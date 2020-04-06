GoTrade
- Experts
- Denis Bogdanov
- 버전: 1.1
- 활성화: 5
완전 자동매매 시스템은 외환시장 거래를 위해 개발된 첨단 기술 도구입니다. 이 시스템에서 생성되는 신호는 과매수/과매도 영역에 대한 신중한 분석과 추세 필터 적용을 기반으로 합니다. 이를 통해 위험을 줄이고 거래 성공 확률을 높일 수 있습니다.
가장 효과적인 신호 패턴은 AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD에서 관찰됩니다. 이를 통해 가장 유망한 시장 상품에 집중할 수 있습니다.
간단한 설정 블록 덕분에 거래 시스템 관리가 직관적입니다. 선호도와 위험 수준에 따라 시스템을 사용자 지정할 수 있습니다.
외환 거래 성과를 향상시킬 수 있는 신뢰할 수 있는 도구를 찾고 있다면 자동 거래 시스템이 재무 목표를 달성하는 데 든든한 조력자가 될 것입니다.
설정:
|사용자 지정
|중요성
|Magic (0 - 99)
|로봇이 자신의 위치를 식별할 수 있는 고유 번호입니다. 유효한 값은 0에서 99까지입니다.
|Lot
|첫 번째 위치의 볼륨(다음 설정이 "0"인 경우)
|Lot per balance sheet unit (0 = off)
|잔액의 지정된 각 부분에 대해 로트와 동일한 볼륨이 열립니다. "0" = 꺼짐.
첫 번째 포지션의 거래량, 이 설정이 "0"이 아닌 경우: 대차 대조표 단위당 잔고/랏 * 랏
예: 대차 대조표 = $1000, 대차 대조표 단위당 로트 = $250, 로트 = 0.01
1000 / 250 * 0.01 = 오픈할 첫 번째 포지션의 0.04 거래량입니다.
볼륨은 잔액에 따라 동적으로 변경됩니다.
|Volume multiplier to open the next position (0 = off)
|다음 신호에 포지션을 열기 위한 포지션 볼륨 승수입니다. "0" = 꺼짐.