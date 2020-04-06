Le système de trading entièrement automatique est un outil de haute technologie développé pour le trading sur le marché du Forex. Les signaux générés par ce système sont basés sur une analyse minutieuse des zones de surachat/survente et sur l'application de filtres de tendance. Cela vous permet de réduire les risques et d'augmenter la probabilité de réussite des transactions.

Les modèles de signaux les plus efficaces sont observés sur AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les instruments de marché les plus prometteurs.

La gestion de notre système de trading est intuitive grâce à un bloc de configuration simple. Vous pourrez personnaliser le système en fonction de vos préférences et de votre niveau de risque.

Si vous êtes à la recherche d'un outil fiable pour améliorer vos performances sur le marché des changes, notre système de trading automatisé sera votre assistant fiable pour atteindre vos objectifs financiers.

Paramètres :