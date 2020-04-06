O sistema de negociação totalmente automático é uma ferramenta de alta tecnologia desenvolvida para a negociação no mercado Forex. Os sinais gerados por este sistema baseiam-se numa análise cuidadosa das zonas de sobrecompra/sobrevenda e na aplicação de filtros de tendência. Isto permite-lhe reduzir os riscos e aumentar a probabilidade de negociações bem sucedidas.

Os padrões de sinais mais eficazes são observados em AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. Isto garante que pode concentrar-se nos instrumentos de mercado mais promissores.

A gestão do nosso sistema de negociação é intuitiva graças a um bloco de definições simples. Poderá personalizar o sistema de acordo com as suas preferências e nível de risco.

Se procura uma ferramenta fiável para melhorar o seu desempenho no forex, o nosso sistema de negociação automatizado será o seu assistente fiável para atingir os seus objectivos financeiros.



Configurações: