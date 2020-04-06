GoTrade

全自动交易系统是为外汇市场交易而开发的高科技工具。该系统发出的信号基于对超买/超卖区域的仔细分析和趋势过滤器的应用。这样可以降低风险，提高成功交易的概率。

在 AUDCAD、NZDCAD、USDCAD 和 AUDNZD 上观察到的信号模式最为有效。这确保您可以专注于最有前景的市场工具。

通过简单的设置块，我们的交易系统管理非常直观。您可以根据自己的偏好和风险水平定制系统。

如果您正在寻找一个可靠的工具来提高您的外汇交易业绩，我们的自动交易系统将是您实现财务目标的可靠助手。

设置

定制 意义
Magic (0 - 99) 机器人的唯一编号，用于识别其位置。有效值为 0 至 99
Lot 第一个位置的音量（如果以下设置为 "0"）： 1.
Lot per balance sheet unit (0 = off) 对于天平的每个指定部分，将打开与 Lot 相等的容积。"0" = 关闭。
如果该设置不等于 "0"，则第一个位置的数量： 余额/每个资产负债表单位的批量*批量
例如，资产负债表 = 1000 美元，每个资产负债表单位的批量 = 250 美元，批量 = 0.01
1000 / 250 * 0.01 = 0.04 第一个打开位置的容积。
音量会相对于平衡发生动态变化。
 Volume multiplier to open the next position (0 = off) 位置音量乘数，用于在下列信号中打开一个位置。"0" = 关闭。
