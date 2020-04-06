GoTrade

Полностью автоматическая торговая система представляет собой высокотехнологичный инструмент, разработанный для торговли на рынке Форекс. Сигналы, создаваемые этой системой, основаны на тщательном анализе зон перекупленности/перепроданности и применении трендовых фильтров. Это позволяет снизить риски и увеличить вероятность успешных сделок.

Наиболее эффективные паттерны сигналов наблюдаются на парах AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. Это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на самых перспективных рыночных инструментах.

Управление нашей торговой системой интуитивно понятно благодаря простому блоку настроек. Вы сможете настроить систему согласно вашим предпочтениям и степени риска.

Если вы ищете надежный инструмент для улучшения ваших показателей на Форекс, наша автоматическая торговая система станет вашим надежным помощником в достижении финансовых целей.


Настройки:

настройка значение
Magic (0 - 99) Уникальный номер для идентификации роботом своих позиций. Допустимые значения от 0 до 99
Lot Объём первой позиции (если следующая настройка равна "0")
Lot per balance sheet unit (0 = off) На каждую указанную часть баланса будет открываться объём равный  Lot. "0" = выкл.
Объём первой позиции, если данная настройка не равна "0": Баланс /  Lot per balance sheet unit *  Lot
К примеру баланс = 1000$,  Lot per balance sheet unit = 250$,  Lot = 0.01
1000 / 250 * 0.01 = 0.04 объём первой открываемой позиции.
Объём будет динамически меняться относительно баланса.
 Volume multiplier to open the next position (0 = off) Множитель объёма позиции для открытия позиции по следующему сигналу. "0" = выкл.
Рекомендуем также
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Эксперты
Night Rocker EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на парах USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD. Период M15. Внутренняя система управления работой с терминалом поз
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Эксперты
Советник IRobot Alligators основан на теории хаоса и техническом индикаторе Аллигатор. Этот советник состоит из трех линий, наложенных на ценовой график, представляющих собой челюсть, зубы и губы Аллигатора. Он предназначен для подтверждения наличия тренда, а также его направления. Как и со всеми скользящими средними, первой двигается короткая (зеленая), за ней следует средняя (красная), а затем длинная (синяя) линия. Если три линии переплетены, то рот аллигатора закрыт, и он "спит". В осциллято
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Эксперты
EA Waddah GOLD D1 — это мощный, полностью автоматизированный торговый советник, разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на дневном таймфрейме (D1). Он объединяет четыре независимые, проверенные временем стратегии , обеспечивая стабильный рост капитала с низким уровнем риска. При покупке данного советника Вы получите ЛЮБОЙ наш другой советник бесплатно! Результаты и ключевые показатели (Бэктест 2006–2025) Советник был протестирован на исторических данных XAUUSD за 19 лет (с 2006 по ноябр
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Торговый робот на индикаторе MACD Это упрощенная версия   торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Система восст
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник для эффективного управления инвестициями, тип торговли - среднесрочный. В отличии от версии Butterfly Platinum он использует систему Мартингейл. Если предыдущая сделка закрылась с убытком, то следующий лот будет равен последнему лоту, умноженному на коэффициент MultiplierLots. Каждая сделка защищена стоп-лоссом, одновременно может быть открыт только один рыночный ордер. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордера
Grid Primordial
Iurii Tokman
Эксперты
Советник использует в качестве сигналов для входа в рынок показания двух индикаторов RSI и Moving Average. Вход в рынок происходит рыночной позицией и сеткой отложенных ордеров Buy Stop или Sell Stop. Ордера и позиции имеют физические уровни прибыли и убытка. В советнике реализован метод локирования позиций не достигших уровня ограничения убытка, при этом используется второй уровень прибыли заданный в валюте депозита. Описание настроек RSIPeriod - период усреднения для вычисления индекса RSI. C
Smart Grid Pro
Erik Shahazizyan
Эксперты
The advisor is based on a grid strategy and order averaging, is universal and can work on any currency pairs, depending on the settings, it is important to find out the range of price fluctuations for a specific currency bet over the last 2-3 months. During important news, it is recommended to set a high timeframe. The advisor has clear and easily manageable settings; you can configure the accuracy of averaging, the number of orders after which the martingale will work, and limit the number of
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данные советник торгует от трендовых линий, а также на основе анализа объемов. Расчёт объемов происходит по минутным барам, чтобы определить, на рост они были, или на падение. Трендовые линии рисуются по максимумам и минимумам в истории торговли. Также, есть и дополнительные индикаторы. Сигнал на покупку или продажу зависит от всех этих факторов. От этого, советник может более точно входить в рынок и совершать больше сделок. Входные параметры Lots - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
The term "EA Slope of Moving Average" likely refers to a concept related to trading and technical analysis, particularly in the context of using Expert Advisors (EAs) in trading platforms like MetaTrader. Here's an explanation of each part of the term: EA (Expert Advisor) : An EA is a software program used in MetaTrader and other trading platforms to automate trading strategies. Traders can create or purchase EAs to execute trades based on predefined rules, algorithms, or indicators. Slope : In
Bands Jazz
Iurii Tokman
Эксперты
Bands Jazz - советник основан на анализе сигналов от индикатора Bollinger Bands . Алгоритм работы эксперта прост, используется СЛ, ТП и траление открытых позиций. Описание настроек TimeBeginHour - Число, задаёт часы времени начала торговли. Значения от 0 - 24. TimeBeginMinute - Число, задаёт минуты времени начала торговли. Значения от 0 - 60. TimeEndHour - Число, задаёт часы времени окончания торговли. Значения от 0 - 24. TimeEndMinute - Число, задаёт минуты времени окончания торговли. Значения
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Эксперты
Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
The EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands is a trading strategy or algorithm used in financial markets, particularly in Forex trading. Bollinger Bands are a technical analysis tool that consists of a middle band (usually a simple moving average) and two outer bands (standard deviations of the middle band). The EA Distance of Bollinger Bands strategy focuses on measuring the distance between the price and the Bollinger Bands to make trading decisions. Here's how the EA Distance of Bolli
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Эксперты
Smart Grid FX -  контр-трэндовый торговый мультивалютный советник,  предназначенный для автоматической торговли на рынке Форекс. Советник использует принцип мартингейла. Алгоритм работы советника: В начале цикла открывается пара ордеров противоположного направления с начальным лотом  Lots . Далее строится сетка ордеров с переменными шагом и лотом в направлении движения цены. При этом каждый раз при открытии очередного ордера переопределяется уровень закрытия всех ордеров сетки с учетом параметра
Moving Average Crossovers
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
MOVING AVERAGE CROSSOVERS  - эксперт для торговли на пересечении скользящих средних. Параметры имеют интуитивно понятные названия и каждая из # MOVING AVERAGE  настраивается отдельно. Данная стратегия является очень старой и легкой в использовании, в то-же время очень популярной на рынке  ФОРЕКС . Дает очень хорошие результаты, когда рынок имеет тренд, во время больших подъемов и падений. Для работы подойдут наиболее волатильные пары: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD. Имеет
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Эксперты
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Fxdolarix
Andrey Kozak
Эксперты
Fxdolarix - автоматический робот скальпер для GBPUSD M5. Был протестирован на реальном счету в течении 3 месяцев. Робот использует стратегию скальпинга, ориентированную на краткосрочное движение цены внутри дня. Основной акцент детается на выявление моментов краткосрочной волатильности и выоспроизведении быстрых сделок. Робот использует в своей работе такие индикаторы как: iMACD, iMA, iStochastic. С помощью этих индикаторов робот выявляет направление тренда, а с помощью активности тикового движе
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Эксперты
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Robin the Hood EA
Andrey Kozak
Эксперты
Robin Hood EA - скальпинговый автоматический форекс робот для пары GBPUSD, период M5. Этот робот открывает в среднем от 15 до 30 торговых операций каждый день. Это зависит от активности рынка. Робот может работать почти со всеми известными брокерами, у которых в паре GBPUSD котировки с 5 цифрами после точки. После добавления робота на график валютной пары, он автоматически анализирует рынок, автоматически открывает и закрывает сделки. Сделки сопровождаются с помощью ТейкПрофита, Стоплосса и Тре
Engulfing Scalping EA
Suriya Thammalungka
Эксперты
Engulfing Scalping EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who appreciate the reliability of Price Action combined with a robust recovery mechanism. This EA operates based on the classic Engulfing Candle Pattern , one of the most powerful reversal and continuation signals in technical analysis. It does not rely on lagging indicators; instead, it reads raw market sentiment directly from the charts. How It Works The logic is divided into two intelligent phases: 1. Continuous En
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Эксперты
Ichimoku 3D Данный советник построен на базе индикатора Ichimoku с применением принципа 3-х экранов Элдера. В данном советники 4 типа открытия сделок: 1-Это когда на 3 таймфреймах  одинаковый сигнал на покупку или продажу 2-Это когда по 2 таймфреймам одинаковый сигнал на покупку а по 1 таймфрейму на продажу или наоборот 3-Это когда по 1 таймфреймам  сигнал на покупку а по 2 таймфрейму на продажу или наоборот 4-Это когда по 1 таймфрейму  сигнал на покупку по среднему таймфрейму на продажу а
GoldRule1 EA
Matas Milevicius
Эксперты
**Gold Rule 1 – Precision Momentum Expert Advisor** **Gold Rule 1** is a professional breakout–pullback trading system optimized for **XAUUSD (Gold)** on **M5–M15** timeframes. It combines **trend strength**, **volatility confirmation**, and **smart trade management** to catch momentum moves with minimal noise.  ️ **Core Features** * **Smart Trend Detection** – uses dual EMA alignment to identify the dominant market direction. * **Momentum Breakout Logic** – waits for a structured pullbac
GVolt MT4
DRT Circle
Эксперты
GVolt — точный золотой сеточный движок (без мартингейла) GVolt — это продвинутый советник для торговли золотом, разработанный для трейдеров, которым требуется стабильность, точность и интеллектуальная обработка ордеров на высоковолатильном рынке XAUUSD. GVolt, построенный на архитектуре без мартингейла, обеспечивает контролируемый, структурированный подход к волатильности, поддерживая при этом частую торговую активность и независимое исполнение стратегий. Этот советник был создан с единственно
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Black Max
Samsul Anwar
Эксперты
Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Эксперты
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
Другие продукты этого автора
Importing ticks Binance
Denis Bogdanov
Утилиты
Сервис для трансляции котировок выбранных криптовалют в MT5. Графики с криптовалютами создаются в окне Market Watch. К графикам применимо большинство стандартных и пользовательских индикаторов. Настройки : настройка значение What kind of graphs to broadcast Futures - фьючерсные графики c USDT Spot - спотовые графики криптовалют Coins SPOT 1-6 Список криптовалют для создания графиков SPOT. Ввод через пробел, к примеру: BTC ETH BNB Coins FUTURES 1-6 Список криптовалют для создания графиков FUTURES
FREE
MT4toTelegram
Denis Bogdanov
5 (1)
Утилиты
Данное приложение позволяет транслировать любую выбранную Вами торговую деятельность на счёте в телеграмм канал. Вы выбираете: Куда транслировать (можете одновременно транслировать на несколько каналов, запуская на счёте одновременно несколько копий робота) Ордера и позиции выставленные роботом или человеком, или и те и другие С каких символов (All или вводятся через пробел EURUSD.i EURGBP.i ...) Информацию о каких действиях отсылать (можно установив на счёт несколько роботов настроить разные ус
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв