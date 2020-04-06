GoTrade
- Experts
- Denis Bogdanov
- Version: 1.1
- Activations: 5
Le système de trading entièrement automatique est un outil de haute technologie développé pour le trading sur le marché du Forex. Les signaux générés par ce système sont basés sur une analyse minutieuse des zones de surachat/survente et sur l'application de filtres de tendance. Cela vous permet de réduire les risques et d'augmenter la probabilité de réussite des transactions.
Les modèles de signaux les plus efficaces sont observés sur AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les instruments de marché les plus prometteurs.
La gestion de notre système de trading est intuitive grâce à un bloc de configuration simple. Vous pourrez personnaliser le système en fonction de vos préférences et de votre niveau de risque.
Si vous êtes à la recherche d'un outil fiable pour améliorer vos performances sur le marché des changes, notre système de trading automatisé sera votre assistant fiable pour atteindre vos objectifs financiers.
Paramètres :
|personnalisation
|signification
|Magic (0 - 99)
|Numéro unique permettant au robot d'identifier ses positions. Valeurs valables de 0 à 99
|Lot
|Volume de la premiere position (si le reglage suivant est "0")
|Lot per balance sheet unit (0 = off)
|Pour chaque partie spécifiée de la balance, un volume égal à Lot sera ouvert. "0" = désactivé.
Volume de la première position, si ce paramètre n'est pas égal à "0" : Solde / Lot par unité de bilan * Lot
Par exemple Solde = 1000 $, Lot par unité de bilan = 250 $, Lot = 0,01.
1000 / 250 * 0,01 = 0,04 volume de la première position à ouvrir.
Le volume changera dynamiquement par rapport au solde.
|Volume multiplier to open the next position (0 = off)
|Multiplicateur du volume de la position pour l'ouverture d'une position sur le signal suivant. "0" = désactivé.