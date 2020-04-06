GoTrade
- Uzman Danışmanlar
- Denis Bogdanov
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
Tam otomatik işlem sistemi, Forex piyasasında işlem yapmak için geliştirilmiş yüksek teknolojili bir araçtır. Bu sistem tarafından üretilen sinyaller, aşırı alım / aşırı satım bölgelerinin dikkatli analizine ve trend filtrelerinin uygulanmasına dayanmaktadır. Bu, riskleri azaltmanıza ve başarılı işlemlerin olasılığını artırmanıza olanak tanır.
En etkili sinyal modelleri AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD üzerinde gözlemlenir. Bu, en umut verici piyasa araçlarına odaklanabilmenizi sağlar.
Ticaret sistemimizin yönetimi, basit bir ayar bloğu sayesinde sezgiseldir. Sistemi tercihlerinize ve risk seviyenize göre özelleştirebileceksiniz.
Forex performansınızı artırmak için güvenilir bir araç arıyorsanız, otomatik ticaret sistemimiz finansal hedeflerinize ulaşmada güvenilir yardımcınız olacaktır.
Ayarlar:
|özelleşti̇rme
|önem
|Magic (0 - 99)
|Robotun konumlarını tanımlaması için benzersiz bir numara. 0'dan 99'a kadar geçerli değerler
|Lot
|İlk konumun ses seviyesi (aşağıdaki ayar "0" ise)
|Lot per balance sheet unit (0 = off)
|Terazinin belirtilen her bir parçası için Lot'a eşit bir hacim açılacaktır. "0" = kapalı.
İlk pozisyonun hacmi, bu ayar "0 "a eşit değilse: Bakiye / Bilanço birimi başına Lot * Lot
Örneğin bilanço = $1000, Bilanço birimi başına Lot = $250, Lot = 0.01
1000 / 250 * 0.01 = 0.04 açılacak ilk pozisyonun hacmi.
Ses seviyesi dengeye göre dinamik olarak değişecektir.
|Volume multiplier to open the next position (0 = off)
|Aşağıdaki sinyalde bir pozisyon açmak için pozisyon hacmi çarpanı. "0" = kapalı.