GoTrade

全自動取引システムは、外国為替市場での取引のために開発されたハイテクツールです。このシステムが生成するシグナルは、買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンの入念な分析とトレンドフィルターの適用に基づいています。これにより、リスクを軽減し、取引の成功確率を高めることができます。

最も効果的なシグナルパターンは、AUDCAD、NZDCAD、USDCAD、AUDNZDで観察されます。これにより、最も有望な市場商品に集中することができます。

当社の取引システムの管理は、シンプルな設定ブロックのおかげで直感的です。あなたの好みやリスクレベルに応じてシステムをカスタマイズすることができます。

FXのパフォーマンスを向上させる信頼できるツールをお探しなら、当社の自動取引システムは、あなたの経済的目標を達成するための信頼できるアシスタントとなるでしょう。

設定

カスタマイズ 意義
Magic (0 - 99) ロボットの位置を特定するためのユニークな番号。有効な値は0から99まで
Lot 最初のポジションの音量（以下の設定が "0 "の場合）
Lot per balance sheet unit (0 = off) 天秤の指定された部分ごとに、Lot に相当する容量が開放される。「0" = オフ。
この設定が "0 "でない場合、最初のポジションの数量：残高／貸借対照表単位あたりのロット * ロット
例えば、貸借対照表＝1000ドル、貸借対照表単位当たりのロット＝250ドル、ロット＝0.01
1000 / 250 * 0.01 = 0.04 開放される最初のポジションの容積。
音量はバランスによってダイナミックに変化する。
 Volume multiplier to open the next position (0 = off) 次の信号でポジションをオープンする際のポジション量倍率。「0" = オフ。
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
