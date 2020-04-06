GoTrade
- Versão: 1.1
- Ativações: 5
O sistema de negociação totalmente automático é uma ferramenta de alta tecnologia desenvolvida para a negociação no mercado Forex. Os sinais gerados por este sistema baseiam-se numa análise cuidadosa das zonas de sobrecompra/sobrevenda e na aplicação de filtros de tendência. Isto permite-lhe reduzir os riscos e aumentar a probabilidade de negociações bem sucedidas.
Os padrões de sinais mais eficazes são observados em AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. Isto garante que pode concentrar-se nos instrumentos de mercado mais promissores.
A gestão do nosso sistema de negociação é intuitiva graças a um bloco de definições simples. Poderá personalizar o sistema de acordo com as suas preferências e nível de risco.
Se procura uma ferramenta fiável para melhorar o seu desempenho no forex, o nosso sistema de negociação automatizado será o seu assistente fiável para atingir os seus objectivos financeiros.
Configurações:
|personalização
|significado
|Magic (0 - 99)
|Um número único para o robot identificar as suas posições. Valores válidos de 0 a 99
|Lot
|Volume da primeira posição (se a definição seguinte for "0")
|Lot per balance sheet unit (0 = off)
|Para cada parte especificada do saldo, será aberto um volume igual a Lote. "0" = desligado.
Volume da primeira posição, se esta definição não for igual a "0": Saldo / Lote por unidade de balanço * Lote
Por exemplo, Saldo = $1000, Lote por unidade de balanço = $250, Lote = 0,01.
1000 / 250 * 0,01 = 0,04 volume da primeira posição a ser aberta.
O volume será alterado dinamicamente em relação ao saldo.
|Volume multiplier to open the next position (0 = off)
|Multiplicador do volume da posição para abrir uma posição no sinal seguinte. "0" = desligado.