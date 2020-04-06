GoTrade

El sistema de trading totalmente automático es una herramienta de alta tecnología desarrollada para operar en el mercado Forex. Las señales generadas por este sistema se basan en un cuidadoso análisis de las zonas de sobrecompra/sobreventa y en la aplicación de filtros de tendencia. Esto permite reducir los riesgos y aumentar la probabilidad de éxito de las operaciones.

Los patrones de señales más eficaces se observan en AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD. Esto garantiza que pueda centrarse en los instrumentos de mercado más prometedores.

La gestión de nuestro sistema de trading es intuitiva gracias a un sencillo bloque de configuración. Podrá personalizar el sistema según sus preferencias y su nivel de riesgo.

Si está buscando una herramienta fiable para mejorar su rendimiento en el mercado de divisas, nuestro sistema de trading automatizado será su asistente de confianza para alcanzar sus objetivos financieros.

Ajustes:

personalización significado
Magic (0 - 99) Un número único para que el robot identifique sus posiciones. Valores válidos de 0 a 99
Lot Volumen de la primera posición (si el ajuste siguiente es "0")
Lot per balance sheet unit (0 = off) Para cada parte especificada de la balanza, se abrirá un volumen igual a Lot. "0" = desactivado.
Volumen de la primera posición, si este ajuste no es igual a "0": Saldo / Lote por unidad de balance * Lote.
Por ejemplo Saldo = 1000 $, Lote por unidad de balance = 250 $, Lote = 0,01.
1000 / 250 * 0,01 = 0,04 volumen de la primera posición a abrir.
El volumen cambiará dinámicamente en función del saldo.
 Volume multiplier to open the next position (0 = off) Multiplicador de volumen de posición para abrir una posición en la señal siguiente. "0" = desactivado.
Productos recomendados
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
El MultiFX CrossFire MA es un asesor experto diseñado para operar con alta precisión utilizando el canal de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 periodos . La lógica principal del EA se basa en: Entrada al alza : cuando la vela cruza desde abajo el límite inferior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite superior, el EA abre una operación de compra. Entrada a la baja : cuando la vela cruza desde arriba el límite superior de la SMA 20 y posteriormente atraviesa el límite inferior, el EA abr
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
IRobot Alligators es un Asesor Experto basado en la teoría del caos y en el indicador técnico Alligator. Este asesor experto consiste en tres líneas, superpuestas en un gráfico de precios, que representan la mandíbula, los dientes y los labios del Alligator. Fue diseñado para ayudar a confirmar que una tendencia está en vigor y en qué dirección. Como ocurre con todas las medias móviles, la más corta (verde) se mueve primero, seguida de la media (roja) y luego de la más larga (azul). Si las tres
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Asesores Expertos
EA Waddah GOLD D1 es un potente Asesor Experto de trading totalmente automatizado diseñado para operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal diario (D1). Combina cuatro estrategias independientes, probadas con el tiempo, proporcionando un crecimiento estable del capital con bajo riesgo. ¡Al comprar este EA recibirá CUALQUIERA de nuestros otros EAs gratis! Resultados y KPIs (Backtest 2006-2025) El Asesor Experto fue backtested en datos históricos XAUUSD durante 19 años (desde 2006 hasta noviem
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para una gestión eficaz de las inversiones y las operaciones a medio plazo. A diferencia de la versión Butterfly Platinum , utiliza el sistema Martingale. Si la operación anterior se cerró con pérdidas, el siguiente lote será igual al último lote multiplicado por MultiplierLots. Cada operación está protegida por un stop loss. Sólo se puede abrir una orden de mercado a la vez. Funciona con órdenes pendientes (Stop, Límite) u órdenes de mercado en función de los p
Grid Primordial
Iurii Tokman
Asesores Expertos
Grid Primordial   El Asesor Experto utiliza las lecturas de dos indicadores RSI y Media Móvil como señales para ingresar al mercado. Se ingresa al mercado con una posición de mercado y una cuadrícula de órdenes pendientes Buy Stop o Sell Stop. Las órdenes y posiciones tienen niveles físicos de pérdidas y ganancias. El EA implementa el método de bloquear posiciones que no han alcanzado el nivel de limitación de pérdidas, mientras utiliza el segundo nivel de beneficio especificado en la moneda de
Smart Grid Pro
Erik Shahazizyan
Asesores Expertos
El asesor se basa en una estrategia de rejilla y el promedio de órdenes, es universal y puede trabajar en cualquier par de divisas, dependiendo de la configuración, es importante averiguar el rango de fluctuaciones de precios para una apuesta de moneda específica en los últimos 2-3 meses. Durante las noticias importantes, se recomienda establecer un plazo alto. El asesor tiene ajustes claros y fácilmente manejables; puede configurar la precisión del promedio, el número de órdenes después de las
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El término "EA Pendiente de la Media Móvil" probablemente se refiere a un concepto relacionado con el trading y el análisis técnico, particularmente en el contexto del uso de Asesores Expertos (EAs) en plataformas de trading como MetaTrader. He aquí una explicación de cada parte del término: EA (Asesor Experto) : Un EA es un programa de software utilizado en MetaTrader y otras plataformas de negociación para automatizar estrategias de negociación. Los operadores pueden crear o comprar EAs para e
Bands Jazz
Iurii Tokman
Asesores Expertos
Bands Jazz   Bands Jazz   : el Asesor Experto se basa en el análisis de señales del indicador de   Bandas de Bollinger.   El algoritmo del Asesor Experto es sencillo, utiliza SL, TP y arrastre de posiciones abiertas. Descripción de la configuración TimeBeginHour   : número, establece la hora de inicio de la negociación. Valores de 0 a 24. TimeBeginMinute   : número, establece los minutos de la hora de inicio de la negociación. Valores de 0 a 60. TimeEndHour   - Número, establece la hora del fi
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Ranger es un robot de trading totalmente automático. Utiliza la tendencia del mercado para enviar órdenes y utiliza el promedio sólo con fines de recuperación. Este robot está diseñado específicamente para el Oro o XAUUSD con marco de tiempo H1, pero también se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de negociación. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número de identificación del EA para identifica
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA (Asesor Experto) Distancia de las Bandas de Bollinger es una estrategia de negociación o algoritmo utilizado en los mercados financieros, en particular en el comercio de divisas. Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda central (normalmente una media móvil simple) y dos bandas exteriores (desviaciones estándar de la banda central). La estrategia EA Distancia de las Bandas de Bollinger se centra en medir la distancia entre el precio y las Ban
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Asesores Expertos
Smart Grid FX - es el comercio contra-tendencia multidivisa EA para el comercio automatizado de Forex. EA utiliza el principio de Martingala. EA algoritmo de trabajo: Al inicio del ciclo el par de órdenes opuestas se abre con lotes iniciales. Más rejilla de órdenes se está construyendo con el paso variable y el volumen de lote en la dirección del movimiento del precio. En el que cada vez en la apertura de la siguiente orden el nivel de cierre de todas las órdenes de la cuadrícula se cambia con r
Moving Average Crossovers
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
MOVING AVERAGE CROSSOVERS es un Asesor Experto para operar en los cruces de las medias móviles. Los parámetros tienen nombres intuitivos y cada #MOVING AVERAGE se puede configurar individualmente. Esta estrategia es muy antigua y fácil de usar, al mismo tiempo muy popular en el mercado FOREX. Da muy buenos resultados cuando el mercado está en tendencia, durante grandes altibajos. Los pares más volátiles son adecuados para trabajar: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD. Tiene f
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Asesores Expertos
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) se basa en el indicador Bulls and Bears . Se puede utilizar para cualquier par de divisas y marco de tiempo. Power：Condición de entrada en el mercado Power intenta medir las fuerzas alcistas y bajistas en el mercado utilizando dos medidas separadas, una para cada tipo de presión direccional. El BearsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más bajos El BullsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más altos. También utili
Fxdolarix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Robin the Hood EA
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robin Hood EA es un robot de especulación automática de divisas para el par GBPUSD, período M5. Este robot abre una media de 15 a 30 operaciones cada día. Depende de la actividad del mercado. El robot puede trabajar con casi todos los brokers conocidos cuyo par GBPUSD tenga cotizaciones con 5 dígitos después del punto. Después de agregar el robot al gráfico de un par de divisas, analiza automáticamente el mercado, abre y cierra transacciones automáticamente. Las transacciones se admiten mediant
Engulfing Scalping EA
Suriya Thammalungka
Asesores Expertos
Engulfing Scalping EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operadores que aprecian la fiabilidad de la Acción del Precio combinada con un sólido mecanismo de recuperación. Este EA opera basado en el clásico patrón de vela envolvente , una de las señales de reversión y continuación más poderosas del análisis técnico. No se basa en indicadores rezagados, sino que lee el sentimiento del mercado directamente de los gráficos. Cómo funciona La lógica se divide en dos fases inteli
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Ichimoku 3D Este EA se basa en el indicador Ichimoku utilizando el principio de 3 pantallas Elder. En este EA 4 tipos de apertura de transacciones: 1 - esto es cuando en 3 Marcos de tiempo la misma señal de compra o venta 2-Esto es cuando en 2 Marcos de tiempo la misma señal para comprar y en 1 marco de tiempo para la venta o viceversa 3 - esto es cuando en 1 timeframe la señal para comprar y en 2 timeframe para la venta o viceversa 4-Esto es cuando en el marco de tiempo 1 señal de compra
GoldRule1 EA
Matas Milevicius
Asesores Expertos
**Regla del Oro 1 - Asesor Experto en Momento de Precisión**. **Regla del Oro 1** es un sistema profesional de operaciones de ruptura-recogida optimizado para el **XAUUSD (Oro)** en los marcos temporales **M5-M15**. Combina la **fuerza de la tendencia**, la **confirmación de la volatilidad** y la **gestión inteligente de las operaciones** para captar los movimientos de impulso con el mínimo ruido. ️ **Características principales** * Detección Inteligente de Tendencias** - utiliza la alinea
GVolt MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
GVolt — Motor de rejilla dorada de precisión (sin martingala) GVolt es un Asesor Experto (EA) avanzado para operar con oro, diseñado para traders que buscan estabilidad, precisión y una gestión inteligente de órdenes en el volátil mercado XAUUSD. Basado en una arquitectura de rejilla sin martingala, GVolt ofrece un enfoque controlado y estructurado de la volatilidad, manteniendo una actividad de trading frecuente y una ejecución de estrategia independiente. Este EA se creó con un propósito sin
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Black Max
Samsul Anwar
Asesores Expertos
Capal negro La estrategia del Asesor Experto se basa en la ruptura de los actuales niveles de soporte/resistencia (los traders de todo el mundo prestan atención a estos datos; los niveles se construyen utilizando únicamente los indicadores técnicos de la terminal). Este es uno de los pocos robots que funciona utilizando sólo los indicadores. El desarrollo de un sistema de este tipo puede ser todo un reto, pero usted no tiene que entender todas estas complejidades. Simplemente ejecute el robot en
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
Importing ticks Binance
Denis Bogdanov
Utilidades
Servicio de transmisión de cotizaciones de criptodivisas seleccionadas a MT5. Los gráficos con criptodivisas se crean en la ventana Market Watch. La mayoría de los indicadores estándar y personalizados son aplicables a los gráficos. Ajustes : configuración descripción Qué tipo de gráficos emitir Futuros - gráficos de futuros c USDT Spot - gráficos spot de criptodivisas Monedas SPOT 1-6 Lista de criptodivisas para crear gráficos SPOT. Introducir con un espacio, por ejemplo: BTC ETH BNB Monedas FU
FREE
MT4toTelegram
Denis Bogdanov
5 (1)
Utilidades
Esta aplicación le permite transmitir cualquier actividad comercial que elija en su cuenta a un canal de Telegram. Tú eliges: Dónde transmitir (puede transmitir simultáneamente a varios canales ejecutando varias copias del robot en la cuenta al mismo tiempo) Órdenes y posiciones colocadas por un robot o un humano, o ambos De qué caracteres (Todos o ingresados ​​con un espacio EURUSD.i EURGBP.i ...) Información sobre qué acciones enviar (puede configurar diferentes condiciones de transmisión para
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario