GoTrade

Il sistema di trading completamente automatico è uno strumento altamente tecnologico sviluppato per il trading sul mercato Forex. I segnali generati da questo sistema si basano su un'attenta analisi delle zone di ipercomprato/ipervenduto e sull'applicazione di filtri di tendenza. Ciò consente di ridurre i rischi e di aumentare le probabilità di successo delle operazioni.

I segnali più efficaci sono osservati su AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. In questo modo è possibile concentrarsi sugli strumenti di mercato più promettenti.

La gestione del nostro sistema di trading è intuitiva grazie a un semplice blocco di impostazioni. Potrete personalizzare il sistema in base alle vostre preferenze e al vostro livello di rischio.

Se siete alla ricerca di uno strumento affidabile per migliorare le vostre performance nel forex, il nostro sistema di trading automatico sarà il vostro assistente affidabile per raggiungere i vostri obiettivi finanziari.

Impostazioni:

personalizzazione significato
Magic (0 - 99) Un numero unico per il robot per identificare le sue posizioni. Valori validi da 0 a 99
Lot Volume della prima posizione (se la seguente impostazione è "0")
Lot per balance sheet unit (0 = off) Per ogni parte specificata della bilancia, verrà aperto un volume pari al Lotto. "0" = off.
Volume della prima posizione, se questa impostazione non è uguale a "0": Saldo / Lotto per unità di bilancio * Lotto
Ad esempio Saldo = 1000 dollari, Lotto per unità di bilancio = 250 dollari, Lotto = 0,01.
1000 / 250 * 0,01 = 0,04 volume della prima posizione da aprire.
Il volume cambierà dinamicamente rispetto al saldo.
 Volume multiplier to open the next position (0 = off) Moltiplicatore del volume della posizione per l'apertura di una posizione sul segnale seguente. "0" = disattivato.
