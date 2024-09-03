Después de la compra, si realmente te gusta este robot, ¡puedes recibir EA Interceptor gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para obtener más información acerca de este bono!

EA TOP G es un asesor experto multi-moneda basado en el seguimiento de tendencias. Utiliza un sistema de cobertura con una muy buena gestión del riesgo. Es un candidato ideal para cuentas CENT y grandes balances.

Utiliza un sofisticado sistema que se basa en la cobertura para asegurarse de que su cuenta crece muy bien.

Opera con un impresionante número de 10 pares de divisas para proporcionar diversificación a la cartera de su cuenta.



El EA puede ser backtested pero los resultados no serán exactos. La estrategia principal de la EA se basa en el escaneo de cada par de divisas y evitar el comercio de los que no son rentables durante un largo período de tiempo. Cuando el mercado vuelva a ser favorable, habilitará de nuevo estos pares. Esta característica específica no puede ser backtested.

Recomendación con su broker Un apalancamiento mínimo de: 1:500

Un depósito mínimo de $500 ( Si no tienes esta cantidad inicial, puedes contactarnos y te daremos el enlace de un broker regulado donde puedes operar con una cuenta CENT donde puedes depositar $10 )

Una cuenta estándar funcionará bien si no quiere pagar la comisión de cada tamaño de lote. El EA no se ve afectado por los spreads.

La cobertura debe ser aceptada con su broker Modo Scalper (Arriesgado)

Marco de tiempo: M1

Ajustes: Ajustes por defecto

10 Pares Forex: EURUSD,USDCAD,AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD,AUDUSD,GBPCAD,EURGBP,NZDUSD,GBPUSD

Saldo: 3.000 $ si desea utilizar los 10 pares de divisas para una diversificación óptima.

Filtro de Noticias: El robot no necesita ninguna protección de filtro de noticias.

Configuración de un gráfico: Conecte el EA a un solo gráfico de EURUSD en el marco temporal M1 y operará con los 17 pares de divisas.

Marco temporal: M15

M15 Ajustes: Cambie el modo de distancia inteligente a señal





Guía manual:Haga clic aquí