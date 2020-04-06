GoTrade
- Эксперты
- Denis Bogdanov
- Версия: 1.1
- Активации: 5
Полностью автоматическая торговая система представляет собой высокотехнологичный инструмент, разработанный для торговли на рынке Форекс. Сигналы, создаваемые этой системой, основаны на тщательном анализе зон перекупленности/перепроданности и применении трендовых фильтров. Это позволяет снизить риски и увеличить вероятность успешных сделок.
Наиболее эффективные паттерны сигналов наблюдаются на парах AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. Это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на самых перспективных рыночных инструментах.
Управление нашей торговой системой интуитивно понятно благодаря простому блоку настроек. Вы сможете настроить систему согласно вашим предпочтениям и степени риска.
Если вы ищете надежный инструмент для улучшения ваших показателей на Форекс, наша автоматическая торговая система станет вашим надежным помощником в достижении финансовых целей.
Настройки:
|настройка
|значение
|Magic (0 - 99)
|Уникальный номер для идентификации роботом своих позиций. Допустимые значения от 0 до 99
|Lot
|Объём первой позиции (если следующая настройка равна "0")
|Lot per balance sheet unit (0 = off)
|На каждую указанную часть баланса будет открываться объём равный Lot. "0" = выкл.
Объём первой позиции, если данная настройка не равна "0": Баланс / Lot per balance sheet unit * Lot
К примеру баланс = 1000$, Lot per balance sheet unit = 250$, Lot = 0.01
1000 / 250 * 0.01 = 0.04 объём первой открываемой позиции.
Объём будет динамически меняться относительно баланса.
|Volume multiplier to open the next position (0 = off)
|Множитель объёма позиции для открытия позиции по следующему сигналу. "0" = выкл.