend, kindly check your private messages for the BONUS robot!
        Clement Tan
        138
        Clement Tan 2024.10.08 12:15 
         

        This EA strategy looks quite promising and safe. It can generate profit slowly from multiple currency pairs, and the drawdown is also low.

        Mohamed Hassan
        29973
        Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.10.09 16:17
        Thank you Clement, highly appreciate it :D
        leoli1234
        40
        leoli1234 2024.10.07 15:38 
         

        Hi, how can I get the EA Interceptor for free after purchase?

        Mohamed Hassan
        29973
        Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.10.07 15:51
        Hi, I replied to you in private with your BONUS and instructions included. Kindly check! Thanks :)
        Andrea Sarti
        158
        Andrea Sarti 2024.10.04 14:06 
         

        I bought this EA. After a week, the cost has already been repaid. Great seller support

        Mohamed Hassan
        29973
        Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.10.06 17:39
        Thank you Andrea for the feedback! Glad to know that you like it!!
        123
        Respuesta al comentario