O sistema de negociação totalmente automático é uma ferramenta de alta tecnologia desenvolvida para a negociação no mercado Forex. Os sinais gerados por este sistema baseiam-se numa análise cuidadosa das zonas de sobrecompra/sobrevenda e na aplicação de filtros de tendência. Isto permite-lhe reduzir os riscos e aumentar a probabilidade de negociações bem sucedidas.

Os padrões de sinais mais eficazes são observados em AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. Isto garante que pode concentrar-se nos instrumentos de mercado mais promissores.

A gestão do nosso sistema de negociação é intuitiva graças a um bloco de definições simples. Poderá personalizar o sistema de acordo com as suas preferências e nível de risco.

Se procura uma ferramenta fiável para melhorar o seu desempenho no forex, o nosso sistema de negociação automatizado será o seu assistente fiável para atingir os seus objectivos financeiros.

Configurações:

personalização significado
Magic (0 - 99) Um número único para o robot identificar as suas posições. Valores válidos de 0 a 99
Lot Volume da primeira posição (se a definição seguinte for "0")
Lot per balance sheet unit (0 = off) Para cada parte especificada do saldo, será aberto um volume igual a Lote. "0" = desligado.
Volume da primeira posição, se esta definição não for igual a "0": Saldo / Lote por unidade de balanço * Lote
Por exemplo, Saldo = $1000, Lote por unidade de balanço = $250, Lote = 0,01.
1000 / 250 * 0,01 = 0,04 volume da primeira posição a ser aberta.
O volume será alterado dinamicamente em relação ao saldo.
 Volume multiplier to open the next position (0 = off) Multiplicador do volume da posição para abrir uma posição no sinal seguinte. "0" = desligado.
